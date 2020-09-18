4 отзыва оставили туристы

Гид просто отличный, много и интересно рассказывает. Низкая оценка из-за сути рассматриваемого явления. Шаманизм оказался не религией, где человек сам может изменить свою жизнь, придерживаясь определённых правил. Шаманы - почти эталонные экстрасенсы, которые сдирают у людей деньги за иллюзию решения их проблем, и неважно, верят ли они сами в свою силу, или нет. Если у кого-то не вызывает отторжения эта тема, можно съездить. Только знайте, что миллион рублей, которые премия Гарри Гудини готова дать тому, кто в условиях научного эксперимента докажет, что обладает сверхспособностями, пока никто не получил.