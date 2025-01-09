Интересные экскурсии для школьного возраста в Вельске

Найдено 3 экскурсии в категории «Для школьников» в Вельске, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Вельск: непридуманные истории
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Вельск: непридуманные истории
Погулять по историческому центру города и раскрыть его секреты с профессиональным гидом
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 3 чел.
Вельск: читаем город как открытую книгу
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Вельск: читаем город как открытую книгу
Увлекательная прогулка по уютному городку, который на 10 лет старше Москвы
Начало: В районе ул. Набережная
Расписание: в будние дни в 14:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
400 ₽ за человека
Резные кружева деревни Заручевская
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Резные кружева деревни Заручевская
Полюбоваться деревянным зодчеством и необыкновенными храмами в 5 км от Вельска
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
3500 ₽ за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    9 января 2025
    Вельск: непридуманные истории
    Отличная экскурсия. Хорошо выстроенная структура экскурсии, прекрасная подача материала. Жанна отличный, грамотный рассказчик, любящий свой город. Очень увлекательно было слушать и общаться.
  • В
    Виктория
    24 августа 2024
    Вельск: непридуманные истории
    Жанна чудесный экскурсовод! Очень любит свой город и заряжает этой любовью туристов. Несомненно рекомендую эту экскурсию. Взглянули с супругом на
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    Вельск по-новому. Он и так красив, но если узнать его историю из уст Жанны, то получится незабываемая интереснейшая картина. Спасибо ♥️

    Жанна чудесный экскурсовод! Очень любит свой город и заряжает этой любовью туристов. Несомненно рекомендую эту экскурсию
  • К
    Круглова
    15 июля 2024
    Вельск: непридуманные истории
    Прекрасная экскурсия-прогулка по городку Вельск, наполненная теплом, любовью, историческими событиями. Жанна прекрасно проводит экскурсию, впечатляет буквально всё с первых минут знакомства. Далее наш путь лежит в Архангельск. Надеемся и другие наши экскурсии будут на высшем уровне.
    Прекрасная экскурсия-прогулка по городку Вельск, наполненная теплом, любовью, историческими событиями. Жанна прекрасно проводит экскурсию, впечатляет буквальноПрекрасная экскурсия-прогулка по городку Вельск, наполненная теплом, любовью, историческими событиями. Жанна прекрасно проводит экскурсию, впечатляет буквальноПрекрасная экскурсия-прогулка по городку Вельск, наполненная теплом, любовью, историческими событиями. Жанна прекрасно проводит экскурсию, впечатляет буквальноПрекрасная экскурсия-прогулка по городку Вельск, наполненная теплом, любовью, историческими событиями. Жанна прекрасно проводит экскурсию, впечатляет буквальноПрекрасная экскурсия-прогулка по городку Вельск, наполненная теплом, любовью, историческими событиями. Жанна прекрасно проводит экскурсию, впечатляет буквальноПрекрасная экскурсия-прогулка по городку Вельск, наполненная теплом, любовью, историческими событиями. Жанна прекрасно проводит экскурсию, впечатляет буквально

Ответы на вопросы от путешественников по Вельску в категории «Для школьников»

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Сколько стоит экскурсия по Вельску в марте 2025
Сейчас в Вельске в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 3500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Вельске на 2025 год для школьников, 10 ⭐ отзывов, цены от 400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май