Всё великолепие Северной Осетии за один день!

5
2 отзыва
Валерий Д.
Валерий Д. – Гид из Владикавказа
Северная Осетия — небольшая республика среди Кавказских гор ⛰️.

Несмотря на свои размеры, она полна удивительных мест.

Здесь уникальная культура и традиции, невероятной красоты горные пейзажи и свежий воздух.

Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие по Северной Осетии и увидите все ее красоты.

Водопад Фырыдон, Даргавский некрополь, заброшенная турбаза Кахтисар, Кармадонское ущелье…
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Экскурсия

6 500 ₽ за экскурсию

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Всё великолепие Северной Осетии за один день!
Всё великолепие Северной Осетии за один день!

Что вы увидите

  • Кобанское, Даргавское и Кармадонское ущелья
  • Даргавский некрополь
  • Водопад Фырыдон
Наш путь начнется с водопада Фырыдон, который расположен на окраине села Кобан(если погода плохая то локация исключается, так как очень скользкие проходы). Затем мы поднимемся на заброшенную турбазу Кахтисар, откуда откроется великолепный вид на ущелья Кобанское и Даргавское. Далее мы заедем в Даргавский некрополь, который является одной из визитных карточек Северной Осетии. Я расскажу вам историю 📖 создания некрополя и поведаю интересные факты, связанные с ним. После мы посетим Кармадонское ущелье, где вы увидите место печально известного схода ледника Колка и его последствия. Во время нашего пути вы сможете созерцать величественные горы ⛰️ и живописные природные объекты, которые останутся в вашей памяти навсегда!
+Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное сопровождение
  • Перекус и чай
  • Качественные фотографии или видео с квадрокоптера
Что не входит
  • Билет в музей под открытым небом Даргавс (100 руб. /чел. )
Начало
🚩 Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Место завершения
🏁 Привозим вас к месту проживания во Владикавказе
Всё великолепие Северной Осетии за один день!
Всё великолепие Северной Осетии за один день!
Всё великолепие Северной Осетии за один день!
Всё великолепие Северной Осетии за один день!

Экскурсия проводится Ежедневно с 9:30

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Валерий Д.
Валерий Д.
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