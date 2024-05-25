Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Великого Устюга

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Великом Устюге, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великий Устюг: по городу с краеведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
134 отзыва
Великий Устюг: историческое путешествие с краеведом по городу
Присоединяйтесь к уникальной пешеходной экскурсии и познакомьтесь с богатой историей Великого Устюга через его знаковые места
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
«Далее посетим Соборное дворище — исторический, в прошлом административный центр»
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:30
3 300 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
36 отзывов
Добро пожаловать в Великий Устюг: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
«Соборное дворище — древнейшая площадь города»
Сегодня в 08:30
Завтра в 06:00
4 000 за всё до 10 чел.
Великий Устюг и его тайны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Великий Устюг и его тайны
Погрузиться в историю заповедного Русского Севера и проникнуться духом древности
Начало: У церкви Вознесения
«Колокольни Успенского собора и Соборное дворище с семью церквями»
Завтра в 16:00
18 июня в 16:00
2 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Настя
    25 мая 2024
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Спасибо Михаилу за великолепную экскурсию. Профессионально, интересно, живо, с глубинными знанием своего края, и умением увлечь историей. Очень рекомендуем. Огромное спасибо! Желаю всем попасть на экскурсию к Михаилу.
  • К
    Константин
    14 мая 2024
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Интересная экскурсия про историю города, известных людей и события. Рекомендую, если первый раз в городе. Ходить не много, больше слушать.
    читать дальше

    Мы были с маленькими детьми, Михаил менял маршрут, чтобы мы не замерзли и рассказал, куда еще можно сходить и посмотреть в городе.

  • М
    Михаил
    7 мая 2024
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Мария отличный экскурсовод и обаятельный человек, влюблённый в свой город.
  • Е
    Елена
    25 апреля 2024
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    С любовью рассказал нам Михаил историю своего края. Посетили территорию Михаило-Архангельского монастыря, Собор Прокопия Устюжского, прогулялись по набережной. Экскурсия длилась дольше заявленного, но на одном духу. Спасибо!
  • А
    Алена
    19 апреля 2024
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Мария,прекрасный экскурсовод! Всем рекомендую! Были с детьми,очень заботлива и внимательна! Благодарю за чудесный день✨☀️
  • Д
    Дмитрий
    13 марта 2024
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Очень эрудированный экскурсовод, все продумано, отличное настроение и увлекательная подача материала

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Устюге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Великий Устюг: по городу с краеведом
  2. Добро пожаловать в Великий Устюг
  3. Великий Устюг и его тайны
Какие места ещё посмотреть в Великом Устюге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Михайло-Архангельский монастырь
  2. Соборное Дворище
  3. Прокопиевский собор
  4. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Великому Устюгу в июне 2024
Сейчас в Великом Устюге в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 170 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Великом Устюге на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 170 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам