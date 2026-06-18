4 отзыва оставили туристы

Шаманизм возрождается в Бурятии: на экскурсии вы прикоснётесь к традициям и культуре этого древнейшего верования язычников.Узнаете об «онгонах» и древних сказаниях о мирах: про «небесный Тэнгэри» с тысячей духов-небожителей, подземное

царство Эрлик-Хана и срединную землю, населённую людьми. Пройдёте по знаковым местам бурятской прарелигии, где издавна шаманы обращаются к высшим силам и ищут небесное покровительство. И окажетесь на священной горе с чудесным видом на реку Селенга и её долину.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Знакомство с древней верой

Мы посетим шаманский центр, находящийся на окраине Улан-Удэ у подножия священной горы. Время в пути — около 20 минут от центра города.

У массивных ворот, увенчанных трезубцами и орлами, вы услышите о прарелигии бурят — тэнгэрианстве, поклонении Вечному Синему Небу. Узнаете об основах бурятского шаманизма, его истории, принципах и заповедях. Прогуляетесь по небольшой аллее коновязей с гербами бурятских родов, посетите появившийся в 2019 году первый в России шаманский храм в виде двухэтажной юрты, обращённой к 8 сторонам света. Здесь восседают грозные божества-хранители байкальской земли — Нойоны. Вы также узнаете о празднике «тайлган» и том, какое значение имеют обряды для местных жителей. По желанию мы совершим небольшой ритуал «поднятие удачи» у освященной горы на территории шаманского центра.

У вас будет возможность за подношение, сумма которого определяется вами, пройти на беседу к шаману. Он ответит на вопросы о шаманизме, по согласованию исполнит старинную молитву на бурятском языке из обряда «камлание духам» ради блага всех присутствующих.

Священная гора

Наше путешествие продолжится в одном из самых живописных уголков Бурятии — на горе Спящий Лев в 40 километрах от города. Вы поймёте, почему она так называется. Гора имеет особое значение для буддистов и шаманистов: это место, где можно прикоснуться к духовным традициям региона и ощутить его уникальную энергетику. С вершины открывается захватывающий вид на реку Селенгу и окружающие холмы и скалы — великолепные кадры для фотоальбома и публикаций в социальных сетях гарантированы.

Вы откроете историю и ценности древней религии Бурятии, увидите жизнь шаманов и прикоснётесь к таинству магического обряда. Благодаря знакомству с шаманизмом начнёте лучше понимать культуру Бурятии в целом.

Организационные детали

Поедем на легковом автомобиле Toyota Corolla

При посещении шаманского центра рекомендовано быть в одежде, прикрывающей плечи и колени

Экскурсия будет интересна детям старше 7 лет и взрослым

Если вы желаете, чтобы для вас провели обряд, то нужно принести с собой небольшую пачку молока и немного печенья (или конфет) в качестве подношения духам

Подъём на гору подойдёт даже начинающим путешественникам

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: