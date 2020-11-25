Как добраться до Усть-Неры на самолёте
В Усть-Нере 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ust-Nera Airport» вам не избежать
Список аэропортов Усть-Неры
- Усть-Нера USRUst-Nera Airport
Самые дешёвые билеты в Усть-Неру из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|25.11.2020
|из 🇷🇺Якутска
|18 810
|1ч 50м
|27.10.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|25 339
|12ч 5м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|32 198
|9ч 40м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|34 460
|27ч 35м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|35 168
|53ч 25м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|36 877
|11ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|37 059
|38ч 25м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|37 177
|29ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Усть-Неры
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Усть-Неры, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Иркутск
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