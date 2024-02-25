Туры подходящие для зимних прогулок по Великому Устюгу

Найдено 3 тура в категории «Зимние» в Великом Устюге, цены от 20 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
«Приглашаем в настоящую новогоднюю сказку с экскурсиями по Вотчине Деда Мороза, прогулками по городу и осмотром главных достопримечательностей»
9 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
от 20 700 за человека
Новогодняя сказка в Великом Устюге
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
«Настоящая новогодняя сказка в Великом Устюге»
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 27 800 за человека
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Начало: Северная железная дорога, станция Котлас
«Посещение выставки «Новогодняя и рождественская игрушка» или «Новогоднее чудо» или др»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 22 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    25 февраля 2024
    Новогодняя сказка в Великом Устюге
    Посетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослым, и детям! Размещались в гостинице на Валге: приличные номера, добродушный персонал, кафе с домашней кухней и выпечкой))
    Посетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослымПосетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослымПосетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослымПосетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослымПосетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослым
  • А
    Алексей
    18 января 2024
    Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
    Сам тур понравился, Великий Устюг тоже замечательный город, температура была бодрая около -38*С, скучать некогда было:) пришлось на месте купить
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    валенки. Из минусов незначительных могу сказать, что сам поезд был обычный, хотя назывался "Мороз экспресс", ожидали чего-то новогоднего, при том, что вагоны были чистые, с биотуалетом и душем. Питание в гостишках было простенькое, макарохи с котлеткой, как в садике в детстве:) а мы-то уже народ избалованный шведскими столами и лобби-барами:) сервис в гостинице средненький, хотя чего хотеть от двух звёзд, в принципе в гостинице только ночуешь, сами люди приветливые, простые. Для того, чтобы спокойно пройти по всем экскурсиям в пик сезона, однозначно нужно приобретать тур и ехать на пару дней. С нами в купе ехали обратно люди, которые никуда не могли попасть, поскольку все билеты были выкуплены турагентствами, съездили, толком ничего не увидев. По большому счёту мы съездили к деду Морозу один раз из Краснодарского края и в принципе оно того стоило, не смотря на расстояние (ехали в Устюг из Москвы). Для детей и родителей воспоминания однозначно приятные.

  • Д
    Диденко
    18 января 2024
    Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
    Тур очень понравился. Программа насыщенная, все мероприятия были хорошо скомпонованы. Наша внучка(7лет) осталась довольна, с удовольствием принимала участие в интерактивных мероприятиях. Всё аниматоры на высшем уровне!
  • Т
    Туйаара
    16 января 2024
    Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
    Программа хорошая, насыщенная и есть время для отдыха, но дороговато за 3 дня)
  • Т
    Татьяна
    15 января 2024
    Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
    Всё понравилось, спасибо за подарок - катание на лошадях, ребёнок в восторге. Правда всё испортил мороз, на наш тур пришлись самые большие морозы.
  • Т
    Тамара
    15 января 2024
    Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
    Время пролетело быстро, программа мероприятий интересная. Очень понравилась все. Спасибо.
  • А
    Анна
    14 января 2024
    Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
    Все понравилось, кроме погоды, было холодно - но это уже вне зоны нашего контроля)). Встретили на ЖД, у нас был индивидуальный
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    трансфер, сам отель тоже хороший, номер шикарный, двухкомнатный, питание - прекрасное, вкусно, даже на Вотчине - у нас был горячий обед в столовой, у многих других групп видела только перекус на улице с чаем. Группа была небольшая, 13 человек и это плюс, так как нигде долго никого не ждали.

  • М
    Марина
    9 января 2024
    Новогодняя сказка в Великом Устюге
    Оценка конечно пять звёзд, так как ты попадаешь в сказку. В целом тур отлично организован, все чётко, по времени, на
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    все вопросы групповоды отвечают, если нужно в чем-то и помогут. Есть нюансы по сервису в гостинице, но нас они не сильно расстроили.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Зимние»

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Сколько стоит тур в Великом Устюге в июне 2024
Сейчас в Великом Устюге в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 20 700 до 27 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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