А Анастасия Великий Устюг: по городу с краеведом Дата посещения: 12 июля 2025 читать дальше очень хотела, чтобы они прониклись историей моего любимого города и посмотрели на него не только, как на родину Деда Мороза, но и как на культурно- архитектурный, ремесленный центр. Да и я для себя узнала много новых интересных исторических фактов. От всей души рекомендую. Спасибо огромное Михаилу за интересную, познавательную экскурсию. 2часа пролетели незаметно, дети остались под впечатлением от всего увиденного и услышанного. Я

А Александр Великий Устюг: по городу с краеведом Сложно что-то специально выделить - все гармонично, замечательно, интересно

И Илья Великий Устюг: по городу с краеведом читать дальше также своей любовью к городу, заинтересованностью и погруженностью в тему. С удовольствием и подробно отвечал на все вопросы, рекомендовал, что можно ещё посмотреть. Это была не только экскурсия, а, скорее, увлекательная историческая лекция, но не в аудитории, а прямо среди реальных объектов этой истории. Гид Михаил впечатлил нас своими знаниями не только об Устюге, но и об истории края и в целом России. А

Н Наталья Великий Устюг: по городу с краеведом С первых слов было понятно, что Михаил живет своим делом, историей города и готов делиться этим. Время экскурсии пролетело незаметно и интересно. Великий Устюг заслуживает внимания путешественников.

И Ирина Добро пожаловать в Великий Устюг читать дальше как Устюг стал Великим, как он связан с Сибирью, почему в нем столько церквей, почему горожане не любят Петра 1 и как они умудряются несколько раз за лето отдохнуть на юге))))). Настоятельно рекомендую Марию, приятный человек и грамотный экскурсовод. Если бы можно было поставить 10 баллов, то я поставила бы их. Видно, что человек влюблен в свой город. Узнали

Л Любовь Великий Устюг: по городу с краеведом Благодаря экскурсии Михаила город для нас "ожил" и удивил своей историей.

В Вера Великий Устюг: по городу с краеведом Если бы можно было поставить 10 звёзд, то мы бы обязательно поставили! В нашей разновозрастной компании экскурсия понравилась всем! Спасибо огромное Михаилу, было очень интересно.

А Александра Великий Устюг: по городу с краеведом читать дальше Михаил акцентировал самые важные моменты, которые нужно понимать, когда знакомишься с Устюгом. Мы многое узнали о людях, создававших всю эту красоту. Очень благодарна Михаилу и очень его рекомендую! Это была отличная экскурсия -прогулка, интересная как взрослым участникам, так и школьнику, которого удалось вовлечь в разговор. Очень важно, что

Ю Юрий Великий Устюг: по городу с краеведом Спасибо Михаилу за интересную экскурсию!

О Олег Великий Устюг: по городу с краеведом Огромное спасибо Михаилу за содержательную, познавательную и увлекательную экскурсию!

Е Екатерина Великий Устюг: по городу с краеведом Были на экскурисии у Михаила в начале 24г., до сих пор очень теплые воспоминания! Информация очень интересно подавалась, был выстроен диалог с детьми и задавались вопросы на порассуждать и подумать. Благодарим Михаила!

А Анна Великий Устюг: по городу с краеведом Спасибо большое! Вы влюбили нашу семью в Великий Устюг. Очень познавательная экскурсия по старинным улочкам города.

Ю Юрий Добро пожаловать в Великий Устюг Отличная экскурсия, очень интересно!

С Светлана Добро пожаловать в Великий Устюг Спасибо Марии за динамичную, позитивную экскурсию. Очень чутко улавливала интересы нашей компании, перестраивала рассказ на ходу по вопросам. Доброжелательность и готовность поделиться знаниями превратили прогулку в увлекательное путешествие.

Е Елена Добро пожаловать в Великий Устюг Большое спасибо за рассказ о городе, не ожидали, что столько известных людей выходцы из Устюга. Мария отличный рассказчик, просто и при этом подробно и с душой. Очень рекомендую!!!

К Константин Великий Устюг: по городу с краеведом Большое спасибо Михаилу, очень интересно и увлеченно рассказал про Устюг, узнали и освежили в памяти многие исторические факты.

в валентина Великий Устюг: по городу с краеведом Спасибо Михаилу за прекрасную экскурсию. За наше полное погружение в историю края. Однозначно рекомендую.

Е Елена Великий Устюг: по городу с краеведом Выражаю благодарность Михаилу за интересную и познавательную экскурсию. Несмотря на начавшийся ливень, экскурсия прошла на высшем уровне. Однозначно рекомендую.

М Муклецова Добро пожаловать в Великий Устюг Экскурсия прошла отлично! Мария очень интересный рассказчик. Знаток своего города. Узнала много интересных фактов. Большое спасибо!