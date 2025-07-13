Мои заказы

Храмы и соборы Великого Устюга с гидом

Великий Устюг: по городу с краеведом
Пешая
2 часа
178 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
«Далее посетим Соборное дворище — исторический, в прошлом административный центр»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг
Пешая
2 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
«Соборное дворище — древнейшая площадь города»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом в группе
Пешая
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом в группе
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
Начало: Октябрьский переулок
«Далее посетим Соборное дворище — исторический, в прошлом административный центр»
20 дек в 13:00
25 дек в 13:00
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    13 июля 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Дата посещения: 12 июля 2025
    Спасибо огромное Михаилу за интересную, познавательную экскурсию. 2часа пролетели незаметно, дети остались под впечатлением от всего увиденного и услышанного. Я
    читать дальше

    очень хотела, чтобы они прониклись историей моего любимого города и посмотрели на него не только, как на родину Деда Мороза, но и как на культурно- архитектурный, ремесленный центр. Да и я для себя узнала много новых интересных исторических фактов. От всей души рекомендую.

  • А
    Александр
    30 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Сложно что-то специально выделить - все гармонично, замечательно, интересно
  • И
    Илья
    21 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Гид Михаил впечатлил нас своими знаниями не только об Устюге, но и об истории края и в целом России. А
    читать дальше

    также своей любовью к городу, заинтересованностью и погруженностью в тему. С удовольствием и подробно отвечал на все вопросы, рекомендовал, что можно ещё посмотреть. Это была не только экскурсия, а, скорее, увлекательная историческая лекция, но не в аудитории, а прямо среди реальных объектов этой истории.

  • Н
    Наталья
    21 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    С первых слов было понятно, что Михаил живет своим делом, историей города и готов делиться этим. Время экскурсии пролетело незаметно и интересно. Великий Устюг заслуживает внимания путешественников.
  • И
    Ирина
    17 августа 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Если бы можно было поставить 10 баллов, то я поставила бы их. Видно, что человек влюблен в свой город. Узнали
    читать дальше

    как Устюг стал Великим, как он связан с Сибирью, почему в нем столько церквей, почему горожане не любят Петра 1 и как они умудряются несколько раз за лето отдохнуть на юге))))). Настоятельно рекомендую Марию, приятный человек и грамотный экскурсовод.

  • Л
    Любовь
    17 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Благодаря экскурсии Михаила город для нас "ожил" и удивил своей историей.
  • В
    Вера
    11 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Если бы можно было поставить 10 звёзд, то мы бы обязательно поставили! В нашей разновозрастной компании экскурсия понравилась всем! Спасибо огромное Михаилу, было очень интересно.
  • А
    Александра
    5 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Это была отличная экскурсия -прогулка, интересная как взрослым участникам, так и школьнику, которого удалось вовлечь в разговор. Очень важно, что
    читать дальше

    Михаил акцентировал самые важные моменты, которые нужно понимать, когда знакомишься с Устюгом. Мы многое узнали о людях, создававших всю эту красоту. Очень благодарна Михаилу и очень его рекомендую!

  • Ю
    Юрий
    4 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Спасибо Михаилу за интересную экскурсию!
  • О
    Олег
    3 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Огромное спасибо Михаилу за содержательную, познавательную и увлекательную экскурсию!
  • Е
    Екатерина
    1 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Были на экскурисии у Михаила в начале 24г., до сих пор очень теплые воспоминания! Информация очень интересно подавалась, был выстроен диалог с детьми и задавались вопросы на порассуждать и подумать. Благодарим Михаила!
  • А
    Анна
    31 июля 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Спасибо большое! Вы влюбили нашу семью в Великий Устюг. Очень познавательная экскурсия по старинным улочкам города.
  • Ю
    Юрий
    19 июля 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Отличная экскурсия, очень интересно!
  • С
    Светлана
    20 июня 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Спасибо Марии за динамичную, позитивную экскурсию. Очень чутко улавливала интересы нашей компании, перестраивала рассказ на ходу по вопросам. Доброжелательность и готовность поделиться знаниями превратили прогулку в увлекательное путешествие.
  • Е
    Елена
    18 июня 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Большое спасибо за рассказ о городе, не ожидали, что столько известных людей выходцы из Устюга. Мария отличный рассказчик, просто и при этом подробно и с душой. Очень рекомендую!!!
  • К
    Константин
    18 июня 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Большое спасибо Михаилу, очень интересно и увлеченно рассказал про Устюг, узнали и освежили в памяти многие исторические факты.
  • в
    валентина
    14 июня 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Спасибо Михаилу за прекрасную экскурсию. За наше полное погружение в историю края. Однозначно рекомендую.
  • Е
    Елена
    12 июня 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Выражаю благодарность Михаилу за интересную и познавательную экскурсию. Несмотря на начавшийся ливень, экскурсия прошла на высшем уровне. Однозначно рекомендую.
  • М
    Муклецова
    9 июня 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Экскурсия прошла отлично! Мария очень интересный рассказчик. Знаток своего города. Узнала много интересных фактов. Большое спасибо!
  • А
    Александр
    18 мая 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Большое спасибо, нам очень понравилось. Всем рекомендую!

