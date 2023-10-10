1 день

Прибытие в Владикавказ. Термальные источники

Прибытие в аэропорт г. Владикавказа или на железнодорожный вокзал до 17:00.

Самостоятельный трансфер в отель.

Размещение в отеле Владикавказ 4*.

Свободное время в городе.

Рекомендуем прогуляться по самой красивой улице Владикавказа — проспекту Мира, который был основан еще в 19 веке.

Здесь можно неспешно гулять, слушать музыку местного радио, увидеть знаменитый Владикавказский трамвай, который является одним из самых любимых символов города, выпить кофе в необычных кофейнях, в хорошую погоду можно увидеть шикарные виды Главного Кавказского Хребта и горы Казбек.

В центре развития народных художественных промыслов Алании, вы сможете приобрести интересные сувениры, в том числе и знаменитую керамику ручной работы.

17:30 Выезд от отеля на термальные источники «Бирагзанг» в горах под открытым небом (без гида).

На территории находится 3 бассейна: основной 35-38°C, малый горячий 40-43°C, малый холодный 5-15°C).

Купание — 1 час (входные билеты за доп. плату — 350 руб.).

Термальный родник бьет с глубины более 2000 метров.

Купание в нем помогает успешно лечить такие заболевания: болезни желудочно-кишечного тракта; кожные и суставные заболевания; гинекологические проблемы; сердечно-сосудистой системы; неврологические болезни.

Не рекомендуется посещение бассейна в период обострения заболеваний.

21:00 Ориентировочное время возвращения в отель.

Отдых.