1 день

Первая встреча с Ингушетией. Экскурсия к Мемориалу Памяти и Славы

Прибытие в аэропорт Назрань утренними рейсами (рекомендуемые рейсы – а/к Победа / а/к Ютеир в 10.25).

Встреча с местным гидом.

Обед с блюдами национальной ингушской кухни (самостоятельно).

Групповой трансфер в Джейрахское ущелье.

По дороге вы остановитесь у Мемориала Памяти и Славы и увидите новую столицу республики Магас во всей ее красе.

В том числе, вы посетите арку "Аланские ворота" – символ столицы Ингушетии, её древней и героической истории.

Она представляет собой две боковые и одну центральную башни высотой 15 метров.

С древних времён ингушские тейпы строили свои родовые башни.

Родовая башня являлась надёжным домом, защитой и олицетворением единства всего рода.

Посещение 100-метровой Башни Согласия, посещение этнографического музея.

Подъем на смотровую площадку.

Угощение в аланском дворе за доплату.

Проезд через погранпост, проверка документов (для иностранных граждан, в том числе из стран СН,Г проезд в погранзону возможен при оформлении погранпропуска за 45 дней).

Джейрахское ущелье – по сути, музей под открытым небом.

Здесь находится 92 исторических памятника, в том числе знаменитые ингушские боевые башни.

Некоторые архитектурные сооружения датируются вторым тысячелетием до н. э., а уникальные природно-климатические условия, бесспорно, выделяют Джейрах.

Вы увидите замковый комплекс Эрзи.

В переводе с ингушского "эрзи" означает "орёл".

Эрзи – это прекрасно сохранившиеся девять башен на склоне горы над рекой Армхи.

Башни и стены комплекса сложены из речных валунов и стоят без фундамента, непосредственно на скалах.

Высота боевых башен достигает 25-30 метров, ширина стен у подножия – 6 метров.

Историки датируют строительство комплекса XVII веком.

Вечером – прибытие в гостиницу «Армхи», размещение в номерах.

Ужин самостоятельно.