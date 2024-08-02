Туры на 11 дней из Улан-Удэ

Найдено 3 тура в категории «11-дневные туры» в Улан-Удэ, цены от 118 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Все грани Байкала
На автобусе
2 отзыва
11 дней
Все грани Байкала
Начало: Муниципальное образование Иркутск, аэропорт Иркутс...
17 авг в 10:00
от 131 000 за человека
Алтай и Бурятия. Фестиваль «Ночь ёхора»
3 отзыва
11 дней
Алтай и Бурятия. Фестиваль «Ночь ёхора»
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
30 июн в 10:00
129 500 за человека
Макси-тур по Байкалу: увидеть всё
На машине
11 дней
Макси-тур по Байкалу: 11 дней вокруг самого глубокого озера мира
Завораживающее путешествие вокруг Байкала ждет вас! Вас ожидают уникальные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
118 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Арсений
    2 августа 2024
    Все грани Байкала
    Молодцы, ребята. Транспорт, отели, тайминг — все четко, удобно. Отдельное спасибо нашему гиду, Анне — интересно рассказывала, заботилась о нас как о малых детях и во всем помогала.
  • К
    Ковальчук
    2 августа 2024
    Все грани Байкала
    Тур хорошо организован. Трансферы, питание, проживание вовремя и соответствуют описанию. Гид увлекательно рассказывала о природе, истории, населении Байкала не только во время экскурсий. Благодаря Оксане сложились хорошие взаимоотношения в группе.
  • Ю
    Юрий
    25 марта 2024
    Все грани Байкала
    Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.
  • И
    Ирина
    15 марта 2024
    Все грани Байкала
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения
  • О
    Ольга
    9 марта 2024
    Все грани Байкала
    Хорошая организация: - начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях; - встреча участников и в
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    аэропорту и в местах ночёвки тех, кто прилетел заранее; - трансфер на комфортабельном транспорте; - ежедневная работа гида. Вера рассказывала про тайны Байкала, " гоняла" как маленьких детей. Ведь самый главный минус ВСЕХ организованных экскурсий - это временные ограничения (15 - 30 минут на осмотр объекта и фото). КАК!!! КАК??? Успеть собрать в себя всю красоту ледяного Байкала, когда замираешь от увиденного великолепия, просто превращаешься в столб от потрясения… а еще фото, да еще поделиться впечатлениями, показать удачный ракурс для съёмки, спеть песню, станцевать Йохор…. Здесь нужно доработать организаторам тура, чтобы выделять побольше времени на стоянки на знаковых местах; - размещение на т/ б " Чара" - все замечательно. - хивусы и " буханки", развозившие нас по объектам, все работало чётко, слаженно. Спасибо всем, кто принимал нас, встречал, кормил, рассказывал, возил и т. п. и т. д!! За Вашу слаженную работу, обеспечившую мне отличный отдых!!

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «11-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Улан-Удэ в августе 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "11-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 118 900 до 131 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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