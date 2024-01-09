Во время этого небольшого путешествия Вы прогуляетесь по самым запоминающимся достопримечательностям горных республик, увидите каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости. Заезды по программе данного тура осуществляются в разные дни недели. Каждый экскурсионный день закреплен за определенным днем недели.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Воскресенье. Махачкала, Сулакский каньон, рыбное хозяйство Янтарное, бархан Сарыкум
10:30 Сбор группы от центрального отеля в Махачкале: ЖАК, ул. Ирчи Казака, д. 31А.
11:00 Сбор группы на ж. д. вокзале в Махачкале.
11:45 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
11:30 Начало программы дня.
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Программа дня: переезд к Сулакскому каньону – смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу – рыбное хозяйство «Янтарное». Обед (вкл. в стоимость) – бархан Сарыкум.
Внимание: катание по Чиркейскому водохранилищу временно заменяется на посещение пещер Нохьо.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день - 260 км, продолжительность 9 часов.
Понедельник. Водопад Тобот, плато Матлас, аул Хунзах, Карадахская теснина
Программа второго дня в даты тура с декабря по февраль:
07:00 Завтрак.
07:30 Начало программы дня.
Программа дня:
Водопад Тобот – Каменная чаша – плато Матлас – аул Хунзах – обед (вкл. в стоимость) – Карадахская теснина.
Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день - 335 км., продолжительность 9 часов.
Программа второго дня в даты тура с 03 марта:
07:00 Завтрак.
07:30 Начало программы дня.
Программа дня: переезд в Гунибский район – аул-призрак Гамсутль – панорама высокогорного аула Чох – Карадахская теснина. Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день: 315 км., продолжительность 9 часов.
Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.
Вторник. Экраноплан Лунь, Дербент, цитадель Нарын-Кала
08:00 Начало программы дня.
Программа дня: переезд в Южный Дагестан – экраноплан Лунь – обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города – цитадель Нарын-кала. Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день: 190 км., продолжительность 8-9 часов.
Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.
Среда. Обзорные экскурсии по Махачкале и Грозному
07:30 Завтрак.
08:00 Начало программы дня.
Программа дня:
08:00 Переезд в Махачкалу. Обзорная экскурсия по Махачкале: город-порт, молодая столица. Посещение рынка. Покупка сувениров в дорогу.
12:00 Переезд из Махачкалы в Грозный, прибытие ориентировочно к 16:00 (километраж - 170 км, время в пути - 3 часа).
17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити – Цветочный парк – мечеть Сердце Чечни – Храм Архангела Михаила – проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы.
Размещение в отели в Грозном/Шали.
Километраж за день - 170 км, продолжительность 4 часа.
Четверг. Веденское ущелье, озеро Кезеной-Ам, селение Хой, Шали, Владикавказ
08:00 Начало программы дня.
Программа дня:
Веденское ущелье – с. Харачой – озеро Кезеной-Ам – руины древнего селения Хой – Обед (вкл. в стоимость) – мечеть "Гордость мусульман", Шали.
19:00 Прибытие во Владикавказ. Размещение в гостиницах.
Километраж за день - 310 км, продолжительность 10 часов.
Пятница. Горная Ингушетия
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа.
09:00 Начало программы дня.
Программа дня:
Джейрахское ущелье – Эрзи-Цейлоамский перевал – древний Эгикал – башенный комплекс Таргим - Вовнушки – храм Тхаба-Ерды – пикник-ланч (вкл. в стоимость).
ВАЖНО: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска самостоятельно за месяц до начала тура.
19:30-21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (за доп. плату).
В заезд с 26.12.23 Аланский вечер не проводится.
Километраж за день - 180 км, продолжительность 8-9 часов.
Суббота. Три ущелья: Куртатинское, Кармадонское, Даргавс
08:30 Начало программы дня.
Программа дня:
Кармадон – Даргавс – Город мертвых – Башня Курта и Тага – селение Цмити – Свято-Успенский Аланский мужской монастырь – пикник-ланч (вкл. в стоимость) – Куртатинское ущелье – Кадаргаванский каньон – скальная крепость Дзивгис.
Километраж за день - 120 км, продолжительность 8 часов.
Воскресенье. Алагирское ущелье, Цей, аул Нар
08:30 Начало программы дня.
Программа дня:
Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Цейское ущелье - канатная дорога к Сказскому леднику – пикник-ланч (вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.
17:00 Возвращение во Владикавказ.
Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам позже 18.00.
Километраж за день - 207 км, продолжительность 8 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУ
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одном-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2 вз. +1 реб
|ГК Океан 3*, Избербаш – Беркат 3*, Грозный – Планета Люкс 3*, Владикавказ
|106800
|106800
|66500
|154600
|150000
|ГК Океан 3*, Избербаш – Беркат 3*, Грозный – гост. Владикавказ 3*(комфорт), Владикавказ
|108800
|108800
|72300
|156350
|152600
|AZIMUT 4*, Каспийск – Беркат 3*, Грозный – гост. Владикавказ 3*(комфорт), Владикавказ
|113680
|113680
|78590
|159645
|153120
|AZIMUT 4*, Каспийск – Беркат 3*, Грозный – DoubleTree by Hilton 4*, Владикавказ
|134995
|134995
|95555
|181830
|174000
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Варианты проживания
Гостиница «Океан»
Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 200 м от пляжа Избербаш и в 3,1 км от станции «Изберг».
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется также доставка еды и напитков в номер.
Во всех номерах установлен кондиционер, холодильник, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. Гостям предоставляются тапочки. В каждом номере можно воспользоваться чайником и душем.
Из окон некоторых номеров открывается вид на бассейн. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Океан» можно поиграть в настольный теннис.
Отель «AZIMUT»
Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в Каспийске, в 1,3 км от пляжа Лагуна.
К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
На всей территории комплекса работает бесплатный Wi-Fi. Кроме того, организована доставка еды и напитков в номер.
При отеле работает бар. В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром. По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».
В отеле «AZIMUT Каспийск» гости могут отдыхать на террасе.
Гостиница «Беркат»
Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.
Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.
Каждое утро в ресторане гостиницы сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.
Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.
Гостиница «Владикавказ»
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.
Гостиница «Планета Люкс»
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Отель «DoubleTree by Hilton»
Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии до 12:00
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 7 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно из г. Владикавказ
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы и Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Питание, не указанное в программе тура (средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 - 700 руб. на человека)
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 1 950 руб. /чел. ребенок до 18 лет - 1 600 руб. /чел. детское меню до 8 лет - 700 руб. /чел
- Взрослый - 1 950 руб. /чел
- Ребенок до 18 лет - 1 600 руб. /чел
- Детское меню до 8 лет - 700 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха.
- для посещения заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и нескользящей подошве.
- вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя (они пригодятся в случае похолодания).
- головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах вне зависимости от сезона.
- одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
- при посещении святынь понадобиться соответствующая одежда: в мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица — российский рубль.
На каком автомобиле проводятся экскурсии?
Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 19 чел, но на экскурсии в Алагирское ущелье, Цей, Нар может быть группа до 40 чел.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.