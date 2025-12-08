1 день

Заселение в отель, экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель до 14:00.

После заселения, совместно с нашим координатором, вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьер», гдев 15:00,состоится обед (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Сразу после обеда запланирована автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.

Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

В программе: Осетинская церковь, Аллея славы, парк «Нартон», площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер».

19:00 Возвращение в отель.

Ужин (доп. плата).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160