читать дальше Мы были с маленькими детьми, Михаил менял маршрут, чтобы мы не замерзли и рассказал, куда еще можно сходить и посмотреть в городе.

Интересная экскурсия про историю города, известных людей и события. Рекомендую, если первый раз в городе. Ходить не много, больше слушать.