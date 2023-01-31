Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история города.
19:00-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией, по пятницам (доп. плата, бронировать заранее).
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити —Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.
19:00-21:30 Аланский вечер —шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по вторникам.
Продолжительность 8 часов, 120 км.
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Аул Нар —смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Продолжительность 8 часов, 207 км.
Начало 08:00.
Программа дня: переезд в Чегемское ущелье — Чегемские водопады — Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).
Обед и ужин —самостоятельно (доп. плата).
Размещение на поляне Азау/Чегет: Туркомплекс.
Новогодние заезды 31.12.2022 и 01.03.2023 альтернативное размещение в Нальчике.
Продолжительность 9 часов, 315 км.
09:00 экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м..
Переезд в Минеральные Воды (187 км)
Эльбрус —визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!
Обед —самостоятельно (доп. плата).
14:00 групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах во Владикавказе/поляне Азау или Чегет.
Стоимость тура за номер для заездов с 01.12.2022-03.04.2023:
|Размещение
|Категория номера
Dbl/ Twin
Двухм-ое
Single
Одном-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
Breakfast
Завтрак
|Кадгарон Отель 3* - Туркомплекс
|стандарт
|48360
|32162,5
|71842,5
|70215
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплекс
|стандарт
|51615
|36347,5
|76027,5
|73005
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3* - Туркомплекс
|стандарт
|51615
|33325
|74632,5
|71610
|Шв. стол
|полулюкс
|54405
|39370
|78817,5
|75097,5
|Шв. стол
|DoubleTree by Hilton 4* - Туркомплекс
|стандарт
|75020
|51770
|105555
|97650
|Шв. стол
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.
Новогодние заезды 31.12.2022 и 01.03.2023 альтернативное размещение в Нальчике.
Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа.
До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.
Гостиница «Владимир Интурист-Осетия» расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак».
К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар.
В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации.
Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца.
Кроме того, в номерах установлен холодильник.
По утрам в гостинице «Владимир Интурист-Осетия» сервируют завтрак «шведский стол».
Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.
Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы.
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Предоставляется бесплатный WiFi.
Отель «Альпина» расположен на поляне Азау в селе Терскол, в 100 метрах от горнолыжных подъемников, ведущих на гору Эльбрус. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, сауна и оснащенные телевизором номера.
Гости отеля «Альпина» могут заняться сноубордингом, хелискиингом и кайтбордингом. Кроме того, в этой гостинице можно посетить кинозал и поиграть в настольный теннис.
Все номера оформлены в теплых тонах. Пол в них застелен напольным покрытием. В ванной комнате установлен душ.
В ресторане гостиницы «Альпина» подают блюда европейской и кавказской кухни. В лобби-баре можно заказать напитки.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.