Отличная экскурсия. Хорошо выстроенная структура экскурсии, прекрасная подача материала. Жанна отличный, грамотный рассказчик, любящий свой город. Очень увлекательно было слушать и общаться.

Жанна чудесный экскурсовод! Очень любит свой город и заряжает этой любовью туристов. Несомненно рекомендую эту экскурсию. Взглянули с супругом на

Вельск по-новому. Он и так красив, но если узнать его историю из уст Жанны, то получится незабываемая интереснейшая картина. Спасибо ♥️

К Круглова

Прекрасная экскурсия-прогулка по городку Вельск, наполненная теплом, любовью, историческими событиями. Жанна прекрасно проводит экскурсию, впечатляет буквально всё с первых минут знакомства. Далее наш путь лежит в Архангельск. Надеемся и другие наши экскурсии будут на высшем уровне.