Вы познакомитесь с духовными символами Русского Севера — церковью Прокопия Праведного в Великом Устюге и Христорождественским Собором в Каргополе, возрождающимся монастырём Александра Ошевенского на Каргополье и Благовещенским Собором — домовой церковью купцов Строгановых в Сольвычегодске.
Приятным дополнением к программе тура станет знакомство с народными ремеслами и промыслами Русского Севера — каргопольской глиняной игрушкой, чернением по серебру, берестяным промыслом и ткачеством.
А деревенский обед по-ошевенски с множеством пирогов из русской печи будет настоящим праздником для гостей.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Каргополю и выставка Каргополье с древнейшиих времён
Прибытие на станцию Няндома:
- 06:03 поездом № 79 Архангельск — Адлер;
- 06:37 поездом № 10 Санкт-Петербург — Архангельск;
- 07:00 поездом № 143 Мурманск (Архангельск) — Вологда;
- 10:02 поездом № 118 Москва — Архангельск.
Встреча — сбор туристов с табличкой у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.
10:09 Трансфер в Каргополь (78 км).
11:25 Прибытие в Каргополь.
Обед в кафе города.
Размещение в гостиницах/гостевых домах города в номерах с удобствами (после 14:00).
12:00 Обзорная пешеходная экскурсия по городу проведёт вас по уютной набережной, храмовые комплексы на площадях порадуют своим великолепием, а местные предания и легенды всецело окунут вас в далёкое прошлое северного славного города.
Посещение сувенирного магазина.
14:00 Посещение выставки «Каргополье с древнейших времён». Краткое содержание: в экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра и т. п.
Посетителям представят уникальную икону «Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости», написанную 1700 года мая 1 дня в память о чудесном спасении Каргополя от пожара, расскажут об осаде каргопольской крепости польско-литовскими отрядами в 1612 году и успехах каргопольцев, где они «и преславные победы показали».
16:00 Свободное время для самостоятельного знакомства с городом.
Эта часть «неорганизованного» путешествия наверняка будет чрезвычайно интересной и познавательной. Сюда приезжают за «атмосферой».
По Каргополю можно просто гулять без всякой цели и получать удовольствие от всего увиденного. Другой воздух, другой ритм, другие мысли. Затейливые дома из разных эпох, кое-где дощатые тротуары, тихие провинциальные улочки.
По желанию (самостоятельно, за доп. плату) — посещение первого в Каргополе Частного Дома — музея династии гончаров Шевелевых с возможностью проведения мастер-класса по лепке каргопольской глиняной игрушки. Берестяная сувенирная лавка.
Ужин (за доп. плату).
Ошевенская волость и обед по-ошевенски
08:30 Завтрак.
09:00 Автобусно-пешеходная экспедиция в «Ошевенскую волость».
Кроме села Ошевенское путь будет в деревни Саунино и Погост(50 км). Это второе по значению место в Каргополье, где непременно следует побывать. Здесь одновременно сосуществуют старинный возрождающийся монастырь, деревянное зодчество и традиционные для Русского севера ремёсла.
Село Ошевенское — выдающийся историко-ландшафтный памятник Русского Севера. Жилая застройка в старинной планировке органично сосуществуют с часовнями, церквями, комплексом монастыря. Но сохранились здесь и артефакты еще языческой культуры — обетные кресты, святая роща, культовые поклонные камни — следовики. И это удивительно!
В селе Саунино — церковь Иоанна Златоуста. Это шатровый храм 1665 года. Внутри храм перекрыт живописным потолком — «расписными небесами». Шестигранная колокольня XVIII века придает всему ансамблю законченный неповторимый облик.
Ансамбли памятников деревянного зодчества ожидают и в деревне с замечательным названием Погост. В древности это слово обозначало не только кладбище, но и некое общее место близких поселений.
Поселения сохранились не все, а вот деревня Погост сохранилась и входит в Ассоциацию самых красивых деревень России. Потому и едут сюда люди из разных земель — ближних и очень дальних.
12:00 Деревенский обед по-ошевенски с домашним хлебом и пирогами из русской печи. После обеда продолжаем наше знакомство с Каргопольем и едем в село Архангело, где на левом берегу реки Онеги стоят две деревянные церкви — Архангела Михаила (1715 г.) и Сретения Господня (около 1820 г.).
Первая уникальна тем, что завершена кубоватой кровлей, известной только в Поонежье и на прионежском берегу Белого моря. На кубе стоит традиционное пятиглавие. Апсида перекрыта бочкой.
Сретенская церковь имеет шлемовидную кровлю с завершением главкой. Храм Сретения Господня относится к типу ярусных храмов.
13:30 Возвращаемся в Каргополь по старинному почтовому тракту через село Волосово, где находятся руинированные остатки Никольского деревянного храма (1670 г.). Село Волосово известно также в истории Поонежья, как одно из «раскольничьих гнезд». Здесь произошло одно из последних самосожжений в 1860 году.
15:00 Свободное время для продолжения самостоятельного знакомства с городом.
За доп. плату предлагаются:
- Загородная автобусная экскурсия в село Большие Лядины (37 км) с заездом (при наличии проезжей дороги) в село Красная Ляга, где сохранилась уникальная шатровая Сретено — Михайловская церковь (1655 г.) с изумительным по своей красоте внешним убранством (самостоятельный осмотр). Внешний осмотр многоглавой Богоявленской церкви (1793 г.) с полукруглым крыльцом — гульбищем в селе Лядины. Посещение этнографического музея «Лядинское узорочье» (возрождение льняного промысла, предметы крестьянского быта, история деревни). Стоимость экскурсии — 2 000 руб. /чел.
- Осмотр выставок и экспозиций Каргопольского музея. Стоимость по прейскуранту музея.
- Посещение «Центра народных ремесел «Берегиня», который располагается в здании, которое является памятником архитектуры начала XIX века. Путешествуя по мастерским Центра народных ремесел, вы соприкоснетесь с традиционными северными ремеслами: плетение из бересты, лоскутное шитье, народная тряпичная кукла, ткачество, глиняная игрушка. «Возрожденное ремесло» — так называется экспозиция нашего небольшого музея, где хранится тепло рук и души мастеров в образах и сюжетах игрушек из глины. Сувенирная лавка. Стоимость по прейскуранту центра.
18:00 Ужин (за доп. плату).
22:30 Освобождение номеров.
Трансфер на ст. Няндома (78 км).
Озеро Солёное, минеральный источник и набережная реки Вычегда
00:45 Отправление поездом № 371 Архангельск — Котлас.
10:46 Прибытие на станцию Котлас Южный. Встреча туристов у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона с табличкой.
Трансфер в Сольвычегодск (30 км).
12:00 Обзорная пешеходная экскурсия —озеро Соленое, минеральный источник, набережная реки Вычегда.
Экскурсия в Благовещенский собор — домовую церковь купцов Строгановых (XVI век), в котором располагается экспозиция Сольвычегодского историко-архитектурного музея. В интерьере храма сохранились фрески и иконостас XVII века.
С колокольни собора открывается прекрасная панорама на этот небольшой уездный городок. Знакомство с Введенским монастырем, основанным в XVII веке рядом с Соленым озером, на берегу которого сохранилась соляная варница.
В главном храме монастыря — Введенском соборе сохранился впечатляющий своими размерами семиярусный резной иконостас и иконы «строгановской» школы XVII века.
Во время экскурсионного дня выделяется время для самостоятельного перекуса в кафе Сольвычегодска.
16:00 Трансфер в Великий Устюг (101 км).
18:00 Размещение в гостинице «Двина» в номерах с удобствами.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусства
08:30 Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.
09:00 Обзорная пешеходная экскурсия с посещением храма Прокопия Устюжского.
Во время экскурсии туристы побывают на Соборном Дворище, познакомятся с ансамблем Михаило-Архангельского монастыря (основан в XII веке), увидят прекрасные памятники каменного зодчества — церкви Спасо-Преображения и Сретенско-Преображения XII–XVIII в., церкви Вознесения и Николы Угодника XVII в., памятники гражданской архитектуры, прогуляются по набережной реки Сухоны.
11:30 Посещение сувенирных лавок «Северная чернь» и «Коробейник».
12:00 Экскурсия в Музей древнерусского искусства проводится в церкви Вознесения. Музей древнерусского искусства создан в памятнике архитектуры ХVII в. — церкви Вознесения, где и организована музейная экскурсия.
Сегодня храм представляет редкий памятник, отличающийся целостностью своего интерьера. В Музее древнерусского искусства особенно ярко представлено устюжское иконописание.
Экспонируется около 70 памятников иконописного искусства XV–ХVII вв., 33 из них показаны впервые. Представлены знаменитые «устюжские письма», с их изяществом рисунка и каллиграфической чистотой линий, тщательной прорисовкой деталей и изысканным колоритом.
В случае выходного или санитарного дня в церкви Вознесения экскурсия заменяется на обзорную экскурсию по музейному фондохранилищу.
Краткое содержание: в депозитарии — хранилище музейных фондов, проводится обзорная экскурсия по музейному фондохранилищу — многочисленным коллекциям, среди которых изразцы и мебель, художественная береста и самовары, стекло и фарфор, книги и документы.
13:00 Обед в кафе.
14:00 За доп. плату на выбор предлагаются:
- Поездка на Загородную Вотчину Деда Мороза — посещение сказочного терема седого волшебника, Тропы сказок и кузницы Деда Мороза. Стоимость — 2 900 руб. /чел.
- Экскурсия в музей завода «Северная чернь». Стоимость — 500 руб. /чел.
- Экскурсия в этнографический музей «Искусство устюжской земли» в здании Никольской церкви. Богатые фондовые коллекции позволили показать разнообразие народного искусства Устюжского края ХVII – начала ХХ в: узорное ткачество (пестрядь, ремизное, браное, выборное), вышивку, кубовую набойку, резьбу и роспись по дереву, ковку и просечку, керамику. Стоимость — 800 руб. /чел.
- Экскурсия в Троице-Гледенский монастырь. При слиянии рек Сухоны и Юга на высоком холме в незапамятные времена стоял город Гледен. Близ города был основан монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы, который по праву считается одним из древнейших на Русском Севере. Редкостный по красоте иконостас, возрожденный в 70-е годы XX века московскими реставраторами, вызывает восхищение всех, кто приезжает на музейную экскурсию в Троице-Гледенский монастырь. Посещение Дымковской слободы. Панорама набережной Великого Устюга. Экскурсия автобусно-пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость — 2 700 руб. /чел.
- Экскурсия в Михайло-Архангельский собор, украшением которого является высокий трехъярусный резной золоченый иконостас 17–18 вв, в котором совмещены два стиля — барокко и классицизм. На паперти собора сохранились четыре разновоременные росписи 17–18 вв, в том числе уникальные «Притчи старческие». Экскурсия пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость — 850 руб. /чел.
17:45 Трансфер в Котлас Южный (70 км).
19:22 Отправление туристов поездом № 97 Воркута — Санкт-Петербург.
20:12 Отправление туристов поездом № 375 Воркута — Москва.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в номерах с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека:
- двухместное размещение — 36 500 руб. /чел.;
- одноместное размещение — 42 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница/гостевой дом в Каргополе
Размещение в гостиницах/гостевых домах города в номерах с удобствами.
Поезд Няндома - Котлас Южный
Внутренний переезд Няндома — Котлас Южный.
Отель «Двина»
«Двина» — это уютная небольшая гостиница на 46 номеров в самом центре города Великий Устюг. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера в отеле выполнены в светлых и спокойных тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и бесплатным Wi-Fi. На территории есть бесплатная парковка.
В кафе «Гостиный Дворик» гости могут насладиться вкусным континентальным завтраком. В номерах есть холодильник и электрический чайник.
В шаговой доступности «Резиденция Деда Мороза» — 450 метров, набережная реки Сухона — 350 метров и «Успенский Собор» — 550 метров. До железнодорожного вокзала «Великий Устюг» 3,5 километра, до местного аэропорта 4 километра.
Если в этом отеле нет мест, то альтернатива: Сухона, Великий Устюг.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Проживание в номерах с удобствами
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до станции Няндома и обратно от станции Котлас Южный
- Ж/д билеты на внутренний переезд Няндома - Котлас Южный
- Питание и и экскурсии, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Ж/д билеты по внутреннему переезду Няндома — Котлас Южный, туристы также приобретают самостоятельно (через турагентство).
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсионных и иных мероприятий без уменьшения программы тура. Время проведения мероприятий в программе указано ориентировочно.
Какой минимальный возраст, с которого можно ехать в тур?
От 5 лет, хотя возят и 3 лет, и даже грудничков.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Организовано все на "пятерку" - трансфер, питание, экскурсии и мастер-классы. Даже сильный мороз в 35 градусов не подпортил впечатлений, а добавил.
Спасибо всем организаторам и исполнителям зимней сказки!