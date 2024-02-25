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Авторский тур
2 дня
Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
«Приглашаем в настоящую новогоднюю сказку с экскурсиями по Вотчине Деда Мороза, прогулками по городу и осмотром главных достопримечательностей»
9 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
от 20 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
«Настоящая новогодняя сказка в Великом Устюге»
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 27 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
«Приглашаем в настоящую новогоднюю сказку в городе Великий Устюг»
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Начало: Северная железная дорога, станция Котлас
«Новогоднее шоу (праздничное уличное мероприятие на Вотчине Деда Мороза — развлекательная программа «С Новым годом»
29 дек в 10:00
от 22 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Начало: Северная железная дорога, станция Котлас
«Посещение выставки «Новогодняя и рождественская игрушка» или «Новогоднее чудо» или др»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 22 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В гости к Деду Морозу. Сборный тур в Великий Устюг
Начало: Россия, Северная железная дорога, станция Котлас
«В этом году в Доме моды «оживают» главные атрибуты Нового года, без которых не проходит праздник»
2 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от 18 360₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
Начало: Россия, Северная железная дорога, станция Котлас
«Поучаствуем в игровых программах и посетим новогодние выставки — интересно будем всем»
2 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от 15 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда25 февраля 2024Посетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослым, и детям! Размещались в гостинице на Валге: приличные номера, добродушный персонал, кафе с домашней кухней и выпечкой))
- ККирилл14 февраля 2024Тур хороший и интересный. Увидеть Дедушку Мороза и оказаться в сказке. Ребёнку и нам понравилось
- ААлексей18 января 2024Сам тур понравился, Великий Устюг тоже замечательный город, температура была бодрая около -38*С, скучать некогда было:) пришлось на месте купить
- ДДиденко18 января 2024Тур очень понравился. Программа насыщенная, все мероприятия были хорошо скомпонованы. Наша внучка(7лет) осталась довольна, с удовольствием принимала участие в интерактивных мероприятиях. Всё аниматоры на высшем уровне!
- ДДиденко18 января 2024Организация тура очень хорошая. Все чётко и понятно. Особенно понравилось то, что при возникновении вопросов менеджеры сразу выходили на связь.
- ННаталья17 января 2024Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая благодарность за возможность смастерить,
- ИИрина17 января 2024Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в Устюге выше всех похвал! Это была незабываемая волшебная сказка!
- ТТуйаара16 января 2024Программа хорошая, насыщенная и есть время для отдыха, но дороговато за 3 дня)
- ННаталья16 января 2024Тур был очень интересен и познавателен, узнали много нового
- ТТатьяна15 января 2024Всё понравилось, спасибо за подарок - катание на лошадях, ребёнок в восторге. Правда всё испортил мороз, на наш тур пришлись самые большие морозы.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Новогодние туры 2024»
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Сколько стоит тур в Великом Устюге в июне 2024
Сейчас в Великом Устюге в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 7 авторских туров от 15 600 до 34 900. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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