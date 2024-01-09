Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
В нашем насыщенном эмоциями и событиями зимнем экскурсионном туре Вы побываете в четырех республиках Кавказа: Дагестане, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии.

Во время этого небольшого путешествия Вы прогуляетесь по самым запоминающимся достопримечательностям горных республик, увидите каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости. Заезды по программе данного тура осуществляются в разные дни недели. Каждый экскурсионный день закреплен за определенным днем недели.
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Ближайшие даты:
1
янв
2
янв
21
янв
4
фев
18
фев
3
мар
10
мар
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даты

Что вас ожидает:

Сочная кухня
Сочная кухня
Отведаем блюда национальных кухонь народов Кавказа
Дагестан
Дагестан
У нас будет три дня, чтобы изучить самые интересные места республики
Чечня
Чечня
Восхитимся молодой и развивающейся столицей – городом Грозным
Северная Осетия
Северная Осетия
Увидим три самых известных ущелья, скальную крепость, город мертвых и монастырь
Ингушетия
Ингушетия
Горная часть республики, а также мемориалы и молодая столица Магас – не оставят нас равнодушными
Народы Кавказа
Народы Кавказа
Узнаем, чем живет самый многонациональный район России

Программа тура по дням

1 день

Воскресенье. Махачкала, Сулакский каньон, рыбное хозяйство Янтарное, бархан Сарыкум

10:30 Сбор группы от центрального отеля в Махачкале: ЖАК, ул. Ирчи Казака, д. 31А.

11:00 Сбор группы на ж. д. вокзале в Махачкале.

11:45 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

11:30 Начало программы дня.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Программа дня: переезд к Сулакскому каньону – смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищурыбное хозяйство «Янтарное». Обед (вкл. в стоимость) – бархан Сарыкум.

Внимание: катание по Чиркейскому водохранилищу временно заменяется на посещение пещер Нохьо.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день - 260 км, продолжительность 9 часов.

Воскресенье. Махачкала, Сулакский каньон, рыбное хозяйство Янтарное, бархан СарыкумВоскресенье. Махачкала, Сулакский каньон, рыбное хозяйство Янтарное, бархан СарыкумВоскресенье. Махачкала, Сулакский каньон, рыбное хозяйство Янтарное, бархан СарыкумВоскресенье. Махачкала, Сулакский каньон, рыбное хозяйство Янтарное, бархан Сарыкум
2 день

Понедельник. Водопад Тобот, плато Матлас, аул Хунзах, Карадахская теснина

Программа второго дня в даты тура с декабря по февраль:

07:00 Завтрак.

07:30 Начало программы дня.

Программа дня:

Водопад Тобот – Каменная чаша – плато Матлас – аул Хунзах – обед (вкл. в стоимость) – Карадахская теснина.

Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день - 335 км., продолжительность 9 часов.

Программа второго дня в даты тура с 03 марта:

07:00 Завтрак.

07:30 Начало программы дня.

Программа дня: переезд в Гунибский район – аул-призрак Гамсутль – панорама высокогорного аула Чох Карадахская теснина. Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 315 км., продолжительность 9 часов.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Понедельник. Водопад Тобот, плато Матлас, аул Хунзах, Карадахская теснинаПонедельник. Водопад Тобот, плато Матлас, аул Хунзах, Карадахская теснинаПонедельник. Водопад Тобот, плато Матлас, аул Хунзах, Карадахская теснинаПонедельник. Водопад Тобот, плато Матлас, аул Хунзах, Карадахская теснина
3 день

Вторник. Экраноплан Лунь, Дербент, цитадель Нарын-Кала

08:00 Начало программы дня.

Программа дня: переезд в Южный Дагестан – экраноплан Луньобзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города – цитадель Нарын-кала. Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 190 км., продолжительность 8-9 часов.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Вторник. Экраноплан Лунь, Дербент, цитадель Нарын-КалаВторник. Экраноплан Лунь, Дербент, цитадель Нарын-КалаВторник. Экраноплан Лунь, Дербент, цитадель Нарын-Кала
4 день

Среда. Обзорные экскурсии по Махачкале и Грозному

07:30 Завтрак.

08:00 Начало программы дня.

Программа дня:

08:00 Переезд в Махачкалу. Обзорная экскурсия по Махачкале: город-порт, молодая столица. Посещение рынка. Покупка сувениров в дорогу.

12:00 Переезд из Махачкалы в Грозный, прибытие ориентировочно к 16:00 (километраж - 170 км, время в пути - 3 часа).

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити – Цветочный парк – мечеть Сердце Чечни – Храм Архангела Михаила – проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы.

Размещение в отели в Грозном/Шали.

Километраж за день - 170 км, продолжительность 4 часа.

Среда. Обзорные экскурсии по Махачкале и ГрозномуСреда. Обзорные экскурсии по Махачкале и ГрозномуСреда. Обзорные экскурсии по Махачкале и Грозному
5 день

Четверг. Веденское ущелье, озеро Кезеной-Ам, селение Хой, Шали, Владикавказ

08:00 Начало программы дня.

Программа дня:

Веденское ущельес. Харачой – озеро Кезеной-Ам – руины древнего селения Хой – Обед (вкл. в стоимость) – мечеть "Гордость мусульман", Шали.

19:00 Прибытие во Владикавказ. Размещение в гостиницах.

Километраж за день - 310 км, продолжительность 10 часов.

Четверг. Веденское ущелье, озеро Кезеной-Ам, селение Хой, Шали, ВладикавказЧетверг. Веденское ущелье, озеро Кезеной-Ам, селение Хой, Шали, Владикавказ
6 день

Пятница. Горная Ингушетия

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа.

09:00 Начало программы дня.

Программа дня:

Джейрахское ущельеЭрзи-Цейлоамский перевал – древний Эгикал – башенный комплекс Таргим - Вовнушки – храм Тхаба-Ерды – пикник-ланч (вкл. в стоимость).

ВАЖНО: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска самостоятельно за месяц до начала тура.

19:30-21:30 Аланский вечер шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (за доп. плату).

В заезд с 26.12.23 Аланский вечер не проводится.

Километраж за день - 180 км, продолжительность 8-9 часов.

Пятница. Горная ИнгушетияПятница. Горная ИнгушетияПятница. Горная ИнгушетияПятница. Горная Ингушетия
7 день

Суббота. Три ущелья: Куртатинское, Кармадонское, Даргавс

08:30 Начало программы дня.

Программа дня:

Кармадон – Даргавс – Город мертвых – Башня Курта и Тага – селение Цмити – Свято-Успенский Аланский мужской монастырь – пикник-ланч (вкл. в стоимость) – Куртатинское ущелье – Кадаргаванский каньон – скальная крепость Дзивгис.

Километраж за день - 120 км, продолжительность 8 часов.

Суббота. Три ущелья: Куртатинское, Кармадонское, ДаргавсСуббота. Три ущелья: Куртатинское, Кармадонское, ДаргавсСуббота. Три ущелья: Куртатинское, Кармадонское, ДаргавсСуббота. Три ущелья: Куртатинское, Кармадонское, Даргавс
8 день

Воскресенье. Алагирское ущелье, Цей, аул Нар

08:30 Начало программы дня.

Программа дня:

Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Цейское ущелье - канатная дорога к Сказскому леднику – пикник-ланч (вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭСобелиск братьям Газдановым.

17:00 Возвращение во Владикавказ.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам позже 18.00.

Километраж за день - 207 км, продолжительность 8 часов.

Воскресенье. Алагирское ущелье, Цей, аул НарВоскресенье. Алагирское ущелье, Цей, аул НарВоскресенье. Алагирское ущелье, Цей, аул Нар

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУ

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2 вз. +1 реб

ГК Океан 3*, Избербаш – Беркат 3*, Грозный – Планета Люкс 3*, Владикавказ10680010680066500154600150000
ГК Океан 3*, Избербаш – Беркат 3*, Грозный – гост. Владикавказ 3*(комфорт), Владикавказ10880010880072300156350152600
AZIMUT 4*, Каспийск – Беркат 3*, Грозный – гост. Владикавказ 3*(комфорт), Владикавказ11368011368078590159645153120
AZIMUT 4*, Каспийск – Беркат 3*, Грозный – DoubleTree by Hilton 4*, Владикавказ13499513499595555181830174000

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

3 ночи

Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 200 м от пляжа Избербаш и в 3,1 км от станции «Изберг».

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется также доставка еды и напитков в номер.

Во всех номерах установлен кондиционер, холодильник, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. Гостям предоставляются тапочки. В каждом номере можно воспользоваться чайником и душем.

Из окон некоторых номеров открывается вид на бассейн. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

В отеле «Океан» можно поиграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Отель «AZIMUT»

3 ночи

Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в Каспийске, в 1,3 км от пляжа Лагуна.

К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

На всей территории комплекса работает бесплатный Wi-Fi. Кроме того, организована доставка еды и напитков в номер.

При отеле работает бар. В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром. По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».

В отеле «AZIMUT Каспийск» гости могут отдыхать на террасе.

Отель «AZIMUT»Отель «AZIMUT»Отель «AZIMUT»Отель «AZIMUT»

Гостиница «Беркат»

1 ночь

Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.

Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.

Каждое утро в ресторане гостиницы сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.

Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»

Гостиница «Владикавказ»

3 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.

Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»

Гостиница «Планета Люкс»

3 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.

Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»

Отель «DoubleTree by Hilton»

3 ночи

Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна.

Отель «DoubleTree by Hilton»Отель «DoubleTree by Hilton»Отель «DoubleTree by Hilton»Отель «DoubleTree by Hilton»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии до 12:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 7 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно из г. Владикавказ
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы и Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Питание, не указанное в программе тура (средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 - 700 руб. на человека)
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 1 950 руб. /чел. ребенок до 18 лет - 1 600 руб. /чел. детское меню до 8 лет - 700 руб. /чел
  • Взрослый - 1 950 руб. /чел
  • Ребенок до 18 лет - 1 600 руб. /чел
  • Детское меню до 8 лет - 700 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха.
  • для посещения заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и нескользящей подошве.
  • вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя (они пригодятся в случае похолодания).
  • головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах вне зависимости от сезона.
  • одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
  • при посещении святынь понадобиться соответствующая одежда: в мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 19 чел, но на экскурсии в Алагирское ущелье, Цей, Нар может быть группа до 40 чел.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
9 янв 2024
Всё понравилось!
А
31 янв 2023
Тур замечательный, интересный, очень насыщенный информацией и впечатлениями
Е
11 янв 2023
Поездка была замечательная. Все понравилось. Информация всегда вовремя поступала. Отдельное спасибо гидам, старались дать максимум информации. Рассматриваю очередную поездку. Спасибо.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Можно с детьмиДагестанВыездныеСеверная ОсетияИнгушетияВсе турыЧечняПрирода и пейзажиГорыНа автобусе

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