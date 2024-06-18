Туры из аэропорта Улан-Удэ

Найдено 7 туров в категории «Из аэропорта» в Улан-Удэ, цены от 44 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Отправиться в Бурятию с местным гидом, выбрав локации и развлечения на свой вкус
Начало: Г. Улан-Удэ, аэропорт или в городе (по договорённо...
5 июля в 10:00
9 июля в 10:00
44 500 за всё до 4 чел.
Релакс на Восточном Байкале: расслабляющие процедуры, буддийское спокойствие и лучшие пляжи
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Релакс на Восточном Байкале: расслабляющие процедуры, буддийское спокойствие и лучшие пляжи
Поплавать в самой теплой байкальской бухте, увидеть нерп и никуда не торопиться
Начало: Аэропорт Улан-Удэ
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
64 900 за человека
Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Восточное побережье Байкала: от буддийских храмов до бурятских вкусностей
Погрузитесь в уникальный мир Бурятии: от величественного Байкала до духовных буддийских храмов и традиционной кухни
Начало: Аэропорт Улан-Удэ
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
95 000 за человека
Знакомство с Байкалом
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Байкалом: экскурсионный тур в Улан-Удэ и на остров Ольхон
Погрузитесь в уникальный мир Байкала с экскурсионным туром в Улан-Удэ. Откройте для себя красоту острова Ольхон и культуру бурят
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
24 июля в 08:00
8 авг в 08:00
104 900 за человека
Самые рыбные места на Байкале от местного егеря
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Рыбалка на Байкале: эксклюзивный тур с местным егерем в Улан-Удэ
Погрузитесь в мир рыбалки на Байкале в компании опытного местного егеря. Неповторимые впечатления и богатый улов гарантированы
Начало: Улан-Удэ, аэропорт или железнодорожный вокзал
Сегодня в 08:00
3 июля в 08:00
59 000 за человека
Макси-тур по Байкалу: увидеть всё
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Макси-тур по Байкалу: 11 дней вокруг самого глубокого озера мира
Завораживающее путешествие вокруг Байкала ждет вас! Вас ожидают уникальные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
24 июля в 08:00
8 авг в 08:00
118 900 за человека
Многогранная Монголия и день в Улан-Удэ
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
Многогранная Монголия и день в Улан-Удэ
Погулять по столицам Бурятии и Монголии, побывать в стойбище кочевников и покататься на лошадях
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:00
9 июля в 09:00
19 авг в 09:00
119 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    18 июня 2024
    Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
    Супер индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала с посещением мест силы и красивейших пейзажей. Мне повезло встретиться и задать вопросы Ламам,
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    обучавшимся в Тибете. Наиль - местный житель Бурятии прекрасно организовал тур под мои пожелания. В начале согласовали детали поездки, возможные варианты, если что-то пойдет «не-так». В итоге все договоренности были соблюдены. Я хотела ближе познакомиться с культурой Бурятии, искупаться в Байкале, соприкоснуться с буддийской философией и шаманством. Помимо превосходного знания истории края, Наиль прекрасный рассказчик, с огромным собственным опытом в охоте, рыбалке, в понимании примет и обычаев. От этого путешествия получила намного больше, чем ожидала. Большая благодарность, за интереснейшие экскурсии и помощь в решении любого вопроса!

  • Ю
    Юрий
    25 марта 2024
    Все грани Байкала
    Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.
  • И
    Ирина
    15 марта 2024
    Все грани Байкала
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения
  • О
    Ольга
    9 марта 2024
    Все грани Байкала
    Хорошая организация: - начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях; - встреча участников и в
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    аэропорту и в местах ночёвки тех, кто прилетел заранее; - трансфер на комфортабельном транспорте; - ежедневная работа гида. Вера рассказывала про тайны Байкала, " гоняла" как маленьких детей. Ведь самый главный минус ВСЕХ организованных экскурсий - это временные ограничения (15 - 30 минут на осмотр объекта и фото). КАК!!! КАК??? Успеть собрать в себя всю красоту ледяного Байкала, когда замираешь от увиденного великолепия, просто превращаешься в столб от потрясения… а еще фото, да еще поделиться впечатлениями, показать удачный ракурс для съёмки, спеть песню, станцевать Йохор…. Здесь нужно доработать организаторам тура, чтобы выделять побольше времени на стоянки на знаковых местах; - размещение на т/ б " Чара" - все замечательно. - хивусы и " буханки", развозившие нас по объектам, все работало чётко, слаженно. Спасибо всем, кто принимал нас, встречал, кормил, рассказывал, возил и т. п. и т. д!! За Вашу слаженную работу, обеспечившую мне отличный отдых!!

  • Н
    Наталья
    27 августа 2023
    Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала
    В августе мы провели замечательную неделю на Байкале. Первые впечатления — восторг и непреодолимое желание вернуться. Увидели изумительные побережья, потрогали
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    гранатовый песок, любовались нерпами и чайками - и все это в компании нашего гида Марианны. Она позаботилась обо всем - размещении, прогулках, экскурсиях, пикниках. Провела нас по заповедным тропам, вывела на безлюдное побережье, где мы искупались в Байкале, кормила вкуснейшими блюдами на пикниках, развлекала во время вынужденных стоянок. Много рассказывала своем любимом крае, обычаях и народе. Изначально мы скептично относились к "Местам силы" и "просветления", но позитивный настрой Марианны свел нашу иронию на нет.

  • И
    Ирина
    3 августа 2023
    Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала
    Посетили такие необычные места Бурятии, удивительно красивые и энергетически сильные. Марианна так увлекательно рассказывает о природе своей страны! Мне захотелось вернуться сюда!!! Благодарим за чудесную экскурсию по Байкалу.
  • С
    Светлана
    16 июля 2023
    Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала
    От всего сердца благодарим Марианну за профессионализм, отлично спланированное путешествие и сопровождение нашей группы в качестве гида- экскурсовода на Байкал!

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Из аэропорта»

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  1. Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
  2. Релакс на Восточном Байкале: расслабляющие процедуры, буддийское спокойствие и лучшие пляжи
  3. Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
  4. Знакомство с Байкалом
  5. Самые рыбные места на Байкале от местного егеря
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в июле 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Из аэропорта" можно забронировать 7 авторских туров от 44 500 до 119 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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