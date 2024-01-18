Каргополь, Сольвычегодск и Великий Устюг

Групповой тур в Великом Устюге
5
3 отзыва
Этот тур позволит ненадолго отрешиться от сиюминутных проблем, и окунутся в мир храмового зодчества Древней Руси, позволит почувствовать великое духовное наследие, которое завещали нам наши предки, чтобы мы сохранили в своих сердцах чувство красоты и гармонии мира.

Вы познакомитесь с духовными символами Русского Севера — церковью Прокопия Праведного в Великом Устюге и Христорождественским Собором в Каргополе, возрождающимся монастырём Александра Ошевенского на Каргополье и Благовещенским Собором — домовой церковью купцов Строгановых в Сольвычегодске.

Приятным дополнением к программе тура станет знакомство с народными ремеслами и промыслами Русского Севера — каргопольской глиняной игрушкой, чернением по серебру, берестяным промыслом и ткачеством.

А деревенский обед по-ошевенски с множеством пирогов из русской печи будет настоящим праздником для гостей.
Каргополь, Сольвычегодск и Великий Устюг
Каргополь, Сольвычегодск и Великий Устюг
Каргополь, Сольвычегодск и Великий Устюг
Ближайшие даты:
2
мая
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даты

Что вас ожидает:

Дома из разных эпох
Дома из разных эпох
Прогуляемся по Каргополю, увидим затейливые дома из разных эпох, дощатые тротуары
Обед по-ошевенски
Обед по-ошевенски
Деревенский обед по-ошевенски с домашним хлебом и пирогами из русской печи
По желанию северные ремёсла и Вотчина деда Мороза
По желанию северные ремёсла и Вотчина деда Мороза
Дополнительно: традиционные ремесла и поездка на Загородную Вотчину деда Мороза

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Каргополю и выставка Каргополье с древнейшиих времён

Прибытие на станцию Няндома:

  • 06:03 поездом № 79 Архангельск — Адлер;
  • 06:37 поездом № 10 Санкт-Петербург — Архангельск;
  • 07:00 поездом № 143 Мурманск (Архангельск) — Вологда;
  • 10:02 поездом № 118 Москва — Архангельск.

Встреча — сбор туристов с табличкой у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.

10:09 Трансфер в Каргополь (78 км).

11:25 Прибытие в Каргополь.

Обед в кафе города.

Размещение в гостиницах/гостевых домах города в номерах с удобствами (после 14:00).

12:00 Обзорная пешеходная экскурсия по городу проведёт вас по уютной набережной, храмовые комплексы на площадях порадуют своим великолепием, а местные предания и легенды всецело окунут вас в далёкое прошлое северного славного города.

Посещение сувенирного магазина.

14:00 Посещение выставки «Каргополье с древнейших времён». Краткое содержание: в экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра и т. п.

Посетителям представят уникальную икону «Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости», написанную 1700 года мая 1 дня в память о чудесном спасении Каргополя от пожара, расскажут об осаде каргопольской крепости польско-литовскими отрядами в 1612 году и успехах каргопольцев, где они «и преславные победы показали».

16:00 Свободное время для самостоятельного знакомства с городом.

Эта часть «неорганизованного» путешествия наверняка будет чрезвычайно интересной и познавательной. Сюда приезжают за «атмосферой».

По Каргополю можно просто гулять без всякой цели и получать удовольствие от всего увиденного. Другой воздух, другой ритм, другие мысли. Затейливые дома из разных эпох, кое-где дощатые тротуары, тихие провинциальные улочки.

По желанию (самостоятельно, за доп. плату) — посещение первого в Каргополе Частного Дома — музея династии гончаров Шевелевых с возможностью проведения мастер-класса по лепке каргопольской глиняной игрушки. Берестяная сувенирная лавка.

Ужин (за доп. плату).

Обзорная экскурсия по Каргополю и выставка Каргополье с древнейшиих времёнОбзорная экскурсия по Каргополю и выставка Каргополье с древнейшиих времёнОбзорная экскурсия по Каргополю и выставка Каргополье с древнейшиих времёнОбзорная экскурсия по Каргополю и выставка Каргополье с древнейшиих времён
2 день

Ошевенская волость и обед по-ошевенски

08:30 Завтрак.

09:00 Автобусно-пешеходная экспедиция в «Ошевенскую волость».

Кроме села Ошевенское путь будет в деревни Саунино и Погост(50 км). Это второе по значению место в Каргополье, где непременно следует побывать. Здесь одновременно сосуществуют старинный возрождающийся монастырь, деревянное зодчество и традиционные для Русского севера ремёсла.

Село Ошевенское — выдающийся историко-ландшафтный памятник Русского Севера. Жилая застройка в старинной планировке органично сосуществуют с часовнями, церквями, комплексом монастыря. Но сохранились здесь и артефакты еще языческой культуры — обетные кресты, святая роща, культовые поклонные камни — следовики. И это удивительно!

В селе Саунино — церковь Иоанна Златоуста. Это шатровый храм 1665 года. Внутри храм перекрыт живописным потолком — «расписными небесами». Шестигранная колокольня XVIII века придает всему ансамблю законченный неповторимый облик.

Ансамбли памятников деревянного зодчества ожидают и в деревне с замечательным названием Погост. В древности это слово обозначало не только кладбище, но и некое общее место близких поселений.

Поселения сохранились не все, а вот деревня Погост сохранилась и входит в Ассоциацию самых красивых деревень России. Потому и едут сюда люди из разных земель — ближних и очень дальних.

12:00 Деревенский обед по-ошевенски с домашним хлебом и пирогами из русской печи. После обеда продолжаем наше знакомство с Каргопольем и едем в село Архангело, где на левом берегу реки Онеги стоят две деревянные церкви — Архангела Михаила (1715 г.) и Сретения Господня (около 1820 г.).

Первая уникальна тем, что завершена кубоватой кровлей, известной только в Поонежье и на прионежском берегу Белого моря. На кубе стоит традиционное пятиглавие. Апсида перекрыта бочкой.

Сретенская церковь имеет шлемовидную кровлю с завершением главкой. Храм Сретения Господня относится к типу ярусных храмов.

13:30 Возвращаемся в Каргополь по старинному почтовому тракту через село Волосово, где находятся руинированные остатки Никольского деревянного храма (1670 г.). Село Волосово известно также в истории Поонежья, как одно из «раскольничьих гнезд». Здесь произошло одно из последних самосожжений в 1860 году.

15:00 Свободное время для продолжения самостоятельного знакомства с городом.

За доп. плату предлагаются:

  • Загородная автобусная экскурсия в село Большие Лядины (37 км) с заездом (при наличии проезжей дороги) в село Красная Ляга, где сохранилась уникальная шатровая Сретено — Михайловская церковь (1655 г.) с изумительным по своей красоте внешним убранством (самостоятельный осмотр). Внешний осмотр многоглавой Богоявленской церкви (1793 г.) с полукруглым крыльцом — гульбищем в селе Лядины. Посещение этнографического музея «Лядинское узорочье» (возрождение льняного промысла, предметы крестьянского быта, история деревни). Стоимость экскурсии — 2 000 руб. /чел.
  • Осмотр выставок и экспозиций Каргопольского музея. Стоимость по прейскуранту музея.
  • Посещение «Центра народных ремесел «Берегиня», который располагается в здании, которое является памятником архитектуры начала XIX века. Путешествуя по мастерским Центра народных ремесел, вы соприкоснетесь с традиционными северными ремеслами: плетение из бересты, лоскутное шитье, народная тряпичная кукла, ткачество, глиняная игрушка. «Возрожденное ремесло» — так называется экспозиция нашего небольшого музея, где хранится тепло рук и души мастеров в образах и сюжетах игрушек из глины. Сувенирная лавка. Стоимость по прейскуранту центра.

18:00 Ужин (за доп. плату).

22:30 Освобождение номеров.

Трансфер на ст. Няндома (78 км).

Ошевенская волость и обед по-ошевенскиОшевенская волость и обед по-ошевенски
3 день

Озеро Солёное, минеральный источник и набережная реки Вычегда

00:45 Отправление поездом № 371 Архангельск — Котлас.

10:46 Прибытие на станцию Котлас Южный. Встреча туристов у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона с табличкой.

Трансфер в Сольвычегодск (30 км).

12:00 Обзорная пешеходная экскурсия —озеро Соленое, минеральный источник, набережная реки Вычегда.

Экскурсия в Благовещенский собор — домовую церковь купцов Строгановых (XVI век), в котором располагается экспозиция Сольвычегодского историко-архитектурного музея. В интерьере храма сохранились фрески и иконостас XVII века.

С колокольни собора открывается прекрасная панорама на этот небольшой уездный городок. Знакомство с Введенским монастырем, основанным в XVII веке рядом с Соленым озером, на берегу которого сохранилась соляная варница.

В главном храме монастыря — Введенском соборе сохранился впечатляющий своими размерами семиярусный резной иконостас и иконы «строгановской» школы XVII века.

Во время экскурсионного дня выделяется время для самостоятельного перекуса в кафе Сольвычегодска.

16:00 Трансфер в Великий Устюг (101 км).

18:00 Размещение в гостинице «Двина» в номерах с удобствами.

Свободное время.

Озеро Солёное, минеральный источник и набережная реки ВычегдаОзеро Солёное, минеральный источник и набережная реки ВычегдаОзеро Солёное, минеральный источник и набережная реки Вычегда
4 день

Обзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусства

08:30 Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.

09:00 Обзорная пешеходная экскурсия с посещением храма Прокопия Устюжского.

Во время экскурсии туристы побывают на Соборном Дворище, познакомятся с ансамблем Михаило-Архангельского монастыря (основан в XII веке), увидят прекрасные памятники каменного зодчества — церкви Спасо-Преображения и Сретенско-Преображения XII–XVIII в., церкви Вознесения и Николы Угодника XVII в., памятники гражданской архитектуры, прогуляются по набережной реки Сухоны.

11:30 Посещение сувенирных лавок «Северная чернь» и «Коробейник».

12:00 Экскурсия в Музей древнерусского искусства проводится в церкви Вознесения. Музей древнерусского искусства создан в памятнике архитектуры ХVII в. — церкви Вознесения, где и организована музейная экскурсия.

Сегодня храм представляет редкий памятник, отличающийся целостностью своего интерьера. В Музее древнерусского искусства особенно ярко представлено устюжское иконописание.

Экспонируется около 70 памятников иконописного искусства XV–ХVII вв., 33 из них показаны впервые. Представлены знаменитые «устюжские письма», с их изяществом рисунка и каллиграфической чистотой линий, тщательной прорисовкой деталей и изысканным колоритом.

В случае выходного или санитарного дня в церкви Вознесения экскурсия заменяется на обзорную экскурсию по музейному фондохранилищу.

Краткое содержание: в депозитарии — хранилище музейных фондов, проводится обзорная экскурсия по музейному фондохранилищу — многочисленным коллекциям, среди которых изразцы и мебель, художественная береста и самовары, стекло и фарфор, книги и документы.

13:00 Обед в кафе.

14:00 За доп. плату на выбор предлагаются:

  • Поездка на Загородную Вотчину Деда Мороза — посещение сказочного терема седого волшебника, Тропы сказок и кузницы Деда Мороза. Стоимость — 2 900 руб. /чел.
  • Экскурсия в музей завода «Северная чернь». Стоимость — 500 руб. /чел.
  • Экскурсия в этнографический музей «Искусство устюжской земли» в здании Никольской церкви. Богатые фондовые коллекции позволили показать разнообразие народного искусства Устюжского края ХVII – начала ХХ в: узорное ткачество (пестрядь, ремизное, браное, выборное), вышивку, кубовую набойку, резьбу и роспись по дереву, ковку и просечку, керамику. Стоимость — 800 руб. /чел.
  • Экскурсия в Троице-Гледенский монастырь. При слиянии рек Сухоны и Юга на высоком холме в незапамятные времена стоял город Гледен. Близ города был основан монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы, который по праву считается одним из древнейших на Русском Севере. Редкостный по красоте иконостас, возрожденный в 70-е годы XX века московскими реставраторами, вызывает восхищение всех, кто приезжает на музейную экскурсию в Троице-Гледенский монастырь. Посещение Дымковской слободы. Панорама набережной Великого Устюга. Экскурсия автобусно-пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость — 2 700 руб. /чел.
  • Экскурсия в Михайло-Архангельский собор, украшением которого является высокий трехъярусный резной золоченый иконостас 17–18 вв, в котором совмещены два стиля — барокко и классицизм. На паперти собора сохранились четыре разновоременные росписи 17–18 вв, в том числе уникальные «Притчи старческие». Экскурсия пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость — 850 руб. /чел.

17:45 Трансфер в Котлас Южный (70 км).

19:22 Отправление туристов поездом № 97 Воркута — Санкт-Петербург.

20:12 Отправление туристов поездом № 375 Воркута — Москва.

Обзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусства

Проживание

В туре предусмотрено проживание в номерах с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека:

  • двухместное размещение — 36 500 руб. /чел.;
  • одноместное размещение — 42 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница/гостевой дом в Каргополе

1 ночь

Размещение в гостиницах/гостевых домах города в номерах с удобствами.

Поезд Няндома - Котлас Южный

1 ночь

Внутренний переезд Няндома — Котлас Южный.

Отель «Двина»

1 ночь

«Двина» — это уютная небольшая гостиница на 46 номеров в самом центре города Великий Устюг. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера в отеле выполнены в светлых и спокойных тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и бесплатным Wi-Fi. На территории есть бесплатная парковка.

В кафе «Гостиный Дворик» гости могут насладиться вкусным континентальным завтраком. В номерах есть холодильник и электрический чайник.

В шаговой доступности «Резиденция Деда Мороза» — 450 метров, набережная реки Сухона — 350 метров и «Успенский Собор» — 550 метров. До железнодорожного вокзала «Великий Устюг» 3,5 километра, до местного аэропорта 4 километра.

Если в этом отеле нет мест, то альтернатива: Сухона, Великий Устюг.

Отель «Двина»Отель «Двина»Отель «Двина»Отель «Двина»Отель «Двина»Отель «Двина»Отель «Двина»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда
  • Проживание в номерах с удобствами
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до станции Няндома и обратно от станции Котлас Южный
  • Ж/д билеты на внутренний переезд Няндома - Котлас Южный
  • Питание и и экскурсии, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Архангельская область, Няндома
Билеты входят в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Ж/д билеты по внутреннему переезду Няндома — Котлас Южный, туристы также приобретают самостоятельно (через турагентство).

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсионных и иных мероприятий без уменьшения программы тура. Время проведения мероприятий в программе указано ориентировочно.

Какой минимальный возраст, с которого можно ехать в тур?

От 5 лет, хотя возят и 3 лет, и даже грудничков.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
18 янв 2024
Организация тура очень хорошая. Все чётко и понятно. Особенно понравилось то, что при возникновении вопросов менеджеры сразу выходили на связь. Немного напрягало большое количество людей и скученность при посещении кафе в котором мы кушали, но с учётом каникул это можно понять. Еда была не ресторанная, конечно, но вполне приемлемая и голодным никто не остался. Организаторы откликались на любые возникающие вопросы и решали их. В целом осталось очень приятное впечатление от поездки.
Н
17 янв 2024
Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая благодарность за возможность смастерить, нарисовать, поиграть в старинные игры. Прикоснуться к народному творчеству.
Организовано все на "пятерку" - трансфер, питание, экскурсии и мастер-классы. Даже сильный мороз в 35 градусов не подпортил впечатлений, а добавил.
Спасибо всем организаторам и исполнителям зимней сказки!
Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. ОсобаяСамое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. ОсобаяСамое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая
И
17 янв 2024
Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в Устюге выше всех похвал! Это была незабываемая волшебная сказка!
Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в

Тур входит в следующие категории Великого Устюга

Можно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыНа автобусе

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