Завод «Бавария» — легенда, рождённая в 1877 году.
Приглашаю вас в увлекательное путешествие сквозь три эпохи пивоварения — от немецкой «Баварии» 19 века до советской «Жигулёвки» и современного производства. А затем — на дегустацию превосходных сортов пива и кваса.
Описание экскурсии
Вы окажетесь на территории действующего предприятия.
Во время экскурсии:
- услышите об основателе завода — выходце из Нюрнберга Людвиге Зебальде
- узнаете, как строился завод у родника на Красной Горе и почему вода — главный секрет вкуса
- посмотрите на старинное оборудование, спуститесь в варочный цех, потрогаете солод и хмель
- заглянете в подвалы завода: здесь больше не ведётся активное пивоварение, но полностью сохранились чаны открытого брожения, лагерные танки и инженерные решения 19–20 веков
- увидите, как делается настоящее пиво — без консервантов, только из четырёх ингредиентов: воды, солода, хмеля и дрожжей
- продегустируете высококачественную продукцию, приготовленную по старинным рецептам: 6 сортов пива и 1 сорт кваса
Организационные детали
Дегустация пива и кваса входит в стоимость (18+).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле завода
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Великом Устюге
Я являюсь гидом пивоваренного завода «Бавария» в городе Великий Устюг. В 2007 году окончила Великоустюгский педагогический колледж по специальности «Туризм». Работала менеджером по туризму. С 2022 года работаю гидом на Великоустюгском пивоваренном заводе. Окончила курсы по международному туризму и курс «Открытая промышленность» в 2025 году.
