Экскурсия по древнейшему городу Русского Севера. Мы увидим памятники гражданской архитектуры XVII-XIX веков. Побываем на Соборном дворище, главном храмовом комплексе города. Осмотрим Успенский собор с колокольней. Действующий храм Иоанна Устюжского и собор святого Прокопия Праведного. Архиерейский дом и хозяйственные постройки, примыкающие к нему.
Полюбуемся на древнейшую постройку города, Церковь ⛪ Вознесения на торгу XVII века. Ощутим дух времени в ансамбле Михаило-Архангельского монастыря. Обитель сохранила первоначальную историческую застройку, включающую в себя собор, три церкви, часовни, братские корпуса и суровые монастырские стены со Святыми вратами.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты в музеи и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.