Завораживающее путешествие вокруг Байкала ждет вас! Вас ожидают уникальные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления
В течение 11 дней вы познакомитесь с его величием, посетив как знаменитые, так и уединенные уголки этого уникального места.
Ваше путешествие начнется в Улан-Удэ, откуда вы отправитесь исследовать восточное побережье Байкала, пройдете по улицам Иркутска, заглянете в Баргузинскую Долину и Чивыркуйский залив.
Мыс Святой Нос и Листвянка также включены в ваш маршрут, а кульминацией станет двухдневное пребывание на острове Ольхон - сердце Байкала.
Вам предстоит попробовать блюда местной кухни, узнать множество интересных историй и почувствовать особую энергетику этих мест.
Это путешествие станет настоящим приключением и позволит увидеть Байкал таким, каким мало кто может его увидеть
июл
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авг
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|118 400 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Маршрут доступен всем, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. На протяжении всего маршрута перемещаемся либо на авто, либо на катере, однако от места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. Для этого вам будет нужен чемодан, сумка или туристический рюкзак. Переезды будут осуществляться на современном и надёжном транспорте (Peugeot, Fiat, Toyota Hiace), но будет несколько участков с бездорожьем, на которых мы будем использовать автомобили УАЗ. Это будут непродолжительные трансферы — около 1,5-2 часов.
Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Байкал в период с мая по июль. Но и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней. На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.
Проживание. 9 ночей проведём в отелях в 2-3-местных номерах с удобствами:
2 ночи в Листвянке, 1 ночь в Больших Котах (возможны номера с удобствами на этаже), 3 ночи на Ольхоне, 2 ночи в Усть-Баргузине, 1 ночь в Иркутске. Если у вас большая семья, мы можем подобрать 4-местные номера (сообщите о такой необходимости заранее). Одну ночь проведём на корабле в 4-местных каютах, чтобы избежать ночёвки в палатках, так как на мысе Святой Нос нет турбаз.
Питание. В стоимость включены завтраки, обед во 2-й день и ужины, кроме ужина в 10-й день. Остальное питание — в кафе за свой счёт.
Программа тура по дням
Иволгинский дацан, переезд в Усть-Баргузин
Встречаемся и направляемся на часовую экскурсию в Иволгинский дацан, в котором основал свою резиденцию духовный лидер российских буддистов.
Затем — самостоятельный обед в кафе. Желающие могут посетить монументальную скульптуру в самом сердце Улан-Удэ — изваяние головы В. И. Ленина весом в 42 тонны!
После прогулки едем в Усть-Баргузин (примерно 4 часа). Разместимся в гостевом доме, поужинаем и искупаемся в Байкале.
Баргузинская долина
Завтракаем и в 9:00 отправляемся на живописный восточный берег Байкала, в Баргузинскую долину. Там проведём почти целый день. Посетим священное место и объект поклонения — Дуган богини Янжимы (Баргузинский дацан), куда буддисты приезжают со всей страны попросить успехов в творчестве и счастья в семейной жизни. Именно здесь в 2005 году обнаружили на камне изображение танцующей Янжимы, после чего место приобрело своё особое значение. Пообедаем в позной — традиционном бурятском заведении. К вечеру вернёмся в гостевой дом, поужинаем и отдохнём.
Чивыркуйский залив, бухта Змеиная
Утром никуда не спешим. После завтрака можно погулять по побережью, наслаждаясь ароматом соснового леса, искупаться и принять солнечные ванны.
В обед оценим изыски байкальской национальной кухни.
Затем переезжаем в Чивыркуйский залив с тёплой водой и живописными бухточками. В посёлке Монахово сядем на корабль и отправимся в бухту Змеиная, известную горячими источниками. Расслабимся в их 20-градусной воде (не больше 10 минут, чтобы не навредить здоровью) и переночуем прямо на корабле в уединённой бухте, которую выберем сами. При желании на закате можно порыбачить (всё необходимое снаряжение есть).
Полуостров Святой Нос, остров Ольхон
Сегодня поспим подольше, так как впереди насыщенный день: нам предстоит прибыть на остров Ольхон, минуя священный полуостров Святой Нос. Представляете, как велик Байкал, и его даже называют морем — наш путь займёт почти 12 часов. При желании и хорошей погоде посетим заповедные Ушканьи острова, чтобы посмотреть на лежбище нерп (за доплату — 2500 руб. с человека). На острове можно пробыть около получаса.
Капитан нашего корабля предложит искупаться в географическом центре открытого Байкала — будет весело! Затем пообедаем и полюбуемся изумительными видами Ольхона. Причалим и отправимся в гостевой дом, поужинаем.
Важно: возможен круиз на корабле либо на быстроходном катере, в зависимости от погодных условий и других обстоятельств.
Мыс Хобой
В этот день вас ждёт экскурсия на загадочный мыс Хобой — самый северный на острове. Его считают местом силы: по легенде, первый бурятский шаман получил здесь свой дар. Гид расскажет вам историю этого места, мы насладимся обедом на свежем воздухе и к вечеру вернёмся в гостевой дом. После ужина можно искупаться и полюбоваться закатом на берегу.
Свободный день
Сегодня свободный день. Можно позагорать на пляже, посетить музей, приобрести сувениры, отправиться на велопрогулку или выспаться.
В гостевом доме предлагают интересные варианты досуга: поездку на машине на юг острова; прокат велосипедов, лодок, катамаранов, сапов; прогулки на лошадях; встречу с шаманом; посещение острова Огой и т. д. Все дополнительные активности можно выбрать и оплатить на месте.
Переезд в Листвянку
Сегодня покидаем Ольхон и выезжаем в Листвянку. Переезд займёт весь день. По дороге остановимся у памятников Орлу и Бродяги, вы узнаете об их символическом значении. Затем разместимся в гостевом доме, поужинаем и отдохнём.
Байкальский музей, Большие Коты
После завтрака побываем в Байкальском музее. Вы узнаете историю возникновения озера и результаты научных исследований, изучите его флору и фауну и увидите нерпу.
После обеда, взяв только необходимые для одной ночёвки вещи, отправимся на катере в посёлок Большие Коты, где разместимся в гостевом доме. Вечером желающие вместе с гидом прогуляются до мыса Скрипер (~ 3 часа) и полюбуются захватывающими видами.
Вечером — отдых и ужин.
Треккинг по Большой Байкальской тропе
Сегодня совершим несложный поход по Большой Байкальской тропе — живописному маршруту по западному побережью озера, протяжённостью около 20 км. Насладимся пейзажами и природой, устроим лёгкий перекус и, если погода будет подходящей, искупаемся.
При желании можно арендовать катер и прогуляться по этому же маршруту по воде (оплачивается отдельно). Также есть возможность часть тропы пройти пешком, а часть проплыть на катере (этот вариант обсуждается с гидом на месте).
После треккинга поужинаем и отдохнём.
Музей «Тальцы», г. Иркутск
С утра отправимся на экскурсию в знаменитый музей деревянного зодчества под открытым небом — «Тальцы», где представлены редкие памятники архитектуры, истории и этнографии. После экскурсии можно пройтись по музею самостоятельно, а затем мы отправимся в Иркутск.
Пообедаем, разместимся в гостинице и познакомимся с основными достопримечательностями города. Прогулка займёт примерно 2,5 часа.
Вечером можно организовать прощальный ужин или провести время по своему усмотрению.
Отъезд
После завтрака — переезд в аэропорт (не входит в стоимость).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по маршруту
- Все экскурсии по программе кроме 6-го дня на Ольхоне и Ушканьих островов
- Проживание
- Питание по программе
- Переход на арендованном только под нашу группу корабле в бухту Змеиная - о. Ушканьи - п. Хужир
- Рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
- Входные билеты в музеи по программе
- Работа команды (водителей, капитана, гидов)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Улан-Удэ и обратно из Иркутска
- Трансфер в аэропорт в 11-й день тура
- Завтрак в первый день, обеды в кафе, ужин в 10-й день тура
- Одноместное размещение в отелях - 19 000 руб. (На корабле нет физической возможности организовать одноместное размещение, проживание запланировано в общих каютах)
- Медицинская страховка
- Дополнительные экскурсии