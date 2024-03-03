Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе

Групповой тур в Улан-Удэ
5
3 отзыва
Акция! Скидка 10% на заезд с 15 по 21 июля 2024 года! При бронировании до 15 мая.

Выгода 6 700 рублей! Этот тур позволит вам насладиться Байкальским колоритом, познакомиться с удивительной природой озера, Забайкальского национального парка.

Побывать на высокогорном плато крупнейшего на Байкале полуострова – Святой Нос (1740м.) и просто приятно отдохнуть.
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
Ближайшие даты:
8
июл
15
июл
29
июл
12
авг
19
авг

Что вас ожидает:

Живописные байкальские бухты
Живописные байкальские бухты
Понежимся на песчаных пляжах Чивыркуйского залива
Восхождение на Святой нос
Восхождение на Святой нос
Нам откроется удивительная панорама на Байкал, Чивыркуйский и Баргузинский залив
На байдарках по Байкалу
На байдарках по Байкалу
Насладимся красотой островов и неспешным отдыхом на различных живописных берегах

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Забайкальский национальный парк

Выезд с автовокзала г. Улан-Удэ на рейсовом транспорте в поселок Усть- Баргузин.

Прибытие в поселок Усть-Баргузин или Турка.

Встреча с группой с 12 до 20 часов.

Ночь в поселке или на косе.

Питание: Самостоятельно.

Встреча. Забайкальский национальный паркВстреча. Забайкальский национальный паркВстреча. Забайкальский национальный паркВстреча. Забайкальский национальный парк
2 день

Восхождение на обзорную точку полуострова Святой Нос

Завтрак.

Восхождение на обзорную точку полуострова Святой Нос, (7-8 часов, иногда и 9 часов) откуда открывается удивительная панорама на Байкал, Чивыркуйский и Баргузинский залив.

Сначала тропа поднимаемся на обзорную точку под названием Крест.

Перекус.

Для тех, кто не устал (на усмотрение гида), восхождение на плато Святого Носа (время восхождения до 15:00, при задержке и медленном темпе – гид имеет право повернуть группу вниз).

На юге и севере один горизонт и только вдали на западе виды горы, на которых даже летом остается снег.

Спуск с вершины полуострова (спуск достаточно крут, поэтому следует соблюдать осторожность, выполняя все команды и рекомендации гида).

Ужин.

Ночь на берегу.

Каждый участник обязан взять с собой на восхождение не менее 1 литра питьевой воды.

Питание: Завтрак. Обед перекус. Ужин.

Восхождение на обзорную точку полуострова Святой НосВосхождение на обзорную точку полуострова Святой НосВосхождение на обзорную точку полуострова Святой НосВосхождение на обзорную точку полуострова Святой Нос
3 день

Чивыркуйский залив

Ранний подъем.

Переезд в Чивыркуйский залив.

Сбор байдарок.

Завтрак.

Сплав на байдарках в Чивыркуйском заливе пос. Монахово — бухта Окуневая (10км) или Сорожья (5 км).

Чивыркуйский залив считается самым живописным на Байкале.

Каждый остров в заливе – это памятник природы.

Берега заливы изрезаны живописными песчаными бухточками.

Чего только стоит наблюдение за рассветом!

Солнце будто не спеша появляется из-за Баргузинских гор, которые расположены по ту сторону залива и очень живописны.

В змеиной бухте, что в заливе имеется горячий источник, а точнее их там три.

В настоящее время из них сделаны деревянные ванны, который может посетить любой желающий.

Питание: Завтрак. Обед. Ужин.

Чивыркуйский заливЧивыркуйский заливЧивыркуйский заливЧивыркуйский залив
4 день

Переход до горячих источников

С утра завтрак.

Переход рано с утра, до горячих источников (около 10-12 км).

Средняя скорость байдарки 5-7 км/час.

Сплав на байдарке возможен практически любому человеку, но следует строго выполнять все команды инструктора!

Специальной подготовки не требуется, но наличие небольшой физической подготовки желательно.

Красота островов и неспешный отдых на различных живописных берегах порадует Вас.

Все ночи в палатках, кругом нет цивилизации!

Обед и Ужин.

Отдых на песчаной косе.

Сплав осуществляется только в благоприятную погоду.

Питание: Завтрак. Обед. Ужин.

Переход до горячих источниковПереход до горячих источниковПереход до горячих источниковПереход до горячих источников
5 день

Запасной день на случай непогоды

В случае хорошей погоды с утра, выходим до бухты Окуневая.

Там отдыхаем весь день, загораем.

Красивая бухта, скрытая от ветров.

Кругом хвойный лес, чистая природа.

В часе ходьбы есть поселок, откуда можно позвонить домой, так как до этого два дня связи не было.

Возможна туристическая баня в кемпинговой зоне.

Если в этот день погода плохая, то отдыхаем на косе у реки Крестовой.

Песчаный пляж как со стороны Байкала, так и возле реки.

Обед.

Вечером ужин.

Ночь в палатках.

Питание: Завтрак. Обед. Ужин.

Запасной день на случай непогодыЗапасной день на случай непогодыЗапасной день на случай непогодыЗапасной день на случай непогоды
6 день

Продолжение сплава на байдарках

Ранний подъем.

Возвращаемся обратно вдоль берега и красивых скал на байдарках в сторону Монахово (12 км).

Расстояние небольшое, поэтому идем не спеша, но это конечно будет зависеть от погоды.

Особенно Байкал прекрасен в часы рассвета.

Осмотр скал, бухт.

Отдых на песчаном берегу.

Ночь в палатке.

Обед и ужин готовим на газовой плите.

В одном из мест, где разрешена стоянка обязательно посидим у костра, посмотрим на звезды.

Чивыркуйский залив расположен на территории национального парка.

В заливе много укромных бухточек, но к сожалению, не везде разрешено останавливаться, только в специально оборудованных местах.

Но сплавляясь на байдарках, мы осмотрим максимальное количество живописных мест по пути.

Питание: Завтрак. Обед. Ужин.

Продолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдарках
7 день

Переход до Монахово. Отъезд

Завтрак, переход до Монахово.

Сбор Байдарок на берегу.

На автомобильном транспорте отъезд в Усть-Баргузин.

Обед в кафе по пути самостоятельно.

Оплачивается непосредственно участниками на месте.

Отъезд в город Улан-Удэ.

Завершение программы в 18-19 часов (возможно позже).

Питание: Завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках (3-4 местное размещение).

Доплата за двухместное размещение – 1 000 руб. /чел.;

Доплата за одноместное размещение – 2 000 руб. /чел.;

Варианты проживания

Палатки по маршруту

6 ночей

Проживание в палатках по программе (3-4 местное, 1 и 2-х местное оплачивается дополнительно).

Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).

Палатки по маршрутуПалатки по маршруту

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды (трансферы) по программе
  • Проживание в палатках по программе (3-4 местное, 1 и 2-х местное оплачивается дополнительно)
  • Питание по программе:1 день - не включено2 день - завтрак, обед-перекус, ужин3-6 день - завтрак, обед, ужин7 день - завтрак
  • 1 день - не включено
  • 2 день - завтрак, обед-перекус, ужин
  • 3-6 день - завтрак, обед, ужин
  • 7 день - завтрак
  • Пребывание на территории национального парка
  • Прокат туристского снаряжения (палаток, спальных мешков, кострового оборудования)
  • Услуги гидов-проводников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
  • Посещение лежбищ нерпы на Ушканьих островах
  • Размещение в гостинице г. Улан-Удэ
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение и аксессуары:

  • рюкзак для женщин не менее объёмом 70-80 л, для мужчин 80-90 л.;
  • коврик полиуретановый;
  • полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги);
  • фонарь налобный;
  • очки солнцезащитные;
  • спальник – температурный режим в зависимости от времени года и места путешествия;
  • ложка, кружка, ножик;
  • накидка от дождя – только для маршрутов, где температура держится выше нуля;
  • спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку или зажигалку;
  • индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу);
  • фотоаппарат;
  • термос или пластиковая бутылка;
  • иметь защитные средства от укусов кровососущих насекомых на маршрутах (в основном на маршрутах, где температура не опускается ниже нуля);
  • средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде)

Одежда, обувь и т. п:

  • нижнее белье – не менее 2-3 комплекта;
  • термобелье (комплект, в зависимости от времени года. Кофта + трико) – 1-2 шт;
  • брюки легкие, спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года;
  • кофта, флиска или т. п 1-2 шт. (желательно из современных материалов);
  • штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно (Летом – защита от ветра и дождя. Куртка – лучше утепленная с капюшоном (в соответствии с временем года. Как правило в горах и на Байкале должна быть обязательна в наличии. Брюки – защита от ветра, влаги.
  • носки простые (или трекинговые) – 2–4 пары;
  • носки шерстяные (трекинговые, утепленные) — не менее 2 пары;
  • обувь 2 пары (для лета – треккинговые ботинки и кроссовки на толстой подошве или кроссовки + резиновые сапоги с вкладышем и теплой стелькой (рекомендуем для водных маршрутов по Байкалу). Для сплавов по горным рекам, желательно одежда из неопрена (можно взять в прокат;
  • для восхождений – горные ботинки для восхождений + треккинговые ботинки. Легкие тапки по желанию (для переездов, баз отдыха, в поездах и т. п)
  • трекинговые палки – рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников;
  • примечание: днем в горах, солнце активно и возможно таяние снегов, поэтому обувь должна иметь хорошие водоотталкивающие свойства. (Резиновые сапоги (дополнительно к ботинкам) – на усмотрение участников);
  • шапочка теплая спортивная – 2 шт (летом кепка с козырьком + шапочка);
  • средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
  • перчатки летом – простые 2 пары. Зимой и на восхождения – утепленные перчатки – 1 пара и очень теплые рукавицы – 1 пара;

Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.

Требование к набору «личных вещей» – ничего лишнего и тяжелого, так как, кроме них придется нести продукты питания (примерно 600 -800гр. в день на человека) на весь маршрут и групповое снаряжение (палатки, топоры, котлы и т. п..

Личная экипировка для водного маршрута должна включать в себя наличие водонепроницаемого костюма и обязательно наличие резиновых сапог (просим позаботиться о своем здоровье и по долгу не находится в холодной воде без специальной обуви).

Также:

  • необходимо наличие одежды и тента для рюкзака на случай непогоды;
  • желательно наличие прививки от клещевого энцефалита;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие особенности программы?

Информируем, что в состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности. Поэтому просим Вас обязательно это учитывать при покупке тура.

Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки).

Всячески помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.

Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и т. п.

Если Вы хотите получать больше информации о Байкале, то возможно, Вам следует приобрести экскурсионный тур, так как, в активном туре, главной целью все же является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, куда никогда не водят экскурсионные группы, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.

Гид (инструктор) — координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура.

Если у Вас возникли вопросы по снаряжению, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.

Всю информацию о местности, истории, культуре — туристы получают при посещении музеев и экскурсий.

Конечно же, все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухне (что попробовать и что купить с собой домой) т. п.

Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале.

Также они всегда с удовольствием играют с туристами в различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах.

Как происходит расселение в палатках?

Ночевки в палатках по 3-4 человека. Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
3 мар 2024
Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
А
17 янв 2024
Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
Ю
14 авг 2023
Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

ПешеходныеСплавы и рафтингВодные развлеченияВсе туры7-дневные туры

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