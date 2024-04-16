Не побоимся «объять необъятное» — памятники природы, истории, культуры, окунемся в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов, а также прикоснемся к древнейшим культовым и религиозным строениям.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией, по пятницам (доп. плата, бронировать заранее).
Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.
Продолжительность 8 часов, 120 км.
Алагирское ущелье - Цей - аул Нар
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по средам.
Продолжительность 8 часов, 207 км.
Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов
Начало 08:00.
Программа дня: переезд в Чегемское ущелье — Чегемские водопады — Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).
Размещение на поляне Азау/Чегет: Туркомплекс.
Продолжительность 9 часов, 315 км.
Подъем на Эльбрус. Отъезд
09:00 Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м.
Переезд в Минеральные Воды (187 км).
Эльбрус — визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!
Обед — самостоятельно (доп. плата).
14:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах во Владикавказе/поляне Азау или Чегет.
Стоимость тура за номер для заездов с 05.04.2024-03.12.2024:
|Размещение
|Категория номера
|Период действия цены
Dbl \
Twin
Двухм-ое
Single
Одн-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
Breakfast
Завтрак
|Камелия 2* — Туркомплекс
|стандарт
|05.04.2024-03.12.2024
|52800
|36150
|77625
|75600
|Завтрак
|Кадгарон Отель 3* — Туркомплекс
|стандарт
|05.04.2024-03.12.2024
|55500
|37050
|81000
|77625
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 3* — Туркомплекс
|стандарт
|05.04.2024-03.12.2024
|58650
|41550
|85725
|82350
|Шв. стол
|комфорт
|05.04.2024-03.12.2024
|62250
|44250
|91800
|87750
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3* — Туркомплекс
|стандарт
|05.04.2024-03.12.2024
|58650
|38400
|84375
|81000
|Шв. стол
|полулюкс
|05.04.2024-03.12.2024
|61800
|43800
|90450
|86400
|Шв. стол
|DoubleTree by Hilton 4*— Туркомплекс
|стандарт
|05.04.2024-03.12.2024
|88350
|66255
|126225
|116100
|Шв. стол
Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.
Варианты проживания
Кадгарон Отель
Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа.
До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.
Владикавказ 3
Гостиница «Владимир Интурист-Осетия» расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак».
К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар.
В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации.
Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца.
Кроме того, в номерах установлен холодильник.
По утрам в гостинице «Владимир Интурист-Осетия» сервируют завтрак «шведский стол».
Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.
Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы.
Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.
Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.
Планета Люкс 3
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Предоставляется бесплатный WiFi.
Камелия 2
Современный отель «Камелия» находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка. Просторные номера оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями. Из некоторых номеров отеля «Камелия-в» открывается вид на горы. Каждое утро для проживающих гостей сервируют сытный континентальный завтрак. Так же можно посетить ближайшие рестораны и кафе, вкусно покушать там и прекрасно отдохнуть в непринужденной обстановке.
DoubleTree by Hilton 4
Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна.
Размещение на поляне Азау/Чегет: Туркомплекс
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день по прибытии ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
- Групповой трансфер с поляны Азау/Чегет в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/поляне Азау/Чегет
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 2 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно из г. Минеральные Воды
- Питание, не указанное в программе
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб
- Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 800 руб
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа и Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
- Взрослый - 2 200 руб
- Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
- Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица — российский рубль.
На каком автомобиле проводятся экскурсии?
Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 18 чел, но на экскурсии в «Алагирское ущелье, Цей, Нар» и в Приэльбрусье может быть группа до 40 чел.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.