1 день

Обзорная экскурсия по Каргополю и выставка Каргополье с древнейшиих времён

Прибытие на станцию Няндома:

06:03 поездом № 79 Архангельск — Адлер;

06:37 поездом № 10 Санкт-Петербург — Архангельск;

07:00 поездом № 143 Мурманск (Архангельск) — Вологда;

10:02 поездом № 118 Москва — Архангельск.

Встреча — сбор туристов с табличкой у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.

10:09 Трансфер в Каргополь (78 км).

11:25 Прибытие в Каргополь.

Обед в кафе города.

Размещение в гостиницах/гостевых домах города в номерах с удобствами (после 14:00).

12:00 Обзорная пешеходная экскурсия по городу проведёт вас по уютной набережной, храмовые комплексы на площадях порадуют своим великолепием, а местные предания и легенды всецело окунут вас в далёкое прошлое северного славного города.

Посещение сувенирного магазина.

14:00 Посещение выставки «Каргополье с древнейших времён». Краткое содержание: в экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра и т. п.

Посетителям представят уникальную икону «Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости», написанную 1700 года мая 1 дня в память о чудесном спасении Каргополя от пожара, расскажут об осаде каргопольской крепости польско-литовскими отрядами в 1612 году и успехах каргопольцев, где они «и преславные победы показали».

16:00 Свободное время для самостоятельного знакомства с городом.

Эта часть «неорганизованного» путешествия наверняка будет чрезвычайно интересной и познавательной. Сюда приезжают за «атмосферой».

По Каргополю можно просто гулять без всякой цели и получать удовольствие от всего увиденного. Другой воздух, другой ритм, другие мысли. Затейливые дома из разных эпох, кое-где дощатые тротуары, тихие провинциальные улочки.

По желанию (самостоятельно, за доп. плату) — посещение первого в Каргополе Частного Дома — музея династии гончаров Шевелевых с возможностью проведения мастер-класса по лепке каргопольской глиняной игрушки. Берестяная сувенирная лавка.

Ужин (за доп. плату).