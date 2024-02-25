Туры из аэропорта Великого Устюга

Найдено 3 тура в категории «Из аэропорта» в Великом Устюге, цены от 20 700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
9 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
от 20 700 за человека
Новогодняя сказка в Великом Устюге
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 27 800 за человека
Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 34 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    25 февраля 2024
    Новогодняя сказка в Великом Устюге
    Посетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослым, и детям! Размещались в гостинице на Валге: приличные номера, добродушный персонал, кафе с домашней кухней и выпечкой))
    Посетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослымПосетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослымПосетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослымПосетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослымПосетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослым
  • К
    Кирилл
    14 февраля 2024
    Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
    Тур хороший и интересный. Увидеть Дедушку Мороза и оказаться в сказке. Ребёнку и нам понравилось
  • А
    Алексей
    18 января 2024
    Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
    Сам тур понравился, Великий Устюг тоже замечательный город, температура была бодрая около -38*С, скучать некогда было:) пришлось на месте купить
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    валенки. Из минусов незначительных могу сказать, что сам поезд был обычный, хотя назывался "Мороз экспресс", ожидали чего-то новогоднего, при том, что вагоны были чистые, с биотуалетом и душем. Питание в гостишках было простенькое, макарохи с котлеткой, как в садике в детстве:) а мы-то уже народ избалованный шведскими столами и лобби-барами:) сервис в гостинице средненький, хотя чего хотеть от двух звёзд, в принципе в гостинице только ночуешь, сами люди приветливые, простые. Для того, чтобы спокойно пройти по всем экскурсиям в пик сезона, однозначно нужно приобретать тур и ехать на пару дней. С нами в купе ехали обратно люди, которые никуда не могли попасть, поскольку все билеты были выкуплены турагентствами, съездили, толком ничего не увидев. По большому счёту мы съездили к деду Морозу один раз из Краснодарского края и в принципе оно того стоило, не смотря на расстояние (ехали в Устюг из Москвы). Для детей и родителей воспоминания однозначно приятные.

  • Т
    Татьяна
    15 января 2024
    Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
    Всё понравилось, спасибо за подарок - катание на лошадях, ребёнок в восторге. Правда всё испортил мороз, на наш тур пришлись самые большие морозы.
  • А
    Анна
    14 января 2024
    Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
    Все понравилось, кроме погоды, было холодно - но это уже вне зоны нашего контроля)). Встретили на ЖД, у нас был индивидуальный
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    трансфер, сам отель тоже хороший, номер шикарный, двухкомнатный, питание - прекрасное, вкусно, даже на Вотчине - у нас был горячий обед в столовой, у многих других групп видела только перекус на улице с чаем. Группа была небольшая, 13 человек и это плюс, так как нигде долго никого не ждали.

  • М
    Марина
    9 января 2024
    Новогодняя сказка в Великом Устюге
    Оценка конечно пять звёзд, так как ты попадаешь в сказку. В целом тур отлично организован, все чётко, по времени, на
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    все вопросы групповоды отвечают, если нужно в чем-то и помогут. Есть нюансы по сервису в гостинице, но нас они не сильно расстроили.

  • Е
    Елена
    9 января 2024
    Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
    Тур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На Вотчине деда мороза, температура воздуха
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    была - 37, немного подмерзли. Грелись в основном в кафе и в гостинице на вотчине. Торговые ряды все на улице. Хотелось бы побольше пунктов обогрева. И мое пожелание, организовать торговые точки в теплых, комфортных условиях, а не на улице.

    Тур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На Вотчине
  • Ю
    Юлия
    7 декабря 2023
    Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
    Спасибо за прекраснейшее знакомство с Великим Устюгом и Дедом Морозом! Довольны абсолютно всем - от трансфера до самих экскурсий. Увезли с собой массу ярких и приятных воспоминаний! Дети в восторге - а что еще нужно 😊
    Спасибо за прекраснейшее знакомство с Великим Устюгом и Дедом Морозом! Довольны абсолютно всем - от трансфераСпасибо за прекраснейшее знакомство с Великим Устюгом и Дедом Морозом! Довольны абсолютно всем - от трансфера

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Из аэропорта»

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Сколько стоит тур в Великом Устюге в июле 2024
Сейчас в Великом Устюге в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 тура от 20 700 до 34 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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