Мечтаешь о захватывающих приключениях? Отправляйся в путешествие по самым диким и живописным местам Байкала – самого глубокого озера в мире!

Программа тура по дням

1 день Улан-Удэ. Переезд в Забайкальский национальный парк. Подготовка к сплаву

Встреча в городе Улан-Удэ возле гостиницы «Баргузин» (ул. Советская 28) в 6:45 час. по местному времени, без опозданий. В случае опоздания, участники догоняют группу самостоятельно. Переезд по живописной трассе до поселка Усть-Баргузин. Обед будет в кафе с национальным колоритом, где Вы сможете самостоятельно приобрести то, что Вам понравится. За окном нас будет сопровождать вид на Байкал. Отъезд в Забайкальский национальный парк. На территории парка собрано практически все, что можно увидеть на Байкале. Сборка судов, инструктаж по технике безопасности, обучение. Ужин, вечер знакомств. Питание включено: ужин. Продолжительность маршрута: на авто около 5 -6 часов.

2 день Восхождение на плато Святой Нос

Завтрак, восхождение на плато Святой Нос (1870 м.). Крупнейший полуостров озера Байкал. Длина его около 53 км, ширина до 20 км. Удивительная тропа начинается от Глинки и первые километры пролегает по лесу, подходит к горе, где начинается подъем. В солнечную погоду, вид с горы очень впечатляет, но подъем в жаркую погоду немного утомляет. В любом случае обязательно возьмите с собой не менее одного литра воды. Перекус в лучшем месте горы с которого будете осматривать панорамы двух заливов и перешейка. Переход по гребню. Обед наверху. Осмотр плато и его окрестностей. С вершины открывается панорамный вид на Чивыркуйский и Баргузинский залив. С другой стороны полуострова можно увидеть Ушканьи острова (лежбище нерпы). Спуск до местности Глинка. Ужин. Питание включено: завтрак, перекус, обед, ужин. Продолжительность маршрута: пешком от 7 до 12 часов в зависимости от физической подготовленности.

3 день Сплав до Нижнего Изголовья

Завтрак. Сегодня нам предстоит отработать элементарные навыки управления байдаркой во время первого нашего перехода. Если у нас все отлично получится, то сегодня мы дойдем до Нижнего Изголовья. В первой половине дня переход до живописного распадка. Такие места можно увидеть, только путешествуя на байдарках или лодках. Незаметное, но удивительные ворота из скал, внизу которых шумит ручей из кристально чистой воды. Обед на берегу. Продолжение сплава. Самое удивительное, это огибание на байдарке Нижнего Изголовья, когда ты разворачиваешься на 180 градусов, и тут перед тобой открывается вся мощь и энергетика Великого озера Байкала. Глубина же озера, всего на расстоянии 500 метров от берега, достигает до 700 — 900 метров. Ужин. Ночью на этом месте многим снятся странные или необычные сны, удивительное место по энергетике, особенно в полнолуние. Не случайно Байкал называют — местом силы. Следуя аналогии 5-ти элементам, конечно же энергия воды. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Продолжительность маршрута: по воде 10 -25 км (скорость байдарки 5-7 км в час.)

4 день Переход до мыса Маркова

Завтрак. Переход вдоль берега до мыса Маркова. Открытый Байкал. Чувствуется его сила и величие. Иногда вода настолько спокойна, что кажется идешь по зеркалу. Полное отсутствие людей и сотовой связи, делают эти места первозданными, дикими, будто время повернулось вспять. Отдых. Обед на берегу Байкала. Отдых. Ужин. Полное погружение в мир природы. Особенно приятно сидеть с горячей чашкой чая и часами глядеть на закат. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Продолжительность маршрута: по воде 10-15км.

5 день Сплав до мыса Орловый

Сплав до мыса Орловый. Удивительно вытянутый мыс, на берегу нет людей, только в некоторых местах имеется отдельные оборудованные стоянки рыбаков. Ощущение уединенности и простора сопровождают на всем пути. Обед на живописном берегу. Отдых. Мыс Орловый — этот песчаный берег с деревьями, уставшими от борьбы с ветрами заметен издалека, так как на западной стороне полуострова это единственный мыс врезающийся в Байкал так далеко. Летом отсюда очень хороший вид на закат (на фоне Ушканьих островов). Ужин. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Продолжительность маршрута: по воде 15 -24 км.

6 день Сплав до бухты Змеиная, остров Лохматый

Ранний завтрак. Небольшой переход до Верхнего Изголовья. Сегодня нам снова предстоит повернуть свои байдарки на 180 градусов, увидеть крест на берегу и баржу, выброшенную на берег во время шторма. На севере бескрайний Байкал, а мы уже попадаем в Чивыркуйский залив. Обед в очень живописной бухте, что напротив острова напоминающего издалека дикое животное. Все острова в заливе памятники природы и каждое похожее то на дракона, то на ящера. Продолжение сплава до бухты Змеиная с осмотром острова Лохматый. Со стороны моря остров представляет собой отвесную скалу. Здесь можно увидеть человеческий облик, рыцаря, а также обезьянку из камня. Ужин. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Продолжительность маршрута: по воде 10 — 20 км в день.

7 день Отдых в бухте. Термальный источник «Змеиный»

Завтрак. Дневка в бухте Змеевая на песчаном многокилометровом берегу. Отлично можно позагорать, помыться в сооруженной совместно всеми баньке. Каждый вносит свой вклад в общее и очень запоминающее событие. Кто-то готовит дрова, а кто-то устанавливает каркас и т.п. С утра небольшая прогулка. Посещение термального источника «Змеиный». Горячий источник с температурой воды 44-45 градусов. Некоторым вода кажется очень горячей и чтоб окунуться уходит много времени. Следует помнить, что посещение источника более 10 минут не рекомендуют. Также после источника не следует купаться в холодной воде или переохлаждаться на холодном ветру. Обед. Отдых. Возвращение к палаткам и ужин. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Продолжительность маршрута: пешком 3 км.

8 день День отдыха. Прогулка до поселения Курбулик

Завтрак. День отдыха. Для тех, кто полон сил, прогулка по Байкальской тропе до поселения Курбулик. Очень живописная тропа. После обеда баня (не входит в стоимость тура). Посещение источников. Ужин. Баня расположена на плавучей гостинице (3 км от стоянки, договариваться и заказывать нужно заранее) и является отдельным помещением стоящим прямо на воде. Особенно туристы любят как следует погревшись в Бане нырять в Байкал. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

9 день Сплав до бухты Сорожья. Большая Байкальская Тропа

Завтрак. Продолжаем путешествие по красивым бухтам Чивыркуйского залива. Сплав до бухты Сорожья. Обед. Для желающих пеший обзорный переход по Большой Байкальской Тропе (ББТ) до мыса Катунь. Возвращение. Ужин. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

10 день Сплав до местности Монахово. Улан-Удэ

Ранний завтрак и сплав до местности Монахово. Сбор судов. Отъезд ориентировочно в 12 часов дня. Прибытие в Улан-Удэ поздним вечером (ориентировочно 20-21 час). Ужин самостоятельно в придорожном кафе, где вы самостоятельно купите то, что Вам понравилось. Самостоятельное размещение в гостинице (оплата за свой счет). По заявке мы можем забронировать удобную для вас гостиницу. Питание включено: завтрак.

11 день Завершение программы. Экскурсия в Иволгинский Дацан (по желанию)