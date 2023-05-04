Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии

Попрактиковаться с тренерами в энергетически сильных местах и почувствовать единение с природой

Утром и вечером сертифицированные преподаватели будут проводить занятия и лекции, а между ними вас ждут прогулки по заповедным местам и атмосферному Владикавказу.

Мы побываем у крупнейшего водопада горной Ингушетии, посетим башенный город и древний покинутый аул, посмотрим на старинный христианский храм.

Энергия гор дарит чувство свободы и усиливает эффект от йога-практик — домой вы вернётесь в ресурсном и умиротворённом состоянии.
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Ближайшие даты:
23
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00
Завершение: Владикавказ, аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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