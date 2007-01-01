Великий Устюг с краеведом

Познакомьтесь с настоящей историей 📖 Велкого Устюга. Прогуляйтесь по старинным улочкам и загляните в древние храмы. Познакомьтесь с людьми, которые жили здесь. Я проведу вас по набережнаой Великого Устюга, фасаду города, обращенному к главной «дороге» реке Сухоне. Потом мы побываем в Соборном дворище, древнем административном центре, где решались все главные вопросы горожан. Во время прогулки я поделюсь с вами историями из жизни Устюга и устюжан, великих святых и землепроходцев, а также из жизни обычных людей.

Соборы и монастыри

Мы побываем в соборе Прокопия Праведного, место упокоения небесного покровителя города, в котором сохранился уникальный резной иконостас начала VIII века и в Михайло-Архангельский монастырь, древнем центре православия на Русском Севере. И, конечно, заглянем в Спасо-Преображенский храм, украшенный изразцами VIII века.

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