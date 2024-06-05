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в Улан-Удэ. И вот повезло, нашла в интернете Валерия, замечательного и интересного гида! Он заехал за нами утром к гостинице и отвез на Байкал. Дорога была интересная- с рассказами про историю края, шаманизм, Байкал и известнейший Дацан, и лам. Нам дали возможность спокойно погулять одним, и насладиться видами озера. Съездили на горячие источники. Останавливались пообедать. Довольные и уставшие вернулись назад. Спасибо, Валерий! Очень советую тем у кого очень мало времени, а увидеть Байкал хочется.