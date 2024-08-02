11 дней
Все грани Байкала
Начало: Муниципальное образование Иркутск, аэропорт Иркутс...
17 авг в 10:00
от 131 000₽ за человека
11 дней
Алтай и Бурятия. Фестиваль «Ночь ёхора»
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
30 июн в 10:00
129 500₽ за человека
11 дней
Макси-тур по Байкалу: 11 дней вокруг самого глубокого озера мира
Завораживающее путешествие вокруг Байкала ждет вас! Вас ожидают уникальные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
118 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААрсений2 августа 2024Молодцы, ребята. Транспорт, отели, тайминг — все четко, удобно. Отдельное спасибо нашему гиду, Анне — интересно рассказывала, заботилась о нас как о малых детях и во всем помогала.
- ККовальчук2 августа 2024Тур хорошо организован. Трансферы, питание, проживание вовремя и соответствуют описанию. Гид увлекательно рассказывала о природе, истории, населении Байкала не только во время экскурсий. Благодаря Оксане сложились хорошие взаимоотношения в группе.
- ЮЮрий25 марта 2024Все грани БайкалаВсе было идеально организовано, без сбоев и задержек.
- ИИрина15 марта 2024Все грани БайкалаОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
- ООльга9 марта 2024Все грани БайкалаХорошая организация: - начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях; - встреча участников и в
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «11-дневные туры»
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