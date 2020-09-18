4 отзыва оставили туристы

Я поведаю об основах бурятского шаманизма, его истории 📖, принципах и заповедях. Приехав в шаманский центр, который находится на окраине Улан-Удэ, мы прогуляемся по его небольшой территории, посетим первый в России шаманский храм в виде юрты, обращенный к 8 сторонам света, пройдем по небольшой аллее тугов с гербами бурятских родов у входа в центр, а также сфотографируемся у грозного «сулдээ» — стоянки шаманских божеств.
Далее отправимся в центр и лично познакомимся с шаманом. Он расскажет вам о своем призвании, продемонстрирует атрибутику и ответит на интересующие вас вопросы о шаманизме.
Затем, если вы захотите, шаман продемонстрирует свое неординарное ремесло на практике, напев старинную на бурятском языке молитву обряда «камлание духам» ради блага всех присутствующих.
В результате вы откроете историю и ценности древней религии Бурятии, увидите жизнь шаманов и прикоснетесь к таинству магического обряда. Благодаря знакомству с шаманизмом вы станете лучше понимать культуру Бурятии в целом.
Организационные детали
В стоимость входят сопровождение гида и транспорт для 1-3 человек в группе. Если вас больше, стоимость транспорта рассчитывается по запросу.
При входе оплачивается 300 руб. /чел. за посещение и экскурсию ⛳ по шаманскому центру
Дополнительно оплачивается подношение шаману (при проведении обряда «камлание духам»)
Начало и место завершения
🚩 Площадь Советов, у памятника В. И. Ленину
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие гости! Я и моя команда профессиональных гидов с радостью поможем вам организовать максимально интересный, приятный и полезный отдых в солнечной Бурятии! Я провожу экскурсии в Улан-Удэ, на Байкале и в Монголии с 2009 года, это мое самое большое увлечение. В 2016 году взяла бронзу на республиканском конкурсе «Лучший гид-экскурсовод Бурятии», за 10 лет успешно провела более 1000 экскурсий. История Бурятии с древних времен, Улан-Удэ с истоков и в современности, бурятские родовые обычаи и традиции, древняя вера бурятского народа шаманизм и учение буддизма главной буддийской республики России, факты, тайны и бесконечные истории могучего Байкала — это и даже больше вы узнаете на наших экскурсиях. Увидимся в Бурятии!
Гид просто отличный, много и интересно рассказывает. Низкая оценка из-за сути рассматриваемого явления. Шаманизм оказался не религией, где человек сам может изменить свою жизнь, придерживаясь определённых правил. Шаманы - почти эталонные экстрасенсы, которые сдирают у людей деньги за иллюзию решения их проблем, и неважно, верят ли они сами в свою силу, или нет. Если у кого-то не вызывает отторжения эта тема, можно съездить. Только знайте, что миллион рублей, которые премия Гарри Гудини готова дать тому, кто в условиях научного эксперимента докажет, что обладает сверхспособностями, пока никто не получил.
Елена
9 июля 2016
Отличная экскурсия. Отличный гид.
Елена
15 мая 2016
Большое спасибо Насте. Без неё я бы ничего не увидела и ничего не узнала. Такого заботливого и внимательного экскурсовода не часто встретишь!
Бато
8 мая 2016
Спасибо большое, Анастасии и шаману Денису за старание, позитивность и отличное знание материала! Но к сожалению само место и программу в общине нужно бы изменить увеличив фольклорную и показательную составляющие и клиентоориентированность