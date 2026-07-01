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За столом с Обломовым: гастротур в Ульяновскую область

За столом с Обломовым
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска и откройте Ульяновск на вкус.

За два дня вы увидите купеческие особняки и лавки XIX века, услышите голоса прошлого в необычном аудиоспектакле и посетите дом Ивана
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Гончарова.

Кулинарная часть тура порадует: ароматная уха по-волжски, оригинальное «Колобковое меню» и дегустация пенных напитков.

Особым событием станет обед с Обломовым в ресторане, где бережно хранится атмосфера императорской эпохи.

Вас ждёт гастроэкскурсия по злачным местам Симбирска и встреча с легендарным «волжским янтарём» в Симбирцитовой зале. Это яркое путешествие наполнено вкусами, историями и теплом русского гостеприимства.

За столом с Обломовым: гастротур в Ульяновскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
За столом с Обломовым: гастротур в Ульяновскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
За столом с Обломовым: гастротур в Ульяновскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Симбирск XIX века - обзорная экскурсия, музей «Мелочная лавка», литературный музей И.А. Гончарова, аудиоспектакль, гастрономические открытия

08:30 Торжественная встреча на ж/д вокзале г. Ульяновска по древней русской традиции гостеприимства.

Обзорная экскурсия «Симбирск XIX века».

Путешествие во времени начинается с погружения в атмосферу старинного Покровского некрополя, где вы встретитесь с легендарной фигурой — святым Андреем Блаженным, покровителем Симбирска. Затем путь приведет вас на улицу Московскую, ныне Ленина, где удастся ненадолго забыть о современности, оказавшись в окружении изящных купеческих особняков и очаровательных двориков.

10:00 Посещение музея «Мелочная лавка».

В музее представлены подлинные предметы, располагавшиеся в лавке с 1851 года. Особое внимание привлекает ассортимент товаров: знаменитый русский чай и колониальный кофе, сладкие конфетки монпансье, бонбоньерки и сахарные головы.

11:00 Сытный завтрак с кашей из печи в ресторане города.

11:45 Посещение единственного в мире литературного музея И. А. Гончарова.

Экскурсия погружает в быт семьи Гончаровых, заметных представителей симбирского купечества XIX века, переносит зрителя в мир прошлого с его предметами, событиями и героями, знакомит с семьёй писателя, мамой Авдотьей Матвеевной, крёстным отцом, отставным моряком Николаем Трегубовым, няней Аннушкой.

13:15 Экскурсия-аудиоспектакль «Ваня Гончаров рассказывает…» уникальная экскурсия с погружением в историю города.

С помощью наушников и 3D‑звука старинные улицы превращаются в декорации прошлого. Колокольный звон, голоса города, тихие шаги истории — ваш невидимый гид раскроет тайны центра города, перенося вас сквозь время.

15:00 Приглашаем на обед с Обломовым. Насладитесь кулинарными шедеврами региона — «сенгилеевским» супом, рыбкой по- волжскому рецепту, попробуете любимую Обломовым «Смородиновку».

17:00 Гастрономическая экскурсия «По злачным местам Симбирска».

На экскурсии вы не только познакомитесь с историей Симбирска, но и откроете для себя особенности местной кухни: узнаете, где находились трактиры, что такое кафешантан, каким было повседневное и праздничное меню симбирян и почему кухня нашего города отличается особой уникальностью.

Проходя по центральным улицам, вы проследите маршруты досуга наших предков: выясните, где и как они проводили свободное время, что пили и где приобретали напитки, куда спешили за добавкой, как проходили вечера в кругу деловых людей XIX века и что подавалось в знаменитых ресторанах. Откроются секретные детали первых допросов известных персон и многое другое. Наша неординарная экскурсия завершится приятным угощением, оставив неизгладимые впечатления о жизни и культуре Симбирска столетней давности.

19:00 Дегустация напитков в стилизованном баре.

Формат заведения необычен для посетителей — пространство компактное, что обеспечивает непосредственный контакт гостей с барменами. Напитки здесь готовят по собственной технологии о каждом из которых подробно расскажут на дегустации.

Свободное время.

Симбирск XIX века - обзорная экскурсия, музей «Мелочная лавка», литературный музей И.А. Гончарова, аудиоспектакль, гастрономические открытияСимбирск XIX века - обзорная экскурсия, музей «Мелочная лавка», литературный музей И.А. Гончарова, аудиоспектакль, гастрономические открытияСимбирск XIX века - обзорная экскурсия, музей «Мелочная лавка», литературный музей И.А. Гончарова, аудиоспектакль, гастрономические открытияСимбирск XIX века - обзорная экскурсия, музей «Мелочная лавка», литературный музей И.А. Гончарова, аудиоспектакль, гастрономические открытия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Симбирск мастеровой - от напитков до минералов: пивоварня, теплоходная прогулка, симбирцитовая зала

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с экскурсоводом.

Отправление на «Хмельную экскурсию».

Вы узнаете об истории винокуренных и пивоваренных заводов Симбирска, как применялась их продукция, кому выдавался хмельной паёк. Чем измерялись хмельные напитки и чем закончились антиалкогольные компании.

11:00 Экскурсия на пивоваренный завод «Напитки вместе».

Вы узнаете о солоде и его значении. Познакомитесь с внешним видом хмеля, используемого в производстве. Вам поведают секреты цветовой гаммы разных видов пива и расскажут о факторах, влияющих на вкус и качество напитка.

Во время дегустации специалисты познакомят с нюансами местных сортов и предложат попробовать лучшие экземпляры ульяновских напитков.

13:30 Обед в ресторане.

Дегустация «Колобкового меню», созданного шеф-поварами сети ресторанов по традиционным симбирским мотивам. Изюминкой обеда станет «Картофельный Колобок».

15:00 Теплоходная прогулка по Волге на речном «трамвайчике».

Путешествие по Куйбышевскому водохранилищу — это приятная прогулка на комфортабельном судне, во время которой вы сможете насладиться видами города Ульяновска с Волги: откроется живописный вид на Набережную Нового Венца, на величественный Ленинский мемориал и роскошную гостиницу «Венец». Особое впечатление оставят грандиозные конструкции двух известных мостов.

16:30 Посещение единственной в России «Симбирцитовой залы» музея-салона «Симбирцит».

В салоне представлены наиболее актуальные и увлекательные экспонаты — великолепные изделия из редкого минерала симбирцита, отличающегося разнообразием жёлтых оттенков и инкрустированного прожилками и кристаллами пирита, образовавшегося внутри окаменелостей древних морских существ — аммонитов. Этот камень добывается исключительно в Ульяновском регионе.

Особое внимание привлекает уникальный арт-объект «Симбирцитовая зала». Её стены украшены потрясающей мозаикой из знаменитого «волжского янтаря», поражающей богатством цветов и ювелирной точностью исполнения.

18:30 Посещение сувенирных лавок.

19:00 Трансфер на ж/д-вокзал.

19:30 Окончание программы.

Симбирск мастеровой - от напитков до минералов: пивоварня, теплоходная прогулка, симбирцитовая залаСимбирск мастеровой - от напитков до минералов: пивоварня, теплоходная прогулка, симбирцитовая залаСимбирск мастеровой - от напитков до минералов: пивоварня, теплоходная прогулка, симбирцитовая зала
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница «Азимут» 3*, «Октябрьская» 3* 2-местный стандартДоплата за 1-местное размещение
Взрослые30 6001 700
Пенсионеры30 300
Гостиница «Radisson» 4* 2-местный стандартДоплата за 1-местное размещение
Взрослые35 4002 700
Пенсионеры35 100

Варианты проживания

Гостиница «Azimut Отель Ульяновск»

1 ночь

Отель располагается в центральной части города. Номерной фонд представлен разнообразием категорий, от «стандартов» до «апартаментов». Во всех номерах есть кабельное телевидение, телефон, холодильник, фен. Из номеров отеля открывается панорамный вид на Волгу и Ульяновск.

Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. Гостям доступны услуги лобби-бара, парковки, прачечной, библиотеки. За дополнительную оплату предоставляется услуга хранения багажа.

В шаговой доступности находятся: смотровая площадка набережная реки Волга, парк «Дружбы народов», Ленинский мемориал, Губернаторский дворец культуры, Ульяновский драматический театр им. И. А. Гончарова, Ульяновская областная филармония, ТРК «Версаль».

Гостиница «Azimut Отель Ульяновск»Гостиница «Azimut Отель Ульяновск»Гостиница «Azimut Отель Ульяновск»Гостиница «Azimut Отель Ульяновск»Гостиница «Azimut Отель Ульяновск»Гостиница «Azimut Отель Ульяновск»Гостиница «Azimut Отель Ульяновск»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Октябрьская»

1 ночь

Гостиница «Октябрьская» находится в центре Ульяновска, на берегу реки Волга. В номерах есть кабельное телевидение и ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi, собственная парковка на территории.

В ресторане гостиницы подаются блюда европейской и русской кухни. Здесь также сервируется завтрак по системе «шведский стол».

Гостиница расположена в 10 минутах ходьбы от Ленинского мемориала, Краеведческого музея им. И. А. Гончарова и Ульяновского драматического театра.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Radisson Hotel Ulyanovsk

1 ночь

Отель расположен в центре Ульяновска, вблизи главных административных зданий и бизнес-центров, и недалеко от набережной Волги, с которой открывается шикарный вид на противоположный берег.

Отель предоставляет номера различных категорий – от стандарта до люкса, все они оснащены современными удобствами. В каждом есть кондиционер, Wi-Fi, телевизор со SMART TV и ванная комната. На территории работает спортивный зал.

Гости могут посетить ресторан «Gallery», входящий в состав гостевого комплекса, с европейской кухней и лобби-баром на первом этаже. Летом открыта красивая терраса в итальянском стиле во внутреннем дворике. Для самых маленьких предоставляется детское меню.

В 5 минутах ходьбы от здания есть остановки общественного транспорта, с помощью которых можно добраться до любых районов Ульяновска. Расстояние до аэропорта составляет 11,3 км, а до железнодорожного вокзала – 7,4 км.

Гостиница Radisson Hotel UlyanovskГостиница Radisson Hotel UlyanovskГостиница Radisson Hotel UlyanovskГостиница Radisson Hotel UlyanovskГостиница Radisson Hotel Ulyanovsk
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории (1 ночь)
  • Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 2 обеда, 2 дегустации
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
  • 5 экскурсионных программ
  • Посещение 2-х производств
  • Посещение 3-х музеев
  • Сопровождающий аттестованный гид-экскурсовод
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до г. Ульяновска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины
  • Расходы личного характера
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Ульяновск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Могут ли быть изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Ульяновска

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