Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория

В этом туре мы увидим настоящие древние артефакты

5
3 отзыва
Программа по дням
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В этом туре мы увидим настоящие древние артефакты, руины замков и храмовых сооружений, уникальный средневековый архитектурный комплекс в селении Галиат и много других интересных мест.
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Три знаменитых ущелья горной Осетии
Три знаменитых ущелья горной Осетии
Увидим боевые башни и пещерные укрепления Куртатинского ущелья, Даргавский некрополь и печально известное Кармадонское ущелье
Традиционное осетинское застолье
Традиционное осетинское застолье
По желанию сможем посетить шоу-программу в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией
Незабываемая поездка в Дигорское ущелье
Незабываемая поездка в Дигорское ущелье
Рассмотрим старинные святилища и склепы, отыщем камни с петроглифами, средневековые оборонительные комплексы и услышим об осетинских традициях, эпосе и культуре
Гостеприимный Владикавказ
Гостеприимный Владикавказ
Увидим знаковые места и познакомимся с многовековой историей города

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Владикавказу

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

Обзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по Владикавказу
2 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
3 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по средам.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Алагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул Нар
4 день

Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком

Начало 08:30.

Программа дня: Дигорское ущелье — Каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар — Задалеск — музей Матери — селение Ханаз — замок «Фрегат» — крепость братьев Седановых — Махческ, башня Абисаловых.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.

Возвращение во Владикавказ к 19:00.

Километраж за день: 255 км., продолжительность 10 часов.

Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком
5 день

Отъезд

Заключительный день во Владикавказе.

Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела.

Трансфер в аэропорт/вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения с 03.04.2023, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

QUAD

Четырм.

Breakfast

Завтрак

Кадгарон Отель 3*стандарт03.04.2023-04.12.2023492004920032400729007110093600Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3*комфорт03.04.2023-02.07.20235742057420388608004077430-Шв. стол
03.07.2023-04.12.20235974059740423408352081780-Шв. стол
Отель Планета Люкс 3*стандарт03.04.2023-04.12.20235460054600342007830072900-Шв. стол
полулюкс03.04.2023-04.12.20235700057000420008190076500-Шв. стол
DoubleTree by Hilton 4*стандарт03.04.2023-04.12.2023894008940065400115200109800-Шв. стол
Олимп-Плаза 3+стандарт03.04.2023-04.12.2023618006180045000864008460093600Шв. стол
Гранд Отель Александровский 4*стандарт03.04.2023-04.12.2023978009780072600126900117000-Шв. стол

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Отель «Кадгарон»

4 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»

Гостиница «Владикавказ» 3*

4 ночи

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Гостиница «Владикавказ» 3*Гостиница «Владикавказ» 3*Гостиница «Владикавказ» 3*Гостиница «Владикавказ» 3*Гостиница «Владикавказ» 3*

Отель «Планета Люкс» 3*

4 ночи

Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура, встреча в холле отелей
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 3 обеда/пикника по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание.
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустациейвзрослый – 1 950 руб. ребенок до 16 лет – 1 600 руб. детское меню, до 8 лет – 700 руб.
  • Взрослый – 1 950 руб.
  • Ребенок до 16 лет – 1 600 руб.
  • Детское меню, до 8 лет – 700 руб
Место начала и завершения?
Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
16 ноя 2022
Тур прекрасно подходит для полного знакомства с Северной Осетией. Ранее я бывала во Владикавказе и по трём ущельям - хотелось снова проехать по этому маршруту, а также посмотреть другие достопримечательности Осетии.
Очень впечатлила экскурсия на Цейский ледник (нужна удобная обувь, чтобы не скользить по снегу, когда подниметесь на ледник), и горная Дигория восхитительна, виды завораживающие, мы как будто парили в небесах на краю горных вершин. .
Я бронировала самую недорогую гостиницу Кадгарон, скажу что номера в ней не хуже, чем в более дорогом отеле Владикавказ, и даже современнее показались. Из минусов - окна выходят в основном во внутренний двор напротив полицейского участка, и ночью лают собаки. Но если много гулял и сильно устал, - и на них уже не обращаешь внимания. В отеле кулеры на этаже, можно в любое время налить воды или кипятка для чая, внизу продуктовый магазин, можно всё купить и на ужин. Завтраки стали лучше с позапрошлого года, почти шведский стол - правда всего немного, но вкусно, и осетинские пироги имеются. Рынок рядом, жд вокзал рядом, до Проспекта Мира 10 минут пешочком.
По экскурсиям - гиды местные, осетины, влюбленные в свою республику, рассказывают великолепно.
Из минусов для меня - поняла что формат сборных туров не очень подходит если едешь один. Каждый день присоединение к разным группам и людям - в итоге какого-то тесного общения и знакомств не сложилось (как это всегда бывает в групповых турах когда едешь с одной группой по всему маршруту).
Т
11 окт 2022
Поездка превзошла ожидания. Замечательные гиды. Много новой и полезной информации по истории, религии, традициям современной Осетии. Горные пейзажи - восторг, никого не оставят равнодушным. Рекомендую.
М
13 окт 2022
Только вернулись из тура "Яблоко нартов. Северная Осетия". Очень довольны: побывали в ущельях Кармадонском, Дигорском, забрались к подножию ледника Сказка, почувствовали гостеприимство аланов, попробовали настоящие осетинские пироги. Даже погода нам благоволила: пешеходная экскурсия по Владикавказу под мелким моросящим дождем запомнится надолго, зато в горах была настоящая теплая осень.

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Можно с детьми
Водные развлечения
Многодневные туры
5-дневные туры
Природа и пейзажи
Горы

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