Великий Устюг - один из древнейших городов Русского Севера, известный как родина Деда Мороза. Здесь можно погрузиться в атмосферу старины, любуясь архитектурными памятниками XVII-XIX веков.
Соборное дворище, Успенский собор с колокольней,
Соборное дворище, Успенский собор с колокольней,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю
- 🕌 Уникальные архитектурные памятники
- 👨👩👧👦 Идеально для семей
- 🎨 Культурное обогащение
- 📸 Отличные фотомоменты
Что можно увидеть
- Соборное дворище
- Успенский собор
- Церковь Вознесения
- Михаило-Архангельский монастырь
Описание экскурсии
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по древнейшему городу Русского Севера! Вас ждет знакомство с памятниками гражданской архитектуры XVII-XIX веков, которые расскажут о богатой истории и культуре региона.
План экскурсии
- Посещаем Соборное дворище — главный храмовый комплекс города.
- Осматриваем Успенский собор с величественной колокольней.
- Посетим действующий храм Иоанна Устюжского и собор святого Прокопия Праведного.
- Изучим Архирейский дом и хозяйственные постройки, которые его окружают.
- Полюбуемся на уникальную Церковь Вознесения на торгу XVII века.
- Погрузимся в атмосферу ансамбля Михаило-Архангельского монастыря. Эта обитель сохранила свою историческую застройку, включая собор, три церкви, часовни, братские корпуса и крепкие монастырские стены со Святыми вратами.
Подробности экскурсии
Наш гид поделится увлекательными историями и легендами, которые сделают вашу прогулку еще более интересной и запоминающейся. Вы сможете не только насладиться архитектурным наследием, но и ощутить дух времени, который витает в каждом уголке этого города.
Важно знать!
Для бронирования экскурсий в праздничные дни мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8, чтобы гарантировать ваше участие.
Не упустите возможность погрузиться в историю и культуру Русского Севера!
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборное дворище
- Успенский собор
- Храм Иоанна Устюжского
- Собор святого Прокопия Праведного
- Архиерейский дом
- Церковь Вознесения на торгу
- Михаило-Архангельский монастырь и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Понравился зимний Великий Устюг с монастырями церквами. Гид Светлана очень увлекательно, информативно и творчески преподносит информацию.
Спасибо!
Спасибо!
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o
Мы были на экскурсии вшестером: моя семья и приятельница с дочерью. Нам всем очень понравилась экскурсия. Во-первых сам город, маленький и уютный, настоящий северный город под свежим снегом. Галина -
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О
Мы были на экскурсии вшестером: моя семья и приятельница с дочерью. Нам всем очень понравилась экскурсия. Во-первых сам город, маленький и уютный, настоящий северный город под свежим снегом. Галина -
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k
Видимо, надо было заранее созвониться с экскурсоводом. Потому что мой звонок за полчаса до назначенной встречи стал как будто неожиданностью. А ещё оговорить наши предпочтения. Нас интересовала история места, особенности
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Н
Видимо, надо было заранее созвониться с экскурсоводом. Потому что мой звонок за полчаса до назначенной встречи стал как будто неожиданностью. А ещё оговорить наши предпочтения. Нас интересовала история места, особенности
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P
Экскурсовод Лариса с первых слов своего рассказа погрузида нас в сказку Великого Устюга и время экскурсии пролетело в один миг. Спасибо за интересный рассказ и любовь к своей работе.
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