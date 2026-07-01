1 день

Симбирск XIX века - обзорная экскурсия, музей «Мелочная лавка», литературный музей И.А. Гончарова, аудиоспектакль, гастрономические открытия

08:30 Торжественная встреча на ж/д вокзале г. Ульяновска по древней русской традиции гостеприимства.

Обзорная экскурсия «Симбирск XIX века».

Путешествие во времени начинается с погружения в атмосферу старинного Покровского некрополя, где вы встретитесь с легендарной фигурой — святым Андреем Блаженным, покровителем Симбирска. Затем путь приведет вас на улицу Московскую, ныне Ленина, где удастся ненадолго забыть о современности, оказавшись в окружении изящных купеческих особняков и очаровательных двориков.

10:00 Посещение музея «Мелочная лавка».

В музее представлены подлинные предметы, располагавшиеся в лавке с 1851 года. Особое внимание привлекает ассортимент товаров: знаменитый русский чай и колониальный кофе, сладкие конфетки монпансье, бонбоньерки и сахарные головы.

11:00 Сытный завтрак с кашей из печи в ресторане города.

11:45 Посещение единственного в мире литературного музея И. А. Гончарова.

Экскурсия погружает в быт семьи Гончаровых, заметных представителей симбирского купечества XIX века, переносит зрителя в мир прошлого с его предметами, событиями и героями, знакомит с семьёй писателя, мамой Авдотьей Матвеевной, крёстным отцом, отставным моряком Николаем Трегубовым, няней Аннушкой.

13:15 Экскурсия-аудиоспектакль «Ваня Гончаров рассказывает…» уникальная экскурсия с погружением в историю города.

С помощью наушников и 3D‑звука старинные улицы превращаются в декорации прошлого. Колокольный звон, голоса города, тихие шаги истории — ваш невидимый гид раскроет тайны центра города, перенося вас сквозь время.

15:00 Приглашаем на обед с Обломовым. Насладитесь кулинарными шедеврами региона — «сенгилеевским» супом, рыбкой по- волжскому рецепту, попробуете любимую Обломовым «Смородиновку».

17:00 Гастрономическая экскурсия «По злачным местам Симбирска».

На экскурсии вы не только познакомитесь с историей Симбирска, но и откроете для себя особенности местной кухни: узнаете, где находились трактиры, что такое кафешантан, каким было повседневное и праздничное меню симбирян и почему кухня нашего города отличается особой уникальностью.

Проходя по центральным улицам, вы проследите маршруты досуга наших предков: выясните, где и как они проводили свободное время, что пили и где приобретали напитки, куда спешили за добавкой, как проходили вечера в кругу деловых людей XIX века и что подавалось в знаменитых ресторанах. Откроются секретные детали первых допросов известных персон и многое другое. Наша неординарная экскурсия завершится приятным угощением, оставив неизгладимые впечатления о жизни и культуре Симбирска столетней давности.

19:00 Дегустация напитков в стилизованном баре.

Формат заведения необычен для посетителей — пространство компактное, что обеспечивает непосредственный контакт гостей с барменами. Напитки здесь готовят по собственной технологии о каждом из которых подробно расскажут на дегустации.

Свободное время.

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