Как добраться до Омска на самолёте
В Омске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Omsk Airport» вам не избежать
Список аэропортов Омска
- Омск OMSOmsk Airport
Самые дешёвые билеты в Омск из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|24.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|891
|2ч
|16.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|1 108
|1ч 25м
|26.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|1 597
|39ч 25м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|1 657
|2ч 20м
|23.01.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|1 888
|3ч 25м
|22.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|1 957
|2ч
|28.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|2 074
|2ч
|18.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|2 371
|22ч 30м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|2 391
|2ч
|15.11.2020
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|2 474
|2ч 10м
|22.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|2 516
|17ч 40м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|2 776
|21ч 50м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Грозного
|2 776
|7ч 35м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|2 776
|5ч 15м (⇵1)
|02.02.2021
|из 🇷🇺Махачкалы
|2 970
|40ч 40м (⇵1)
|01.12.2020
|из Ялты
|2 970
|29ч 20м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|2 980
|2ч
|12.12.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|3 098
|7ч 55м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|3 201
|35ч 15м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|3 332
|30ч 55м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|3 368
|20ч 40м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|3 393
|11ч 5м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|3 475
|28ч 20м (⇵1)
|16.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 475
|28ч 15м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Томска
|3 604
|41ч 45м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Кургана
|3 778
|45ч 20м (⇵1)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Волгограда
|3 842
|32ч 5м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|3 914
|45ч 20м (⇵2)
|16.02.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|3 920
|32ч 10м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|3 966
|21ч 15м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|3 985
|12ч 30м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|4 038
|14ч 5м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Саратова
|4 124
|21ч 15м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|4 157
|22ч 15м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|4 439
|37ч 30м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|4 602
|29ч 10м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|4 614
|22ч 30м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Пскова
|4 661
|33ч (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|4 748
|28ч 20м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Магаса
|4 759
|20ч 25м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|4 984
|29ч 10м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Анапы
|4 988
|7ч 20м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Белоярского
|5 023
|11ч 15м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Петрозаводска
|5 048
|7ч 45м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|5 070
|11ч 20м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|5 405
|29ч 50м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Орска
|5 431
|22ч (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|5 437
|14ч 25м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Кирова
|5 510
|27ч 35м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|5 548
|15ч 10м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇷🇺Брянска
|5 754
|8ч 55м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Череповеца
|5 973
|6ч 40м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|6 106
|28ч (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|6 258
|12ч 50м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|6 389
|24ч 35м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇨🇿Праги
|6 499
|27ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Нарьяна-Мара
|6 526
|40ч 45м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|6 544
|38ч 45м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|6 545
|26ч 50м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Курска
|6 549
|19ч 15м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Горно-Алтайска
|6 654
|23ч 45м (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇷🇺Когалыма
|6 686
|19ч 35м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Калуги
|6 985
|32ч 10м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|7 067
|34ч 50м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇮🇹Римини
|7 097
|13ч 15м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|7 243
|23ч 45м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|7 274
|52ч 50м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Нальчика
|7 314
|35ч 55м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Салехарда
|7 331
|2ч 5м
|10.12.2020
|из 🇨🇭Базеля
|7 356
|33ч 25м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇹🇷Антальи
|7 415
|10ч 40м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇮🇹Пизы
|7 448
|39ч 55м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|7 471
|13ч 30м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|7 558
|36ч 55м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Абакана
|7 688
|10ч 55м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Пензы
|7 713
|35ч 25м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|7 792
|24ч 25м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|7 810
|36ч 20м (⇵2)
|29.04.2021
|из 🇭🇺Будапешта
|7 880
|20ч 20м (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇮🇹Рима
|8 011
|35ч 10м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|8 111
|26ч 15м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Иваново
|8 222
|14ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|8 225
|26ч 25м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|8 511
|51ч 15м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Кировска
|8 594
|32ч 10м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Братска
|8 746
|25ч 45м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|8 813
|37ч 55м (⇵2)
|13.03.2021
|из 🇧🇾Минска
|8 861
|36ч 35м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Надыма
|9 072
|46ч 40м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|9 084
|8ч 20м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|9 182
|41ч 25м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Кызыла
|9 217
|24ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Ухты
|9 424
|52ч 10м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|9 946
|40ч 50м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇰🇿Усть-Каменогорска
|10 004
|19ч 50м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|10 155
|19ч 50м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|10 161
|37ч 40м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|10 177
|24ч 15м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|10 472
|36ч 5м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇩🇪Берлина
|10 558
|38ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Омска
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Омска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анапа, Сочи, Стамбул, Калининград и Краснодар
- 17.11.202022.11.2020
- 21.11.202022.11.2020
- 23.11.202028.11.2020
- 19.11.202029.11.2020
- 12.11.202019.11.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону