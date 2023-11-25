Давайте окунемся в удивительный мир Верхотурья — духовной жемчужины Урала. Верхотурье, основанное в 1597 году, было ключевым пунктом на пути к Сибири. Это был острог, задача которого — обеспечить безопасность важнейшего водного маршрута.
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Что вас ожидает:
- Кремль
- Свято-Троицкий собор
- Дом воеводы
- Приказная изба
- Гостиные склады
- Покровский женский монастырь
- Свято-Николаевский мужской монастырь
- Крестовоздвиженский Собор
- Село Меркушино
- Крестовоздвиженский храм
- Храм Симеона Верхотурского
- Храм Михаила-Архангела
Описание
Духовная жемчужина Урала Гордость Верхотурья — его Кремль, уникальный для всей уральской территории. Расположенный на высоком берегу, Кремль открывает восхитительные виды на слияние рек Свияга и Калачик с Турой. Здесь вы найдете живописные исторические сооружения, такие как Свято-Троицкий собор, старинный Дом воеводы, приказную избу и гостиные склады. Также Верхотурье славится своими монастырями. Покровский женский монастырь, основанный в 1621 году, и Свято-Николаевский мужской монастырь, датируемый 1604 годом, впечатлят своим величием. Особое внимание заслуживает Крестовоздвиженский Собор, сравнимый по величию с Исаакиевским Собором в Санкт-Петербурге. Путешествие к земле святого Симеона Верхотурского Не менее живописное место — село Меркушино, где были найдены нетленные мощи святого Симеона Верхотурского, теперь хранящиеся в Крестовоздвиженском храме. Здесь, в окружении уральской природы, вы увидите восстановленный комплекс из двух храмов, соединенных галереей: Храм Симеона Верхотурского и храм Михаила-Архангела.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Трансфер (экскурсия проводится на транспорте туристов)
- Место начала и завершения?
- По согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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