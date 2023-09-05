К ледникам и водопадам в горах Осетии

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
Северная Осетия и Горная Дигория хранят немало тайн древности и средневековья и поражают природой безумной красоты.

Как не познакомиться с таким сочетанием истории и удивительных видов? Красивейшие ущелья и водопады, древние города и селения, артефакты и яркие достопримечательности, эко-тропы и современный Владикавказ — все это включает в себя насыщенная и многоликая программа тура.
К ледникам и водопадам в горах Осетии
К ледникам и водопадам в горах Осетии
К ледникам и водопадам в горах Осетии
Ближайшие даты:
25
мая
1
июн
8
июн
15
июн
22
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Что вас ожидает:

Селения времён средневековья
Селения времён средневековья
Познакомимся с древним городом Цмити и другими селениями: артефакты, башни, загадочные надписи и руины
Панорама над пропастью
Панорама над пропастью
Увидим «качели над пропастью» с панорамным видом на Долину Фиагдон
Релакс в источниках
Релакс в источниках
Расслабимся на термальных источниках Бирагзанг с минеральной водой

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Владикавказу

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Обзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по Владикавказу
2 день

Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком

08:30 Начало.

Программа дня: Дигорское ущелье — Каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар — Задалеск — музей Матери — селение Ханаз — поход к замку замок «Фрегат» — крепость братьев Седановых — Махческ, башня Абисаловых.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.

Размещение в туркомплексах: Порог неба, Ростсельмаш, Дзинага, отель Tana Park.

18:00 Ужин (доп. плата).

  • Автопробег за день: 180 км.
  • Пеший маршрут: 7 км.
  • Набор высоты: 600 м.
  • Продолжительность: 10 часов.
Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком
3 день

Национальный парк Алания, Дигорское ущелье

09:00 Начало.

Программа дня: пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории: поход к водопаду Байради — подъем по эко-тропе к водопадам Три сестры — поляна Таймази и обзорная площадка с видом на значительную часть Дигорского ущелья.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Свободное время на турбазе.

  • Пеший маршрут: 6 км.
  • Набор высоты: 500 м.
  • Продолжительность: 7 часов.
Национальный парк Алания, Дигорское ущельеНациональный парк Алания, Дигорское ущельеНациональный парк Алания, Дигорское ущельеНациональный парк Алания, Дигорское ущелье
4 день

Алагирское ущелье, Цейский ледник и термальные источники

07:30 Начало.

Алагирское ущелье — Цей — поход к Цейскому леднику — Бирагзанг, из Дигорского ущелья, пакетированный завтрак.

Программа дня: Дигорское ущелье Алагирское ущелье — Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — поход по эко-тропе к Цейскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Монумент Афсати — термальный комплекс Бирагзанг.

Возвращение во Владикавказ к 17:30.

  • Автопробег за день: 275 км.
  • Пеший маршрут: 9 км.
  • Набор высоты: 450 м.
  • Продолжительность: 9 часов.
Алагирское ущелье, Цейский ледник и термальные источникиАлагирское ущелье, Цейский ледник и термальные источникиАлагирское ущелье, Цейский ледник и термальные источникиАлагирское ущелье, Цейский ледник и термальные источники
5 день

Кармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущелье

08:30 Начало.

Программа дня: Геналдонское ущелье — Кармадонские ворота — Даргавский некрополь — поход к Мидаграбинским водопадам.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Площадка и качели с видом на долину Фиагдон — Башня Курта и Тага.

Возвращение во Владикавказ к 17:30.

19:30-21:30 Аланский вечер шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

  • Автопробег за день: 135 км.
  • Пеший маршрут: 6 км.
  • Набор высоты: 400 м.
  • Продолжительность: 8-9 часов.
Кармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущельеКармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущельеКармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущельеКармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущелье
6 день

Куртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. Отъезд

08:30 Начало.

Программа дня: Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис — поход к селению Цмити — поход к башенным комплексам селений: Лац, Кадат, Урикау — Архонский перевал — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Возвращение во Владикавказ к 17:00

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00.

  • Автопробег за день: 150 км.
  • Пеший маршрут: 6,5 км.
  • Набор высоты: 550 м.
  • Продолжительность: 8-9 часов.
Куртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. ОтъездКуртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. ОтъездКуртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. ОтъездКуртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. Отъезд

Проживание

В туре предусмотрено размещение в ТК Порог Неба или Tana Park Hotel, а также в отелях Владикавказа.

Стоимость за номер на 1 человека, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одн-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

QUAD

Чет-ое

Breakfast

Завтрак

Камелия 2* — Порог Небастандарт25.05.2024-03.12.202468000680004438010000097000-Завтрак
Кадгарон Отель 3* — Порог Небастандарт25.05.2024-03.12.202471000710004520010330099700133000Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* — Порог Небастандарт25.05.2024-03.12.2024740007400050000107000104000-Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* — Tana Park 3*комфорт25.05.2024-03.12.2024826008260057900118000114000-Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* — Порог Небастандарт25.05.2024-03.12.2024740007400046400106400102900-Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* — Tana Park 3*полулюкс25.05.2024-03.12.2024817008170057100117100112900-Шв. стол
DoubleTree by Hilton 4* — Tana Park 3*стандарт25.05.2024-03.12.202411400012600086100161500148900-Шв. стол

Варианты проживания

Гостиница Кадрагон

3 ночи

Если Вы планируете поездку во Владикавказ и собираетесь много колесить по городу, то Вам следует рассмотреть гостиницу «Кадгарон». Оснащение комплекса позволяет с одинаковым комфортом разместить туристов и деловых путешественников. Качество обслуживания полностью оправдывает свою цену.

Гостям предложены номера 4 категорий: люкс, полулюкс и стандарт. Из удобств здесь представлены: телевизор, ванная комната, кондиционер. В 2006 году был обновлен интерьер помещений.

В ресторане постояльцы могут отведать блюда как национальной, так и привычной всем европейской кухни. Банкетный зал отлично подойдет для проведения разного рода мероприятий.

Отель имеет прекрасное расположение — он находится в самом центре, неподалеку от железнодорожного вокзала.

Гостиница КадрагонГостиница КадрагонГостиница КадрагонГостиница КадрагонГостиница Кадрагон

Отель Планета Люкс

3 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Отель Планета ЛюксОтель Планета ЛюксОтель Планета ЛюксОтель Планета ЛюксОтель Планета ЛюксОтель Планета ЛюксОтель Планета Люкс

DoubleTree by Hilton

3 ночи

«DoubleTree by Hilton Владикавказ» 4* расположен в городе Владикавказ по адресу улица Коцоева, 73а. По мнению постояльцев, отель имеет рейтинг 10 из 10. Здание отеля «DoubleTree by Hilton Владикавказ» было построено в 2021. На территории отеля есть конференц-зал. Если вы обеспокоены безопасностью, мы предлагаем услугу «круглосуточная охрана».

Отель «DoubleTree by Hilton Владикавказ» предоставляет своим гостям трансфер от/до аэропорта (платный). Если вы путешествуете на автомобиле или взяли его напрокат, то отель предоставляет услуги парковки.

128 номер(ов/а) отеля расположены на 10 этажах. Проживание считается согласно правилам: время заезда 14:00 и время выезда 12:00. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. В отеле есть разные номера: номера для некурящих.

DoubleTree by HiltonDoubleTree by HiltonDoubleTree by HiltonDoubleTree by HiltonDoubleTree by HiltonDoubleTree by Hilton

Владикавказ

3 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.

Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.

Номера комфорт с балконами с 4 этажа и выше.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ

Комплекс Порог Неба

2 ночи

Алания, одна из наиболее живописных территорий Северной Осетии, славится прекрасными условиями для отдыха. В Дигорском ущелье находится удивительно красивое плато, называемое местными жителями Байты Цахт, а приезжими – Солнечная поляна. Участок окружен высокими горами, между которыми особенно отчетливо воспринимается яркий свет солнца.

Спортивно-оздоровительная база представляет собой тихое уютное место, вокруг которого поддерживается безукоризненная чистота. Любители семейного отдыха оценят мягкий сумрак ночи без вспышек дискотечных огней и отсутствие громкой музыки. Проживание на турбазе позволит забыть о шуме и суете больших городов, поможет восстановить душевное равновесие, оздоровиться, надышаться головокружительно чистым воздухом.

Комплекс Порог НебаКомплекс Порог НебаКомплекс Порог НебаКомплекс Порог НебаКомплекс Порог НебаКомплекс Порог Неба

Tana Park Hotel

2 ночи

В глубине Дигорского ущёлья, в живописном местечке на левобережье реки Харес, разместился отель Tana Park Hotel.

Его окружает огромное количество достопримечательностей природы: водопад Метеласка, гора Кубус, отроги Лабоды и Суганского хребта. Заведение было открыто в осенью 2015 года. В ущелье он является уникальным в своём параметре бутик-отеля.

Отель способен покорить своих посетителей высоким качеством услуг, отличной гастрономией, интерьерами с необычным и профессиональным декором, удобной локацией с потрясающими видами и много чем ещё. Территория охраняется.

Помимо здания гостиницы имеется бар-ресторан. Отель может предложить своим гостям 17 комфортабельных номеров,15 из которых являются стандартными, а два номера относятся к классу suit.

В отеле можно отдохнуть как активно (ознакомиться с различными туристскими маршрутами), так и на полном релаксе.

Tana Park HotelTana Park HotelTana Park HotelTana Park Hotel

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 19:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/ Дигорском ущелье
  • Экскурсии и походы по программе с профессиональными гидами-экскурсоводами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 5 обедов/пикников по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Билет в термальный комплекс Бирагзанг - 500 руб
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 200 руб
  • Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Погода в горах бывает переменчива: поэтому берем с собой дождевики, удобная и практичная обувь обязательна.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт в туре?

Используем малотонажные автобусы типа: Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Gazelle Next Lux туристического класс на 20 мест.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
5 сен 2023
Все очень понравилось!
О
16 апр 2024
Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
А
16 апр 2024
Великолепно!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Можно с детьмиВсе туры6-дневные турыПрирода и пейзажиГорыВодопадыНа автобусе

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