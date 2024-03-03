Выгода 6 700 рублей! Этот тур позволит вам насладиться Байкальским колоритом, познакомиться с удивительной природой озера, Забайкальского национального парка.
Побывать на высокогорном плато крупнейшего на Байкале полуострова – Святой Нос (1740м.) и просто приятно отдохнуть.
июл
июл
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Забайкальский национальный парк
Выезд с автовокзала г. Улан-Удэ на рейсовом транспорте в поселок Усть- Баргузин.
Прибытие в поселок Усть-Баргузин или Турка.
Встреча с группой с 12 до 20 часов.
Ночь в поселке или на косе.
Питание: Самостоятельно.
Восхождение на обзорную точку полуострова Святой Нос
Завтрак.
Восхождение на обзорную точку полуострова Святой Нос, (7-8 часов, иногда и 9 часов) откуда открывается удивительная панорама на Байкал, Чивыркуйский и Баргузинский залив.
Сначала тропа поднимаемся на обзорную точку под названием Крест.
Перекус.
Для тех, кто не устал (на усмотрение гида), восхождение на плато Святого Носа (время восхождения до 15:00, при задержке и медленном темпе – гид имеет право повернуть группу вниз).
На юге и севере один горизонт и только вдали на западе виды горы, на которых даже летом остается снег.
Спуск с вершины полуострова (спуск достаточно крут, поэтому следует соблюдать осторожность, выполняя все команды и рекомендации гида).
Ужин.
Ночь на берегу.
Каждый участник обязан взять с собой на восхождение не менее 1 литра питьевой воды.
Питание: Завтрак. Обед перекус. Ужин.
Чивыркуйский залив
Ранний подъем.
Переезд в Чивыркуйский залив.
Сбор байдарок.
Завтрак.
Сплав на байдарках в Чивыркуйском заливе пос. Монахово — бухта Окуневая (10км) или Сорожья (5 км).
Чивыркуйский залив считается самым живописным на Байкале.
Каждый остров в заливе – это памятник природы.
Берега заливы изрезаны живописными песчаными бухточками.
Чего только стоит наблюдение за рассветом!
Солнце будто не спеша появляется из-за Баргузинских гор, которые расположены по ту сторону залива и очень живописны.
В змеиной бухте, что в заливе имеется горячий источник, а точнее их там три.
В настоящее время из них сделаны деревянные ванны, который может посетить любой желающий.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Переход до горячих источников
С утра завтрак.
Переход рано с утра, до горячих источников (около 10-12 км).
Средняя скорость байдарки 5-7 км/час.
Сплав на байдарке возможен практически любому человеку, но следует строго выполнять все команды инструктора!
Специальной подготовки не требуется, но наличие небольшой физической подготовки желательно.
Красота островов и неспешный отдых на различных живописных берегах порадует Вас.
Все ночи в палатках, кругом нет цивилизации!
Обед и Ужин.
Отдых на песчаной косе.
Сплав осуществляется только в благоприятную погоду.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Запасной день на случай непогоды
В случае хорошей погоды с утра, выходим до бухты Окуневая.
Там отдыхаем весь день, загораем.
Красивая бухта, скрытая от ветров.
Кругом хвойный лес, чистая природа.
В часе ходьбы есть поселок, откуда можно позвонить домой, так как до этого два дня связи не было.
Возможна туристическая баня в кемпинговой зоне.
Если в этот день погода плохая, то отдыхаем на косе у реки Крестовой.
Песчаный пляж как со стороны Байкала, так и возле реки.
Обед.
Вечером ужин.
Ночь в палатках.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Продолжение сплава на байдарках
Ранний подъем.
Возвращаемся обратно вдоль берега и красивых скал на байдарках в сторону Монахово (12 км).
Расстояние небольшое, поэтому идем не спеша, но это конечно будет зависеть от погоды.
Особенно Байкал прекрасен в часы рассвета.
Осмотр скал, бухт.
Отдых на песчаном берегу.
Ночь в палатке.
Обед и ужин готовим на газовой плите.
В одном из мест, где разрешена стоянка обязательно посидим у костра, посмотрим на звезды.
Чивыркуйский залив расположен на территории национального парка.
В заливе много укромных бухточек, но к сожалению, не везде разрешено останавливаться, только в специально оборудованных местах.
Но сплавляясь на байдарках, мы осмотрим максимальное количество живописных мест по пути.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Переход до Монахово. Отъезд
Завтрак, переход до Монахово.
Сбор Байдарок на берегу.
На автомобильном транспорте отъезд в Усть-Баргузин.
Обед в кафе по пути самостоятельно.
Оплачивается непосредственно участниками на месте.
Отъезд в город Улан-Удэ.
Завершение программы в 18-19 часов (возможно позже).
Питание: Завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках (3-4 местное размещение).
Доплата за двухместное размещение – 1 000 руб. /чел.;
Доплата за одноместное размещение – 2 000 руб. /чел.;
Варианты проживания
Палатки по маршруту
Проживание в палатках по программе (3-4 местное, 1 и 2-х местное оплачивается дополнительно).
Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды (трансферы) по программе
- Проживание в палатках по программе (3-4 местное, 1 и 2-х местное оплачивается дополнительно)
- Питание по программе:1 день - не включено2 день - завтрак, обед-перекус, ужин3-6 день - завтрак, обед, ужин7 день - завтрак
- 1 день - не включено
- 2 день - завтрак, обед-перекус, ужин
- 3-6 день - завтрак, обед, ужин
- 7 день - завтрак
- Пребывание на территории национального парка
- Прокат туристского снаряжения (палаток, спальных мешков, кострового оборудования)
- Услуги гидов-проводников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
- Посещение лежбищ нерпы на Ушканьих островах
- Размещение в гостинице г. Улан-Удэ
- Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение и аксессуары:
- рюкзак для женщин не менее объёмом 70-80 л, для мужчин 80-90 л.;
- коврик полиуретановый;
- полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги);
- фонарь налобный;
- очки солнцезащитные;
- спальник – температурный режим в зависимости от времени года и места путешествия;
- ложка, кружка, ножик;
- накидка от дождя – только для маршрутов, где температура держится выше нуля;
- спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку или зажигалку;
- индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу);
- фотоаппарат;
- термос или пластиковая бутылка;
- иметь защитные средства от укусов кровососущих насекомых на маршрутах (в основном на маршрутах, где температура не опускается ниже нуля);
- средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде)
Одежда, обувь и т. п:
- нижнее белье – не менее 2-3 комплекта;
- термобелье (комплект, в зависимости от времени года. Кофта + трико) – 1-2 шт;
- брюки легкие, спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года;
- кофта, флиска или т. п 1-2 шт. (желательно из современных материалов);
- штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно (Летом – защита от ветра и дождя. Куртка – лучше утепленная с капюшоном (в соответствии с временем года. Как правило в горах и на Байкале должна быть обязательна в наличии. Брюки – защита от ветра, влаги.
- носки простые (или трекинговые) – 2–4 пары;
- носки шерстяные (трекинговые, утепленные) — не менее 2 пары;
- обувь 2 пары (для лета – треккинговые ботинки и кроссовки на толстой подошве или кроссовки + резиновые сапоги с вкладышем и теплой стелькой (рекомендуем для водных маршрутов по Байкалу). Для сплавов по горным рекам, желательно одежда из неопрена (можно взять в прокат;
- для восхождений – горные ботинки для восхождений + треккинговые ботинки. Легкие тапки по желанию (для переездов, баз отдыха, в поездах и т. п)
- трекинговые палки – рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников;
- примечание: днем в горах, солнце активно и возможно таяние снегов, поэтому обувь должна иметь хорошие водоотталкивающие свойства. (Резиновые сапоги (дополнительно к ботинкам) – на усмотрение участников);
- шапочка теплая спортивная – 2 шт (летом кепка с козырьком + шапочка);
- средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
- перчатки летом – простые 2 пары. Зимой и на восхождения – утепленные перчатки – 1 пара и очень теплые рукавицы – 1 пара;
Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.
Требование к набору «личных вещей» – ничего лишнего и тяжелого, так как, кроме них придется нести продукты питания (примерно 600 -800гр. в день на человека) на весь маршрут и групповое снаряжение (палатки, топоры, котлы и т. п..
Личная экипировка для водного маршрута должна включать в себя наличие водонепроницаемого костюма и обязательно наличие резиновых сапог (просим позаботиться о своем здоровье и по долгу не находится в холодной воде без специальной обуви).
Также:
- необходимо наличие одежды и тента для рюкзака на случай непогоды;
- желательно наличие прививки от клещевого энцефалита;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие особенности программы?
Информируем, что в состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности. Поэтому просим Вас обязательно это учитывать при покупке тура.
Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки).
Всячески помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и т. п.
Если Вы хотите получать больше информации о Байкале, то возможно, Вам следует приобрести экскурсионный тур, так как, в активном туре, главной целью все же является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, куда никогда не водят экскурсионные группы, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) — координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура.
Если у Вас возникли вопросы по снаряжению, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
Всю информацию о местности, истории, культуре — туристы получают при посещении музеев и экскурсий.
Конечно же, все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухне (что попробовать и что купить с собой домой) т. п.
Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале.
Также они всегда с удовольствием играют с туристами в различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах.
Как происходит расселение в палатках?
Ночевки в палатках по 3-4 человека. Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).