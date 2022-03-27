Преимущества этого путешествия:
Встреча в городе Улан-Удэ возле гостиницы «Баргузин» (ул. Советская 28) в 6:45 час. по местному времени, без опозданий.
В случае опоздания, участники догоняют группу самостоятельно.
Переезд по живописной трассе до поселка Усть-Баргузин.
Обед будет в кафе с национальным колоритом, где Вы сможете самостоятельно приобрести то, что Вам понравится.
За окном нас будет сопровождать вид на Байкал.
Отъезд в Забайкальский национальный парк.
На территории парка собрано практически все, что можно увидеть на Байкале.
Сборка судов, инструктаж по технике безопасности, обучение.
Ужин, вечер знакомств.
Питание включено: ужин.
Продолжительность маршрута: на авто около 5 -6 часов.
Завтрак, восхождение на плато Святой Нос (1870 м.).
Крупнейший полуостров озера Байкал.
Длина его около 53 км, ширина до 20 км.
Удивительная тропа начинается от Глинки и первые километры пролегает по лесу, подходит к горе, где начинается подъем.
В солнечную погоду, вид с горы очень впечатляет, но подъем в жаркую погоду немного утомляет.
В любом случае обязательно возьмите с собой не менее одного литра воды.
Перекус в лучшем месте горы с которого будете осматривать панорамы двух заливов и перешейка.
Переход по гребню.
Обед наверху.
Осмотр плато и его окрестностей.
С вершины открывается панорамный вид на Чивыркуйский и Баргузинский залив.
С другой стороны полуострова можно увидеть Ушканьи острова (лежбище нерпы).
Спуск до местности Глинка.
Ужин.
Питание включено: завтрак, перекус, обед, ужин.
Продолжительность маршрута: пешком от 7 до 12 часов в зависимости от физической подготовленности.
Завтрак.
Сегодня нам предстоит отработать элементарные навыки управления байдаркой во время первого нашего перехода.
Если у нас все отлично получится, то сегодня мы дойдем до Нижнего Изголовья.
В первой половине дня переход до живописного распадка.
Такие места можно увидеть, только путешествуя на байдарках или лодках.
Незаметное, но удивительные ворота из скал, внизу которых шумит ручей из кристально чистой воды.
Обед на берегу.
Продолжение сплава.
Самое удивительное, это огибание на байдарке Нижнего Изголовья, когда ты разворачиваешься на 180 градусов, и тут перед тобой открывается вся мощь и энергетика Великого озера Байкала.
Глубина же озера, всего на расстоянии 500 метров от берега, достигает до 700 — 900 метров.
Ужин.
Ночью на этом месте многим снятся странные или необычные сны, удивительное место по энергетике, особенно в полнолуние.
Не случайно Байкал называют — местом силы.
Следуя аналогии 5-ти элементам, конечно же энергия воды.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность маршрута: по воде 10 -25 км (скорость байдарки 5-7 км в час.)
Завтрак.
Переход вдоль берега до мыса Маркова.
Открытый Байкал. Чувствуется его сила и величие.
Иногда вода настолько спокойна, что кажется идешь по зеркалу.
Полное отсутствие людей и сотовой связи, делают эти места первозданными, дикими, будто время повернулось вспять.
Отдых.
Обед на берегу Байкала.
Отдых. Ужин.
Полное погружение в мир природы. Особенно приятно сидеть с горячей чашкой чая и часами глядеть на закат.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность маршрута: по воде 10-15км.
Сплав до мыса Орловый.
Удивительно вытянутый мыс, на берегу нет людей, только в некоторых местах имеется отдельные оборудованные стоянки рыбаков.
Ощущение уединенности и простора сопровождают на всем пути.
Обед на живописном берегу.
Отдых.
Мыс Орловый — этот песчаный берег с деревьями, уставшими от борьбы с ветрами заметен издалека, так как на западной стороне полуострова это единственный мыс врезающийся в Байкал так далеко.
Летом отсюда очень хороший вид на закат (на фоне Ушканьих островов).
Ужин.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность маршрута: по воде 15 -24 км.
Ранний завтрак.
Небольшой переход до Верхнего Изголовья.
Сегодня нам снова предстоит повернуть свои байдарки на 180 градусов, увидеть крест на берегу и баржу, выброшенную на берег во время шторма.
На севере бескрайний Байкал, а мы уже попадаем в Чивыркуйский залив.
Обед в очень живописной бухте, что напротив острова напоминающего издалека дикое животное.
Все острова в заливе памятники природы и каждое похожее то на дракона, то на ящера.
Продолжение сплава до бухты Змеиная с осмотром острова Лохматый.
Со стороны моря остров представляет собой отвесную скалу.
Здесь можно увидеть человеческий облик, рыцаря, а также обезьянку из камня.
Ужин.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность маршрута: по воде 10 — 20 км в день.
Завтрак.
Дневка в бухте Змеевая на песчаном многокилометровом берегу.
Отлично можно позагорать, помыться в сооруженной совместно всеми баньке.
Каждый вносит свой вклад в общее и очень запоминающее событие.
Кто-то готовит дрова, а кто-то устанавливает каркас и т.п.
С утра небольшая прогулка.
Посещение термального источника «Змеиный».
Горячий источник с температурой воды 44-45 градусов.
Некоторым вода кажется очень горячей и чтоб окунуться уходит много времени.
Следует помнить, что посещение источника более 10 минут не рекомендуют.
Также после источника не следует купаться в холодной воде или переохлаждаться на холодном ветру.
Обед. Отдых.
Возвращение к палаткам и ужин.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность маршрута: пешком 3 км.
Завтрак.
День отдыха.
Для тех, кто полон сил, прогулка по Байкальской тропе до поселения Курбулик.
Очень живописная тропа.
После обеда баня (не входит в стоимость тура).
Посещение источников.
Ужин.
Баня расположена на плавучей гостинице (3 км от стоянки, договариваться и заказывать нужно заранее) и является отдельным помещением стоящим прямо на воде.
Особенно туристы любят как следует погревшись в Бане нырять в Байкал.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
Продолжаем путешествие по красивым бухтам Чивыркуйского залива.
Сплав до бухты Сорожья.
Обед.
Для желающих пеший обзорный переход по Большой Байкальской Тропе (ББТ) до мыса Катунь.
Возвращение.
Ужин.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Ранний завтрак и сплав до местности Монахово.
Сбор судов.
Отъезд ориентировочно в 12 часов дня.
Прибытие в Улан-Удэ поздним вечером (ориентировочно 20-21 час).
Ужин самостоятельно в придорожном кафе, где вы самостоятельно купите то, что Вам понравилось.
Самостоятельное размещение в гостинице (оплата за свой счет).
По заявке мы можем забронировать удобную для вас гостиницу.
Питание включено: завтрак.
Вылет и отъезд самостоятельно.
Если вы не планируете посещение дополнительной экскурсии в Иволгинский дацан, билеты можно брать с ранним вылетом, если планируете, то вылетать следует не ранее чем 19:00.
Для тех, кто остался в Улан-Удэ, за дополнительную оплату и по предварительным заявкам экскурсия в Иволгинский Дацан — центр буддизма России.
Возможно посещение ламы — астролога или врача тибетской медицины.
Завершение экскурсии в 15-16 часов.
Питание включено: без питания.
На активной части маршрута ночевки в туристических палатках.
Доплата за 2-хместное размещение – 2 100 руб.
Доплата за 1-номестное размещение – 3 000 руб.
По завершению активной части тура размещение в одной из гостиниц в г. Улан-Удэ (бронируется заранее и не включено в стоимость).
По предварительной заявке и при наличии свободных мест возможно одно- и двухместное размещение в одной из гостиниц, представленных ниже.
Снаряжение и аксессуары:
Одежда, обувь и т. п:
Примечание: Днем в горах, солнце активно и возможно таяние снегов, поэтому обувь должна иметь хорошие водоотталкивающие свойства (резиновые сапоги (дополнительно к ботинкам)).
Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку– свидетельство о рождении.
Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого, так как, кроме них придется нести продукты питания (примерно 600-800гр. в день на человека) на весь маршрут и групповое снаряжение (палатки, топоры, котлы и т. п.).
Личная экипировка для водного маршрута должна включать в себя наличие водонепроницаемого костюма и обязательно наличие резиновых сапог (просим позаботиться о своем здоровье и подолгу не находится в холодной воде без специальной обуви).
В случае ухудшения погоды гид имеет право изменить программу тура.
В состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности – на это следует обратить внимание при покупке тура.
Опыт показывает, что большинство туристов проходят суточную норму расстояния при сравнительно небольших усилиях.
Во второй половине августа возможен лет мошкары. Рекомендуем взять репелленты и москитные сетки.
Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением еды на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки). Помогают гиду в создании благоприятной атмосферы в группе.
Гид ведет группу по маршруту, распределяет обязанности среди участников, его главной целью является безопасное и комфортное прохождение маршрута группой от старта до финиша. Гид не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и др. Если Вы хотите узнать больше информации о Байкале, возможно, Вам больше подойдет экскурсионный тур, а не активный.
Наши гиды живут на Байкале и с удовольствием расскажут быте местного населения, обычаях, местной кухне, посоветуют, что попробовать и какие гостинцы купить с собой или в подарок близким. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале. Также они всегда с удовольствием проведут различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах.
Гид (инструктор) – координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура. Если у Вас возникли вопросы по снаряжению, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
Для вылетающих рейсом из Иркутска. Билет на поезд от Улан-Удэ до Иркутска желательно приобрести заранее в кассах вокзала или интернете (обратите внимание, что в ж/д билетах указывается московское время). Также можно добраться на автобусе (ходят от вокзала через каждые два-три часа, время в пути 6-7 часов).
общая аптечка (с общим набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе);
костровой набор (котлы, топор, варежка для костра, губка для посуды, половник, спички);
палатки (о предоставлении палатки нужно сообщить заранее — при этом предоставляется только место в палатке. Индивидуальные палатки предоставляются за отдельную плату, об этом нужно сообщить Вашему менеджеру в офис турфирмы за 7 дней до начала маршрута.
Турист обязан надеть спасательный жилет перед началом сплава.
Посадку и высадку в сплав средство следует производить аккуратно.
При движении запрещается раскачивать сплав средство, а также накренять его в сторону без надобности.
Запрещается класть острые и режущие предметы в сплав средства без чехла или соответствующей упаковки. В случае порчи сплав средства турист обязан полностью оплатить затраты по восстановлению водного снаряжения.
Туристы на сплаве обязаны строго выполнять указания гида.
Если сплав проводится на нескольких средствах по озеру или спокойной реке, туристы должны не отходить от гида более чем на расстояние 0,5 км. По горным рекам гид задает порядок и интервал движения сплавных средств индивидуально.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно на https://bolshayastrana.com/avia или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая и медицинская страховка не включены в стоимость. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Участники самостоятельно готовят обед.
В день приезда (сбора) группы и в день отъезда группы питание не предоставляется. На маршруте пища готовится на костре. Питание на маршруте (завтрак, обед (или перекус), ужин) облегченное по весу и усиленное по калорийности (тушенка, крупы, макаронные изделия, чай, кофе, конфеты, сухари).
Все туристы принимают активное участие в работах по лагерю (заготовка дров, воды, приготовление пищи, установка и сбор палаток).
Во время походов есть возможность рыбачить (не на всех маршрутах; рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы, ягоды.
Пешие, водные, конные и комбинированные маршруты являются мероприятиями повышенной опасности для здоровья и жизни человека. Страховка не входит в стоимость тура, для оформления можно обратиться к своему менеджеру.
В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, снегопады, сильные ветра, метель, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки, на человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы. На маршрутах возможны проявления признаков «горной болезни», которые постепенно снимаются в ходе акклиматизации.
На осыпях и моренах — движение плотной группой «след в след», строго следить за нахождением членов группы, не допускать больших, представляющих угрозу, разрывов. При камнепаде подать команду «камень» и укрыться за ближайшим выступом.
В горах активное солнце, поэтому рекомендуется использовать солнцезащитные очки, крем от загара и не злоупотреблять солнечными ваннами, купанием в горных озерах.
Маршруты, кроме восхождения не требуют специальной подготовки и в них могут участвовать все желающие, включая детей с 12-ти летнего возраста в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность. Технические навыки, необходимые для успешного преодоления перевалов, приобретаются по ходу маршрута.
Восточные Саяны и Прибайкалье — местность, где встречаются клещи, поэтому желательно иметь прививку и обязательно страховку. У гидов-проводников имеется аптечка с необходимым в походе набором медикаментов. Специфические лекарства (аллергические, астматические, гипертонические и т. д.) необходимо иметь с собой. Важно помнить: не все растения, ягоды и грибы съедобны, на маршрутах можно встретить диких зверей, — поэтому нельзя употреблять в пищу неизвестные растения, ягоды и грибы, а также удаляться от группы на длительные расстояния (более 0,5 км. и более 0,5 часа), только с разрешения инструкторов.
Встреча в г. Улан-Удэ в 06:45 у гостиницы "Баргузин", прилетать нужно не позднее, чем за 2 часа до встречи, при опоздании группу нужно будет догонять самостоятельно, рекомендуем прилетать накануне тура.
Обратные билеты следует брать на 11 день тура, если вы не планируете посещение дополнительной экскурсии в Иволгинский дацан, билеты можно брать с ранним вылетом, если планируете, то вылетать следует не ранее чем 19:00.