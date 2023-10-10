Вы удивитесь тому, как естественно в него встроены рукотворные объекты: древние замки и башни органично вписываются в пейзажи, более того — позволяют голосу природы звучать ещё чётче, ярче, яснее.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Владикавказ. Термальные источники
Прибытие в аэропорт г. Владикавказа или на железнодорожный вокзал до 17:00.
Самостоятельный трансфер в отель.
Размещение в отеле Владикавказ 4*.
Свободное время в городе.
Рекомендуем прогуляться по самой красивой улице Владикавказа — проспекту Мира, который был основан еще в 19 веке.
Здесь можно неспешно гулять, слушать музыку местного радио, увидеть знаменитый Владикавказский трамвай, который является одним из самых любимых символов города, выпить кофе в необычных кофейнях, в хорошую погоду можно увидеть шикарные виды Главного Кавказского Хребта и горы Казбек.
В центре развития народных художественных промыслов Алании, вы сможете приобрести интересные сувениры, в том числе и знаменитую керамику ручной работы.
17:30 Выезд от отеля на термальные источники «Бирагзанг» в горах под открытым небом (без гида).
На территории находится 3 бассейна: основной 35-38°C, малый горячий 40-43°C, малый холодный 5-15°C).
Купание — 1 час (входные билеты за доп. плату — 350 руб.).
Термальный родник бьет с глубины более 2000 метров.
Купание в нем помогает успешно лечить такие заболевания: болезни желудочно-кишечного тракта; кожные и суставные заболевания; гинекологические проблемы; сердечно-сосудистой системы; неврологические болезни.
Не рекомендуется посещение бассейна в период обострения заболеваний.
21:00 Ориентировочное время возвращения в отель.
Отдых.
Знакомство с Дигорией. Дигорское ущелье, каньон Ахсинта, Лезгор
Перепад высот 300 метров.
Общая протяженность — 6-7 км.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом.
09:00 Трансфер в Республику Северная Осетия-Алания, а именно — в Дигорское ущелье.
По пути вас ожидает увлекательная экскурсионная программа.
Вы пройдёте через «ворота» горной Дигории — каньон Ахсинта — где нависающие скалы практически соприкасаются над головой путешественника, открывающего для себя новые, сказочные места — вы сможете полюбоваться ими с так называемого «Чертова моста», проложенного над рекой Урух.
Размещение в отеле “Харес” после 14:00, селение Нижний Задалеск.
Отель расположен на высоте около 1300 м над уровнем моря, в окружении доломитовых трехтысячников с видом на лесные и горные просторы Северной Осетии-Алании.
Обед в отеле.
Отправление от отеля в селение Лезгор, треккинг.
Селение Лезгор расположено на левом берегу р. Урух в Дигорском ущелье.
Лезгор — это музей под открытым небом.
Из-за нехватки земли, дома прилеплены друг другу, а многочисленные каменные узкие улочки превратили село в лабиринт.
Здесь обследован один из крупнейших на Северном Кавказе склеповых могильников, насчитывающий 64 склепа разных типов и поздние цирты.
Цирты — в переводе с Дигорского —"могила", по форме напоминающие балкарские менгиры - каменные столбы.
Дигорские цирты, в отличие от менгиров, с надписями на понятном языке и, что ещё удивительней, с цветными рисунками.
Интересен могильник и тем, что на его территории находится часовня «Сатайи Обау», напоминающая знаменитую Нузальскую часовню (12-13 вв).
Часовня располагается на краю практически отвесной скалы, с которой открывается великолепный вид на ущелье и селение Задалеск,
Из оборонительных сооружений выделяется галуан (крепость) Левановых.
Этот замковый комплекс расположен в центре села, на краю высокого обрыва и занимает целый квартал.
Возвращение в отель.
Ужин всей группы в ресторане отеля (включен).
Треккинг в Караугомское ущелье, ледник Карагуом
Общая протяжённость маршрута:10-13 км.
Перепад высот 350 метров.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом.
Необходимо взять паспорт и копию паспорта (1 страничка, прописка).
09:15 Выезд на авто-пеший маршрут в Караугомское ущелье.
За селением Дзинага мы оформим пропуск в пограничную зону (необходима копия паспорта, 1 страница и прописка), и отправитесь в сторону Караугомского ледника, который когда-то был единственным ледником Кавказа, глубоко врезающимся в зону лесов — затем льды его отошли, и близкое приближение к нему стало опасным — участились случаи камнепадов.
Длина Караугомского ледника составляет 13 километров, он имеет два ледопада и считается одним из крупнейших на Северном Кавказе.
Наш путь будет проходить через лесной массив соснового леса, вдоль бурлящей реки Караугомдон.
В зависимости от сезона нас будет окружать удивительная природа Северного Кавказа — цветущие рододендроны, кавказская азалия, кусты облепихи и смородины, огромные площади из “плюшевого” мха, а в осенний период по всему маршруту вы можете собрать грибов.
Утолить жажду можно всегда, набрав кристально чистой ледяной воды из горной реки.
Обед в пути (сух. паек) с красивым видом на ледник среди огромных камней и скал.
Маршрут заканчивается у переправы через реку Караугом-дон, с которой открывается великолепный вид на ледник и живописные вершины окрестных гор.
Возвращение в отель, отдых.
Ужин в ресторане отеля (самостоятельно).
Треккинг к водопаду Галдоридон, «Голова льва»
Общая протяжённость маршрута:15-18 км.
Перепад высот около 500 метров
Завтрак в отеле.
Трансфер к началу маршрута.
Отправление в поход по ущелью реки Харес под руководством гида.
Во время прогулки вы увидите глубокий и узкий каньон реки Харес, множество водопадов и скалистые вершины Суганского хребта.
Маршрут проходит по эко тропе, вдоль которой вы сможете познакомиться с растительным и животным миром Национального парка “Алания”.
Остановки у водопада “Чертова мельница” с завораживающим круговоротом воды, далее — у пятикаскадного водопада Галдоридон, высота которого составляет 30 метров — отсюда открывается живописный вид на окрестности.
По пути маршрута мы посетим Кошару, где в прошлом местные жители держали скот.
Главная цель нашего путешествия — “Голова Льва”, добираться до которой мы будем через живописные подъёмы и спуски, вдоль высокогорных лугов с огромным количеством местных животных.
Обед (сух. паек) состоится у скалы «Голова Льва» —эта природная скульптура стала одной из главных достопримечательностей ущелья.
Трансфер в отель.
Ужин в ресторане отеля (самостоятельно).
Селение Ханаз, Задалесск, прогулка в дзуар Дигория, башня Седановых
Общая протяжённость маршрута: 8-10 км.
Перепад высот 650 метров.
Завтрак в отеле.
Отправление от отеля в путешествие по средневековым осетинским селениям, где мы познакомимся с бытом, культурой и архитектурными традициями средневековой Осетии.
Первое селение на нашем пути — селение Задалеск.
По дороге зайдем в Задалески — Нана пещеру, посетим музей матери–спасительницы аланских детей — Задалески Нана, поднимемся к уникальному памятнику средневекового зодчества — замку «Фрегат», похожего на корабль в селении Ханаз.
Далее отправимся к башне Седановых, которая возвышается на каменном уступе над селом Задалеск.
Башня Седановых стоит на отколовшейся от основной части горы Васкесы скале.
На вершине по самой кромке возведены каменные стены башни, за которыми только пропасть высотой 300-400 метров.
Обед сух паек.
Обязательно посетим главное действующее святилище этих мест — дзуар Дигори-изад (пер. Ангел Дигории), чтимое дигорцами с незапамятных времён.
Дигори-изад представляет собой большую пещеру, в которой стоят столы для священных трапез.
Её потолок сложен из рогов оленей, а стены украшают черепа жертвенных животных.
Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Поход к ледникам Тана-Цете
Общая протяжённость маршрута:14-16 км.
Перепад высот 600 метров
Завтрак в отеле.
Трансфер к началу марщрута.
Поход по ущелью Тана-Дона к ледникам Тана-Цете считается самым живописным маршрутом всего тура.
Компанию нам составят можжевельники, карликовые многолетние лиственные деревья, фантастические виды гор и ледников, а горная тропа приведет нас в амфитеатр гор: Таймази Западная, Чашура, Цители, пик Дигория, вершины Западной и Главной Лабоды.
На склонах этих вершин лежат ледники, среди которых самым крупным является ледник Тана-Цете.
На протяжении всего маршрута, нас будут окружать цветущие поляны и заросли можжевельника, дорожки, покрытые мягким мхом и каменные глыбы, лед и вода, горная река с кристально чистой водой и небольшие заросшие мхом ручейки, горный шиповник и лесные ягоды или грибы — полное разнообразие в одном месте!
Обед у горной реки (сух. паек).
Прогулка на водопад Байради, который находится в живописном ущелье.
Трансфер в отель.
Ужин в ресторане отеля (самостоятельно).
Прощание с Дигорией. Камунта, селение Галиат. Трансфер в аэропорт г. Минеральные Воды
Продолжительность 5-6 часов.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на программу от отеля.
Осетия известна не только природными достопримечательностями, но и такими современными арт-объектами, как “Хъисын фæндыр” (выговорить сложно, но посмотреть стоит), где и будет наша первая остановка.
Хъисын фæндыр — удивительный памятник.
Это музыкальный инструмент, история которого насчитывает множество веков.
Следующая наша остановка — село Камунта, самое высокогорное селение Северной Осетии.
Первые поселения появились здесь ещё в XIII веке до н. э.
Прогулка по селу, где можно еще увидеть древние ограждения, каменные изгороди высокогорного аула, дома, многие из которых построены с использованием старых стен саклей, которым уже более 200 лет.
На краю села открывается фантастическая панорама на древнее селение Галиат и Уоллогкомское ущелье.
Остановка на фотосессию.
Наш путь продолжим в селение Галиат через Уаллагкомском ущелье, где пролегал знаменитый Шелковый путь.
Обед в гостеприимной осетинской семье, где вас угостят домашними осетинскими пирогами, домашним сыром, национальным супом — лывжа, домашними заготовками и чаем на травах, собранных в горах.
Также, у хозяйки можно приобрести в подарок для своих близких вкусный мед, травяной чай.
Трансфер в аэропорт, ж/д Минеральные Воды к рейсам вылетающим после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
|Размещение
|Размещение в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Доп. кровать взрослый
Отель “Харес”
Нижний Задалеск
|69 000
|89 000
|59 000
Скидка для детей 12-14 лет на основном месте — 5%.
Варианты проживания
Отель «Харес»
Отель «Отель Харес» находится в Стур-Дигоре. Этот отель расположен в 17 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Дигорское ущелье, Горный курорт Цей и Верхние Голубые Озёра.
Для гостей работает бар. Для гостей работает ресторан. Хотите оставаться на связи? В отеле есть бесплатный Wi-Fi.
Для путешественников на машине организована парковка. Дополнительно для лыжников и сноубордистов — лыжный трансфер. Среди развлечений на территории — развлекательные мероприятия. Если планируете экскурсии, обратите внимание на экскурсионное бюро отеля.
Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер. А ещё в распоряжении гостей прачечная, индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Персонал отеля говорит на английском и русском.
Отель «Владикавказ»
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги по программе, г. Владикавказ отель - отель "Харес" - ж/д вокзал / аэропорт г. Минеральные Воды" (микроавтобус), трансферы на маршруте (газель)
- Размещение в отеле "Владикавказ" 1 ночь с завтраком, номера комфорт, 5 ночей в отеле "Харес" с завтраком, номера стандарт
- Питание по программе: завтраки в отеле, 4 сух. пайка, 1 обед комплекс в отеле, 1 обед в семье, приветственный ужин в 1 день
- Услуги горного гида
- Экосборы национального парка
- Экскурсионная программа по маршруту
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно из г. Минеральные Воды
- Питание, не включённое в программу
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Трансфер аэропорт г. Владикавказ - отель
- Входные билеты в термальный источник - от 350 руб. /чел
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Страховка от несчастных случаев
- Индивидуальные трансферы
- Бассейн под открытым небом в часы работы
- Треккинговые палки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- головной убор (от солнца);
- ветрозащитная куртка;
- треккинговые брюки;
- треккинговые ботинки или кроссовки;
- кофта (флисовая);
- рюкзак (25-30 литров);
- накидка от дождя (дождевик) – для себя и рюкзака;
- солнцезащитные очки и крем SPF50;
- индивидуальная аптечка;
- пенополиуретановая «сидушка»;
- кружка;
- треккинговые палки (можно взять в прокат, обратившись в нашу компанию).
Необходим ли пропуск в туре для иностранных граждан?
Маршрут программы проходит в приграничной территории. Поэтому для законного нахождения там необходимо оформить пропуск. Если вы не гражданин России, то пропуск необходимо оформлять за 45 дней до даты прибытия на курорт.
Для Вашего удобства мы сами оформим и вышлем заполненное ходатайство в соответствующие пограничные органы. Для этого присылайте свои данные (копию паспорта, визы в РФ (при наличии), адрес прописки, контактный номер телефона).
Для граждан России пропуск оформляется на месте.
При бронировании тура необходимо предоставить дополнительную информацию для оформления пропуска в Национальный парк «Алания»: полные паспортные данные (номер, серия паспорта, дата выдачи, орган, выдавший паспорт), адрес прописки, а также копию паспорта РФ (1 страница и прописка).
Как организована встреча и проводы в туре?
Встреча.
Самостоятельный трансфер в отель, г. Владикавказ. Прибытие не позднее 17:00.
Проводы.
Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к рейсам, отправляющимся после 19:00 по местному времени. Для туристов приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая будет погода?
Климат на территории Северной Осетии складывается в зависимости от ее рельефа, расположения по отношению к бассейнам Черного и Каспийского морей, широты местности и других факторов. Климат в горах более влажный и прохладный, чем в равнинной части. Летом в горах преобладают горно-долинные ветры (днем ветер дует вверх по ущелью, ночью - наоборот). До высоты 2000 м над уровнем моря (хребты Лесистый, Пастбищный и частично Скалистый) климат умеренно континентальный. Средняя температура июля плюс 15-17°С. Лето прохладное. Осадков выпадает до 1000 мм в год. В горных долинах выпадает 350-400 мм осадков в год - вдвое меньше, чем в равнинной части республики.
Есть ли особые правила поведения на Кавказе?
Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой часто используют осетинскую речь. Участники тура должны относиться с уважением к культурно-историческим ценностям, традициям и обычаям коренного и местного населения региона. Необходимо уважать местные обычаи и законы, вести себя достойно и доброжелательно.
Помните, что на Кавказе не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, поцелуи).
Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице.
Какие особенности высокогорья?
В рамках программы мы будем находиться на высоте 1500- 2300 метров над уровнем моря. Проживание по программе – на высоте от 1900 метров над уровнем моря. На данных высотах организм не испытывает заметного кислородного голодания, но в первые дни во время активных физических нагрузок может возникать одышка. В связи с этим в программе тура исключены большие физические нагрузки в первые дни.
Есть ли ограничения по участию в туре?
Возрастное ограничение для участников тура - не моложе 12 лет и не старше 65 лет. Если возраст туриста превышает 65 лет, то решение о его участии в программе тура принимается на основании анкеты. При бронировании тура просим максимально точно отразить в анкете сведения о своем здоровье и физической подготовке.
От участников требуется хорошая физическая форма и отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам (сердечно-сосудистые заболевания и пр). Турист несет полную ответственность за намеренно скрытую от организаторов информацию о заболеваниях, которые могут привести к необратимым последствиям. Мы не имеем права контролировать состояние Вашего здоровья. Поэтому мы не несем ответственности за происшествия, наступившие вследствие реакции Вашего организма на физические нагрузки и перепад высот.
Каждый турист перед началом тура в обязательном порядке проходит инструктаж по технике безопасности и расписывается об этом.
Основные заболевания, при которых не рекомендуется ездить в горы:
- стенокардия III-IV функционального класса,
- гипертоническая болезнь 3 ст.,
- хроническая почечная недостаточность,
- острые стадии соматических заболеваний (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертонический криз, астматический статус при бронхиальной астме и др.),
- сердечно-сосудистые заболевания,
- легочные заболевания,
- стадия обострения хронических воспалительных процессов,
- острые инфекционные заболевания.
Куда можно обратиться за мед помощью в туре?
Аптечка для оказания первой помощи находится у гида, в любое время и в любом месте гид имеет возможность связаться со спасателями МЧС. В городах и поселках доступны аптеки. Аптечкой обеспечены также транспортные средства. При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства. Рекомендуем взять с собой необходимый набор лекарственных средств: средства, используемые при проблемах желудочно-кишечного тракта, средства, применяемые при простудных заболеваниях, средства от головной боли, тошноты. Если вы в индивидуальном порядке принимаете какие-либо лекарственные средства, не забудьте взять их с собой в необходимом количестве.
Ближайший фельдшерско-акушерский пункт находится в селении Стур – Дигора. Режим работы: c 09:00 до 17:00 перерыв с 13:00 до 14:00 Выходные: Суббота, Воскресенье. Телефоны: +7 (988) 836-58-50.
Фельдшерско-акушерский пункт в селении Дзинага. Режим работы: с 9 до 12.15 без перерыва. Выходной воскресенье. Телефон: +7 (988) 831-93-05.
Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонок для абонента бесплатный, даже если на его счёте отрицательный баланс. С городского / сотового телефона пожарная служба и спасатели 01/101, полиция 02/102, скорая помощь 03/103.
Республика Северная Осетия: «Единый телефон доверия» ГУ МЧС России - 8 (8672) 25-84-32. Главное управление МЧС по Республике Северная Осетия-Алания: 8 (8672) 70-00-01, +7 (8672) 758432, ул. Международная, 1.
Можно ли платить картой в туре?
Денежная единица - российский рубль. На маршруте, в кафе и в ресторанах можно расплачиваться только наличными. Запастись наличными лучше заранее в аэропорту Минеральные воды, так как в Дигорском ущелье банкоматов нет.
Какие условия автоперевозок?
Путешествия организуется на минивенах, микроавтобусах, джипах, УАЗ, в зависимости от количества человек в группе и качества дорог. В каждом транспортном средстве имеется аптечка. Во время следования предполагаются остановки, отдых, прогулки, пикники. Не допускаются: курение в автобусах, остановки в запрещенных местах, заповедных зонах.
В случае нарушения Правил проезда в транспорте, представитель фирмы (шофер) вправе высадить нарушителя на ближайшем посту ГИБДД. Компенсация стоимости путевки и транспорта в этом случае не производится.
Что надо знать о гидах?
На протяжении всего тура вас будут сопровождать высококвалифицированные гиды, имеющие многолетний опыт работы в регионе. Мы считаем, что благодаря нашим гидам тур стал таким насыщенным и богатым на открытия. Их профессионализм, открытость и дружелюбие помогут Вам почувствовать древнее дыхание этой земли.
Говорят, что без гида любой, даже короткий переезд - всего лишь преодоление расстояний, с гидом — это уже путешествие.
Турист должен знать, что гид имеет право:принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть до изменения маршрута или досрочного завершения программы в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему. Производить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия сил и средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности выполнения задач по ликвидации аварии.
Меры предосторожности и правила поведения в активном туре
Вы приобрели путевку и знаете, что горы являются местом повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды.
В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки. На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.
- Необходимо защищать себя от воздействия солнца. Помните, что в горах высокий уровень солнечной радиации. Ожог можно получить даже в пасмурный день. Глаза необходимо защищать с помощью солнцезащитных очков с уровнем защиты не ниже 3. Обязательно ежедневное нанесение перед выходом на маршрут солнцезащитного крема с максимальным фактором защиты на все открытые участки тела (руки, лицо, уши).
- Не допускайте перегрева или переохлаждения. Вы должны быть одеты соответственно текущим погодным и температурным условиям.
- Выходя на маршрут, даже в солнечный день, обязательно берите с собой дождевик. Погода в горах может резко меняться.
- Берегите ноги! Принимайте заблаговременно меры против натирания мозолей: берите для трекинга только удобную, разношенную обувь; перед выходом на маршрут в качестве превентивной меры заранее наклеивайте пластырь на все проблемные зоны. Используйте специальные треккинговые ботинки с прочной подошвой и поддержкой щиколотки, для сведения к минимуму риска травм при ходьбе по сильно пересеченной местности.
- Будьте осторожны среди зарослей борщевика (когда его листья намокают от росы, это растение становится крайне ядовито. Можете получить химический ожог, который долго и болезненно проходит). Нужно иметь закрытую одежду, длинные рукава, штаны, чтобы не получить ожогов, это же спасет и от солнечных ожогов.
- Своевременно сообщайте гиду-инструктору об отклонениях Вашего самочувствия от нормального. Имейте при себе личную аптечку, сформированную с учетом Ваших индивидуальных потребностей.
- Во время путешествия не рекомендуется употребление спиртных напитков, а также запрещено употребление наркотических и психотропных веществ. Это может привести к резкому ухудшению Вашего самочувствия в условиях высокогорья, нарушению процесса акклиматизации и другим неблагоприятным последствиям. В случае нарушения указанного правила, ответственность за последствия возлагается на туриста.
- Тщательно мойте овощи и фрукты. Не употребляйте в пищу мясные блюда, не подвергшиеся термальной обработке. Если Вы питаетесь в ресторане, учитывайте, что национальная кухня может быть острой, жирной и неподходящей для вашего желудка. Не употребляйте в пищу грибы, ягоды и другие растения.
- С особой осторожностью покупайте алкогольные напитки не заводского производства (домашнее вино) у частных лиц, поскольку они могут быть низкого качества и нанести вред здоровью. Просим Вас соблюдать умеренность в употреблении спиртного.
- Не отправляйтесь без сопровождения на прогулки, на пикники или в гости к малознакомым людям.
Правила поведения во время треккинга
Пребывание в условиях дикой природы всегда связано с рядом потенциальных опасностей.
- Передвижение во время активной части тура необходимо осуществлять строго по пути, указанному гидом-инструктором; недопустимо пытаться «срезать» путь, выбирать собственный и т. п. без согласования с гидом-инструктором. На горных участках внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.
- В случае самовольного отклонения туриста от установленного маршрута и самостоятельного осуществления им треккинга, восхождения или перехода, равно как и любых других действий, участник принимает на себя обязательства по соблюдению мер личной безопасности.
- Не совершайте самодеятельных подъемов на возвышенности (особенно скалы), переправ через раки, каньоны и т. п. Это может оказаться намного сложнее, чем Вам показалось изначально, и привести к несчастному случаю. Не взбирайтесь на каменные глыбы и скалы, не подходите к краям обрывов и берегам рек, не сбрасывайте камни с отвесных склонов.
- При прохождении маршрута обращайте внимание, куда Вы наступаете, если Вы наступите на змею, она может вас укусить. Помните, змеи нападают только с целью самозащиты.
- На маршруте туристы должны быть дисциплинированы, выполнять указания и команды руководителя, на сложных участках оказывать помощь, не преодолевать их без разведки, не проявлять лихачества и не паниковать в сложных, экстремальных условиях.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужны ли какие-то документы при бронировании тура?
При бронировании тура необходимо предоставить дополнительную информацию для оформления пропуска в Национальный парк «Алания»: полные паспортные данные (номер, серия паспорта, дата выдачи, орган, выдавший паспорт), адрес прописки и предоставить копию паспорта РФ (1 страничка и прописка).