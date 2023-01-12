В гостях у могучего Казбека

Приглашаем в тур сразу по двум республикам Северного Кавказа - Северной Осетии и Ингушетии

5
3 отзыва
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Программа по дням
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Приглашаем в тур сразу по двум республикам Северного Кавказа – Северной Осетии и Ингушетии.

Перед вами откроются неповторимые по красоте пейзажи, наряду с древнейшими памятниками истории – родовые башни Ингушетии, некрополь Даргавс и многое другое.
В гостях у могучего Казбека
В гостях у могучего Казбека
В гостях у могучего Казбека
В гостях у могучего Казбека
В гостях у могучего Казбека
В гостях у могучего Казбека
В гостях у могучего Казбека
В гостях у могучего Казбека
В гостях у могучего Казбека
В гостях у могучего Казбека
В гостях у могучего Казбека
В гостях у могучего Казбека
В гостях у могучего Казбека
В гостях у могучего Казбека
В гостях у могучего Казбека
Ближайшие даты:

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • услышим множество легенд и исторических данных о регионе;
  • познакомимся с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье;
  • побываем в музее под открытым небом – Джейрахском ущелье, где находиятся 92 исторических памятника;
  • прогуляемся по Владикавказу – одному из крупнейших культурных, экономических и промышленных центров Северного Кавказа;
  • пообщаемся с местными жителями и узнаем поближе этот гостеприимный народ;
  • насладимся блюдами национальной ингушской кухни;
  • отдохнем душой и телом на курорте «Армхи».

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Ингушетией. Экскурсия к Мемориалу Памяти и Славы

Прибытие в аэропорт Назрань утренними рейсами (рекомендуемые рейсы – а/к Победа / а/к Ютеир в 10.25).

Встреча с местным гидом.

Обед с блюдами национальной ингушской кухни (самостоятельно).

Групповой трансфер в Джейрахское ущелье.

По дороге вы остановитесь у Мемориала Памяти и Славы и увидите новую столицу республики Магас во всей ее красе.

В том числе, вы посетите арку "Аланские ворота" – символ столицы Ингушетии, её древней и героической истории.

Она представляет собой две боковые и одну центральную башни высотой 15 метров.

С древних времён ингушские тейпы строили свои родовые башни.

Родовая башня являлась надёжным домом, защитой и олицетворением единства всего рода.

Посещение 100-метровой Башни Согласия, посещение этнографического музея.

Подъем на смотровую площадку.

Угощение в аланском дворе за доплату.

Проезд через погранпост, проверка документов (для иностранных граждан, в том числе из стран СН,Г проезд в погранзону возможен при оформлении погранпропуска за 45 дней).

Джейрахское ущелье – по сути, музей под открытым небом.

Здесь находится 92 исторических памятника, в том числе знаменитые ингушские боевые башни.

Некоторые архитектурные сооружения датируются вторым тысячелетием до н. э., а уникальные природно-климатические условия, бесспорно, выделяют Джейрах.

Вы увидите замковый комплекс Эрзи.

В переводе с ингушского "эрзи" означает "орёл".

Эрзи – это прекрасно сохранившиеся девять башен на склоне горы над рекой Армхи.

Башни и стены комплекса сложены из речных валунов и стоят без фундамента, непосредственно на скалах.

Высота боевых башен достигает 25-30 метров, ширина стен у подножия – 6 метров.

Историки датируют строительство комплекса XVII веком.

Вечером – прибытие в гостиницу «Армхи», размещение в номерах.

Ужин самостоятельно.

Первая встреча с Ингушетией. Экскурсия к Мемориалу Памяти и СлавыПервая встреча с Ингушетией. Экскурсия к Мемориалу Памяти и СлавыПервая встреча с Ингушетией. Экскурсия к Мемориалу Памяти и СлавыПервая встреча с Ингушетией. Экскурсия к Мемориалу Памяти и Славы
2 день

Экскурсия к башенным комплексам Эгикал, Вовнушки, храму Тхаба-Ерды

Завтрак в отеле.

Выселение из гостиницы.

В компании местного гида пройдет экскурсия в Джейрахское ущелье, которое по праву называют «жемчужиной» Ингушетии.

Сегодня группа познакомится с другим замковым комплексом – Эгикал, которыйрасположен в Таргимской котловине Джейрахского района у подножия горы Цей-Лоам.

Считается, что он был культурным, политическим и экономическим центром Средневековья.

Следующим пунктом программы будет посещение одного из самых ярких и экзотических башенных комплексов среди оборонительных строений древней Ингушетии.

Памятник Вовнушки состоит из трех основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы, а одна – на противоположной скале.

Башни комплекса издалека привлекают к себе внимание, они расположены в живописном ущелье реки Гулой-хи на фоне впечатляющих

скал и хребтов Кавказа.

Обед (сух паек).

Завершит программу осмотр одного из древнейших христианских храмов – Тхаба-Ерды, который стоит между селами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.

Дата сооружения этого храма в различных исследованиях «плавает» в рамках 700 лет, от VIII и до XIV века включительно.

Этот храм – редкое свидетельство существовавших на Северном Кавказе исторических связей, материальный пример переплетения архитектурных и культурных традиций тысячелетней давности.

Трансфер во Владикавказ.

Заселение в отель3*, свободное время, ужин самостоятельно.

Экскурсия к башенным комплексам Эгикал, Вовнушки, храму Тхаба-ЕрдыЭкскурсия к башенным комплексам Эгикал, Вовнушки, храму Тхаба-ЕрдыЭкскурсия к башенным комплексам Эгикал, Вовнушки, храму Тхаба-ЕрдыЭкскурсия к башенным комплексам Эгикал, Вовнушки, храму Тхаба-Ерды
3 день

Горная Осетия - некрополь Даргавс и красоты Куртатинского ущелья

Завтрак.

Встреча с местным гидом.

Выезд на экскурсию в Куртатинское ущелье.

Вы посетите Дзивгскую скальную крепость, построенную в XIII-XVI веках.

Крепость почти сливается со скалой, и летом за деревьями ее можно не заметить.

Обед в пути в национальном кафе самостоятельно.

Также вы увидите селение Верхний Фиагдон и Свято-Успенский мужской монастырь – самый высокогорный храм в России.

Переезд в Гизельдонское ущелье, где вас ждет некрополь Даргавс – самый большой на Северном Кавказе архитектурный комплекс, состоящий примерно из сотни погребальных построек.

Они относятся примерно к 14-18 векам.

Удивительно, что некрополь все еще продолжает выполнять свою функцию, склепы все еще хранят в себе скелеты и множество мумифицированных умерших.

Город Мертвых – исторический и архитектурный памятник, находящийся под охраной государства.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Горная Осетия - некрополь Даргавс и красоты Куртатинского ущельяГорная Осетия - некрополь Даргавс и красоты Куртатинского ущельяГорная Осетия - некрополь Даргавс и красоты Куртатинского ущельяГорная Осетия - некрополь Даргавс и красоты Куртатинского ущелья
4 день

Прогулка по Владикавказу. Прощание с Северной Осетией

Завтрак.

Выселение из отеля.

Встреча с местным гидом.

Владикавказ – один из крупнейших культурных, экономических и промышленных центров Северного Кавказа.

У города богатое культурное и историческое наследие.

Любители гулять по улочкам старых городов оценят Владикавказ.

Виды Главного Кавказского Хребта и горы Казбек являются украшением этого величественного города.

Обзорная пешая экскурсия пройдет по центру города, где сохранилось более 70 исторических и архитектурных памятников конца 19 – начала 20 в., набережной реки Терек, парку.

Наличие большого количества разных храмов в этом городе особенно привлекает внимание.

Этническая и конфессиональная пестрота стала отличительной чертой Владикавказа задолго до обретения им статуса города.

До наших дней сохранились армянская церковь, немецкая лютеранская церковь, суннитская и шиитская мечети, две православные церкви, в том числе Храм Рождества Пресвятой Богородицы, чья история начинается с четырехугольной деревянной постройки, возведенной по указу Осетинской Духовной Консистории на Осетинской горке (позже в народе церковь станут называть «осетинской») в 1814-1815 годах.

Посещение краеведческого музея.

Обед самостоятельно.

Трансфер в аэропорт Беслан (рекомендуемый рейс в 16.1 а/к Ютейр).

Прогулка по Владикавказу. Прощание с Северной ОсетиейПрогулка по Владикавказу. Прощание с Северной ОсетиейПрогулка по Владикавказу. Прощание с Северной ОсетиейПрогулка по Владикавказу. Прощание с Северной Осетией

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Армхи и гостинице Владикавказ.

Стоимость программы на человека в составе сборной группы, руб:

Кол-во человек/тип размещенияОтель «Армхи» 3*, номер стандарт + гостиница «Владикавказ» 3*, номер стандарт +Отель «Армхи» 3*, номер улучшенный + гостиница «Владикавказ» 3*, номер стандарт комфорт
на 1 человека при двухместном размещении в стандартном номере27 40028 800
на 1 человека при одноместном размещении в стандартном номере31 70034 500
на 2 человек при двухместном размещении в стандартном номере54 80057 600

Варианты проживания

Отель «Армхи»

2 ночи

Отель, расположенный в Армхи, располагает садом и террасой. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей доставка еды и напитков в номер, общий лаундж и пункт обмена валюты.

В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната и балкон с видом на город.

Каждое утро в отеле «Армхи Ингушетия» сервируется континентальный завтрак.

В отеле можно поиграть в бильярд. В окрестностях популярны лыжный спорт и велосипедные прогулки.

Владикавказ находится в 31 км от отеля Armkhi Ingushhetia. Владикавказ, ближайший аэропорт, находится в 57 км.

Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»

Гостиница «Владикавказ»

2 ночи

Гостиница находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

В номерах в распоряжении гостей мини-бар. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут.

Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги, в зависимости от количества туристов (внедорожник, микроавтобус)
  • Групповые трансферы аэропорт Назрань – гостиница «Армхи» – отель «Владикавказ» – аэропорт Владикавказ
  • Услуги местного гида
  • Двухместное размещение в отелях в номере выбранной категории
  • Завтрак в отеле, обед – сухпаек в день 2
  • Эко-сбор
  • Входные билеты на смотровую площадку в Магасе, в Даргавс, в Музей во Владикавказе
  • Вода 0,5 л. /чел. в день
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Назрань и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды, ужины)
  • Дополнительные услуги на месте размещения
  • Одноместное размещение
  • Индивидуальные трансферы
Место начала и завершения?
г. Назрань
Как организована встреча и проводы?

Встреча: Встреча в день заезда в аэропорту г. Назрани на выходе из зала прилета с табличкой "Тур выходного дня в Ингушетии". Групповой трансфер от аэропорта (рекомендуемые рейсы Победа/Ютеир в 10:25). Мы сообщим номер и марку автобуса, телефон водителя – контакты по встрече передаются за 5 дней до заезда.

Проводы: В день выезда групповой трансфер в аэропорт г. Беслан к вечерним рейсам (рекомендован рейс а/к Ютейр в 16:10).

Есть ли ограничения, в связи с нахождением в пограничной зоне?

Маршрут проходит в пограничной зоне. Заезд на территорию Джейрахского ущелья через пограничный пункт с предоставлением паспорта. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 45 дней до даты заезда.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
12 янв 2023
Организация тура была на высоте и превзошла мои ожидания!
Огромную Благодарность я выражаю гиду Тенгизу Мокаеву!!!
Благодаря его географическим и историческим знаниям, индивидуальному подходу, сноровке, опыту, находчивости и активности наш тур прошёл идеально!!!
Это путешествие было безопасным, с комфортным проживанием в гостинице, супер мобильным в передвижении по разным локациям, интересным и уникальным, что очень важно для туриста!
Т
10 янв 2023
Благодарю организаторов тура, особенно нашего гида - Тенгиза за знакомство с культурой и невероятными красотами КБР!
Вы - профессионалы своего дела)
М
8 янв 2023
Содержание поездки понравилось. С логистикой тоже всё было хорошо. Однако, наверное, в подобных турах можно было бы предусматривать свободное время для самостоятельной прогулки по Дербенту.

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Можно с детьми
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