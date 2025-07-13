Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
«Наша экскурсия начнётся на набережной: именно здесь зародился город»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В поисках пропавших красок
Станьте героями сказки в Великом Устюге! Telegram-бот проведет вас по историческим местам, где вы поможете Деду Морозу вернуть волшебные краски
Начало: В Комсомольском сквере
«Набережная — пожалуй, одна из самых красивых на Русском Севере»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом в группе
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
Начало: Октябрьский переулок
«Наша экскурсия начнётся на набережной: именно здесь зародился город»
20 дек в 13:00
25 дек в 13:00
1000 ₽ за человека
- ААнастасия13 июля 2025Великий Устюг: по городу с краеведомДата посещения: 12 июля 2025Спасибо огромное Михаилу за интересную, познавательную экскурсию. 2часа пролетели незаметно, дети остались под впечатлением от всего увиденного и услышанного. Я
- ААлександр30 августа 2025Сложно что-то специально выделить - все гармонично, замечательно, интересно
- ИИлья21 августа 2025Гид Михаил впечатлил нас своими знаниями не только об Устюге, но и об истории края и в целом России. А
- ННаталья21 августа 2025С первых слов было понятно, что Михаил живет своим делом, историей города и готов делиться этим. Время экскурсии пролетело незаметно и интересно. Великий Устюг заслуживает внимания путешественников.
- ЛЛюбовь17 августа 2025Благодаря экскурсии Михаила город для нас "ожил" и удивил своей историей.
- ВВера11 августа 2025Если бы можно было поставить 10 звёзд, то мы бы обязательно поставили! В нашей разновозрастной компании экскурсия понравилась всем! Спасибо огромное Михаилу, было очень интересно.
- ААлександра5 августа 2025Это была отличная экскурсия -прогулка, интересная как взрослым участникам, так и школьнику, которого удалось вовлечь в разговор. Очень важно, что
- ЮЮрий4 августа 2025Спасибо Михаилу за интересную экскурсию!
- ООлег3 августа 2025Огромное спасибо Михаилу за содержательную, познавательную и увлекательную экскурсию!
- ЕЕкатерина1 августа 2025Были на экскурисии у Михаила в начале 24г., до сих пор очень теплые воспоминания! Информация очень интересно подавалась, был выстроен диалог с детьми и задавались вопросы на порассуждать и подумать. Благодарим Михаила!
- ААнна31 июля 2025Спасибо большое! Вы влюбили нашу семью в Великий Устюг. Очень познавательная экскурсия по старинным улочкам города.
- ККонстантин18 июня 2025Большое спасибо Михаилу, очень интересно и увлеченно рассказал про Устюг, узнали и освежили в памяти многие исторические факты.
- ввалентина14 июня 2025Спасибо Михаилу за прекрасную экскурсию. За наше полное погружение в историю края. Однозначно рекомендую.
- ЕЕлена12 июня 2025Выражаю благодарность Михаилу за интересную и познавательную экскурсию. Несмотря на начавшийся ливень, экскурсия прошла на высшем уровне. Однозначно рекомендую.
- ЕЕвгения12 мая 2025Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод! Всем рекомендую.
- ММария8 мая 2025Бронировала экскурсию, что называется "на коленке", в короткие промежутки времени, когда на трассе появлялась связь. Ориентировалась на предыдущие отзывы. Спасибо, уважаемые предыдущие комментаторы, подпишусь под каждым отзывом. Экскурсия была прекрасной, мы с пользой провели время.
- ТТатьяна3 мая 2025Прекрасная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось
- ЛЛюдмила29 апреля 2025Спасибо Михаилу за интересную подачу материала и спокойствие с нашей оравой дошкольников. Чудесно провели время все!
- ЕЕлена18 марта 2025Очень интересная экскурсия!! Приятный ведущий. Михаил невероятно влюблен в свой край и вообще хорошо знает историю! Получили огромное удовольствие! Спасибо! Рекомендуем именно к нему!!
- ННадежда10 марта 2025Содержательная познавательная экскурсия. Видно, что Михаил любит свой город, вкладывает душу в то, чем занимается. Однозначно рекомендую.
