Ночные прогулки и экскурсии Великого Устюга

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Великом Устюге, цены от 1500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Великий Устюг и его тайны
Пешая
20 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг и его тайны: экскурсия по историческим местам и святыням
Индивидуальная экскурсия по Великому Устюгу: древние монастыри, купеческие дома и тайны старинных храмов. Узнайте больше о судьбе города и его жителях
Начало: У церкви Вознесения
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
3400 за всё до 10 чел.
Великий Устюг - первая встреча
Пешая
16 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг - первая встреча
Погрузитесь в атмосферу старинного Великого Устюга, где величественные храмы и легенды оживают на каждом шагу. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: В районе Соборного дворища
23 фев в 06:00
1 мар в 06:00
4000 за всё до 10 чел.
Семейное приключение в Великом Устюге «В поисках пропавших красок»
Пешая
скидка
25%
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
В поисках пропавших красок
Станьте героями сказки в Великом Устюге! Telegram-бот проведет вас по историческим местам, где вы поможете Деду Морозу вернуть волшебные краски
Начало: В Комсомольском сквере
Сегодня в 13:30
Завтра в 05:00
20001500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    13 февраля 2025
    Великий Устюг и его тайны
    Сегодня Алексей провел нам замечательную интересную экскурсию по самобытному, небольшому, но такому приятному городу, как Великий Устюг. Выражаю большую благодарность Алексею за такую возможность! Рекомендую! 👍
    Сегодня Алексей провел нам замечательную интересную экскурсию по самобытному, небольшому, но такому приятному городу, как ВеликийСегодня Алексей провел нам замечательную интересную экскурсию по самобытному, небольшому, но такому приятному городу, как ВеликийСегодня Алексей провел нам замечательную интересную экскурсию по самобытному, небольшому, но такому приятному городу, как ВеликийСегодня Алексей провел нам замечательную интересную экскурсию по самобытному, небольшому, но такому приятному городу, как ВеликийСегодня Алексей провел нам замечательную интересную экскурсию по самобытному, небольшому, но такому приятному городу, как Великий
  • М
    Марина
    28 января 2025
    Великий Устюг и его тайны
    Нам очень понравилась экскурсия, подача интересная, информация доступная и познавательная! Экскурсовод рассказал много интересных и запоминающихся фактов о городе, показал фотографии, провёл по улочкам!
    Нам очень понравилась экскурсия, подача интересная, информация доступная и познавательная! Экскурсовод рассказал много интересных и запоминающихсяНам очень понравилась экскурсия, подача интересная, информация доступная и познавательная! Экскурсовод рассказал много интересных и запоминающихсяНам очень понравилась экскурсия, подача интересная, информация доступная и познавательная! Экскурсовод рассказал много интересных и запоминающихсяНам очень понравилась экскурсия, подача интересная, информация доступная и познавательная! Экскурсовод рассказал много интересных и запоминающихся
  • А
    Анна
    26 января 2025
    Великий Устюг и его тайны
    Благодарю Алексея за наше глубокое погружение в историю города!
  • А
    Александр
    9 января 2025
    Великий Устюг - первая встреча
    Приятная прогулка-беседа с интеллигентным человеком, увлеченным рассказчиком, знатоком города. Интересные факты, небольшой интерактив для детей (6,14 лет) и даже импровизированный хоровод вокруг главной ёлки города) Отдельное спасибо Елене за помощь в логистике и внимание к маленьким участникам экскурсии.
  • О
    Ольга
    3 января 2025
    Великий Устюг - первая встреча
    Елена,замечательный экскурсовод! Провела,рассказала и показала все достопримечательности Великого Устюга. Хорошо знает историю и события,которые произошли в этом городе. Это была увлекательная и весёлая прогулка!
  • Ю
    Юрий
    2 января 2025
    Великий Устюг - первая встреча
    Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Ночные»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Михайло-Архангельский монастырь
  2. Соборное Дворище
  3. Прокопиевский собор
  4. Самое главное
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Великому Устюгу в феврале 2025
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