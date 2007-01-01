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Прогулки с краеведом по Великому Устюгу — история города в деталях

Михаил К.
Михаил К. – Гид из Великого Устюга
Чтобы почувствовать магию места, необходимо пройтись по нему пешком, посмотреть глазами, а может и прикоснуться руками.

В нашей прогулке 👣, на фоне величественных храмов и старинных купеческих особняков перед вами развернется история 📖 города, города, который пережил такой взлёт, что получил титул «великий»! Мы увидим сердце Устюга, пройдем по самой старой улочке города к древнему монастырю, заглянем в Прокопьевский собор и полюбуемся особняками в центре, узнаем, чем жили горожане на протяжении веков.
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Прогулки с краеведом по Великому Устюгу — история города в деталях
Прогулки с краеведом по Великому Устюгу — история города в деталях

Что вы увидите

  • Набережная Великого Устюга - фасад города обращенный к главной "дороге" реке Сухоне.
  • Соборное дворище - древний административный центр, где решались все главные вопросы горожан.
  • Собор Прокопия Праведного - место упокоения небесного покровителя города в котором сохранился уникальный резной иконостас начала VIII века.
  • Михайло-Архангельский монастырь - древний центр православия на Русском Севере.
  • Спасо-Преображенский храм украшенный изразцами VIII века.
  • Купеческие особняки XIX века.
  • Истории из жизни Устюга и устюжан, великих святых и землепроходцев, а так же жизнь обычных людей.
Великий Устюг с краеведом
Познакомьтесь с настоящей историей 📖 Велкого Устюга. Прогуляйтесь по старинным улочкам и загляните в древние храмы. Познакомьтесь с людьми, которые жили здесь. Я проведу вас по набережнаой Великого Устюга, фасаду города, обращенному к главной «дороге» реке Сухоне. Потом мы побываем в Соборном дворище, древнем административном центре, где решались все главные вопросы горожан. Во время прогулки я поделюсь с вами историями из жизни Устюга и устюжан, великих святых и землепроходцев, а также из жизни обычных людей.
Соборы и монастыри
Мы побываем в соборе Прокопия Праведного, место упокоения небесного покровителя города, в котором сохранился уникальный резной иконостас начала VIII века и в Михайло-Архангельский монастырь, древнем центре православия на Русском Севере. И, конечно, заглянем в Спасо-Преображенский храм, украшенный изразцами VIII века.

Важно знать:

  • Так как мы будем гулять 👣 в холодное время года, обязательно оденьтесь тепло! Подденьте теплый свитер и не забудьте про шапку и перчатки, а лучше рукавички.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с краеведом
Прогулки с краеведом по Великому Устюгу — история города в деталях
Прогулки с краеведом по Великому Устюгу — история города в деталях
Прогулки с краеведом по Великому Устюгу — история города в деталях
Прогулки с краеведом по Великому Устюгу — история города в деталях

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  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Михаил К.
Михаил К.
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