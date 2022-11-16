Тур прекрасно подходит для полного знакомства с Северной Осетией. Ранее я бывала во Владикавказе и по трём ущельям - хотелось снова проехать по этому маршруту, а также посмотреть другие достопримечательности Осетии.

Очень впечатлила экскурсия на Цейский ледник (нужна удобная обувь, чтобы не скользить по снегу, когда подниметесь на ледник), и горная Дигория восхитительна, виды завораживающие, мы как будто парили в небесах на краю горных вершин. .

Я бронировала самую недорогую гостиницу Кадгарон, скажу что номера в ней не хуже, чем в более дорогом отеле Владикавказ, и даже современнее показались. Из минусов - окна выходят в основном во внутренний двор напротив полицейского участка, и ночью лают собаки. Но если много гулял и сильно устал, - и на них уже не обращаешь внимания. В отеле кулеры на этаже, можно в любое время налить воды или кипятка для чая, внизу продуктовый магазин, можно всё купить и на ужин. Завтраки стали лучше с позапрошлого года, почти шведский стол - правда всего немного, но вкусно, и осетинские пироги имеются. Рынок рядом, жд вокзал рядом, до Проспекта Мира 10 минут пешочком.

По экскурсиям - гиды местные, осетины, влюбленные в свою республику, рассказывают великолепно.

Из минусов для меня - поняла что формат сборных туров не очень подходит если едешь один. Каждый день присоединение к разным группам и людям - в итоге какого-то тесного общения и знакомств не сложилось (как это всегда бывает в групповых турах когда едешь с одной группой по всему маршруту).