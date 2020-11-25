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Как добраться до Усть-Неры на самолёте

В Усть-Нере 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ust-Nera Airport» вам не избежать

Список аэропортов Усть-Неры

  1. Усть-Нера USR
    Ust-Nera Airport

Самые дешёвые билеты в Усть-Неру из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
25.11.2020из 🇷🇺Якутска18 8101ч 50м
27.10.2020из 🇷🇺Улан-Удэ25 33912ч 5м (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇺Иркутска32 1989ч 40м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Красноярска34 46027ч 35м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Новосибирска35 16853ч 25м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Челябинска36 87711ч 25м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга37 05938ч 25м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Москвы37 17729ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Усть-Неры, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Иркутск

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