1 день

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза

Встреча на ж/д вокзале г. Котлас (ст. Ядриха) по ориентировочному прибытию поезда в 10:00.

Трансфер в Великий Устюг, размещение в гостинице.

Обед в ресторане гостиницы.

Обзорная экскурсия по г. Великий Устюг.

Во время экскурсии мы увидим всю красоту древнего города, осмотрим основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты деревянного зодчества. Посетим сувенирные лавки, где сможем приобрести памятные подарки, изготовленные великоустюгскими мастерами.

Посещение Городской Резиденции и Почты Деда Мороза.

Первое знакомство с великоустюгской сказкой осуществится в городских объектах Дедушки Мороза. Увидим, где работает Дед Мороз и куда ему приходят многочисленные письма и посылки.

Свободное время в городе.

Ужин в ресторане гостиницы.