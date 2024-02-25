Встречаем Новый Год 2024 в Великом Устюге

Найдено 7 туров в категории «Новогодние 2024» в Великом Устюге, цены от 15 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
«Приглашаем в настоящую новогоднюю сказку с экскурсиями по Вотчине Деда Мороза, прогулками по городу и осмотром главных достопримечательностей»
9 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
от 20 700 за человека
Новогодняя сказка в Великом Устюге
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
«Настоящая новогодняя сказка в Великом Устюге»
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 27 800 за человека
Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
«Приглашаем в настоящую новогоднюю сказку в городе Великий Устюг»
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 34 900 за человека
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Начало: Северная железная дорога, станция Котлас
«Новогоднее шоу (праздничное уличное мероприятие на Вотчине Деда Мороза — развлекательная программа «С Новым годом»
29 дек в 10:00
от 22 600 за человека
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Начало: Северная железная дорога, станция Котлас
«Посещение выставки «Новогодняя и рождественская игрушка» или «Новогоднее чудо» или др»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 22 600 за человека
В гости к Деду Морозу. Сборный тур в Великий Устюг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В гости к Деду Морозу. Сборный тур в Великий Устюг
Начало: Россия, Северная железная дорога, станция Котлас
«В этом году в Доме моды «оживают» главные атрибуты Нового года, без которых не проходит праздник»
2 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от 18 360 за человека
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
Начало: Россия, Северная железная дорога, станция Котлас
«Поучаствуем в игровых программах и посетим новогодние выставки — интересно будем всем»
2 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от 15 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    25 февраля 2024
    Новогодняя сказка в Великом Устюге
    Посетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослым, и детям! Размещались в гостинице на Валге: приличные номера, добродушный персонал, кафе с домашней кухней и выпечкой))
    Посетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослымПосетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослымПосетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослымПосетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослымПосетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослым
  • К
    Кирилл
    14 февраля 2024
    Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
    Тур хороший и интересный. Увидеть Дедушку Мороза и оказаться в сказке. Ребёнку и нам понравилось
  • А
    Алексей
    18 января 2024
    Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
    Сам тур понравился, Великий Устюг тоже замечательный город, температура была бодрая около -38*С, скучать некогда было:) пришлось на месте купить
    читать дальше

    валенки. Из минусов незначительных могу сказать, что сам поезд был обычный, хотя назывался "Мороз экспресс", ожидали чего-то новогоднего, при том, что вагоны были чистые, с биотуалетом и душем. Питание в гостишках было простенькое, макарохи с котлеткой, как в садике в детстве:) а мы-то уже народ избалованный шведскими столами и лобби-барами:) сервис в гостинице средненький, хотя чего хотеть от двух звёзд, в принципе в гостинице только ночуешь, сами люди приветливые, простые. Для того, чтобы спокойно пройти по всем экскурсиям в пик сезона, однозначно нужно приобретать тур и ехать на пару дней. С нами в купе ехали обратно люди, которые никуда не могли попасть, поскольку все билеты были выкуплены турагентствами, съездили, толком ничего не увидев. По большому счёту мы съездили к деду Морозу один раз из Краснодарского края и в принципе оно того стоило, не смотря на расстояние (ехали в Устюг из Москвы). Для детей и родителей воспоминания однозначно приятные.

  • Д
    Диденко
    18 января 2024
    Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
    Тур очень понравился. Программа насыщенная, все мероприятия были хорошо скомпонованы. Наша внучка(7лет) осталась довольна, с удовольствием принимала участие в интерактивных мероприятиях. Всё аниматоры на высшем уровне!
  • Д
    Диденко
    18 января 2024
    В гости к Деду Морозу. Сборный тур в Великий Устюг
    Организация тура очень хорошая. Все чётко и понятно. Особенно понравилось то, что при возникновении вопросов менеджеры сразу выходили на связь.
    читать дальше

    Немного напрягало большое количество людей и скученность при посещении кафе в котором мы кушали, но с учётом каникул это можно понять. Еда была не ресторанная, конечно, но вполне приемлемая и голодным никто не остался. Организаторы откликались на любые возникающие вопросы и решали их. В целом осталось очень приятное впечатление от поездки.

  • Н
    Наталья
    17 января 2024
    В гости к Деду Морозу. Сборный тур в Великий Устюг
    Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая благодарность за возможность смастерить,
    читать дальше

    нарисовать, поиграть в старинные игры. Прикоснуться к народному творчеству. Организовано все на "пятерку" - трансфер, питание, экскурсии и мастер-классы. Даже сильный мороз в 35 градусов не подпортил впечатлений, а добавил. Спасибо всем организаторам и исполнителям зимней сказки!

    Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. ОсобаяСамое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. ОсобаяСамое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая
  • И
    Ирина
    17 января 2024
    В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
    Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в Устюге выше всех похвал! Это была незабываемая волшебная сказка!
    Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в
  • Т
    Туйаара
    16 января 2024
    Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
    Программа хорошая, насыщенная и есть время для отдыха, но дороговато за 3 дня)
  • Н
    Наталья
    16 января 2024
    Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
    Тур был очень интересен и познавателен, узнали много нового
    Тур был очень интересен и познавателен, узнали много новогоТур был очень интересен и познавателен, узнали много новогоТур был очень интересен и познавателен, узнали много новогоТур был очень интересен и познавателен, узнали много новогоТур был очень интересен и познавателен, узнали много новогоТур был очень интересен и познавателен, узнали много новогоТур был очень интересен и познавателен, узнали много нового
  • Т
    Татьяна
    15 января 2024
    Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
    Всё понравилось, спасибо за подарок - катание на лошадях, ребёнок в восторге. Правда всё испортил мороз, на наш тур пришлись самые большие морозы.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Новогодние 2024»

Самые популярные туры этой рубрики в Великом Устюге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
  2. Новогодняя сказка в Великом Устюге
  3. Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
  4. Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
  5. Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Сколько стоит тур в Великом Устюге в июне 2024
Сейчас в Великом Устюге в категории "Новогодние 2024" можно забронировать 7 авторских туров от 15 600 до 34 900. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Великом Устюге? У нас есть туры и туры на новогодние праздники Великого Устюга, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам