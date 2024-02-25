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Авторский тур
2 дня
Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
9 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
от 20 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 27 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 34 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда25 февраля 2024Посетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослым, и детям! Размещались в гостинице на Валге: приличные номера, добродушный персонал, кафе с домашней кухней и выпечкой))
- ККирилл14 февраля 2024Тур хороший и интересный. Увидеть Дедушку Мороза и оказаться в сказке. Ребёнку и нам понравилось
- ААлексей18 января 2024Сам тур понравился, Великий Устюг тоже замечательный город, температура была бодрая около -38*С, скучать некогда было:) пришлось на месте купить
- ТТатьяна15 января 2024Всё понравилось, спасибо за подарок - катание на лошадях, ребёнок в восторге. Правда всё испортил мороз, на наш тур пришлись самые большие морозы.
- ААнна14 января 2024Все понравилось, кроме погоды, было холодно - но это уже вне зоны нашего контроля)). Встретили на ЖД, у нас был индивидуальный
- ММарина9 января 2024Оценка конечно пять звёзд, так как ты попадаешь в сказку. В целом тур отлично организован, все чётко, по времени, на
- ЕЕлена9 января 2024Тур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На Вотчине деда мороза, температура воздуха
- ЮЮлия7 декабря 2023Спасибо за прекраснейшее знакомство с Великим Устюгом и Дедом Морозом! Довольны абсолютно всем - от трансфера до самих экскурсий. Увезли с собой массу ярких и приятных воспоминаний! Дети в восторге - а что еще нужно 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Из аэропорта»
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Сколько стоит тур в Великом Устюге в июле 2024
Сейчас в Великом Устюге в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 тура от 20 700 до 34 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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