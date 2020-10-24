  1. Россия

Летим в Омск

Как добраться до Омска на самолёте

В Омске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Omsk Airport» вам не избежать

Список аэропортов Омска

  1. Омск OMS
    Omsk Airport

Самые дешёвые билеты в Омск из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
24.10.2020из 🇷🇺Барнаула891
16.11.2020из 🇷🇺Тюмени1 1081ч 25м
26.11.2020из 🇷🇺Москвы1 59739ч 25м (⇵1)
14.11.2020из 🇷🇺Новокузнецка1 6572ч 20м
23.01.2021из 🇷🇺Ростова-на-Дону1 8883ч 25м
22.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга1 957
28.10.2020из 🇷🇺Сургута2 074
18.10.2020из 🇷🇺Новосибирска2 37122ч 30м (⇵1)
06.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска2 391
15.11.2020из 🇷🇺Ханты-Мансийска2 4742ч 10м
22.11.2020из 🇷🇺Перми2 51617ч 40м (⇵1)
12.12.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)2 77621ч 50м (⇵1)
12.12.2020из 🇷🇺Грозного2 7767ч 35м (⇵1)
12.12.2020из 🇷🇺Сочи2 7765ч 15м (⇵1)
02.02.2021из 🇷🇺Махачкалы2 97040ч 40м (⇵1)
01.12.2020из Ялты2 97029ч 20м (⇵1)
19.11.2020из 🇷🇺Красноярска2 980
12.12.2020из 🇷🇺Минеральных Вод3 0987ч 55м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Воронежа3 20135ч 15м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Мурманска3 33230ч 55м (⇵1)
05.12.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода3 36820ч 40м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Уфы3 39311ч 5м (⇵1)
08.12.2020из 🇷🇺Казани3 47528ч 20м (⇵1)
16.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга3 47528ч 15м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Томска3 60441ч 45м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Кургана3 77845ч 20м (⇵1)
20.01.2021из 🇷🇺Волгограда3 84232ч 5м (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇺Ставрополя3 91445ч 20м (⇵2)
16.02.2021из 🇷🇺Краснодара3 92032ч 10м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Ярославля3 96621ч 15м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Калининграда3 98512ч 30м (⇵1)
20.11.2020из 🇷🇺Оренбурга4 03814ч 5м (⇵2)
27.11.2020из 🇷🇺Саратова4 12421ч 15м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Самары4 15722ч 15м (⇵1)
22.11.2020из 🇷🇺Белгорода4 43937ч 30м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Ижевска4 60229ч 10м (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя4 61422ч 30м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Пскова4 66133ч (⇵2)
21.11.2020из 🇷🇺Челябинска4 74828ч 20м (⇵1)
20.11.2020из 🇷🇺Магаса4 75920ч 25м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Владикавказа4 98429ч 10м (⇵1)
04.12.2020из 🇷🇺Анапы4 9887ч 20м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Белоярского5 02311ч 15м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Петрозаводска5 0487ч 45м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Астрахани5 07011ч 20м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Ульяновска5 40529ч 50м (⇵1)
03.11.2020из 🇷🇺Орска5 43122ч (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Архангельска5 43714ч 25м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Кирова5 51027ч 35м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Чебоксар5 54815ч 10м (⇵1)
13.12.2020из 🇷🇺Брянска5 7548ч 55м (⇵1)
20.11.2020из 🇷🇺Череповеца5 9736ч 40м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Сыктывкара6 10628ч (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Ноябрьска6 25812ч 50м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Кемерово6 38924ч 35м (⇵1)
03.12.2020из 🇨🇿Праги6 49927ч 20м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Нарьяна-Мара6 52640ч 45м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Геленджика6 54438ч 45м (⇵1)
12.11.2020из 🇬🇷Афин6 54526ч 50м (⇵2)
16.12.2020из 🇷🇺Курска6 54919ч 15м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Горно-Алтайска6 65423ч 45м (⇵1)
18.12.2020из 🇷🇺Когалыма6 68619ч 35м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Калуги6 98532ч 10м (⇵2)
29.10.2020из 🇵🇹Лиссабона7 06734ч 50м (⇵2)
10.12.2020из 🇮🇹Римини7 09713ч 15м (⇵1)
12.12.2020из 🇷🇺Улан-Удэ7 24323ч 45м (⇵1)
26.11.2020из 🇷🇺Иркутска7 27452ч 50м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Нальчика7 31435ч 55м (⇵2)
24.11.2020из 🇷🇺Салехарда7 3312ч 5м
10.12.2020из 🇨🇭Базеля7 35633ч 25м (⇵2)
15.12.2020из 🇹🇷Антальи7 41510ч 40м (⇵1)
08.11.2020из 🇮🇹Пизы7 44839ч 55м (⇵2)
07.12.2020из 🇩🇪Кёльна7 47113ч 30м (⇵1)
24.11.2020из 🇹🇷Стамбула7 55836ч 55м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Абакана7 68810ч 55м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Пензы7 71335ч 25м (⇵1)
10.11.2020из 🇬🇧Лондона7 79224ч 25м (⇵2)
05.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне7 81036ч 20м (⇵2)
29.04.2021из 🇭🇺Будапешта7 88020ч 20м (⇵1)
18.12.2020из 🇮🇹Рима8 01135ч 10м (⇵1)
29.10.2020из 🇧🇬Софии8 11126ч 15м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Иваново8 22214ч 5м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇦Киева8 22526ч 25м (⇵2)
04.11.2020из 🇮🇹Милана8 51151ч 15м (⇵2)
16.12.2020из 🇷🇺Кировска8 59432ч 10м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Братска8 74625ч 45м (⇵1)
13.10.2020из 🇱🇻Риги8 81337ч 55м (⇵2)
13.03.2021из 🇧🇾Минска8 86136ч 35м (⇵1)
21.11.2020из 🇷🇺Надыма9 07246ч 40м (⇵1)
26.10.2020из 🇲🇩Кишинёва9 0848ч 20м (⇵1)
24.10.2020из 🇦🇹Вены9 18241ч 25м (⇵2)
03.12.2020из 🇷🇺Кызыла9 21724ч 50м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Ухты9 42452ч 10м (⇵2)
23.12.2020из 🇩🇪Гамбурга9 94640ч 50м (⇵2)
02.12.2020из 🇰🇿Усть-Каменогорска10 00419ч 50м (⇵1)
25.11.2020из 🇹🇷Аланьи10 15519ч 50м (⇵2)
01.11.2020из 🇧🇪Брюсселя10 16137ч 40м (⇵2)
18.12.2020из 🇮🇹Болоньи10 17724ч 15м (⇵2)
16.12.2020из 🇮🇱Тель-Авива10 47236ч 5м (⇵2)
14.12.2020из 🇩🇪Берлина10 55838ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Омска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анапа, Сочи, Стамбул, Калининград и Краснодар

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Омска