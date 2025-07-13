Мои заказы

Экскурсии по набережной Великого Устюга

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Великом Устюге, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Великий Устюг: по городу с краеведом
Пешая
2 часа
178 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
«Наша экскурсия начнётся на набережной: именно здесь зародился город»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Семейное приключение в Великом Устюге «В поисках пропавших красок»
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
В поисках пропавших красок
Станьте героями сказки в Великом Устюге! Telegram-бот проведет вас по историческим местам, где вы поможете Деду Морозу вернуть волшебные краски
Начало: В Комсомольском сквере
«Набережная — пожалуй, одна из самых красивых на Русском Севере»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом в группе
Пешая
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом в группе
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
Начало: Октябрьский переулок
«Наша экскурсия начнётся на набережной: именно здесь зародился город»
20 дек в 13:00
25 дек в 13:00
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    13 июля 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Дата посещения: 12 июля 2025
    Спасибо огромное Михаилу за интересную, познавательную экскурсию. 2часа пролетели незаметно, дети остались под впечатлением от всего увиденного и услышанного. Я
    очень хотела, чтобы они прониклись историей моего любимого города и посмотрели на него не только, как на родину Деда Мороза, но и как на культурно- архитектурный, ремесленный центр. Да и я для себя узнала много новых интересных исторических фактов. От всей души рекомендую.

  • А
    Александр
    30 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Сложно что-то специально выделить - все гармонично, замечательно, интересно
  • И
    Илья
    21 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Гид Михаил впечатлил нас своими знаниями не только об Устюге, но и об истории края и в целом России. А
    также своей любовью к городу, заинтересованностью и погруженностью в тему. С удовольствием и подробно отвечал на все вопросы, рекомендовал, что можно ещё посмотреть. Это была не только экскурсия, а, скорее, увлекательная историческая лекция, но не в аудитории, а прямо среди реальных объектов этой истории.

  • Н
    Наталья
    21 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    С первых слов было понятно, что Михаил живет своим делом, историей города и готов делиться этим. Время экскурсии пролетело незаметно и интересно. Великий Устюг заслуживает внимания путешественников.
  • Л
    Любовь
    17 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Благодаря экскурсии Михаила город для нас "ожил" и удивил своей историей.
  • В
    Вера
    11 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Если бы можно было поставить 10 звёзд, то мы бы обязательно поставили! В нашей разновозрастной компании экскурсия понравилась всем! Спасибо огромное Михаилу, было очень интересно.
  • А
    Александра
    5 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Это была отличная экскурсия -прогулка, интересная как взрослым участникам, так и школьнику, которого удалось вовлечь в разговор. Очень важно, что
    Михаил акцентировал самые важные моменты, которые нужно понимать, когда знакомишься с Устюгом. Мы многое узнали о людях, создававших всю эту красоту. Очень благодарна Михаилу и очень его рекомендую!

  • Ю
    Юрий
    4 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Спасибо Михаилу за интересную экскурсию!
  • О
    Олег
    3 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Огромное спасибо Михаилу за содержательную, познавательную и увлекательную экскурсию!
  • Е
    Екатерина
    1 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Были на экскурисии у Михаила в начале 24г., до сих пор очень теплые воспоминания! Информация очень интересно подавалась, был выстроен диалог с детьми и задавались вопросы на порассуждать и подумать. Благодарим Михаила!
  • А
    Анна
    31 июля 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Спасибо большое! Вы влюбили нашу семью в Великий Устюг. Очень познавательная экскурсия по старинным улочкам города.
  • К
    Константин
    18 июня 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Большое спасибо Михаилу, очень интересно и увлеченно рассказал про Устюг, узнали и освежили в памяти многие исторические факты.
  • в
    валентина
    14 июня 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Спасибо Михаилу за прекрасную экскурсию. За наше полное погружение в историю края. Однозначно рекомендую.
  • Е
    Елена
    12 июня 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Выражаю благодарность Михаилу за интересную и познавательную экскурсию. Несмотря на начавшийся ливень, экскурсия прошла на высшем уровне. Однозначно рекомендую.
  • Е
    Евгения
    12 мая 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод! Всем рекомендую.
  • М
    Мария
    8 мая 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Бронировала экскурсию, что называется "на коленке", в короткие промежутки времени, когда на трассе появлялась связь. Ориентировалась на предыдущие отзывы. Спасибо, уважаемые предыдущие комментаторы, подпишусь под каждым отзывом. Экскурсия была прекрасной, мы с пользой провели время.
  • Т
    Татьяна
    3 мая 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Прекрасная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось
  • Л
    Людмила
    29 апреля 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Спасибо Михаилу за интересную подачу материала и спокойствие с нашей оравой дошкольников. Чудесно провели время все!
  • Е
    Елена
    18 марта 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Очень интересная экскурсия!! Приятный ведущий. Михаил невероятно влюблен в свой край и вообще хорошо знает историю! Получили огромное удовольствие! Спасибо! Рекомендуем именно к нему!!
  • Н
    Надежда
    10 марта 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Содержательная познавательная экскурсия. Видно, что Михаил любит свой город, вкладывает душу в то, чем занимается. Однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Устюге
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Великий Устюг: по городу с краеведом
  2. Семейное приключение в Великом Устюге «В поисках пропавших красок»
  3. Великий Устюг: по городу с краеведом в группе
Какие места ещё посмотреть в Великом Устюге
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Михайло-Архангельский монастырь
  2. Прокопиевский собор
  3. Соборное Дворище
  4. Самое главное
  5. Набережная
  6. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Великому Устюгу в ноябре 2025
Сейчас в Великом Устюге в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 4000. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Великом Устюге, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Великого Устюга. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2025