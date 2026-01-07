Великий Устюг - один из древнейших городов Русского Севера, известный как родина Деда Мороза. Здесь можно погрузиться в атмосферу старины, любуясь архитектурными памятниками XVII-XIX веков.Соборное дворище, Успенский собор с колокольней,

храм Иоанна Устюжского и собор святого Прокопия Праведного - все это открывает перед посетителями богатую историю и культуру региона. Особое внимание привлекает Церковь Вознесения на торгу XVII века и ансамбль Михаило-Архангельского монастыря, сохранивший свою первоначальную застройку

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по древнейшему городу Русского Севера! Вас ждет знакомство с памятниками гражданской архитектуры XVII-XIX веков, которые расскажут о богатой истории и культуре региона.

План экскурсии

Посещаем Соборное дворище — главный храмовый комплекс города.

Осматриваем Успенский собор с величественной колокольней.

Посетим действующий храм Иоанна Устюжского и собор святого Прокопия Праведного.

Изучим Архирейский дом и хозяйственные постройки, которые его окружают.

Полюбуемся на уникальную Церковь Вознесения на торгу XVII века.

Погрузимся в атмосферу ансамбля Михаило-Архангельского монастыря. Эта обитель сохранила свою историческую застройку, включая собор, три церкви, часовни, братские корпуса и крепкие монастырские стены со Святыми вратами.

Подробности экскурсии

Наш гид поделится увлекательными историями и легендами, которые сделают вашу прогулку еще более интересной и запоминающейся. Вы сможете не только насладиться архитектурным наследием, но и ощутить дух времени, который витает в каждом уголке этого города.

Важно знать!

Для бронирования экскурсий в праздничные дни мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8, чтобы гарантировать ваше участие.

Не упустите возможность погрузиться в историю и культуру Русского Севера!