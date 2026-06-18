4 отзыва оставили туристы

Шаманы Бурятии: знакомство с древней верой в Улан-Удэ и священной горой Спящий Лев
Познакомиться с культурой и традициями древней бурятской религии на авто-экскурсии в шаманский центр
Шаманизм возрождается в Бурятии: на экскурсии вы прикоснётесь к традициям и культуре этого древнейшего верования язычников.
Узнаете об «онгонах» и древних сказаниях о мирах: про «небесный Тэнгэри» с тысячей духов-небожителей, подземное читать дальшеуменьшить
царство Эрлик-Хана и срединную землю, населённую людьми.
Пройдёте по знаковым местам бурятской прарелигии, где издавна шаманы обращаются к высшим силам и ищут небесное покровительство. И окажетесь на священной горе с чудесным видом на реку Селенга и её долину.
Мы посетим шаманский центр, находящийся на окраине Улан-Удэ у подножия священной горы. Время в пути — около 20 минут от центра города.
У массивных ворот, увенчанных трезубцами и орлами, вы услышите о прарелигии бурят — тэнгэрианстве, поклонении Вечному Синему Небу. Узнаете об основах бурятского шаманизма, его истории, принципах и заповедях. Прогуляетесь по небольшой аллее коновязей с гербами бурятских родов, посетите появившийся в 2019 году первый в России шаманский храм в виде двухэтажной юрты, обращённой к 8 сторонам света. Здесь восседают грозные божества-хранители байкальской земли — Нойоны. Вы также узнаете о празднике «тайлган» и том, какое значение имеют обряды для местных жителей. По желанию мы совершим небольшой ритуал «поднятие удачи» у освященной горы на территории шаманского центра.
У вас будет возможность за подношение, сумма которого определяется вами, пройти на беседу к шаману. Он ответит на вопросы о шаманизме, по согласованию исполнит старинную молитву на бурятском языке из обряда «камлание духам» ради блага всех присутствующих.
Священная гора
Наше путешествие продолжится в одном из самых живописных уголков Бурятии — на горе Спящий Лев в 40 километрах от города. Вы поймёте, почему она так называется. Гора имеет особое значение для буддистов и шаманистов: это место, где можно прикоснуться к духовным традициям региона и ощутить его уникальную энергетику. С вершины открывается захватывающий вид на реку Селенгу и окружающие холмы и скалы — великолепные кадры для фотоальбома и публикаций в социальных сетях гарантированы.
Вы откроете историю и ценности древней религии Бурятии, увидите жизнь шаманов и прикоснётесь к таинству магического обряда. Благодаря знакомству с шаманизмом начнёте лучше понимать культуру Бурятии в целом.
Организационные детали
Поедем на легковом автомобиле Toyota Corolla
При посещении шаманского центра рекомендовано быть в одежде, прикрывающей плечи и колени
Экскурсия будет интересна детям старше 7 лет и взрослым
Если вы желаете, чтобы для вас провели обряд, то нужно принести с собой небольшую пачку молока и немного печенья (или конфет) в качестве подношения духам
Подъём на гору подойдёт даже начинающим путешественникам
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
При входе оплачивается 500 ₽ за чел. входное подношение шаманскому центру с каждого экскурсанта, за исключением детей до 14 лет
По желанию личная консультация — подношение шаману (при проведении обряда «камлание духам») сколько посчитаете нужным (точной стоимости нет)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2372 туристов
Я гордая дочь бурятского народа и уже много лет провожу экскурсии в своём родном крае, с каждым годом люблю его и своё дело всё больше. Мои гости говорят обо мне, читать дальшеуменьшить
что я — гид по призванию. Не просто экскурсовод, а гид-посредник, медиатор. Представляю свой край гостям, передавая фактическую информацию через эмоционально-чувственную подачу с приправой логики и размышлений.
В моей команде только увлечённые гиды с горящими глазами и годами опыта за плечами. Мы показываем самые интересные и волнующие места Бурятии, доносим её самобытность и красоту до сердец и душ людей, которые приезжают часто издалека, чтобы узнать, какая она — Бурятия.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Садкеева
Дата посещения: 18 июн 2026
Экскурсия не оставила равнодушными. Анастасия прекрасно ее провела. без ее пояснений, глубокого знания темы - самостоятельно не смогли бы разобраться в предметах, используемых при обрядах и самих обрядах. Сразу находит общий язык с экскурсантами- кроме того прекрасный водитель и очень красивая девушка.Спасибо!!!
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Н
Наталья
Поездка в шаманский центр с Анастасией была просто волшебной! Поразила глубина знаний Анастасии, она настолько интересно рассказывает, что с жадностью ловишь каждое слово и проникаешься историей этого великого народа и читать дальшеуменьшить
даже в некоторой степени участвуешь в сакральных ритуалах. Ну теперь есть повод вернуться в Бурятию, и есть прекрасный гид с глубокими знаниями истории своего народа, с которой можно прикоснуться к культуре и познакомиться с обычаями бурятов, увидеть потрясающие места и узнать интересные факты. Организация поездки, наполненность программы тура и забота о туристах просто на высоте! (к слову, было с чем сравнить). Анастасия, благодарю Вас за потрясающую экскурсию 🙏
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Милана
Очень интересная экскурсия! Много узнали о шаманизме. Анастасия- отличный гид! Рекомендуем всем!
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Савченко
Всем доброго дня! Сегодня мне посчастливилось побывать в Шаманском центре, с замечательным гидом Анастасией и прикоснуться к такой неизвестной и неизведанной теме, как шаманизм. Милая девушка,прекрасно владеющая материалом, отличная рассказчица,все читать дальшеуменьшить
по теме, без воды и ненужной информации. Почти 3 часа времени пролетели, как один миг. Огромное спасибо Анастасии за сегодняшнюю экскурсию. С уважением, Елена. Обязательно буду рекомендовать ее своим друзьям и родственникам.
+2
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Анастасия
Посетили 03 октября данную экскурсию с гидом Анастасией, было очень интересно и познавательно, мы узнали много интересных фактов и получили столько информации, что будем еще долго это вспоминать! Благодарим и рекомендуем эту экскурсию и гида!
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Елена
Очень понравилась! Мы в восторге. Анастасия рассказала много нового и интересного про шаманов, культуру и традиции Бурятии. Всем очень рекомендую.
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