Наш путь начнется с водопада Фырыдон, который расположен на окраине села Кобан(если погода плохая то локация исключается, так как очень скользкие проходы). Затем мы поднимемся на заброшенную турбазу Кахтисар, откуда откроется великолепный вид на ущелья Кобанское и Даргавское. Далее мы заедем в Даргавский некрополь, который является одной из визитных карточек Северной Осетии. Я расскажу вам историю 📖 создания некрополя и поведаю интересные факты, связанные с ним. После мы посетим Кармадонское ущелье, где вы увидите место печально известного схода ледника Колка и его последствия. Во время нашего пути вы сможете созерцать величественные горы ⛰️ и живописные природные объекты, которые останутся в вашей памяти навсегда!