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Авторский тур
3 дня
Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
Начало: Улан-Удэ
«Продолжительность: 3 дня/3 ночи 1 день: Знакомство с Байкалом и национальным колоритом Прибытие в аэропорт Улан-Удэ»
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
52 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
Летний Байкал подарит незабываемые впечатления! Восемь дней насыщенной программы: природа, культура, традиции и уникальные места силы
Начало: Улан-Удэ
«Обзорная площадка в дацане «Ринпоче Багша» с потрясающими видами на город и реку Селенга и круг очищения»
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85 740₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Байкалом: экскурсионный тур в Улан-Удэ и на остров Ольхон
Погрузитесь в уникальный мир Байкала с экскурсионным туром в Улан-Удэ. Откройте для себя красоту острова Ольхон и культуру бурят
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
«Вы попробуете блюда из местной рыбы, познакомитесь с культурой и традициями бурят, увидите священные места и насладитесь живописными видами»
24 июля в 08:00
8 авг в 08:00
104 898₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Макси-тур по Байкалу: 11 дней вокруг самого глубокого озера мира
Завораживающее путешествие вокруг Байкала ждет вас! Вас ожидают уникальные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
«Байкал — место-мечта, и мы за 11 дней объедем его основные достопримечательности, а также заглянем туда, куда мало кто добирается»
24 июля в 08:00
8 авг в 08:00
118 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Богатство Байкала: эксклюзивная рыбалка и приключения в Улан-Удэ
Завораживающее приключение в сердце Сибири ждет вас! Рыбалка на реках и озере Байкал, встречи с дикой природой и уютные вечера у костра
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
«Персональный гид проведёт для вас обзорную экскурсию по Улан-Удэ, расскажет об историко-культурном наследии и покажет памятники архитектуры 19 века»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
54 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
2 берега Байкала: рыбные места и локации Ольхона на корабле и катере
Погрузитесь в мир приключений с туром по Байкалу: рыбалка, экскурсии и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
«Персональный гид проведёт для вас обзорную экскурсию по Улан-Удэ, расскажет об историко-культурном наследии и покажет памятники архитектуры 19 века»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
98 500₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Многогранная Монголия и день в Улан-Удэ
Погулять по столицам Бурятии и Монголии, побывать в стойбище кочевников и покататься на лошадях
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:00
«В нашем захватывающем путешествии вас ждут бескрайние степи и песчаные дюны, современная и древняя буддийская архитектура, а также знакомство с традициями и бытом кочевых народов»
16 июня в 09:00
9 июля в 09:00
119 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Отправиться в Бурятию с местным гидом, выбрав локации и развлечения на свой вкус
Начало: Г. Улан-Удэ, аэропорт или в городе (по договорённо...
«Далее полюбуемся главными достопримечательностями Улан-Удэ из окна автомобиля и отправимся на перевал Пыхта в сторону Байкала»
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
44 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ММария1 марта 2024Хочу сказать спасибо за тур❤ Тур получился насыщенным, интересным, а гостевой дом особенно порадовал чистотой, уютом, было комфортно. Спасибо за теплый прием!
- иинга17 февраля 2024Вот и закончилось моё путешествие! Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура! 👍🏻 Программа тура состояла из трех дней и все, что было заявлено, все по графику🔥❤ мне все понравилось, спасибо
- ЕЕлена30 января 2024Да, поездка была замечательной! Благодарю вас за организацию тура! Всё очень понравилось, жалко, что 3 дня так быстро закончились
- ммихаил18 января 2024Хочу оставить отзыв про тур Дух Байкала. Вся наша компания очень довольны организацией, хорошие отели, чистые, комфортные, тур продуман до
- ИИльнур7 января 2024Только дошли руки написать отзыв. Я не умею много и красиво писать, поэтому буду краток: все супер! На 8 день даже уезжать от вас не хотелось. Спасибо за тур
- ММарина13 декабря 2023Все было отлично, спасибо! Нам понравилось, дети в восторге, с погодой нереально повезло, накупались, хоть и говорили, что на Байкале
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Обзорные»
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Сейчас в Улан-Удэ в категории "Обзорные" можно забронировать 8 авторских туров от 44 500 до 119 000. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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