Экскурсии по Улан-Удэ на машине с гидом

Найдено 25 экскурсий в категории «На машине» в Улан-Удэ, цены от 2 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Улан-Удэ - к подножью горы Баян-Хонгор
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
28 отзывов
Уникальное путешествие к горе Баян-Хонгор и Ацагатскому дацану
Загадочный мир хори-бурят ждет вас в экскурсии, где древние традиции встречаются с природной красотой
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
29 900 за всё до 3 чел.
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
79 отзывов
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ: экскурсия с погружением в культуру и религию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала, узнайте о культуре Бурятии, посетите горячие источники и участвуйте в шаманских ритуалах
Начало: На площади Советов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 900 за всё до 3 чел.
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
4 часа
50 отзывов
В тренде
Шаманский треугольник: экскурсия по святыням Бурятии
Вместе отправимся в путешествие по древним шаманским святыням, ощутим мощь сакральных мест и загадки истории
Начало: На площади Советов
10 июня в 11:30
11 июня в 10:30
39003 705 за человека
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
170 отзывов
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
В 35 км от Улан-Удэ находится Иволгинский дацан, известный нетленными мощами Хамбо-ламы Итигэлова и уникальной атмосферой
Начало: Площадь Советов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
🚗 На машине
Мини-группа
3.5 часа
35 отзывов
Путешествие в сердце буддизма: Иволгинский дацан в Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу духовности и мира, посетив священный Иволгинский дацан в компании опытного гида
Начало: Гостиница Бурятия
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 2 800 за человека
Иволгинский дацан и священные места древней долины
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
58 отзывов
Иволгинский дацан и священные места: духовное путешествие
Познайте духовное богатство Бурятии, посетив уникальные священные места и центр буддизма России
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 08:00
30 июня в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Свидание с Байкалом: эксклюзивная поездка из Улан-Удэ
Приглашаем в путешествие к величественному Байкалу с гидом из Улан-Удэ, полное впечатлений и уникальных моментов
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 08:00
30 июня в 08:00
16 800 за всё до 3 чел.
Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
36 отзывов
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ: путешествие в историю
Экскурсия по Улан-Удэ: исследуйте городскую историю и бурятскую культуру с локальным гидом
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 10:00
30 июня в 10:00
9 340 за всё до 3 чел.
Из Улан-Удэ - на Байкал
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
22 отзыва
Из Улан-Удэ - на Байкал: монастыри, дацаны и природа
Погрузитесь в мир Бурятии: старинный монастырь, буддийский дацан и живописный Байкал ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2990026 910 за всё до 3 чел.
Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
55 отзывов
Буддизм в Бурятии: История и дацаны в экскурсии из Улан-Удэ
Познайте глубину буддийской мудрости, посещая священные дацаны Бурятии в уникальной экскурсии
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 09:00
30 июня в 09:00
8 670 за всё до 2 чел.
В гости к хранителям веры и старины
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
В гости к хранителям веры и старины: экскурсия в Улан-Удэ
Индивидуальная экскурсия в Тарбагатай - уникальная возможность познакомиться с культурой старообрядцев Забайкалья и увидеть редкие исторические артефакты
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
Духовная Мекка Сибири: путешествие в Иволгинский дацан
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце буддийской культуры Бурятии с посещением святыни Итигэлова
Начало: На площади Советов
Завтра в 13:00
10 июня в 10:30
5 900 за человека
Первое знакомство с Улан-Удэ
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Первое знакомство с Улан-Удэ: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ, открывая удивительный мир бурятской культуры и истории в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Советов
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
7 900 за всё до 5 чел.
Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Уникальное путешествие по Байкалу: маяк, источник и бухта
Вас ждет погружение в атмосферу Байкала: от легендарных мест до тайных уголков с истинным духом Сибири
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 900 за человека
Иволгинский дацан: кусочек Тибета в России
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Иволгинский дацан: уникальная экскурсия в буддийский мир
Погрузитесь в атмосферу священного Иволгинского дацана, где буддизм оживает в каждом камне
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 580 за всё до 5 чел.
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Проведите два незабываемых дня на берегу Байкала. Вас ждут треккинг, катерные прогулки, бурятские легенды и шаманские ритуалы
Завтра в 14:30
10 июня в 10:00
от 25 000 за всё до 10 чел.
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Легенды кочевников: погружение в древние традиции и места силы Бурятии
Приключение в Улан-Удэ: загадки прошлого и сакральные места в экскурсии «Легенды кочевников»
Начало: У гостиницы Байкал Плаза
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 18 000 за человека
Байкал и горячие источники: в мини-группе из Улан-Удэ
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Байкал и горячие источники: уникальное путешествие из Улан-Удэ
Погрузитесь в красоту Байкала, насладитесь природой Чивыркуйского залива и расслабьтесь в горячих источниках
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 900 за человека
Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
Погрузитесь в мир шаманизма Бурятии. Узнайте о древних обрядах, посетите шаманский центр и, при желании, примите участие в ритуалах
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 10:00
30 июня в 10:00
3 800 за всё до 3 чел.
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Душа Бурятии: уникальная экскурсия в Иволгинский дацан
Встреча с вековыми традициями буддизма и бурятской культурой в уникальном Иволгинском дацане
Начало: У гостиницы Бурятия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 3 чел.
Дворец богини Янжимы: поездка к святыне Бурятии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Дворец богини Янжимы: эксклюзивное путешествие в сердце Бурятии
Встречайте рассвет в священных местах Бурятии, где каждый камень дышит историей и мудростью
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 26 000 за всё до 4 чел.
Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Посольское - жемчужина Байкала: экскурсия из Улан-Удэ
Погрузитесь в историю Забайкалья с экскурсией в Посольское, где история и природа сплетаются воедино
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 600 за всё до 4 чел.
Верхняя Берёзовка: дацан и этномузей
🚗 На машине
Мини-группа
4.5 часа
2 отзыва
Групповая экскурсия в Верхнюю Берёзовку: дацан и этномузей
Погрузитесь в атмосферу Бурятии: посещение священного дацана и уникального этномузея под открытым небом
Начало: На площади Советов
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 400 за человека
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Индивидуальная поездка в Баргузинский дацан: Йога, ритуалы и природа Байкала
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетите Баргузинский дацан, занимайтесь йогой на берегу Байкала и почувствуйте силу богини Янжимы
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 000 за всё до 10 чел.
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
Бурятия - это больше, чем Байкал. Удивительная природа и богатая духовная культура ждут вас на экскурсии по Заиграевскому району
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
    Ехали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает много легенд. Очень интересно и увлекательно! Рекомендую!
    Ехали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает многоЕхали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает многоЕхали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает многоЕхали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает много
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Иволгинский дацан и священные места древней долины
    Экскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуру. Настя, наш замечательный экскурсовод,
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    проявила высокий уровень знаний о буддизме, что сделало наше путешествие еще более увлекательным. Она делилась глубокими знаниями о буддийской философии, истории буддизма в России, обрядах и традициях буддийской культуры. Ее страсть к изучению и пониманию буддизма была заразительной, и ее объяснения были ясными и увлекательными. Благодаря Насте мы смогли глубже погрузиться в мир буддийской религии и культуры, и это сделало наше путешествие особенно запоминающимся.

    Экскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуруЭкскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуруЭкскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуру
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
    Елене и я Юрию, с которыми мы были на экскурсии огромное спасибо. Все было очень интересно и познавательно. Очень позитивные экскурсоводы, у нас море впечатлений! Красота и загадочность мест необыкновенная!
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
    Мы с мужем брали тур с Валерием, получили уникальный опыт путешествия на Байкал, полным историй, исторических фактов, красивых мест, классных
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    людей. Увидеть Байкал так, как увидели мы - невозможно без местного жителя, который любит и уважает красоту здешних мест, для нас таким местным жителем был гид Валерий, и он справился с этой задачей на 5+, кроме того Валерий прекрасно знает шаманские обряды, обычаи и легенды, и это добавило аутентичности и эксклюзивности нашему путешествию. Нашли общий язык мы быстро, весь тур прошел в приятной дружеской обстановке. Огромная благодарность! Теперь хотим вернуться на Байкал зимой

  • ￼Kira
    1 июня 2024
    Из Улан-Удэ - к подножью горы Баян-Хонгор
    Прекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всячески нас подбадривал))) все прошло отлично!
    Прекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всяческиПрекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всяческиПрекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всяческиПрекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всячески
  • ￼Kira
    1 июня 2024
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Отдыхали в мае 2024 г. Благодарим Лилию за замечательно организованный для нас отдых. Все было просто отлично! Прекрасное проживание и питание.
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    Валерий очень хороший гид, все очень-очень подробно и интересно рассказывал. У нас масса приятных впечатлений! Бурятия великолепна. Желаем Лиле и ее команде дальнейших успехов!!!

  • К
    Катерина
    1 июня 2024
    Дворец богини Янжимы: поездка к святыне Бурятии
    Спасибо за великолепную экскурсию! Самые приятные впечатления, все было на высшем уровне.
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Из Улан-Удэ - к подножью горы Баян-Хонгор
    Георгий супер! Экскурсия прошла очень интересно и познавательно, душевно! Всем рекомендую!
  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
    Хотели съездить на Ольхон одним днем, но в этот день Туров не было из-за погоды. А день всего был один
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    в Улан-Удэ. И вот повезло, нашла в интернете Валерия, замечательного и интересного гида! Он заехал за нами утром к гостинице и отвез на Байкал. Дорога была интересная- с рассказами про историю края, шаманизм, Байкал и известнейший Дацан, и лам. Нам дали возможность спокойно погулять одним, и насладиться видами озера. Съездили на горячие источники. Останавливались пообедать. Довольные и уставшие вернулись назад. Спасибо, Валерий! Очень советую тем у кого очень мало времени, а увидеть Байкал хочется.

  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Иволгинский дацан и священные места древней долины
    Классная и познавательная поездка! всем рекомендую! Анастасия и Георгий- супер, экскурсия- огонь!

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «На машине»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Из Улан-Удэ - к подножью горы Баян-Хонгор
  2. К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
  3. Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
  4. Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
  5. Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
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  2. Набережная
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