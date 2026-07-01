За два дня вы увидите купеческие особняки и лавки XIX века, услышите голоса прошлого в необычном аудиоспектакле и посетите дом Ивана
Программа тура по дням
Симбирск XIX века - обзорная экскурсия, музей «Мелочная лавка», литературный музей И.А. Гончарова, аудиоспектакль, гастрономические открытия
08:30 Торжественная встреча на ж/д вокзале г. Ульяновска по древней русской традиции гостеприимства.
Обзорная экскурсия «Симбирск XIX века».
Путешествие во времени начинается с погружения в атмосферу старинного Покровского некрополя, где вы встретитесь с легендарной фигурой — святым Андреем Блаженным, покровителем Симбирска. Затем путь приведет вас на улицу Московскую, ныне Ленина, где удастся ненадолго забыть о современности, оказавшись в окружении изящных купеческих особняков и очаровательных двориков.
10:00 Посещение музея «Мелочная лавка».
В музее представлены подлинные предметы, располагавшиеся в лавке с 1851 года. Особое внимание привлекает ассортимент товаров: знаменитый русский чай и колониальный кофе, сладкие конфетки монпансье, бонбоньерки и сахарные головы.
11:00 Сытный завтрак с кашей из печи в ресторане города.
11:45 Посещение единственного в мире литературного музея И. А. Гончарова.
Экскурсия погружает в быт семьи Гончаровых, заметных представителей симбирского купечества XIX века, переносит зрителя в мир прошлого с его предметами, событиями и героями, знакомит с семьёй писателя, мамой Авдотьей Матвеевной, крёстным отцом, отставным моряком Николаем Трегубовым, няней Аннушкой.
13:15 Экскурсия-аудиоспектакль «Ваня Гончаров рассказывает…» уникальная экскурсия с погружением в историю города.
С помощью наушников и 3D‑звука старинные улицы превращаются в декорации прошлого. Колокольный звон, голоса города, тихие шаги истории — ваш невидимый гид раскроет тайны центра города, перенося вас сквозь время.
15:00 Приглашаем на обед с Обломовым. Насладитесь кулинарными шедеврами региона — «сенгилеевским» супом, рыбкой по- волжскому рецепту, попробуете любимую Обломовым «Смородиновку».
17:00 Гастрономическая экскурсия «По злачным местам Симбирска».
На экскурсии вы не только познакомитесь с историей Симбирска, но и откроете для себя особенности местной кухни: узнаете, где находились трактиры, что такое кафешантан, каким было повседневное и праздничное меню симбирян и почему кухня нашего города отличается особой уникальностью.
Проходя по центральным улицам, вы проследите маршруты досуга наших предков: выясните, где и как они проводили свободное время, что пили и где приобретали напитки, куда спешили за добавкой, как проходили вечера в кругу деловых людей XIX века и что подавалось в знаменитых ресторанах. Откроются секретные детали первых допросов известных персон и многое другое. Наша неординарная экскурсия завершится приятным угощением, оставив неизгладимые впечатления о жизни и культуре Симбирска столетней давности.
19:00 Дегустация напитков в стилизованном баре.
Формат заведения необычен для посетителей — пространство компактное, что обеспечивает непосредственный контакт гостей с барменами. Напитки здесь готовят по собственной технологии о каждом из которых подробно расскажут на дегустации.
Свободное время.
Симбирск мастеровой - от напитков до минералов: пивоварня, теплоходная прогулка, симбирцитовая зала
Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с экскурсоводом.
Отправление на «Хмельную экскурсию».
Вы узнаете об истории винокуренных и пивоваренных заводов Симбирска, как применялась их продукция, кому выдавался хмельной паёк. Чем измерялись хмельные напитки и чем закончились антиалкогольные компании.
11:00 Экскурсия на пивоваренный завод «Напитки вместе».
Вы узнаете о солоде и его значении. Познакомитесь с внешним видом хмеля, используемого в производстве. Вам поведают секреты цветовой гаммы разных видов пива и расскажут о факторах, влияющих на вкус и качество напитка.
Во время дегустации специалисты познакомят с нюансами местных сортов и предложат попробовать лучшие экземпляры ульяновских напитков.
13:30 Обед в ресторане.
Дегустация «Колобкового меню», созданного шеф-поварами сети ресторанов по традиционным симбирским мотивам. Изюминкой обеда станет «Картофельный Колобок».
15:00 Теплоходная прогулка по Волге на речном «трамвайчике».
Путешествие по Куйбышевскому водохранилищу — это приятная прогулка на комфортабельном судне, во время которой вы сможете насладиться видами города Ульяновска с Волги: откроется живописный вид на Набережную Нового Венца, на величественный Ленинский мемориал и роскошную гостиницу «Венец». Особое впечатление оставят грандиозные конструкции двух известных мостов.
16:30 Посещение единственной в России «Симбирцитовой залы» музея-салона «Симбирцит».
В салоне представлены наиболее актуальные и увлекательные экспонаты — великолепные изделия из редкого минерала симбирцита, отличающегося разнообразием жёлтых оттенков и инкрустированного прожилками и кристаллами пирита, образовавшегося внутри окаменелостей древних морских существ — аммонитов. Этот камень добывается исключительно в Ульяновском регионе.
Особое внимание привлекает уникальный арт-объект «Симбирцитовая зала». Её стены украшены потрясающей мозаикой из знаменитого «волжского янтаря», поражающей богатством цветов и ювелирной точностью исполнения.
18:30 Посещение сувенирных лавок.
19:00 Трансфер на ж/д-вокзал.
19:30 Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница «Азимут» 3*, «Октябрьская» 3*
|2-местный стандарт
|Доплата за 1-местное размещение
|Взрослые
|30 600
|1 700
|Пенсионеры
|30 300
|Гостиница «Radisson» 4*
|2-местный стандарт
|Доплата за 1-местное размещение
|Взрослые
|35 400
|2 700
|Пенсионеры
|35 100
Варианты проживания
Гостиница «Azimut Отель Ульяновск»
Отель располагается в центральной части города. Номерной фонд представлен разнообразием категорий, от «стандартов» до «апартаментов». Во всех номерах есть кабельное телевидение, телефон, холодильник, фен. Из номеров отеля открывается панорамный вид на Волгу и Ульяновск.
Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. Гостям доступны услуги лобби-бара, парковки, прачечной, библиотеки. За дополнительную оплату предоставляется услуга хранения багажа.
В шаговой доступности находятся: смотровая площадка набережная реки Волга, парк «Дружбы народов», Ленинский мемориал, Губернаторский дворец культуры, Ульяновский драматический театр им. И. А. Гончарова, Ульяновская областная филармония, ТРК «Версаль».
Гостиница «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» находится в центре Ульяновска, на берегу реки Волга. В номерах есть кабельное телевидение и ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi, собственная парковка на территории.
В ресторане гостиницы подаются блюда европейской и русской кухни. Здесь также сервируется завтрак по системе «шведский стол».
Гостиница расположена в 10 минутах ходьбы от Ленинского мемориала, Краеведческого музея им. И. А. Гончарова и Ульяновского драматического театра.
Гостиница Radisson Hotel Ulyanovsk
Отель расположен в центре Ульяновска, вблизи главных административных зданий и бизнес-центров, и недалеко от набережной Волги, с которой открывается шикарный вид на противоположный берег.
Отель предоставляет номера различных категорий – от стандарта до люкса, все они оснащены современными удобствами. В каждом есть кондиционер, Wi-Fi, телевизор со SMART TV и ванная комната. На территории работает спортивный зал.
Гости могут посетить ресторан «Gallery», входящий в состав гостевого комплекса, с европейской кухней и лобби-баром на первом этаже. Летом открыта красивая терраса в итальянском стиле во внутреннем дворике. Для самых маленьких предоставляется детское меню.
В 5 минутах ходьбы от здания есть остановки общественного транспорта, с помощью которых можно добраться до любых районов Ульяновска. Расстояние до аэропорта составляет 11,3 км, а до железнодорожного вокзала – 7,4 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории (1 ночь)
- Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 2 обеда, 2 дегустации
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
- 5 экскурсионных программ
- Посещение 2-х производств
- Посещение 3-х музеев
- Сопровождающий аттестованный гид-экскурсовод
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до г. Ульяновска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины
- Расходы личного характера
- Сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Могут ли быть изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.