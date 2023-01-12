Первая встреча с Ингушетией. Экскурсия к Мемориалу Памяти и Славы

Преимущества этого путешествия:
Прибытие в аэропорт Назрань утренними рейсами (рекомендуемые рейсы – а/к Победа / а/к Ютеир в 10.25).
Встреча с местным гидом.
Обед с блюдами национальной ингушской кухни (самостоятельно).
Групповой трансфер в Джейрахское ущелье.
По дороге вы остановитесь у Мемориала Памяти и Славы и увидите новую столицу республики Магас во всей ее красе.
В том числе, вы посетите арку "Аланские ворота" – символ столицы Ингушетии, её древней и героической истории.
Она представляет собой две боковые и одну центральную башни высотой 15 метров.
С древних времён ингушские тейпы строили свои родовые башни.
Родовая башня являлась надёжным домом, защитой и олицетворением единства всего рода.
Посещение 100-метровой Башни Согласия, посещение этнографического музея.
Подъем на смотровую площадку.
Угощение в аланском дворе за доплату.
Проезд через погранпост, проверка документов (для иностранных граждан, в том числе из стран СН,Г проезд в погранзону возможен при оформлении погранпропуска за 45 дней).
Джейрахское ущелье – по сути, музей под открытым небом.
Здесь находится 92 исторических памятника, в том числе знаменитые ингушские боевые башни.
Некоторые архитектурные сооружения датируются вторым тысячелетием до н. э., а уникальные природно-климатические условия, бесспорно, выделяют Джейрах.
Вы увидите замковый комплекс Эрзи.
В переводе с ингушского "эрзи" означает "орёл".
Эрзи – это прекрасно сохранившиеся девять башен на склоне горы над рекой Армхи.
Башни и стены комплекса сложены из речных валунов и стоят без фундамента, непосредственно на скалах.
Высота боевых башен достигает 25-30 метров, ширина стен у подножия – 6 метров.
Историки датируют строительство комплекса XVII веком.
Вечером – прибытие в гостиницу «Армхи», размещение в номерах.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Выселение из гостиницы.
В компании местного гида пройдет экскурсия в Джейрахское ущелье, которое по праву называют «жемчужиной» Ингушетии.
Сегодня группа познакомится с другим замковым комплексом – Эгикал, которыйрасположен в Таргимской котловине Джейрахского района у подножия горы Цей-Лоам.
Считается, что он был культурным, политическим и экономическим центром Средневековья.
Следующим пунктом программы будет посещение одного из самых ярких и экзотических башенных комплексов среди оборонительных строений древней Ингушетии.
Памятник Вовнушки состоит из трех основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы, а одна – на противоположной скале.
Башни комплекса издалека привлекают к себе внимание, они расположены в живописном ущелье реки Гулой-хи на фоне впечатляющих
скал и хребтов Кавказа.
Обед (сух паек).
Завершит программу осмотр одного из древнейших христианских храмов – Тхаба-Ерды, который стоит между селами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.
Дата сооружения этого храма в различных исследованиях «плавает» в рамках 700 лет, от VIII и до XIV века включительно.
Этот храм – редкое свидетельство существовавших на Северном Кавказе исторических связей, материальный пример переплетения архитектурных и культурных традиций тысячелетней давности.
Трансфер во Владикавказ.
Заселение в отель3*, свободное время, ужин самостоятельно.
Завтрак.
Встреча с местным гидом.
Выезд на экскурсию в Куртатинское ущелье.
Вы посетите Дзивгскую скальную крепость, построенную в XIII-XVI веках.
Крепость почти сливается со скалой, и летом за деревьями ее можно не заметить.
Обед в пути в национальном кафе самостоятельно.
Также вы увидите селение Верхний Фиагдон и Свято-Успенский мужской монастырь – самый высокогорный храм в России.
Переезд в Гизельдонское ущелье, где вас ждет некрополь Даргавс – самый большой на Северном Кавказе архитектурный комплекс, состоящий примерно из сотни погребальных построек.
Они относятся примерно к 14-18 векам.
Удивительно, что некрополь все еще продолжает выполнять свою функцию, склепы все еще хранят в себе скелеты и множество мумифицированных умерших.
Город Мертвых – исторический и архитектурный памятник, находящийся под охраной государства.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Завтрак.
Выселение из отеля.
Встреча с местным гидом.
Владикавказ – один из крупнейших культурных, экономических и промышленных центров Северного Кавказа.
У города богатое культурное и историческое наследие.
Любители гулять по улочкам старых городов оценят Владикавказ.
Виды Главного Кавказского Хребта и горы Казбек являются украшением этого величественного города.
Обзорная пешая экскурсия пройдет по центру города, где сохранилось более 70 исторических и архитектурных памятников конца 19 – начала 20 в., набережной реки Терек, парку.
Наличие большого количества разных храмов в этом городе особенно привлекает внимание.
Этническая и конфессиональная пестрота стала отличительной чертой Владикавказа задолго до обретения им статуса города.
До наших дней сохранились армянская церковь, немецкая лютеранская церковь, суннитская и шиитская мечети, две православные церкви, в том числе Храм Рождества Пресвятой Богородицы, чья история начинается с четырехугольной деревянной постройки, возведенной по указу Осетинской Духовной Консистории на Осетинской горке (позже в народе церковь станут называть «осетинской») в 1814-1815 годах.
Посещение краеведческого музея.
Обед самостоятельно.
Трансфер в аэропорт Беслан (рекомендуемый рейс в 16.1 а/к Ютейр).
Тур предусматривает проживание в отеле Армхи и гостинице Владикавказ.
Стоимость программы на человека в составе сборной группы, руб:
|Кол-во человек/тип размещения
|Отель «Армхи» 3*, номер стандарт + гостиница «Владикавказ» 3*, номер стандарт +
|Отель «Армхи» 3*, номер улучшенный + гостиница «Владикавказ» 3*, номер стандарт комфорт
|на 1 человека при двухместном размещении в стандартном номере
|27 400
|28 800
|на 1 человека при одноместном размещении в стандартном номере
|31 700
|34 500
|на 2 человек при двухместном размещении в стандартном номере
|54 800
|57 600
Отель, расположенный в Армхи, располагает садом и террасой. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей доставка еды и напитков в номер, общий лаундж и пункт обмена валюты.
В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната и балкон с видом на город.
Каждое утро в отеле «Армхи Ингушетия» сервируется континентальный завтрак.
В отеле можно поиграть в бильярд. В окрестностях популярны лыжный спорт и велосипедные прогулки.
Владикавказ находится в 31 км от отеля Armkhi Ingushhetia. Владикавказ, ближайший аэропорт, находится в 57 км.
Гостиница находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
В номерах в распоряжении гостей мини-бар. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.
В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут.
Встреча: Встреча в день заезда в аэропорту г. Назрани на выходе из зала прилета с табличкой "Тур выходного дня в Ингушетии". Групповой трансфер от аэропорта (рекомендуемые рейсы Победа/Ютеир в 10:25). Мы сообщим номер и марку автобуса, телефон водителя – контакты по встрече передаются за 5 дней до заезда.
Проводы: В день выезда групповой трансфер в аэропорт г. Беслан к вечерним рейсам (рекомендован рейс а/к Ютейр в 16:10).
Маршрут проходит в пограничной зоне. Заезд на территорию Джейрахского ущелья через пограничный пункт с предоставлением паспорта. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 45 дней до даты заезда.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.