Описание

Духовная жемчужина Урала Гордость Верхотурья — его Кремль, уникальный для всей уральской территории. Расположенный на высоком берегу, Кремль открывает восхитительные виды на слияние рек Свияга и Калачик с Турой. Здесь вы найдете живописные исторические сооружения, такие как Свято-Троицкий собор, старинный Дом воеводы, приказную избу и гостиные склады. Также Верхотурье славится своими монастырями. Покровский женский монастырь, основанный в 1621 году, и Свято-Николаевский мужской монастырь, датируемый 1604 годом, впечатлят своим величием. Особое внимание заслуживает Крестовоздвиженский Собор, сравнимый по величию с Исаакиевским Собором в Санкт-Петербурге. Путешествие к земле святого Симеона Верхотурского Не менее живописное место — село Меркушино, где были найдены нетленные мощи святого Симеона Верхотурского, теперь хранящиеся в Крестовоздвиженском храме. Здесь, в окружении уральской природы, вы увидите восстановленный комплекс из двух храмов, соединенных галереей: Храм Симеона Верхотурского и храм Михаила-Архангела.