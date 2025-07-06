Приглашаем отправиться в путешествие, которое откроет вам самые захватывающие локации Сибири, познакомит с культурой этого региона и, конечно, подарит невероятные эмоции от
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическая, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом), взять лучше и то, и то.
Термобельё
Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).
Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).
Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.
Проживание. Размещение 2- и 3-местное (возможно 1-местное за доплату). В туре предусмотрено проживание разных уровней, в перечисленных ниже или аналогичных:
- «Комфорт»:
Улан-Удэ — отели/базы отдыха «Бурятия», «Улан-Удэ»;
Листвянка — «Гавань», «Бриз», «Усадьба Демидова»;
Байкал — «Ветер Странствий», «Байкал Люкс», «Панорама», «Эльдорадо»;
Иркутск — «Лазурный берег», «Матрёшка», «Грин».
- «Комфорт+»:
Улан-Удэ — отели/базы отдыха «Байкал Плаза», «Сагаан Морин»;
Листвянка — «Крестовая падь», «Маяк»;
Байкал — «Баяр», «Мир Байкала», «Эндемик»;
Иркутск — «Европа», «Виктория», «Империя».
*Фото отелей взяты с сайтов: ulan-udehotel.ru; ostrovok.ru; baikalveter.ru и baikalplaza.com
Питание. В стоимость входят только завтрак в 1-й и последний дни программы; завтрак и обед со 2-го по 6-й дни; завтрак обед и ужин в 4-й и 5-й дни.
Транспорт. Будем передвигаться на минивэнах, автомобилях «УАЗ», хивусах.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Уровень сложности. Программа предусматривает несложные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.
Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания.
Программа тура по дням
Вас приветствует Улан-Удэ: обзорная экскурсия по городу и Иволгинский дацан
Добро пожаловать в столицу Бурятии. Встретим вас в аэропорту и поспешим на завтрак.
Сегодня нас ждёт знакомство с Улан-Удэ и экскурсия в Иволгинский дацан — самый известный буддийский храмовый комплекс Бурятии. Начнём маршрут от главных ворот дацана: экскурсовод поведает нам историю создания этого места, расскажет о быте и традициях его жителей. Вы сможете покрутить хурдэ — молитвенный барабан, при вращении которого за паломников и гостей читаются молитвы.
После увлекательной экскурсии отправимся изучать Улан-Удэ, а затем доберёмся до гостиницы, заселимся, и у вас будет свободное время.
Байкальский природный биосферный заповедник, Листвянка и прогулка на хивусе
Позавтракаем и поедем в Танхой, чтобы побывать в Байкальском природном биосферном заповеднике. Здесь вы узнаете историю Байкала, понаблюдаете за баргузинскими соболями, увидите старинные причалы Байкальской переправы. Желающие смогут прогуляться на камусных лыжах по кедровому лесу и насладиться пейзажами Хамар-Дабана.
Далее отправимся в посёлок Листвянка на суперкатере хивусе. По прибытии разместимся на базе отдыха.
Бухта Песчаная и космические виды Байкала
Новый день — новая прогулка на хивусе! Сегодня после завтрака поедем вдоль западного побережья озера до бухты Песчаной, где лёд и песчаные дюны сливаются в объятиях. Здесь сможем увидеть ходульные деревья, которые поднялись над песком на 30-40 см за счёт корней.
По пути заглянем в Большое Голоустное, чтобы полюбоваться миллионами пузырьков, замершими в Байкале. Просто космос!
Вернёмся в Листвянку, а затем доберёмся до Иркутска. Сегодня переночуем в столице Восточной Сибири.
Малое Море: сокуи, торосы и ледовые гроты
Завтракаем и отправляемся к центральной части Байкала — Малому Морю. Продвигаясь по маршруту, будем слушать рассказ гида о легендах, связанных с озером, и обычаях местных жителей. Полюбуемся пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег острова Ольхон. Будем проезжать посёлок Еланцы и посмотрим на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов. Также увидим скульптуру «Бродяга», увековечившую героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья».
Добравшись до Малого Моря, разместимся на базе отдыха и пообедаем. Вы сможете отдохнуть после дороги, а затем нас ждёт поездка к торосам. Это путешествие позволит каждому не только полюбоваться живописными ледяными торосами Байкала и его невероятно прозрачным льдом, но и устроить необычную фотосессию. Насладимся чудесами природы и пробурим лунку, чтобы попробовать студёную байкальскую воду и чай с байкальскими травами из самовара.
По возвращении в отель поужинаем.
Достопримечательности Ольхона и Огоя
Сегодня постараемся объять необъятное. Первым делом поедем в самое сердце Байкала — на остров Ольхон. Вновь полюбуемся ледяными пейзажами озера, а ещё увидим мыс Бурхан (скалу Шаманку), который является одной из 9 святынь Азии.
Мы доберёмся до мыса Хобой, самой северной точки острова Ольхон. С бурятского его название переводится как «клык», и действительно, форма мыса напоминает клык животного. Зимой со льда открывается другой облик Хобоя: сбоку южная часть клыка выглядит как профиль женщины, будто срезанный с носа древнегреческой галеры. Это таинственное и живописное место окутано легендами.
На свежем воздухе нас ждет обед — пикник с байкальской ухой и согревающими местными напитками.
На обратном пути заглянем на остров Огой. Встретим закат, загадаем желание у ступы Просветления и затем спустимся к мысу Дракона.
Этот насыщенный день завершим сытным ужином в отеле.
Сибирский Париж
После завтрака у вас будет свободное время до обеда. Далее нас ждёт переезд в Иркутск. Мы остановимся у Знаменского монастыря, рядом с которым установлен памятник адмиралу Колчаку.
Затем мы отправимся к историческому месту, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог. Здесь находится древнейшая святыня города — Спасская церковь. Рядом мы увидим величественный Богоявленский собор, польский костел, памятник Первопроходцам, Московские ворота и Вечный огонь.
Следующим пунктом будет бульвар Гагарина, где расположены важные достопримечательности: памятник императору Александру III, установленный в честь завершения строительства Великой Транссибирской магистрали, и единственный в Сибири Мавританский замок, ныне занимаемый Иркутским краеведческим музеем. Здесь также находится «Белый дом» (Сибиряковский дворец), который принадлежал купцам Сибиряковым и позже стал резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.
После экскурсии заселимся в гостиницу.
Окончание тура
После завтрака вас ждёт трансфер до аэропорта или ж/д вокзала. До новых встреч на чудесном Байкале!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|102 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (стоимость разнится в зависимости от выбранного уровня)
- Питание (завтрак в 1-й и последний дни программы завтрак и обед со 2-го по 6-й дни завтрак обед и ужин в 4-й и 5-й дни)
- Трансфер из/до аэропорта или ж/д вокзала
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и развлечения по программе
Что не входит в цену
- Перелёт/переезд до Улан-Удэ и обратно из Иркутска
- Дополнительные экскурсии и активности
- Остальное питание
- Стоимость тура при выборе уровня «комфорт» составит:
- 102 300 ₽ - 2 - или 3-местное размещение
- 126 600 ₽ - 1-местное размещение
- Стоимость тура при выборе уровня «комфорт+» составит:
- 104 580 ₽ - 2 - или 3-местное размещение
- 135 900 ₽ - 1-местное размещение