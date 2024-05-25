1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Великий Устюг: историческое путешествие с краеведом по городу
Присоединяйтесь к уникальной пешеходной экскурсии и познакомьтесь с богатой историей Великого Устюга через его знаковые места
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
«Далее посетим Соборное дворище — исторический, в прошлом административный центр»
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:30
3 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Великий Устюг: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
«Соборное дворище — древнейшая площадь города»
Сегодня в 08:30
Завтра в 06:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Великий Устюг и его тайны
Погрузиться в историю заповедного Русского Севера и проникнуться духом древности
Начало: У церкви Вознесения
«Колокольни Успенского собора и Соборное дворище с семью церквями»
Завтра в 16:00
18 июня в 16:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННастя25 мая 2024Спасибо Михаилу за великолепную экскурсию. Профессионально, интересно, живо, с глубинными знанием своего края, и умением увлечь историей. Очень рекомендуем. Огромное спасибо! Желаю всем попасть на экскурсию к Михаилу.
- ККонстантин14 мая 2024Интересная экскурсия про историю города, известных людей и события. Рекомендую, если первый раз в городе. Ходить не много, больше слушать.
- ММихаил7 мая 2024Мария отличный экскурсовод и обаятельный человек, влюблённый в свой город.
- ЕЕлена25 апреля 2024С любовью рассказал нам Михаил историю своего края. Посетили территорию Михаило-Архангельского монастыря, Собор Прокопия Устюжского, прогулялись по набережной. Экскурсия длилась дольше заявленного, но на одном духу. Спасибо!
- ААлена19 апреля 2024Мария,прекрасный экскурсовод! Всем рекомендую! Были с детьми,очень заботлива и внимательна! Благодарю за чудесный день✨☀️
- ДДмитрий13 марта 2024Очень эрудированный экскурсовод, все продумано, отличное настроение и увлекательная подача материала
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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