Верхотурье: путешествие в Духовное Сердце Урала (на транспорте туристов)

Индивидуальная экскурсия в Великом Устюге
Давайте окунемся в удивительный мир Верхотурья — духовной жемчужины Урала. Верхотурье, основанное в 1597 году, было ключевым пунктом на пути к Сибири. Это был острог, задача которого — обеспечить безопасность важнейшего водного маршрута.
Верхотурье: путешествие в Духовное Сердце Урала (на транспорте туристов)
Верхотурье: путешествие в Духовное Сердце Урала (на транспорте туристов)
Верхотурье: путешествие в Духовное Сердце Урала (на транспорте туристов)
Верхотурье: путешествие в Духовное Сердце Урала (на транспорте туристов)
Верхотурье: путешествие в Духовное Сердце Урала (на транспорте туристов)
Верхотурье: путешествие в Духовное Сердце Урала (на транспорте туристов)
Верхотурье: путешествие в Духовное Сердце Урала (на транспорте туристов)
Ближайшие даты:
25
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Что вас ожидает:

  • Кремль
  • Свято-Троицкий собор
  • Дом воеводы
  • Приказная изба
  • Гостиные склады
  • Покровский женский монастырь
  • Свято-Николаевский мужской монастырь
  • Крестовоздвиженский Собор
  • Село Меркушино
  • Крестовоздвиженский храм
  • Храм Симеона Верхотурского
  • Храм Михаила-Архангела

Описание

Духовная жемчужина Урала Гордость Верхотурья — его Кремль, уникальный для всей уральской территории. Расположенный на высоком берегу, Кремль открывает восхитительные виды на слияние рек Свияга и Калачик с Турой. Здесь вы найдете живописные исторические сооружения, такие как Свято-Троицкий собор, старинный Дом воеводы, приказную избу и гостиные склады. Также Верхотурье славится своими монастырями. Покровский женский монастырь, основанный в 1621 году, и Свято-Николаевский мужской монастырь, датируемый 1604 годом, впечатлят своим величием. Особое внимание заслуживает Крестовоздвиженский Собор, сравнимый по величию с Исаакиевским Собором в Санкт-Петербурге. Путешествие к земле святого Симеона Верхотурского Не менее живописное место — село Меркушино, где были найдены нетленные мощи святого Симеона Верхотурского, теперь хранящиеся в Крестовоздвиженском храме. Здесь, в окружении уральской природы, вы увидите восстановленный комплекс из двух храмов, соединенных галереей: Храм Симеона Верхотурского и храм Михаила-Архангела.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Трансфер (экскурсия проводится на транспорте туристов)
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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