Байкал - не просто озеро, а целый мир, полный чудес и открытий. В течение 11 дней вы познакомитесь с его величием, посетив как знаменитые, так и уединенные уголки этого уникального места. Ваше путешествие начнется в Улан-Удэ, откуда вы отправитесь исследовать восточное побережье Байкала, пройдете по улицам Иркутска, заглянете в Баргузинскую Долину и Чивыркуйский залив. Мыс Святой Нос и Листвянка также включены в ваш маршрут, а кульминацией станет двухдневное пребывание на острове Ольхон - сердце Байкала. Вам предстоит попробовать блюда местной кухни, узнать множество интересных историй и почувствовать особую энергетику этих мест. Это путешествие станет настоящим приключением и позволит увидеть Байкал таким, каким мало кто может его увидеть

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Маршрут доступен всем, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. На протяжении всего маршрута перемещаемся либо на авто, либо на катере, однако от места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. Для этого вам будет нужен чемодан, сумка или туристический рюкзак. Переезды будут осуществляться на современном и надёжном транспорте (Peugeot, Fiat, Toyota Hiace), но будет несколько участков с бездорожьем, на которых мы будем использовать автомобили УАЗ. Это будут непродолжительные трансферы — около 1,5-2 часов.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Байкал в период с мая по июль. Но и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней. На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.