1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг и его тайны: экскурсия по историческим местам и святыням
Индивидуальная экскурсия по Великому Устюгу: древние монастыри, купеческие дома и тайны старинных храмов. Узнайте больше о судьбе города и его жителях
Начало: У церкви Вознесения
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
3400₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг - первая встреча
Погрузитесь в атмосферу старинного Великого Устюга, где величественные храмы и легенды оживают на каждом шагу. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: В районе Соборного дворища
23 фев в 06:00
1 мар в 06:00
4000₽ за всё до 10 чел.
скидка
25%
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
В поисках пропавших красок
Станьте героями сказки в Великом Устюге! Telegram-бот проведет вас по историческим местам, где вы поможете Деду Морозу вернуть волшебные краски
Начало: В Комсомольском сквере
Сегодня в 13:30
Завтра в 05:00
20001500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга13 февраля 2025Сегодня Алексей провел нам замечательную интересную экскурсию по самобытному, небольшому, но такому приятному городу, как Великий Устюг. Выражаю большую благодарность Алексею за такую возможность! Рекомендую! 👍
- ММарина28 января 2025Нам очень понравилась экскурсия, подача интересная, информация доступная и познавательная! Экскурсовод рассказал много интересных и запоминающихся фактов о городе, показал фотографии, провёл по улочкам!
- ААнна26 января 2025Благодарю Алексея за наше глубокое погружение в историю города!
- ААлександр9 января 2025Приятная прогулка-беседа с интеллигентным человеком, увлеченным рассказчиком, знатоком города. Интересные факты, небольшой интерактив для детей (6,14 лет) и даже импровизированный хоровод вокруг главной ёлки города) Отдельное спасибо Елене за помощь в логистике и внимание к маленьким участникам экскурсии.
- ООльга3 января 2025Елена,замечательный экскурсовод! Провела,рассказала и показала все достопримечательности Великого Устюга. Хорошо знает историю и события,которые произошли в этом городе. Это была увлекательная и весёлая прогулка!
- ЮЮрий2 января 2025Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Ночные»
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