Заразилось 886 +38

Умерло 4

Выздоровело 152

Болеют сейчас 730 +38

Летальность 0.45% около 5 чел. на 1000 заболевших

В Ульяновской области, включая Ульяновск, находится 0.38%, 886 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 4 умерло, 152 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 730 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Ульяновске и Ульяновской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ульяновской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2 раза в Ульяновской области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 5 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Ульяновской области

Карта распространения коронавируса в Ульяновской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Ульяновской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Ульяновской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 886 +38+4% 4 152 ▲ 730+38 11 мая 2020 848 +41+5% 4 152 +7+5% ▲ 692+34 10 мая 2020 807 +42+5% 4 145 +1+1% ▲ 658+41 9 мая 2020 765 +84+12% 4 144 +24+20% ▲ 617+60 8 мая 2020 681 +76+13% 4 120 +8+7% ▲ 557+68 7 мая 2020 605 +32+6% 4 112 +23+26% ▲ 489+9 6 мая 2020 573 +29+5% 4 89 ▲ 480+29 5 мая 2020 544 +16+3% 4 89 +5+6% ▲ 451+11 4 мая 2020 528 +29+6% 4 84 +1+1% ▲ 440+28 3 мая 2020 499 +38+8% 4 83 +5+6% ▲ 412+33 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ульяновской области по дням