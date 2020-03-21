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Последние новости коронавируса в Ульяновской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 886+38
  • Умерло 4
  • Выздоровело 152
  • Болеют сейчас 730+38
  • Летальность 0.45%около 5 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Ульяновской области, включая Ульяновск, находится 0.38%, 886 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 4 умерло, 152 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 730 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Ульяновске и Ульяновской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ульяновской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2 разав Ульяновской области летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
5 человекв среднем умирает в Ульяновской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Ульяновской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Ульяновской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Ульяновской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020886+38+4%4152730+38
11 мая 2020848+41+5%4152+7+5%692+34
10 мая 2020807+42+5%4145+1+1%658+41
9 мая 2020765+84+12%4144+24+20%617+60
8 мая 2020681+76+13%4120+8+7%557+68
7 мая 2020605+32+6%4112+23+26%489+9
6 мая 2020573+29+5%489480+29
5 мая 2020544+16+3%489+5+6%451+11
4 мая 2020528+29+6%484+1+1%440+28
3 мая 2020499+38+8%483+5+6%412+33
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ульяновской области по дням

Ульяновская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Ульяновской области

Российские волонтеры начали работать в эпицентре очага коронавируса
Российские волонтеры начали работать в эпицентре очага коронавируса
lenta.ru
17.04.2020 20:03
Активисты движения «Волонтеры Победы» совместно с депутатами, спасателями, медиками, педагогами и представителями партии «Единая Россия» из Ульяновска начали работать в эпицентре очага коронавирусной инфекции. Добровольцы выехали в Карсунский район, где был введен режим особых ограничений и жесткой самоизоляции.
В Новосибирской и Ульяновской областях умерли первые пациенты с COVID-19
В Новосибирской и Ульяновской областях умерли первые пациенты с COVID-19
РБК
14.04.2020 19:30
Ульяновский оперштаб сообщил о заражении заболевших COVID-19 медсестрой
Ульяновский оперштаб сообщил о заражении заболевших COVID-19 медсестрой
РБК
10.04.2020 15:52
Российская медсестра вернулась из ОАЭ и заразила коронавирусом 34 пациента
Российская медсестра вернулась из ОАЭ и заразила коронавирусом 34 пациента
lenta.ru
10.04.2020 13:07
В Ульяновской области медсестра Карсунской районной больницы вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), вышла на работу и заразила 34 пациента. Медсестра вернулась из ОАЭ 10 марта, у нее не было признаков ОРВИ. Она не сообщила начальству, что была за границей, и 13 марта вышла на работу.
Ульяновская область открыла ограниченное из-за вируса движение автобусов
Ульяновская область открыла ограниченное из-за вируса движение автобусов
РБК
06.04.2020 13:48

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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