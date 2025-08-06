Мы погрузимся в атмосферу средневековых селений, рассмотрим святилища и древние предметы, узнаем про быт регионов.И, конечно, увидим невероятные в своей красоте экотропы, водопады и панорамы, которые заставят нас навсегда оставить

своё сердце в Осетии и Ингушетии. В Дагестане посетим заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости, а также по желанию пройдемся на катере по красивейшему водохранилищу. В Чечне увидим самую известную мечеть, которая завораживает своей красотой — «Сердце Чечни».

от 53 360 ₽ за человека

В 08:00 и 13:00 отправление бесплатного трансфера в аэропорт Минеральные Воды (переезд 220 км, 3:20 часа) к рейсам с вылетами после 13:00 и 18:00 соответственно.

Километраж за день: 120 км, продолжительность 8 часов.

Километраж за день : 390 км, продолжительность 10-11 часов.

Начало программы дня в 07:30:переезд к бархану Сарыкум — Сулакский каньон — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.

Километраж за день: 190 км, продолжительность 9 часов.

Переезд и размещение гостинице в городе Избербаш или Махачкале.

Обзорная экскурсия по Дербенту : крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала — посещение рынка — покупка сувениров.

Начало программы дня в 08:00:переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь.

Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/ Махачкала.

Начало программы дня в 07:30 (за день: 335 км, 9 часов).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Махачкала.

Начало программы дня в 07:30:переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — панорама высокогорного аула Чох — Карадахская теснина.

Гамсутль — Чох — Карадахская теснина (за день: 330 км, 10 часов).

Размещение гостинице в городе Избербаш или Махачкале.

15:00 Переезд из Грозного в Избербаш, Дагестан (3 часа, 220 км).

11:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы (2,5 часа).

Километраж за день: 180 км, продолжительность 8-9 часов.

17:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Важно: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

В 12:00 и 15:00 встреча и отправление бесплатного группового трансфера во Владикавказ (переезд 220 км, 3:20 часа), размещение в гостинице по прибытии.

Встреча и групповой трансфер в гостиницу, размещение.

Подача транспорта в аэропорт или ж/д вокзал с 08:00 до 20:00 к любому рейсу/поезду.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях Владикавказа.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория номера Период действия цены Dbl 2-местное Twin 2-местное Single 1-местное Triple 3-местное DBL+СH 2 взр. +1 реб. Breakfast Завтрак Камелия 3* — Океан 3*, Избербаш стандарт 06.04.2025-28.06.2025 106720 106720 73080 157760 148480 Завтрак 29.06.2025-30.08.2025 113970 113970 78880 167910 158630 Завтрак 31.08.2025-11.11.2025 106720 106720 73080 157760 148480 Завтрак Амран 3* — Океан 3*, Избербаш стандарт 06.04.2025-28.06.2025 108460 107880 73660 159500 151960 Завтрак 29.06.2025-30.08.2025 115710 115130 79460 169650 162110 Завтрак 31.08.2025-11.11.2025 108460 107880 73660 159500 151960 Завтрак Кадгарон Отель 3* — Океан 3*, Избербаш стандарт 06.04.2025-28.06.2025 113680 113680 73080 162110 153700 Шв. стол 29.06.2025-30.08.2025 120930 120930 78880 172260 163850 Шв. стол 31.08.2025-11.11.2025 113680 113680 73080 162110 153700 Шв. стол Отель Планета Люкс 3* — Океан 3*, Избербаш стандарт 06.04.2025-28.06.2025 117740 117740 73370 169940 160660 Шв. стол 29.06.2025-30.08.2025 124990 124990 79170 180090 170810 Шв. стол 31.08.2025-11.11.2025 117740 117740 73370 169940 160660 Шв. стол Гостиница Владикавказ 4* — Океан 3*, Избербаш комфорт 06.04.2025-28.06.2025 133400 133400 97440 192560 179800 Шв. стол 29.06.2025-30.08.2025 140650 140650 103240 202710 189950 Шв. стол 31.08.2025-11.11.2025 133400 133400 97440 192560 179800 Шв. стол

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка 7-12 лет.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.