1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Великий Устюг: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Великим Устюгом: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Великого Устюга: от Успенского собора до Михаило-Архангельского монастыря. Исследуйте сокровища древнего города
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Великий Устюг и его тайны: экскурсия по историческим местам и святыням
Индивидуальная экскурсия по Великому Устюгу: древние монастыри, купеческие дома и тайны старинных храмов. Узнайте больше о судьбе города и его жителях
Начало: У церкви Вознесения
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия22 июня 2024Экскурсия понравилась, у всех В. Устюг ассоциируется с Родиной д. Мороза, но это старинный русский город со своей историей, к которой необходимо прикоснуться, однозначно рекомендую погулять по городу.
- ММихаил7 мая 2024Мария отличный экскурсовод и обаятельный человек, влюблённый в свой город.
- ААлена19 апреля 2024Мария,прекрасный экскурсовод! Всем рекомендую! Были с детьми,очень заботлива и внимательна! Благодарю за чудесный день✨☀️
- ААндрей19 января 2024Экскурсия в целом понравилась. Было интересно. Единственное - мой совет немного изменить подачу информации экскурсоводу. При встрече экскурсовод первые 10-15 мин рассказывает явно заученный текст, складно, но без души, как аудиогид:( Потом, когда пошли вопросы, ответы, контакт установился, стало живее, интересней:)
- ННаталья3 декабря 2023В вопроснике просят оценить организатора как рассказчика и его знания…. Но экскурсию проводит вовсе не организатор, а экскурсовод. Организатор в Москве. Экскурсовод в Устюге. Экскурсия как экскурсия- ничего выдающегося, длилась 1 час 20 минут вместо двух часов.
- ЕЕлена14 августа 2023Как говорится « Театр начинается с вешалки», так и здесь. Экскурсовод Лариса нас встретила в гостинице и начала маршрут от отеля. Очень интересный рассказчик, много интересных фактов по истории города.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «На выходные»
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