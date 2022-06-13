Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам

Наиболее полный и насыщенный маршрут по пяти республикам Кавказа: Дагестану, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии

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Наиболее полный и насыщенный маршрут по пяти республикам Кавказа: Дагестану, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Это удивительное приключение вы не забудете никогда!
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
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Что вас ожидает 🤩

Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Поднимемся на канатной дороге на самую высокую гору России и Европы – Эльбрус
Ингушетия
Ингушетия
Горная часть республики, а также мемориалы и молодая столица Магас – не оставят нас равнодушными
Аул-призрак Гамсутль
Аул-призрак Гамсутль
Заброшенный и таинственный аул в Дагестане произведет на нас сильное впечатление
Северная Осетия
Северная Осетия
Увидим три самых известных ущелья, скальную крепость, город мертвых и монастырь
Чечня
Чечня
Восхитимся молодой и развивающейся столицей – городом Грозным
Сочная кухня
Сочная кухня
Отведаем блюда национальных кухонь народов Кавказа

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Махачкалу, Дербент

10:30 Сбор группы у отеля Жак в Махачкале и на ж.д. вокзале (если приезжаете поездом на ж.д).

12:15 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Начало 12:15, программа дня: Махачкала – Дербент – Избербаш.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд в Дербент – один из самых древних городов мира. (200 км).

Обед (вкл. в стоимость).

Обзорная экскурсия по Дербенту, одному из древнейших городов мира, расположившемуся на узком проходе между берегом Каспийского моря и предгорьями Кавказа.

По разным оценкам городу от 4 до 5 тысяч лет.

Город пережил бурные исторические события, здесь пролегал один из важнейших участков Великого Шёлкового пути.

Дербент на протяжении многих сотен лет выступал перекрёстком цивилизации, связывавшим Восток и Запад.

В наше время весь «старый город» является музеем под открытом небом.

Здесь и старейшая Джума-мечеть, самый древний христианский храм, домик Петра I, ханский дворец, крепостная стена Даг-Бары и, конечно же, могучая цитадель Нарын-кала – «Солнечная крепость», которая тысячи лет защищала Дербент от нашествия кочевников.

Прогулка по магалам старого города.

Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал! 

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж за день: 240 км.

Прибытие в Махачкалу, ДербентПрибытие в Махачкалу, ДербентПрибытие в Махачкалу, ДербентПрибытие в Махачкалу, ДербентПрибытие в Махачкалу, ДербентПрибытие в Махачкалу, ДербентПрибытие в Махачкалу, ДербентПрибытие в Махачкалу, ДербентПрибытие в Махачкалу, Дербент
2 день
Гуниб – Гамсутль – Чох

Начало 08:00,

Переезд в Гунибский район: «Здравствуй, славный Гуниб, Дагестана живая краса!» Расул Гамзатов.

Аул Гамсутль, который часто называют село-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу, находится на высоте 1700 м.

Здесь нет дороги, поэтому чуть более часа пути надо идти пешком вдоль каньона.

Но оно того стоит!

Гамсутль считают одним из самых древних поселений в Дагестане и, хотя аул относительно недавно был покинут людьми, кажется, что время здесь будто остановилось и все окружающее больше походит на декорации к фильму.

Расположенный вдалеке от современной цивилизации аул поражает красивейшими видами, потрясающей природой.

Здесь уникальная аура и энергетика, притягивающая сюда большое количество туристов.

На противоположном склоне хребта расположился высокогорный аул Чох – родина многих выдающихся дагестанских ученых, просветителей и военной аристократии.

Дома с разноцветными крышами пристроены друг к другу, как этажи в многоэтажке, одной из стен им служит гора.

В Дагестане немало аулов, знаменитых своей историей.

Но среди них Чох выделяется своим романтическим и героическим прошлым.

Обед (вкл. в стоимость).

Верхний Гуниб — это особая атмосфера, воздух насыщен кислородом, а вокруг потрясающие панорамные виды величественных гор и ущелий.

Но это место привлекает не только природной красотой.

Именно здесь 25 августа 1859 года закончилась затяжная и кровопролитная Кавказская война, Гуниб был последним оплотом имама Шамиля.

Экскурсия по историческим местам: ротонда «Беседка Шамиля» на месте завершения Кавказской войны, «Царская поляна», где император Александр II устроил широкое застолье в честь окончания войны, Гунибская крепость – свидетель великих исторических событий и «Ворота Шамиля».

В нижнем Гунибе возможен осмотр музея Кавказской войны, усадьбы Александра II, мемориального комплекса «Журавли».

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

Гуниб – Гамсутль – ЧохГуниб – Гамсутль – ЧохГуниб – Гамсутль – ЧохГуниб – Гамсутль – ЧохГуниб – Гамсутль – Чох
3 день
Чиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум

Начало 08:00.

Грандиозный Сулакский каньон глубиной до 1920 м., великое творение природы, растянулся по территории Дагестана на 53 км.

Каньон впечатляет и завораживает даже на фото, а когда видишь все вживую, дух захватывает!

В поселке Дубки оборудованы несколько безопасных смотровых площадок, откуда каньон предстанет во всей красе.

Прогулка на катере по бирюзовым водам каньона оставит неожиданные и яркие впечатления.

(В связи с распоряжением местных властей с 01.06 до дополнительного уведомления прогулки на катере в Дагестане будут осуществляться не по Сулакскому каньону, а по Чиркейскому водохранилищу).

По дороге увидим Чиркейскую ГЭС – крупнейшую ГЭС на Северном Кавказе.

Обед (вкл. в стоимость) — рыбное хозяйство «Янтарное».

Удачное место для дружеского обеда, дополняющего насыщенный день и увлекательное путешествие.

Здесь гарантирована масса позитивных эмоций, заряд бодрости, блюда из свежей форели, чуду и шашлык!

Бархан Сарыкум – второй по величине в мире, самая большая дюна Европы.

Сарыкум – кусочек азиатской пустыни в самом сердце горного края явился местом съемки культового кинофильма «Белое солнце пустыни».

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж за день: 280 км., продолжительность 9 часов.

Чиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан СарыкумЧиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан СарыкумЧиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум
4 день
Обзорные экскурсии по Махачкале и Грозном

Завтрак.

Переезд в Махачкалу.

Обзорная экскурсия по Махачкале.

«Я люблю твое лицо, Махачкала, отраженное в воде каспийской» Расул Гамзатов. 

Столица гостеприимного Дагестана встречает гостей солнцем юга, ликующими криками чаек и изумрудной волной Каспийского моря. Махачкала – город-порт, молодая столица.

Городу нет и двухсот лет, однако истории тут предостаточно.

Погружение в атмосферу города позволит узнать, как на земле Дагестана вместе живут 33 народности и национальности, увидеть знаковые места города, сделать запоминающиеся фото.

Обязательно заглянем на махачкалинский базар – колоритный восточный рынок.

Изобилие фруктов и сладостей, горный домашний сыр и мед, конечно же, урбеч — супер-продукт из Дагестана.

Километраж: 70 км., продолжительность 4 часа.

12:00 Переезд из Махачкалы в Грозный, прибытие ориентировочно к 16:00.

Обед (вкл. в стоимость).

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном.

 Грозный-Сити – Цветочный парк – мечеть Сердце Чечни – Храм Архангела Михаила – проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы.

Грозный сегодня – очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны.

Духовное сердце Грозного – мечеть Сердце Чечни, которая издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры.

Храм Архангела Михаила, построенный казаками в 1868 году и восстановленный после войны.

Посетим высотный комплекс «Грозный-Сити», с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности.

Цветочный парк у комплекса «Грозный-Сити», так же известный в народе как «Парк чудес», является одним из наиболее популярных мест в Грозном. 

Прогуляемся по проспекту Махмуда Эсамбаева, посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы».

19:00 Ужин блюдами национальной чеченской кухни (доп. плата).

Километраж: 170 км, время в пути 3 часа.

Обзорные экскурсии по Махачкале и ГрозномОбзорные экскурсии по Махачкале и ГрозномОбзорные экскурсии по Махачкале и ГрозномОбзорные экскурсии по Махачкале и ГрозномОбзорные экскурсии по Махачкале и ГрозномОбзорные экскурсии по Махачкале и Грозном
5 день
Грозный – Кезеной Ам – Хой – Шали – Владикавказ

Завтрак.

Начало 08:00.

Сегодня направляемся к высокогорному озеру Кезеной-Ам, которое является самым большим и глубоким на Северном Кавказе.

Проедем по живописному Веденскому ущелью и остановимся у памятника знаменитому чеченскому абреку Зелимхану близ с. Харачой и горного родника «Девичья коса».

Раскинувшееся среди горных степей и скал озеро Кезеной-Ам поражает своей красотой.

Озеро расположено на высоте 1869 метров над уровнем моря.

Небольшая экскурсия на руины древнего селения «Хой», с осмотром боевых и сигнальных башен, нависших над глубоким ущельем, арочные строения горцев, искусственных террас для земледелия.

Обед с традиционными блюдами чеченской кухни (вкл. в стоимость).

На обратном пути заедем в Шали, чтоб полюбоваться на новую недавно открывшуюся белоснежную мечеть "Гордость мусульман".

Над возведением храма трудились специально приглашенные архитекторы из Узбекистана.

Поэтому новая мечеть построена в необычном для Северного Кавказа среднеазиатском стиле.

19:00 Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.

Грозный – Кезеной Ам – Хой – Шали – ВладикавказГрозный – Кезеной Ам – Хой – Шали – ВладикавказГрозный – Кезеной Ам – Хой – Шали – ВладикавказГрозный – Кезеной Ам – Хой – Шали – Владикавказ
6 день
Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс

Завтрак.

Начало 08:30.

Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии.

До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.

Кадаргаванский каньон – уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Скальная крепость Дзивгис.

Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком.

Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.

Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити.

Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия.

Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне.

Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.

Обед (вкл. в стоимость).

Башня Курта и Тага, другие фамильные башни, террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.

Переезд в Даргавскую долину.

Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы.

Сторожевые башни 16-17 веков.

Кармадон – одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.

Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году.

В результате обвала погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова.

Прибытие во Владикавказ.

19:00 – 21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс
7 день
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Завтрак.

Начало 09:00.

Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд».

Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества.

Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье.

Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов.

Ингушетия изобилует башнями, но именно в Эрзи их больше всех.

Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений.

С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото.

Далее направляемся в Таргимскую котловину – сердце горной Ингушетии.

Край, окутанный легендами и преданиями предков, погрузит в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов.

Обед-ланч (вкл. в стоимость): чапильг (национальная лепешка с творогом) + свежий салат + чай травяной или кофе.

Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине.

Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта.

Совсем недалеко, остановка у башенного комплекса Таргим.

Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий.

Башни Вовнушки – один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»!

История сказочных башен овеяна самыми удивительными легендами и преданиями.

Знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.

Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий. В XII веке на фундаменте этой постройки была возведена уже христианская церковь.

Ассинское ущелье – одно из красивейших ущелий Кавказа.

Протяженностью 17 километров, сопровождаемое бурными потоками реки Асса, оно всю дорогу радует глаз удивительными картинами.

Именно в этом ущелье легендарный ингушский богатырь победил злого дракона Сармака, который перед своей смертью расцарапал ближайшие скалы.

Ингушские башни охраняли входы и в это ущелье.

Магас – столица республики Ингушетия.

Самый молодой в России, но тем не менее очень современный и впечатляющий город.

Он построен в чистом поле всего за двадцать с лишним лет.

Это – современные городские постройки, самый высокий в мире (100 метров) этнографический музей в виде ингушской боевой башни, автобусные остановки, оснащенные кондиционерами, беспроводным интернетом, USB-зарядками и ковриками для молитвы.

Мы обязательно остановимся в магазине сувениров и посетим студию Истинг, где вы сможете посмотреть и приобрести продукцию ингушских мастериц, возродивших традиционное изготовление ковров.

17:30 – 18:00 Прибытие во Владикавказ.

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа
8 день
Алагирское ущелье – Цей

Завтрак.

Алагирское ущелье – Цей – аул Нар.

Начало 08:30.

Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция.

Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии.

Это место является дзуаром – святым местом.

Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.

По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника).

Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.

Военно-Осетинская дорога с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа.

В Касарской теснине сохранились остатки древней аланской таможенной заставы «Зылын дуар» (с осетинского — Кривая дверь).

С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове.

Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой!

Ущелье многие столетия является священным для осетин -– тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.

В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений – древнеаланское святилище Реком.

Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

Гора Монах – неподвижный и суровый хранитель Цея. 

На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.

Двигаясь дальше по Транскаму вглубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар - родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм. Любовь – моя святыня. Вселенная – отечество моё».

Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.

Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин.

На обратном пути послушаем рассказ про Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты.

По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Алагирское ущелье – ЦейАлагирское ущелье – ЦейАлагирское ущелье – ЦейАлагирское ущелье – Цей
9 день
Владикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау / Чегет

Завтрак.

Начало 08:00.

Наш путь лежит в Чегемское ущелье, царство реки Чегем и красивейших в России водопадов.

В этом месте произошло переплетение двух стихий — воды и камня, которые вместе смогли образовать совершенно фантастические пейзажи.

Далее мы отправимся к подножию высочайшей горы Европы – Эльбрусу (5462 м), по пути познакомимся с достопримечательностями самого большого и знаменитого на Центральном Кавказе Баксанского ущелья, посетим красивейшую Поляну нарзанов.

Затем мы поднимемся на поляну Азау (2300 м над уровнем моря) и здесь разместимся в гостинице.

До наступления темноты можно прогуляться по поляне, которая прекрасна в любое время года.

Хвойный лес, горный воздух, природные нарзаны создают настроение и укрепляют иммунитет.

Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).

Размещение в отелях пол. Азау / Чегет.

Километраж за день: 315 км., продолжительность 9 часов.

Владикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау / ЧегетВладикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау / ЧегетВладикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау / Чегет
10 день
Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. – переезд в Минеральные Воды, отъезд

Завтрак.

Начало 09:00 (187 км).

Эльбрус – визитная карточка Северного Кавказа!

Сегодня, позавтракав, по канатной дороге комплекса «Эльбрус» мы поднимемся на станцию Мир (3450 м) и осмотрим окрестности: пьянящее ощущение от покорения самой высокой вершины Европы, бесконечная панорама заснеженных хребтов и проплывающие под ногами облака.

По пути мы узнаем историю покорения одного из красивейших пиков мира, спящего вулкана, с которым связано много мистических событий.

Канатная дорога поднимет нас к вечным снегам и льдам, к невообразимым панорамам Главного Кавказского хребта.

Интересующиеся историей могут посетить Музей боевой славы защитников Эльбруса в годы Великой Отечественной войны, а кто-то захочет просто зайти в кафе, попробовать местную выпечку, горячие блюда, чай, кофе, глинтвейн.

Желающие смогут подняться на верхнюю станцию канатки — Гара-Баши (3850м) и покататься на снегоходах и ратраках.

Впечатления и эмоции останутся на всю жизнь!

Обед – самостоятельно (доп. плата).

14:00 Групповой трансфер в аэропорт / на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам /поездам, позже 18:00.

Километраж за день: 187 км.

Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. – переезд в Минеральные Воды, отъездЭкскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. – переезд в Минеральные Воды, отъездЭкскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. – переезд в Минеральные Воды, отъездЭкскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. – переезд в Минеральные Воды, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и в туристическом комплексе.

Стоимость тура за номер (два взрослых) в зависимости от размещения и выбранных дат, руб.:

Даты  заездаОтельТип номераПитаниеНочиЦена
26.06-27.08Океан 3*Double/TwinЗавтрак3

122000

 

Беркат 3*Double/TwinЗавтрак1
Отель Планета ЛюксDouble/TwinЗавтрак4

Туркомплекс Терскол (поляна Азау 

или Чегет)

Double/TwinЗавтрак1
Даты  заездаОтельТип номераПитаниеНочиЦена
с 26.06Океан 3*TripleЗавтрак3

182400

 

Беркат 3*TripleЗавтрак1
Отель Планета ЛюксTripleЗавтрак4

Туркомплекс Терскол (поляна Азау 

или Чегет)

TripleЗавтрак1
с 26.06Океан 3*2Ad+1Ch (10-16 лет)Завтрак3

174000

 

Беркат 3*2Ad+1Ch (10-16 лет)Завтрак1
Отель Планета Люкс 3*2Ad+1Ch (10-16 лет)Завтрак4

Туркомплекс Терскол (поляна Азау 

или Чегет)

2Ad+1Ch (10-16 лет)Завтрак1
Дата заездаОтельТип номераПитаниеНочиЦена
 с 28.08Океан 3*Double/TwinЗавтрак3

122000

 

Беркат 3*Double/TwinЗавтрак1
Отель Планета Люкс 3*Double/TwinЗавтрак4

Туркомплекс Терскол (поляна Азау 

или Чегет)

Double/TwinЗавтрак1
с 28.08AZIMUT 4*Double/TwinШведский стол3

147230

 

Беркат 3*Double/TwinЗавтрак1
Отель Планета Люкс 3*Double/TwinЗавтрак4

Туркомплекс Терскол (поляна Азау 

или Чегет)

Double/TwinЗавтрак1
с 28.08AZIMUT 4*Double/TwinШведский стол3

163970

 

Беркат 3*Double/TwinЗавтрак1
Гостиница Владикавказ 4*Double/TwinШведский стол4

Туркомплекс Терскол (поляна Азау 

или Чегет)

Double/TwinЗавтрак1

При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Стоимость одноместного размещения (Океан 3*, Беркат 3*, Планета Люкс 3*, Туркомплекс (на поляне Азау или Чегет) — 79 500 руб.

Возможные варианты размещения на туркомплексе: Снежный Барс 3*, Балкария 3*, Антау 3*, Альпина.

С 28.08 возможно размещение в отеле Azimut 4*, Каспийск и Гостинице Владикавказ 4*.

Указаны возможные варианты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии до 12:15
  • Групповой трансфер с поляны Азау/Чегет в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 8 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно из г. Минеральные Воды
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб. /чел.
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау – ст. Мир – 1 600 руб. /чел.
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый – 1 900 руб. /чел. ребенок до 18 лет – 1 600 руб. /чел. детское меню, до 8 лет – 700 руб. /чел.
  • Взрослый – 1 900 руб. /чел.
  • Ребенок до 18 лет – 1 600 руб. /чел.
  • Детское меню, до 8 лет – 700 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

В туре нужны защитные средства/спреи от насекомых?

Всегда необходимо иметь с собой мазь от загара и при необходимости спреи от насекомых

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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К
13 июня 2022
За 10 дней увидели и услышали столько, что при самостоятельной поездке заняло бы гораздо больше времени. Впечатлений море, потрясающие виды, гостеприимные люди, отличные попутчики. Природа и немного древней истории. О событиях 20 и 21 века рассказывают совсем немного и осторожно, ну, возможно, это и правильно, всё же тур больше про природу и обычаи. Организовано хорошо, водители надёжные, профессиональные, гиды увлечённые, в целом атмосфера создалась в путешествии очень дружеская, и это здорово! Размещение во всех пунктах хорошее, иногда отличное, обеды в национальном духе, знакомство с местной кухней. Очень рекомендую этот тур всем любителям природы и путешествий - впечатления незабываемые! Красотой этого края невозможно не проникнуться. А подготовки специальной не требуется - обо всем позаботились организаторы. Особенно хочется отметить замечательную Лолиту, а также Шамхана, Беллу и Андрея. Спасибо!!!
Н
2 июня 2022
Все понравилось. Сравнивать не с чем, так как путешествовали первый раз. Спасибо.
К
24 мая 2022
Большое спасибо за 10 увлекательных дней на Кавказе. Программа очень насыщенная, особенно Дагестан. Начинали в 7 утра, возвращались затемно. Очень благодарны организаторам в каждом регионе. Практически все старались выложиться максимально. В Дагестане у нас была гид Лолита, очень ответственная и открытая девушка, мягко но эффективно организовывала группу) В Чечне с нами был гид Шам) С такой любовью про свой регион не говорил, наверное, больше никто. Во Владикавказе каждый день с нами были разные ребята. Единственное, чего не хватило во Владикавказе - обзорной пешеходной экскурсии по городу. Да, ее и не было в программе, но с выездов мы возвращались около 16-17 часов, и провести обзор по городу вполне было время. После двух первых насыщенных регионов немного не хватило. Аланский вечер понравился, была и вкусная еда, и яркая танцевально/музыкальная программа. Сильно НЕ понравился гид по Ингушетии - Инал. Господа, с товарища не вытянуть слова, речь сложная, не связная,"ленивая". В Ингушетию в тот день нас поехало 2 автобуса, и коллегам с гидом Магомедом повезло, а вот нам с Иналом - не очень. Приэльбрусье и сам Эльбрус стали звездой тура) Повезло с погодой и с видами, которые открылись нам с горы. В целом тур подобного формата дает мощную перезагрузку). По еде: в Дагестане завтрак был в 7 (шведский стол), обед около 16, обеды всегда очень разнообразные (3-4 перемены блюд на стол), все горячее. Были и чуду, и хинкал, и дагестанская абрикосовая каша с урбечем, и голубцы… В Чечне был один вкусный обед с супом и национальными лепешками с начинкой. Гиды четко организовывали группы, чтоб не было толкотни. В Осетинской части тоже были прекрасные обеды, но часто холодные:( в Ингушетии была обычная столовая, все вкусное и горячее. В приэльбрусье еда была за свой счет.
В целом еще хочется отметить, что из-за всей насыщенности программы - часто не хватало времени для посещения локации. А еще локации были пустые, потом туда приезжали 2-4 микроавтобуса, и сразу вся локация в людях. Потом все уезжают - и локация снова пустая. Если бы немного поочередно привозить группы, возможно было бы более уединенно.

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