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Обзорная пешеходная экскурсия по Великому Устюгу

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Великого Устюга
Самый древний город 🏙️ на русском севере, родина Деда Мороза и центр семейного туризма.

Сюда приезжают знакомить детей с зимним волшебником, тут царит счастье, радость и семейные развлечения.

Но Великий Устюг это не только сказки и Дед Мороз, это еще и хранитель древних традиций и старинных построек, истории 📖 наших предков и давних сказаний.

Мы покажем вам храмы, соборы, церкви и памятники гражданской архитектуры XVII-XIX веков, которые сохранились до наших дней.
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Обзорная пешеходная экскурсия по Великому Устюгу
Обзорная пешеходная экскурсия по Великому Устюгу

Что вы увидите

  • Соборное дворище
  • Успенский собор
  • храм Иоанна Устюжского
  • собор святого Прокопия Праведного
  • Архиерейский дом
  • Церковь Вознесения на торгу
  • Михаило-Архангельский монастырь и др.
Экскурсия по древнейшему городу Русского Севера. Мы увидим памятники гражданской архитектуры XVII-XIX веков. Побываем на Соборном дворище, главном храмовом комплексе города. Осмотрим Успенский собор с колокольней. Действующий храм Иоанна Устюжского и собор святого Прокопия Праведного. Архиерейский дом и хозяйственные постройки, примыкающие к нему.
Полюбуемся на древнейшую постройку города, Церковь ⛪ Вознесения на торгу XVII века. Ощутим дух времени в ансамбле Михаило-Архангельского монастыря. Обитель сохранила первоначальную историческую застройку, включающую в себя собор, три церкви, часовни, братские корпуса и суровые монастырские стены со Святыми вратами.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная пешеходная экскурсия по Великому Устюгу
Обзорная пешеходная экскурсия по Великому Устюгу
Обзорная пешеходная экскурсия по Великому Устюгу

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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