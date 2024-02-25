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Авторский тур
2 дня
Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
«Приглашаем в настоящую новогоднюю сказку с экскурсиями по Вотчине Деда Мороза, прогулками по городу и осмотром главных достопримечательностей»
9 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
от 20 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
«Настоящая новогодняя сказка в Великом Устюге»
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 27 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Начало: Северная железная дорога, станция Котлас
«Посещение выставки «Новогодняя и рождественская игрушка» или «Новогоднее чудо» или др»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 22 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда25 февраля 2024Посетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослым, и детям! Размещались в гостинице на Валге: приличные номера, добродушный персонал, кафе с домашней кухней и выпечкой))
- ААлексей18 января 2024Сам тур понравился, Великий Устюг тоже замечательный город, температура была бодрая около -38*С, скучать некогда было:) пришлось на месте купить
- ДДиденко18 января 2024Тур очень понравился. Программа насыщенная, все мероприятия были хорошо скомпонованы. Наша внучка(7лет) осталась довольна, с удовольствием принимала участие в интерактивных мероприятиях. Всё аниматоры на высшем уровне!
- ТТуйаара16 января 2024Программа хорошая, насыщенная и есть время для отдыха, но дороговато за 3 дня)
- ТТатьяна15 января 2024Всё понравилось, спасибо за подарок - катание на лошадях, ребёнок в восторге. Правда всё испортил мороз, на наш тур пришлись самые большие морозы.
- ТТамара15 января 2024Время пролетело быстро, программа мероприятий интересная. Очень понравилась все. Спасибо.
- ААнна14 января 2024Все понравилось, кроме погоды, было холодно - но это уже вне зоны нашего контроля)). Встретили на ЖД, у нас был индивидуальный
- ММарина9 января 2024Оценка конечно пять звёзд, так как ты попадаешь в сказку. В целом тур отлично организован, все чётко, по времени, на
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Зимние»
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