О Ольга Великий Устюг и его тайны Сегодня Алексей провел нам замечательную интересную экскурсию по самобытному, небольшому, но такому приятному городу, как Великий Устюг. Выражаю большую благодарность Алексею за такую возможность! Рекомендую! 👍

М Марина Великий Устюг и его тайны Нам очень понравилась экскурсия, подача интересная, информация доступная и познавательная! Экскурсовод рассказал много интересных и запоминающихся фактов о городе, показал фотографии, провёл по улочкам!

А Анна Великий Устюг и его тайны Благодарю Алексея за наше глубокое погружение в историю города!

А Александр Великий Устюг - первая встреча Приятная прогулка-беседа с интеллигентным человеком, увлеченным рассказчиком, знатоком города. Интересные факты, небольшой интерактив для детей (6,14 лет) и даже импровизированный хоровод вокруг главной ёлки города) Отдельное спасибо Елене за помощь в логистике и внимание к маленьким участникам экскурсии.

О Ольга Великий Устюг - первая встреча Елена,замечательный экскурсовод! Провела,рассказала и показала все достопримечательности Великого Устюга. Хорошо знает историю и события,которые произошли в этом городе. Это была увлекательная и весёлая прогулка!