Пять колец Кавказа

Знаменитые локации пяти республик Северного Кавказа и вкуснейшие национальные блюда ждут вас! Вы побываете в средневековом городе Эгикал, посетите Ассинское ущелье, Таргимскую котловину — древнюю колыбель Ингушского народа.

С высоты птичьего
читать дальше

полета увидите тонкий ручеек реки Сулак, петляющий по дну каньона, скалы-великаны, лежащие у ваших ног, и, возможно, пролетающих рядом орлов.

На борту катера вы совершите небольшую прогулку по Чиркейскому водохранилищу и отправитесь на этно-гастрономическое шоу, где вас ждет выступление народных вокально-инструментальных и танцевальных коллективов республики Северная Осетия.

Программа тура по дням

1 день

Заселение в отель, экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель до 14:00.

После заселения, совместно с нашим координатором, вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьер», гдев 15:00,состоится обед (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Сразу после обеда запланирована автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.

Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

В программе: Осетинская церковь, Аллея славы, парк «Нартон», площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер».

19:00 Возвращение в отель.

Ужин (доп. плата).

2 день

Сулакский каньон

В 06:00 (ранний завтрак), вы отправитель в республику Дагестан, на Сулакский каньон.

Это самое популярное место в Дагестане.

Со смотровой площадки на вершине горы в с. Дубки, во всей красе предстанет перед вами самый глубокий каньон Европы.

С высоты птичьего полета мы увидим тонкий ручеек реки Сулак, петляющий по дну каньона, скалы-великаны, лежащие у наших ног, и, возможно, пролетающих рядом орлов.

На борту катера, мы совершим небольшую прогулку по Чиркейскому водохранилищу.

Далее мы отправимся в пещерный комплекс «Нокхъо», прогуляемся по знаменитому висячему мосту, а особо отважных ждет прыжок на аттракционе зиплайн (оплата аттракционов за свой счет).

Обед будет проходить в местном ресторанном комплексе Глав Рыба на форелевом хозяйстве.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, посещение смотровой площадки в с. Дубки, катание на катерах, посещение пещерного комплекса «Нокхъо», обед в местном ресторанном комплексе «Глав Рыба».

Ориентировочное время прибытия 20:00.

Ужин (доп. плата).

3 день

Экскурсия в Кабардино-Балкарскую республику

В 08:30, после завтрака Вы отправитель на интереснейшую экскурсионную программу в Кабардино-Балкарскую Республику.

Верхняя Балкария — живописная местность с горами, лугами и озёрами, соединившая в себе истинную красоту первозданной природы, величие горных вершин и самобытность древних достопримечательностей.

Черекская теснина расположена в Черек-Балкарское ущелье, здесь можно увидеть всё: скалы и обрывы, озёра и водопады, некрополи и заброшенные аулы, а также окутанные легендами сторожевые башни.

Также полюбуетесь в с. Бабугент Голубыми озерами, окружёнными горами и альпийскими лугами. Увидите озеро Церик-кёль, или Голубое озеро, знаменитое необыкновенным цветом воды.

Посетите Нижнее Голубое озеро (Церик-кель), который является памятником природы. Комплекс голубых озер – это уникальное природное явление, которое расположены в невероятно живописном месте. Природа здесь восхищает своей многогранностью.

Сделав памятные фотографии и полюбовавшись пейзажами, мы отправимся далее, к Черекской теснине, по которой сможем совершить увлекательную пешеходную прогулку и послушать рассказы экскурсовода об истории этого места. Наш путь пройдет по серпантину, вверх, к туннелю в Черекской теснине.

Полюбуетесь Черекским каньоном. Пройдетесь пешим маршрутом по грунтовой дороге вдоль (примерно 300 метров). Это один из самых ярких этапов экскурсии – это прогулка по старой колесной дороге, которая выбита прямо в отвесной скале.

После туннеля берет начало дорога к бывшей крепости Зылги-Кала. Уникальная крепость, прислонившаяся к отвесной скале как какое-то птичье гнездо. Именно отсюда начинается огромная старинная оборонительная система, которая была построена еще в средневековье, башня Балкаровых, Амир-Хана, Курнаят.

Прогуляетесь по окрестностям Верхней Балкарии — Аул Кюннюм, давно покинутый и обжитый только горными ветрами, располагается в ущелье реки Черек, Кюннюм-Эль, Башня князей Абаевых — постройка, относящаяся к позднему средневековью. (Абай-Кала).

Аул Шканты и башня Амирхановых (Амирхан-Кала), и другие удивительные памятники прошлого. Мы окунемся во времена войн и сражений, храбрецов и предателей, услышим множество рассказов и легенд о хозяевах этих мест.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, посещение каньона, Голубые озера, Обед в ресторане «Верхние голубые озера».

Ориентировочное время прибытия 19:00.

Ужин самостоятельный.

4 день

Путешествие в Грозный и Шали

В 9:00 после завтрака, вы отправитесь в г. Грозный, где состоится обзорная пешеходная экскурсия. Вы увидите все «визитные карточки» города и узнаете историю самых значимых зданий.

В программе:

  • Храм Архангела Михаила — вас впечатлит этот красивейший архитектурный ансамбль в традиционном русском стиле с тремя куполами и колокольней. Я расскажу его временами трагическую историю и поясню, почему с момента освящения храм ни разу не закрывался, даже в Советские времена;
  • Цветочный парк — вы увидите более 500 разновидностей деревьев, среди которых клены, березы и даже пальмы. А еще сможете сделать забавные селфи на фоне топиарных фигур;
  • Грозный-Сити — семь устремившихся в небо высотных зданий, амбициозно и дерзко заявляющих о больших перспективах Чечни. В многоэтажках расположены жилые квартиры, бассейны, магазины, рестораны, гостиница и деловой центр с вертолетной площадкой на крыше. Вы подниметесь на смотровую одной из башен комплекса и посмотрите на город с высоты птичьего полета;
  • Мечеть «Сердце Чечни» — главная достопримечательность Грозного. Издали она напомнит вам роскошный цветок, а вблизи восхитит величием архитектуры. Я расскажу, в каком стиле построена мечеть и какие материалы использовались для отделки внутренних и внешних помещений;
  • Центральная площадь — прекрасное место, чтобы ощутить дух города и сфотографироваться на фоне архитектурного тандема мечети и исполинского комплекса «Грозный Сити». Излюбленное место туристов;
  • Музей А. Кадырова в Грозном — это Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова.

14:00 обед в Ресторане «Шейх Палас» г. Грозный

Далее переезд в г. Шали, посещение самой большой в Европе мечети «Гордость Мусульман». Совершать молитву внутри мечети могут сразу 30 тысяч человек. Мечеть начала действовать в 2019 году. Мечеть выглядит ослепительно белой, потому что покрыта особым греческим мрамором, привезённым с острова Тасос.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в Ресторане «Шейх Палас», входные билеты в «Грозный Сити», входные билеты в музей имени А. Кадырова.

Ужин (доп. плата).

5 день

Горная Ингушетия (Джейрахское ущелье)

В 09:00 после завтрака вы отправитесь с нашим гидом в республику Ингушетия, Джейрахский район.

Наша экскурсия начнется с Дарьяльского ущелья, мы будем ехать по знаменитой Военно Грузинской дороге.

Дарьяльское ущелье — это грандиозный природный разлом Бокового хребта горной системы Большой Кавказ, по дну которого протекает р. Терек. Его протяженность составляет 12 км. Дарьяльское ущелье — это грандиозный природный разлом Бокового хребта горной системы Большой Кавказ, по дну которого протекает р. Терек. Его протяженность составляет 12 км. Первое исторически фиксируемое название укрепления «Дариал» (Дар-и-Алан) переводится с персидского языка, как «Ворота алан». За ними лежали владения ираноязычных кочевых племен скифо-сарматского происхождения — аланов.

Далее мы с Вами переместимся в Джейрахском ущелье — исторический центр и самой древней части республики Ингушетия, где сохранились главные исторические памятники. По ущелью проложены многочисленные альпинистские маршруты и тропы для туристов.

Вы увидите натуральное хозяйство местных жителей, которые, как и сто лет назад заготавливают сено на зиму, варят сыр и чтут вековые традиции. Мы с вами посетим главные памятники Джейрахского ущелья.

Вы увидите древнюю родовую башню Цуровых, которые по сей день живут рядом с ней, а также древний город Таргим, селение Эгикал и башенный комплекс Вовнушки на отвесных скалах. Гид расскажет вам, для чего возводились такие башни и что символизировали. Вы также посетите храм Тхаба-ерды, сооруженный в VIII веке.

Кроме того, вас ждут природные достопримечательности — живописный Ляжгинский водопад (пройдемся по эко тропе к водопаду, эко тропа 3 км. По желанию) и захватывающий дух Цей-Лоамский перевал.

Обед состоится в прекрасном месте на высоте 2 100 м. н.у. м. в ресторане «Цей-Лоам».

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, въезд на территории экозоны, обед в Ресторане «Цей-Лоам».

Вечером вы вернетесь в отель.

Ужин (доп. плата).

6 день

Экскурсия "Три ущелья Осетии" и "Аланский вечер"

В 09:00 после завтрака вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.

До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения.

Мы посетим Кадаргаванский каньон — уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Средневековая скальная крепость Дзивгис — крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке.

Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь – это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.

Здесь можно подняться по "лестнице отпущения грехов", насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.

13:30 Национальный обед в ресторане «Долина Солнца».

Далее переезд в Даргавскую котловину.

"Осетинская Долина Фараонов" — Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской "Долиной Фараонов".

По живописным горным склонам рассыпался целый "город" из, более чем, 90 склеповых сооружений оригинальной формы в виде белых каменных башенок-домиков с необычными крышами.

Покой "Осетинской долины Фараонов" охраняют величественные Сторожевые башни XVI-XVII веков.

По дороге увидим знаменитый Арт объект Осетинская буква «А», Башни Курта и Тага, другие фамильные башни, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.

Далее переезд в Геналдонское ущелье — это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.

17:30 Прибытие в г. Владикавказ, трансфер по отелям (время для переодевания).

18:40 Трансфер по отелям в Ресторан «Кавказ Hall».

19:00 Вы пребудете в ресторан «Кавказ Hall» в г. Владикавказ, где состоится «Аланский вечер» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств), этно-гастрономическое шоу, уютное национальное застолье (алкоголь включен), национальная кухня Северной Осетии, знаменитые Осетинские пироги, выступление народных вокально-инструментальных коллективов Республики Северная Осетия — Алания, выступление национального Ансамбля «Мамисон», национальный Ведущий (тамада), мастер класс по национальному Осетинскому танцу «Симд».

В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь», «Аланский вечер».

Прибытие в отель около 23:00.

7 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт/ ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения:

РазмещениеКатегория

Twin

2-местное

Double

2-местное

Singl

1-местное

Triple

3-местное

DBL+CH

3-местное

QuadBreakfast/Завтрак
Гостиница Владикавказ 4*Комфорт169 900169 900119 825222 225218 000по запросуШведский стол
Отель Кадгарон 3*Стандарт134 650134 65078 575186 750180 000по запросуШведский стол
Отель Планета Люкс 3*Стандарт136 150136 15082 325190 725185 000по запросуШведский стол
Парк Отель Владикавказ 5*Стандартпо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросуШведский стол
Камелия Отель 3*Стандарт120 400120 40071 075175 725175 000по запросуШведский стол

Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:

Размещение2 человека2 взрослых + ребенок3 человека4 человека1 человек
Без проживания (без завтраков)8965013447513447517930044825

Варианты проживания

Гостиница Владикавказ 4

6 ночей

Расположена в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.

По утрам в гостинице «Владикавказ Интурист-Осетия» сервируют завтрак «шведский стол».

«Владикавказ» и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.

Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.

Отель Планета Люкс

6 ночей

Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Отель Кадгарон

6 ночей

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

Парк Отель Владикавказ 5

6 ночей

Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна.

Камелия Отель 3

6 ночей

Находится в городе Владикавказе. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка.

Просторные апартаменты оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями.

Каждое утро для гостей сервируют сытный континентальный завтрак. Также можно посетить ближайшие рестораны и кафе и прекрасно отдохнуть там в непринужденной обстановке.

Приветливые сотрудники с радостью помогут решить любой вопрос. В окрестностях можно арендовать на время велосипед и устроить увлекательную поездку.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах Владикавказа по программе тура, если выбран тариф с размещением
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
  • Вход в пещерный комплекс «Нокхъо»
  • Катание на катере на Чиркейском водохранилище
  • Гастрономический этно-вечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
  • Трансфер к месту встречи группы и обратно заказывается отдельно: до и от ж/д вокзала - 1 000 руб. /в одну сторону (легковая машина до 4 чел.) из/в аэропорт - 2 500 руб. /в одну сторону (легковая машина до 4 чел.)
  • До и от ж/д вокзала - 1 000 руб. /в одну сторону (легковая машина до 4 чел.)
  • Из/в аэропорт - 2 500 руб. /в одну сторону (легковая машина до 4 чел.)
  • Вход и катание на атракционе зиплайн на Сулакском каньоне - 500 руб. /чел
  • Оплата аттракционов в комплексе «Нокхъо»
  • Питание: ужины
  • Экскурсии, входные билеты на объекты не включенные в программу тура
  • Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры или дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • флисовая куртка (или любая другая);
  • фотоаппарат;
  • кроссовки/удобная обувь;
  • зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Информация для иностранных граждан

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Как узнать важную информацию для участников группы?

Накануне дня заезда, формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы (если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей информационно-координационной деятельности). В группе ежедневно вывешивается информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах, автобусах и водителях.

Туристам, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.

Сколько человек будет в заезде?

Трансфер: Ингушетия, Сулакский каньон, Грозный, Верхняя Балкария — передвигаемся на больших, комфортных 29,35,50 местных автобусах «Хайгер».

Северная Осетия «Три ущелья» — передвигаемся на 18 местных Mercedec-Benz Sprinter.

Количество человек в группе с гидом — 20.

Общее количество человек в заезде не ограничено.

В программе нет ограничений по кол-ву туристов в конкретной дате, наполняемость происходит до последнего дня перед заездом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

