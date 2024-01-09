В нашем насыщенном эмоциями и событиями зимнем экскурсионном туре Вы побываете в четырех республиках Кавказа: Дагестане, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии. Во время этого небольшого путешествия Вы прогуляетесь по самым запоминающимся достопримечательностям горных республик, увидите каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости. Заезды по программе данного тура осуществляются в разные дни недели. Каждый экскурсионный день закреплен за определенным днем недели.

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Горная часть республики, а также мемориалы и молодая столица Магас – не оставят нас равнодушными

Увидим три самых известных ущелья, скальную крепость, город мертвых и монастырь

У нас будет три дня, чтобы изучить самые интересные места республики

Километраж за день - 207 км, продолжительность 8 часов.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам позже 18.00.

Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Цейское ущелье - канатная дорога к Сказскому ледник у – пикник-ланч (вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.

Километраж за день - 120 км, продолжительность 8 часов.

Кармадон – Даргавс – Город мертвых – Башня Курта и Тага – селение Цмити – Свято-Успенский Аланский мужской монастырь – пикник-ланч (вкл. в стоимость) – Куртатинское ущелье – Кадаргаванский каньон – скальная крепость Дзивгис.

Километраж за день - 180 км, продолжительность 8-9 часов.

В заезд с 26.12.23 Аланский вечер не проводится.

19:30-21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (за доп. плату).

ВАЖНО: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска самостоятельно за месяц до начала тура.

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа.

Километраж за день - 310 км, продолжительность 10 часов.

19:00 Прибытие во Владикавказ. Размещение в гостиницах.

Веденское ущелье – с. Харачой – озеро Кезеной-Ам – руины древнего селения Хой – Обед (вкл. в стоимость) – мечеть "Гордость мусульман ", Шали.

Километраж за день - 170 км, продолжительность 4 часа.

Размещение в отели в Грозном/Шали.

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити – Цветочный парк – мечеть Сердце Чечни – Храм Архангела Михаила – проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы.

12:00 Переезд из Махачкалы в Грозный, прибытие ориентировочно к 16:00 ( километраж - 170 км, время в пути - 3 часа ).

08:00 Переезд в Махачкалу. Обзорная экскурсия по Махачкале: город-порт, молодая столица. Посещение рынка. Покупка сувениров в дорогу.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Километраж за день: 190 км., продолжительность 8-9 часов.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Программа дня: переезд в Южный Дагестан – экраноплан Лунь – обзорная экскурсия по Дербенту : крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города – цитадель Нарын-кала . Обед (вкл. в стоимость).

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Километраж за день: 315 км., продолжительность 9 часов.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Программа дня: переезд в Гунибский район – аул-призрак Гамсутль – панорама высокогорного аула Чох – Карадахская теснина . Обед (вкл. в стоимость).

Программа второго дня в даты тура с 03 марта:

Километраж за день - 335 км., продолжительность 9 часов.

Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск.

Программа второго дня в даты тура с декабря по февраль:

Километраж за день - 260 км, продолжительность 9 часов.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Внимание: катание по Чиркейскому водохранилищу временно заменяется на посещение пещер Нохьо.

Программа дня: переезд к Сулакскому каньон у – смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу – рыбное хозяйство «Янтарное» . Обед (вкл. в стоимость) – бархан Сарыкум .

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

11:00 Сбор группы на ж. д. вокзале в Махачкале.

10:30 Сбор группы от центрального отеля в Махачкале: ЖАК, ул. Ирчи Казака, д. 31А.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУ Dbl Двухм-ое Twin Двухм-ое Single Одном-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2 вз. +1 реб ГК Океан 3*, Избербаш – Беркат 3*, Грозный – Планета Люкс 3*, Владикавказ 106800 106800 66500 154600 150000 ГК Океан 3*, Избербаш – Беркат 3*, Грозный – гост. Владикавказ 3*(комфорт), Владикавказ 108800 108800 72300 156350 152600 AZIMUT 4*, Каспийск – Беркат 3*, Грозный – гост. Владикавказ 3*(комфорт), Владикавказ 113680 113680 78590 159645 153120 AZIMUT 4*, Каспийск – Беркат 3*, Грозный – DoubleTree by Hilton 4*, Владикавказ 134995 134995 95555 181830 174000

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.