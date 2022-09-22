Новогодняя сказка в Великом Устюге

Приглашаем в настоящую новогоднюю сказку в городе Великий Устюг

Приглашаем в настоящую новогоднюю сказку в городе Великий Устюг! Нас ждут экскурсии по Вотчине Деда Мороза, прогулки по старинному городу, посещение конной усадьбы «Барсуково» и музея новогодней и рождественской игрушки.

Кроме того: окунёмся в мир игр и развлечений, поучаствуем в программе «СПА-курорт для Снеговиков», отправимся за сувенирами от великоустюгских мастеров и сделаем самые красивые фото на память! Тур проводится в любые даты по запросу в период с 1 ноября по 28 декабря для групп от 4-х человек.
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Новогодняя сказка в Великом Устюге
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Что вас ожидает 🤩

Посещение конной усадьбы
Посещение конной усадьбы
Зарядимся положительными эмоциями от общения с лошадями и при желании прокатимся верхом
Новогодние развлечения
Новогодние развлечения
Нас ждёт посещение Вотчины Деда Мороза, костюмированное шоу, катание на горках и многое другое!
Музей новогодней и рождественской игрушки
Музей новогодней и рождественской игрушки
Проникнемся духом старорусской школы и как следует рассмотрим праздничные экспонаты

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза

Встреча на ж/д вокзале г. Котлас (ст. Ядриха) по ориентировочному прибытию поезда в 10:00.

Трансфер в Великий Устюг, размещение в гостинице.

Обед в ресторане гостиницы.

Обзорная экскурсия по г. Великий Устюг.

Во время экскурсии мы увидим всю красоту древнего города, осмотрим основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты деревянного зодчества. Посетим сувенирные лавки, где сможем приобрести памятные подарки, изготовленные великоустюгскими мастерами.

Посещение Городской Резиденции и Почты Деда Мороза.

Первое знакомство с великоустюгской сказкой осуществится в городских объектах Дедушки Мороза. Увидим, где работает Дед Мороз и куда ему приходят многочисленные письма и посылки.

Свободное время в городе.

Ужин в ресторане гостиницы.

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза
2 день

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программы

Завтрак в ресторане гостиницы.

Переезд на Вотчину Деда Мороза.

В экскурсионной программе по владениям сказочного волшебника нас проведут по Тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей.

Посетим Дом Деда Мороза, где увидим, как живет зимний волшебник, познакомимся с ним и сфотографируемся на память. В ходе экскурсии мы сможем поучаствовать в развлекательных костюмированных представлениях, играх и забавах.

Обед на Вотчине.

Набравшись сил, окунёмся в мир игр и развлечений: покатаемся с горок, на русской печке, посетим Ледник Деда Мороза, поучаствуем в программе «СПА-курорт для Снеговиков».

Свободное время на Вотчине.

Ужин в ресторане гостиницы.

Трансфер к поезду.

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программы
3 день

Посещение музея новогодней и рождественской игрушки и конной усадьбы «Барсуково»

Завтрак в ресторане гостиницы.

Выезд из гостиницы.

Посещение музея новогодней и рождественской игрушки.

Интерактивное занятие в старорусской школе. Осмотрим экспозиции музея — старинные новогодние и рождественские игрушки.

Свободное время в городе.

Обед в ресторане гостиницы.

Переезд в конную усадьбу «Барсуково».

Получим положительные эмоции от общения с лошадями, поучаствуем в мастер-классе по запряжке экипажа. Программой предусмотрено катание в конном экипаже.

Есть также возможность арендовать лошадь для катания верхом.

Осмотр Дымковской стороны г. Великий Устюг.

Ужин в ресторане гостиничного комплекса «На Валге».

Трансфер к поезду.

Посещение музея новогодней и рождественской игрушки и конной усадьбы «Барсуково»Посещение музея новогодней и рождественской игрушки и конной усадьбы «Барсуково»Посещение музея новогодней и рождественской игрушки и конной усадьбы «Барсуково»

Проживание

В туре предусмотрено проживание в 3* гостинице «На Валге» в номере категории «Стандарт» с собственной ванной комнатой.

Группам от 10 человек — скидка 5% от стоимости тура!

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ВозрастСтоимость
Взрослый 27 200
Детский (3-16 лет)26 800
Ребенок (до 3-х лет)22 000

Варианты проживания

Гостиница «На Валге»

2 ночи

Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.

Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиничном комплексе в номере категории «Стандарт» (удобства в номере)
  • Встреча и трансфер Котлас – Великий Устюг – Котлас
  • Трансферы на экскурсии и объекты показа
  • Услуги гида
  • Стоимость входных билетов на объекты показа, указанные в программе
  • Входные билеты на Вотчину
  • Стоимость сладкого подарка.
  • Завтрак — 2
  • Обед — 3
  • Ужин — 3
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
  • Катание на лошадях — по желанию, стоимость уточнять на месте
  • Другие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Северная железная дорога, станция Ядриха
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли какие-то скидки?

Группам от 10 человек мы дарим скидку 5% от стоимости тура.

Программа окончательная или могут быть изменения?

Мы оставляем за собой право вносить изменения в последовательность экскурсионных и культурно-развлекательных программ. Программа также может быть изменена с учетом ваших пожеланий.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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