Экскурсия по древнейшему городу Русского Севера. Мы увидим памятники гражданской архитектуры XVII-XIX веков. Побываем на Соборном дворище, главном храмовом комплексе города. Осмотрим Успенский собор с колокольней. Действующий храм Иоанна Устюжского и собор святого Прокопия Праведного. Архиерейский дом и хозяйственные постройки, примыкающие к нему.

Полюбуемся на древнейшую постройку города, Церковь ⛪ Вознесения на торгу XVII века. Ощутим дух времени в ансамбле Михаило-Архангельского монастыря. Обитель сохранила первоначальную историческую застройку, включающую в себя собор, три церкви, часовни, братские корпуса и суровые монастырские стены со Святыми вратами.