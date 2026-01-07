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Обзорная пешеходная экскурсия по Великому Устюгу

Прогулка по историческим местам Великого Устюга, где древние храмы и монастыри расскажут о богатой истории русского севера
Великий Устюг - один из древнейших городов Русского Севера, известный как родина Деда Мороза. Здесь можно погрузиться в атмосферу старины, любуясь архитектурными памятниками XVII-XIX веков.

Соборное дворище, Успенский собор с колокольней,
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храм Иоанна Устюжского и собор святого Прокопия Праведного - все это открывает перед посетителями богатую историю и культуру региона.

Особое внимание привлекает Церковь Вознесения на торгу XVII века и ансамбль Михаило-Архангельского монастыря, сохранивший свою первоначальную застройку

4.6
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю
  • 🕌 Уникальные архитектурные памятники
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семей
  • 🎨 Культурное обогащение
  • 📸 Отличные фотомоменты
Обзорная пешеходная экскурсия по Великому Устюгу
Обзорная пешеходная экскурсия по Великому Устюгу
Обзорная пешеходная экскурсия по Великому Устюгу

Что можно увидеть

  • Соборное дворище
  • Успенский собор
  • Церковь Вознесения
  • Михаило-Архангельский монастырь

Описание экскурсии

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по древнейшему городу Русского Севера! Вас ждет знакомство с памятниками гражданской архитектуры XVII-XIX веков, которые расскажут о богатой истории и культуре региона.

План экскурсии

  • Посещаем Соборное дворище — главный храмовый комплекс города.
  • Осматриваем Успенский собор с величественной колокольней.
  • Посетим действующий храм Иоанна Устюжского и собор святого Прокопия Праведного.
  • Изучим Архирейский дом и хозяйственные постройки, которые его окружают.
  • Полюбуемся на уникальную Церковь Вознесения на торгу XVII века.
  • Погрузимся в атмосферу ансамбля Михаило-Архангельского монастыря. Эта обитель сохранила свою историческую застройку, включая собор, три церкви, часовни, братские корпуса и крепкие монастырские стены со Святыми вратами.

Подробности экскурсии

Наш гид поделится увлекательными историями и легендами, которые сделают вашу прогулку еще более интересной и запоминающейся. Вы сможете не только насладиться архитектурным наследием, но и ощутить дух времени, который витает в каждом уголке этого города.

Важно знать!

Для бронирования экскурсий в праздничные дни мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8, чтобы гарантировать ваше участие.

Не упустите возможность погрузиться в историю и культуру Русского Севера!

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Соборное дворище
  • Успенский собор
  • Храм Иоанна Устюжского
  • Собор святого Прокопия Праведного
  • Архиерейский дом
  • Церковь Вознесения на торгу
  • Михаило-Архангельский монастырь и др
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Понравился зимний Великий Устюг с монастырями церквами. Гид Светлана очень увлекательно, информативно и творчески преподносит информацию.
Спасибо!
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o
Мы были на экскурсии вшестером: моя семья и приятельница с дочерью. Нам всем очень понравилась экскурсия. Во-первых сам город, маленький и уютный, настоящий северный город под свежим снегом. Галина -
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замечательный экскурсовод. Нам понравилась подача фактов в ее изложении, то, с какой любовью она говорила об истории своего города. Очень понравился ее язык. Она описывала исторические события современным языком, от чего было легче представить масштабы и характер событий. Даже северные интонации в ее манере говорить прибавляли колорита. Я сама родилась в Вологодской области, а моя бабушка в Великом Устюге, но я до этого момента здесь не была.
Это совместное мнение всей нашей компании. Всем рекомендуем пройти по городу с Галиной Коняевой (надеюсь, я правильно запомнила фамилию).

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О
Мы были на экскурсии вшестером: моя семья и приятельница с дочерью. Нам всем очень понравилась экскурсия. Во-первых сам город, маленький и уютный, настоящий северный город под свежим снегом. Галина -
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замечательный экскурсовод. Нам понравилась подача фактов в ее изложении, то, с какой любовью она говорила об истории своего города. Очень понравился ее язык. Она описывала исторические события современным языком, от чего было легче представить масштабы и характер событий. Даже северные интонации в ее манере говорить прибавляли колорита. Я сама родилась в Вологодской области, а моя бабушка в Великом Устюге, но я до этого момента здесь не была.
Это совместное мнение всей нашей компании. Всем рекомендуем пройти по городу с Галиной Коняевой (надеюсь, я правильно запомнила фамилию).

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k
Видимо, надо было заранее созвониться с экскурсоводом. Потому что мой звонок за полчаса до назначенной встречи стал как будто неожиданностью. А ещё оговорить наши предпочтения. Нас интересовала история места, особенности
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архитектуры, местные байки. Заплатив 3000рублей за два часа, минут 40 провели на довольно интересном музейном представлении для детей (за отдельные деньги) и остальное время в радиусе 500 метров крутились по магазинам сувениров. Конечно, городок маленький, далеко ходить вроде некуда, но простите, у него год рождения празднуется одновременно с Москвой! Уж накопилось что-нибудь порассказать помимо местных мощей, к которым мне надо обязательно приложиться. Мы атеисты и воспринимаем нашу традиционную православную культуру с уважением, но отстранённо, с научной точки зрения. Этого не хватало. Про царей, про ворота в Сибирь и на Белое море. Почему городок захирел после Петра 1. Все просто повёрнуты на рождестве да сочельнике. Преподносится так, что всё было на самом деле. Мой сын был озадачен. Ну и через час нас сбагрили в местную церквушку, где смотритель "вам все расскажет". Потом неоднократно встречали Галину Николаевну и на вотчине и ещё где-то с группами туристов и кстати благодарны ей за то, что могли присоединиться к её группам при необходимости. В принципе, Галина Николаевна оставила впечатление компетентного и много знающего экскурсовода, но она скорее специализируется на организации групп:"сейчас налево - там сувенир, через полчаса встречаемся у автобуса, через час у нас детский квест". Ну и где-то между основной работой - поводить индивидуалов, по возможности присоединив их к группам.

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Н
Видимо, надо было заранее созвониться с экскурсоводом. Потому что мой звонок за полчаса до назначенной встречи стал как будто неожиданностью. А ещё оговорить наши предпочтения. Нас интересовала история места, особенности
читать дальшеуменьшить

архитектуры, местные байки. Заплатив 3000рублей за два часа, минут 40 провели на довольно интересном музейном представлении для детей (за отдельные деньги) и остальное время в радиусе 500 метров крутились по магазинам сувениров. Конечно, городок маленький, далеко ходить вроде некуда, но простите, у него год рождения празднуется одновременно с Москвой! Уж накопилось что-нибудь порассказать помимо местных мощей, к которым мне надо обязательно приложиться. Мы атеисты и воспринимаем нашу традиционную православную культуру с уважением, но отстранённо, с научной точки зрения. Этого не хватало. Про царей, про ворота в Сибирь и на Белое море. Почему городок захирел после Петра 1. Все просто повёрнуты на рождестве да сочельнике. Преподносится так, что всё было на самом деле. Мой сын был озадачен. Ну и через час нас сбагрили в местную церквушку, где смотритель "вам все расскажет". Потом неоднократно встречали Галину Николаевну и на вотчине и ещё где-то с группами туристов и кстати благодарны ей за то, что могли присоединиться к её группам при необходимости. В принципе, Галина Николаевна оставила впечатление компетентного и много знающего экскурсовода, но она скорее специализируется на организации групп:"сейчас налево - там сувенир, через полчаса встречаемся у автобуса, через час у нас детский квест". Ну и где-то между основной работой - поводить индивидуалов, по возможности присоединив их к группам.

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P
Экскурсовод Лариса с первых слов своего рассказа погрузида нас в сказку Великого Устюга и время экскурсии пролетело в один миг. Спасибо за интересный рассказ и любовь к своей работе.
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