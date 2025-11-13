Экскурсия по Великому Устюгу предлагает уникальное знакомство с историей и культурой города. Посетители смогут увидеть купеческие улочки, величественные храмы и торговую площадь. Важная часть маршрута - церковь Вознесения, где царит атмосфера умиротворения.
Площадь Ленина станет сердцем экскурсии, а знакомство с народными промыслами откроет секреты устюжских мастеров. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и новые знания о северном крае
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю
- 🕌 Величественные храмы
- 🛍️ Уникальные промыслы
- 🎨 Искусные мастера
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Что можно увидеть
- Церковь Вознесения
- Площадь Ленина
Описание экскурсииС места основания города до его духовной части Великий Устюг, город с богатой историей, уходящей корнями в глубину веков, предстает перед нами во всем своем великолепии. Наше путешествие начинается с места основания города, где когда-то зародилась устюжская земля. Здесь, ощущая дыхание истории, мы погружаемся в атмосферу древности и представляем, как строился и развивался этот северный край. Далее наш путь лежит к церкви Вознесения — величественному храму, возвышающемуся над городом. Его изящные формы и устремленные ввысь купола поражают воображение. Внутри церкви царит атмосфера умиротворения и духовности, позволяющая отвлечься от мирской суеты и ощутить связь с вечным. Площадь Ленина и народные промыслы Сердцем города является площадь Ленина, где сосредоточены главные достопримечательности. Здесь мы увидим величественные храмы, поражающие своей архитектурой и духовной значимостью. Площадь Ленина — это место, где переплетаются прошлое и настоящее, где кипит жизнь города. Познакомившись с промыслами Великого Устюга, мы узнаем о традиционных ремеслах, которые передаются из поколения в поколение. Искусные мастера создают уникальные изделия из дерева, бересты, серебра, демонстрируя талант и мастерство устюжских умельцев. Важная информация:
В будние дни в интервале с 17:00 до 21:00. В выходные дни в интервале с 08:00 до 21:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Вознесения
- Площадь Ленина с ее храмами
- Соборное дворище
- Православный храм Святого Прокопия Праведного
Что включено
- Услуги гида
- Вход в православный храм
- Посещение сувенирного магазина для знакомства с промыслами
Что не входит в цену
- Трансфер
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Великий Устюг, Советский проспект, 88
Завершение: Великий Устюг, ул. Красноармейская, 2
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 35 чел.
Важная информация
- В осенне-зимний период оденьтесь потеплее
- Будьте готовы зайти в православный храм Святого Прокопия Праведного (одевайтесь так, чтобы не оскорбить чувства верующих)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Великого Устюга
