Программа тура по дням
Заселение в отель, экскурсия по Владикавказу
Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отель до 14:00.
После заселения, совместно с нашим координатором, вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьер», гдев 15:00,состоится обед (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Сразу после обеда запланирована автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.
Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.
В программе: Осетинская церковь, Аллея славы, парк «Нартон», площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер».
19:00 Возвращение в отель.
Ужин (доп. плата).
Сулакский каньон
В 06:00 (ранний завтрак), вы отправитель в республику Дагестан, на Сулакский каньон.
Это самое популярное место в Дагестане.
Со смотровой площадки на вершине горы в с. Дубки, во всей красе предстанет перед вами самый глубокий каньон Европы.
С высоты птичьего полета мы увидим тонкий ручеек реки Сулак, петляющий по дну каньона, скалы-великаны, лежащие у наших ног, и, возможно, пролетающих рядом орлов.
На борту катера, мы совершим небольшую прогулку по Чиркейскому водохранилищу.
Далее мы отправимся в пещерный комплекс «Нокхъо», прогуляемся по знаменитому висячему мосту, а особо отважных ждет прыжок на аттракционе зиплайн (оплата аттракционов за свой счет).
Обед будет проходить в местном ресторанном комплексе Глав Рыба на форелевом хозяйстве.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, посещение смотровой площадки в с. Дубки, катание на катерах, посещение пещерного комплекса «Нокхъо», обед в местном ресторанном комплексе «Глав Рыба».
Ориентировочное время прибытия 20:00.
Ужин (доп. плата).
Экскурсия в Кабардино-Балкарскую республику
В 08:30, после завтрака Вы отправитель на интереснейшую экскурсионную программу в Кабардино-Балкарскую Республику.
Верхняя Балкария — живописная местность с горами, лугами и озёрами, соединившая в себе истинную красоту первозданной природы, величие горных вершин и самобытность древних достопримечательностей.
Черекская теснина расположена в Черек-Балкарское ущелье, здесь можно увидеть всё: скалы и обрывы, озёра и водопады, некрополи и заброшенные аулы, а также окутанные легендами сторожевые башни.
Также полюбуетесь в с. Бабугент Голубыми озерами, окружёнными горами и альпийскими лугами. Увидите озеро Церик-кёль, или Голубое озеро, знаменитое необыкновенным цветом воды.
Посетите Нижнее Голубое озеро (Церик-кель), который является памятником природы. Комплекс голубых озер – это уникальное природное явление, которое расположены в невероятно живописном месте. Природа здесь восхищает своей многогранностью.
Сделав памятные фотографии и полюбовавшись пейзажами, мы отправимся далее, к Черекской теснине, по которой сможем совершить увлекательную пешеходную прогулку и послушать рассказы экскурсовода об истории этого места. Наш путь пройдет по серпантину, вверх, к туннелю в Черекской теснине.
Полюбуетесь Черекским каньоном. Пройдетесь пешим маршрутом по грунтовой дороге вдоль (примерно 300 метров). Это один из самых ярких этапов экскурсии – это прогулка по старой колесной дороге, которая выбита прямо в отвесной скале.
После туннеля берет начало дорога к бывшей крепости Зылги-Кала. Уникальная крепость, прислонившаяся к отвесной скале как какое-то птичье гнездо. Именно отсюда начинается огромная старинная оборонительная система, которая была построена еще в средневековье, башня Балкаровых, Амир-Хана, Курнаят.
Прогуляетесь по окрестностям Верхней Балкарии — Аул Кюннюм, давно покинутый и обжитый только горными ветрами, располагается в ущелье реки Черек, Кюннюм-Эль, Башня князей Абаевых — постройка, относящаяся к позднему средневековью. (Абай-Кала).
Аул Шканты и башня Амирхановых (Амирхан-Кала), и другие удивительные памятники прошлого. Мы окунемся во времена войн и сражений, храбрецов и предателей, услышим множество рассказов и легенд о хозяевах этих мест.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, посещение каньона, Голубые озера, Обед в ресторане «Верхние голубые озера».
Ориентировочное время прибытия 19:00.
Ужин самостоятельный.
Путешествие в Грозный и Шали
В 9:00 после завтрака, вы отправитесь в г. Грозный, где состоится обзорная пешеходная экскурсия. Вы увидите все «визитные карточки» города и узнаете историю самых значимых зданий.
В программе:
- Храм Архангела Михаила — вас впечатлит этот красивейший архитектурный ансамбль в традиционном русском стиле с тремя куполами и колокольней. Я расскажу его временами трагическую историю и поясню, почему с момента освящения храм ни разу не закрывался, даже в Советские времена;
- Цветочный парк — вы увидите более 500 разновидностей деревьев, среди которых клены, березы и даже пальмы. А еще сможете сделать забавные селфи на фоне топиарных фигур;
- Грозный-Сити — семь устремившихся в небо высотных зданий, амбициозно и дерзко заявляющих о больших перспективах Чечни. В многоэтажках расположены жилые квартиры, бассейны, магазины, рестораны, гостиница и деловой центр с вертолетной площадкой на крыше. Вы подниметесь на смотровую одной из башен комплекса и посмотрите на город с высоты птичьего полета;
- Мечеть «Сердце Чечни» — главная достопримечательность Грозного. Издали она напомнит вам роскошный цветок, а вблизи восхитит величием архитектуры. Я расскажу, в каком стиле построена мечеть и какие материалы использовались для отделки внутренних и внешних помещений;
- Центральная площадь — прекрасное место, чтобы ощутить дух города и сфотографироваться на фоне архитектурного тандема мечети и исполинского комплекса «Грозный Сити». Излюбленное место туристов;
- Музей А. Кадырова в Грозном — это Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова.
14:00 обед в Ресторане «Шейх Палас» г. Грозный
Далее переезд в г. Шали, посещение самой большой в Европе мечети «Гордость Мусульман». Совершать молитву внутри мечети могут сразу 30 тысяч человек. Мечеть начала действовать в 2019 году. Мечеть выглядит ослепительно белой, потому что покрыта особым греческим мрамором, привезённым с острова Тасос.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в Ресторане «Шейх Палас», входные билеты в «Грозный Сити», входные билеты в музей имени А. Кадырова.
Ужин (доп. плата).
Горная Ингушетия (Джейрахское ущелье)
В 09:00 после завтрака вы отправитесь с нашим гидом в республику Ингушетия, Джейрахский район.
Наша экскурсия начнется с Дарьяльского ущелья, мы будем ехать по знаменитой Военно Грузинской дороге.
Дарьяльское ущелье — это грандиозный природный разлом Бокового хребта горной системы Большой Кавказ, по дну которого протекает р. Терек. Его протяженность составляет 12 км. Дарьяльское ущелье — это грандиозный природный разлом Бокового хребта горной системы Большой Кавказ, по дну которого протекает р. Терек. Его протяженность составляет 12 км. Первое исторически фиксируемое название укрепления «Дариал» (Дар-и-Алан) переводится с персидского языка, как «Ворота алан». За ними лежали владения ираноязычных кочевых племен скифо-сарматского происхождения — аланов.
Далее мы с Вами переместимся в Джейрахском ущелье — исторический центр и самой древней части республики Ингушетия, где сохранились главные исторические памятники. По ущелью проложены многочисленные альпинистские маршруты и тропы для туристов.
Вы увидите натуральное хозяйство местных жителей, которые, как и сто лет назад заготавливают сено на зиму, варят сыр и чтут вековые традиции. Мы с вами посетим главные памятники Джейрахского ущелья.
Вы увидите древнюю родовую башню Цуровых, которые по сей день живут рядом с ней, а также древний город Таргим, селение Эгикал и башенный комплекс Вовнушки на отвесных скалах. Гид расскажет вам, для чего возводились такие башни и что символизировали. Вы также посетите храм Тхаба-ерды, сооруженный в VIII веке.
Кроме того, вас ждут природные достопримечательности — живописный Ляжгинский водопад (пройдемся по эко тропе к водопаду, эко тропа 3 км. По желанию) и захватывающий дух Цей-Лоамский перевал.
Обед состоится в прекрасном месте на высоте 2 100 м. н.у. м. в ресторане «Цей-Лоам».
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, въезд на территории экозоны, обед в Ресторане «Цей-Лоам».
Вечером вы вернетесь в отель.
Ужин (доп. плата).
Экскурсия "Три ущелья Осетии" и "Аланский вечер"
В 09:00 после завтрака вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.
До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения.
Мы посетим Кадаргаванский каньон — уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Средневековая скальная крепость Дзивгис — крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке.
Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь – это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.
Здесь можно подняться по "лестнице отпущения грехов", насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.
13:30 Национальный обед в ресторане «Долина Солнца».
Далее переезд в Даргавскую котловину.
"Осетинская Долина Фараонов" — Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской "Долиной Фараонов".
По живописным горным склонам рассыпался целый "город" из, более чем, 90 склеповых сооружений оригинальной формы в виде белых каменных башенок-домиков с необычными крышами.
Покой "Осетинской долины Фараонов" охраняют величественные Сторожевые башни XVI-XVII веков.
По дороге увидим знаменитый Арт объект Осетинская буква «А», Башни Курта и Тага, другие фамильные башни, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.
Далее переезд в Геналдонское ущелье — это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.
17:30 Прибытие в г. Владикавказ, трансфер по отелям (время для переодевания).
18:40 Трансфер по отелям в Ресторан «Кавказ Hall».
19:00 Вы пребудете в ресторан «Кавказ Hall» в г. Владикавказ, где состоится «Аланский вечер» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств), этно-гастрономическое шоу, уютное национальное застолье (алкоголь включен), национальная кухня Северной Осетии, знаменитые Осетинские пироги, выступление народных вокально-инструментальных коллективов Республики Северная Осетия — Алания, выступление национального Ансамбля «Мамисон», национальный Ведущий (тамада), мастер класс по национальному Осетинскому танцу «Симд».
В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь», «Аланский вечер».
Прибытие в отель около 23:00.
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт/ ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения:
|Размещение
|Категория
Twin
2-местное
Double
2-местное
Singl
1-местное
Triple
3-местное
DBL+CH
3-местное
|Quad
|Breakfast/Завтрак
|Гостиница Владикавказ 4*
|Комфорт
|169 900
|169 900
|119 825
|222 225
|218 000
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Кадгарон 3*
|Стандарт
|134 650
|134 650
|78 575
|186 750
|180 000
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Планета Люкс 3*
|Стандарт
|136 150
|136 150
|82 325
|190 725
|185 000
|по запросу
|Шведский стол
|Парк Отель Владикавказ 5*
|Стандарт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|Шведский стол
|Камелия Отель 3*
|Стандарт
|120 400
|120 400
|71 075
|175 725
|175 000
|по запросу
|Шведский стол
Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:
|Размещение
|2 человека
|2 взрослых + ребенок
|3 человека
|4 человека
|1 человек
|Без проживания (без завтраков)
|89650
|134475
|134475
|179300
|44825
Варианты проживания
Гостиница Владикавказ 4
Расположена в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.
По утрам в гостинице «Владикавказ Интурист-Осетия» сервируют завтрак «шведский стол».
«Владикавказ» и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.
Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Отель Планета Люкс
Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Отель Кадгарон
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
Парк Отель Владикавказ 5
Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна.
Камелия Отель 3
Находится в городе Владикавказе. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка.
Просторные апартаменты оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями.
Каждое утро для гостей сервируют сытный континентальный завтрак. Также можно посетить ближайшие рестораны и кафе и прекрасно отдохнуть там в непринужденной обстановке.
Приветливые сотрудники с радостью помогут решить любой вопрос. В окрестностях можно арендовать на время велосипед и устроить увлекательную поездку.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах Владикавказа по программе тура, если выбран тариф с размещением
- Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
- Вход в пещерный комплекс «Нокхъо»
- Катание на катере на Чиркейском водохранилище
- Гастрономический этно-вечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
- Трансфер к месту встречи группы и обратно заказывается отдельно: до и от ж/д вокзала - 1 000 руб. /в одну сторону (легковая машина до 4 чел.) из/в аэропорт - 2 500 руб. /в одну сторону (легковая машина до 4 чел.)
- До и от ж/д вокзала - 1 000 руб. /в одну сторону (легковая машина до 4 чел.)
- Из/в аэропорт - 2 500 руб. /в одну сторону (легковая машина до 4 чел.)
- Вход и катание на атракционе зиплайн на Сулакском каньоне - 500 руб. /чел
- Оплата аттракционов в комплексе «Нокхъо»
- Питание: ужины
- Экскурсии, входные билеты на объекты не включенные в программу тура
- Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры или дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- флисовая куртка (или любая другая);
- фотоаппарат;
- кроссовки/удобная обувь;
- зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Информация для иностранных граждан
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Как узнать важную информацию для участников группы?
Накануне дня заезда, формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы (если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей информационно-координационной деятельности). В группе ежедневно вывешивается информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах, автобусах и водителях.
Туристам, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.
Сколько человек будет в заезде?
Трансфер: Ингушетия, Сулакский каньон, Грозный, Верхняя Балкария — передвигаемся на больших, комфортных 29,35,50 местных автобусах «Хайгер».
Северная Осетия «Три ущелья» — передвигаемся на 18 местных Mercedec-Benz Sprinter.
Количество человек в группе с гидом — 20.
Общее количество человек в заезде не ограничено.
В программе нет ограничений по кол-ву туристов в конкретной дате, наполняемость происходит до последнего дня перед заездом.