Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
«Далее посетим Соборное дворище — исторический, в прошлом административный центр»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
«Соборное дворище — древнейшая площадь города»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом в группе
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
Начало: Октябрьский переулок
«Далее посетим Соборное дворище — исторический, в прошлом административный центр»
20 дек в 13:00
25 дек в 13:00
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия13 июля 2025Великий Устюг: по городу с краеведомДата посещения: 12 июля 2025Спасибо огромное Михаилу за интересную, познавательную экскурсию. 2часа пролетели незаметно, дети остались под впечатлением от всего увиденного и услышанного. Я
- ААлександр30 августа 2025Сложно что-то специально выделить - все гармонично, замечательно, интересно
- ИИлья21 августа 2025Гид Михаил впечатлил нас своими знаниями не только об Устюге, но и об истории края и в целом России. А
- ННаталья21 августа 2025С первых слов было понятно, что Михаил живет своим делом, историей города и готов делиться этим. Время экскурсии пролетело незаметно и интересно. Великий Устюг заслуживает внимания путешественников.
- ИИрина17 августа 2025Если бы можно было поставить 10 баллов, то я поставила бы их. Видно, что человек влюблен в свой город. Узнали
- ЛЛюбовь17 августа 2025Благодаря экскурсии Михаила город для нас "ожил" и удивил своей историей.
- ВВера11 августа 2025Если бы можно было поставить 10 звёзд, то мы бы обязательно поставили! В нашей разновозрастной компании экскурсия понравилась всем! Спасибо огромное Михаилу, было очень интересно.
- ААлександра5 августа 2025Это была отличная экскурсия -прогулка, интересная как взрослым участникам, так и школьнику, которого удалось вовлечь в разговор. Очень важно, что
- ЮЮрий4 августа 2025Спасибо Михаилу за интересную экскурсию!
- ООлег3 августа 2025Огромное спасибо Михаилу за содержательную, познавательную и увлекательную экскурсию!
- ЕЕкатерина1 августа 2025Были на экскурисии у Михаила в начале 24г., до сих пор очень теплые воспоминания! Информация очень интересно подавалась, был выстроен диалог с детьми и задавались вопросы на порассуждать и подумать. Благодарим Михаила!
- ААнна31 июля 2025Спасибо большое! Вы влюбили нашу семью в Великий Устюг. Очень познавательная экскурсия по старинным улочкам города.
- ЮЮрий19 июля 2025Отличная экскурсия, очень интересно!
- ССветлана20 июня 2025Спасибо Марии за динамичную, позитивную экскурсию. Очень чутко улавливала интересы нашей компании, перестраивала рассказ на ходу по вопросам. Доброжелательность и готовность поделиться знаниями превратили прогулку в увлекательное путешествие.
- ЕЕлена18 июня 2025Большое спасибо за рассказ о городе, не ожидали, что столько известных людей выходцы из Устюга. Мария отличный рассказчик, просто и при этом подробно и с душой. Очень рекомендую!!!
- ККонстантин18 июня 2025Большое спасибо Михаилу, очень интересно и увлеченно рассказал про Устюг, узнали и освежили в памяти многие исторические факты.
- ввалентина14 июня 2025Спасибо Михаилу за прекрасную экскурсию. За наше полное погружение в историю края. Однозначно рекомендую.
- ЕЕлена12 июня 2025Выражаю благодарность Михаилу за интересную и познавательную экскурсию. Несмотря на начавшийся ливень, экскурсия прошла на высшем уровне. Однозначно рекомендую.
- ММуклецова9 июня 2025Экскурсия прошла отлично! Мария очень интересный рассказчик. Знаток своего города. Узнала много интересных фактов. Большое спасибо!
- ААлександр18 мая 2025Большое спасибо, нам очень понравилось. Всем рекомендую!
