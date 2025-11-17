Мы познакомимся с горнолыжным курортом Мамисон — самым молодым в России, открытым в марте 2025 и Цеем — одним из старейших горнолыжных
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу
Прибытие во Владикавказ, подача транспорта в аэропорт или ж/д вокзал с 08:00 до 14:00 к любому рейсу/поезду.
Встреча и групповой трансфер в гостиницу, размещение.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.
Прогулка по историческому центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили.
Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты!
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.
Захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором кавказских блюд и дегустацией национальной кухни.
Горнолыжный курорт "Мамисон" и "Цей". Термальные источники в Верхнем Бирагзанге
08:30 После завтрака отправляемся на горнолыжные курорты Мамисон и Цей.
Неповторимое Цейское ущелье — красивейший уголок Кавказа и величественный Мамисон.
Двигаясь по военно-осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает могучая скульптурная композиция.
Святилище и наскальный монумент Уастырджи, который является одним из главных героев народного Нартского эпоса и божественным покровителем Осетии.
10:00 Прибываем и начинаем знакомимся с горнолыжным курортом Мамисон.
Сейчас Мамисон — самый молодой горнолыжный курорт России, официально был открыт в марте 2025.
Уже построено 8 трасс общей протяжённостью 14 километров.
Сам курорт начинается с 2025 м над уровнем моря от станции Калак, а наивысшая освоенная точка на сегодня с использованием подъемников расположена на высоте 2950 м, станции Зарамаг 1 и 2.
Ожидается, что со временем верхняя станция будет располагаться на высоте более 4000 м.
Инструкторы помогут подобрать снаряжение, получаем ски-пассы и начинаем раскатывать на лыжах и сноубордах трассы в зависимости от уровня подготовки.
Новички смогут воспользоваться услугами инструкторов на «зеленой» трассе, опытные райдеры сразу начнут с более сложных.
Наслаждаемся катанием, потрясающими видами и активным отдыхом на горнолыжных склонах Мамисона.
16:30 Сбор группы, поездка к комплексу горячих термальных источников в Верхнем Бирагзанге.
Расслабляющий отдых, дополняющий насыщенный день, позволит восстановить заряд бодрости и добавит позитивных эмоций (рекомендуем взять купальные принадлежности, полотенца и сланцы).
Для тех, кто размещается на курортах Мамисон и Цей, возвращение в отели к 19:00.
Прибытие в гостиницы во Владикавказе к 19:00.
Вечер во Владикавказе, прогулки по историческому центру города, лучшие рестораны национальной кухни.
Возможно дополнительно приобрести экскурсию на полный день.
Горнолыжный курорт "Мамисон" и "Цей". Термальные источники в Верхнем Бирагзанге
08:30 После завтрака отправляемся на горнолыжные курорты Мамисон и Цей.
Продолжим раскатывать уже знакомые трассы Мамисона, а желающие смогут насладиться необыкновенной красотой Цейского ущелья и скатиться со склонов от Сказского ледника к подножию горы Монах — неподвижному и суровому хранителю Цея.
С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове.
Ущелье многие столетия является священным для осетин — тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы — древнеаланские исторические и культовые сооружения.
Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.
Цей — один из старейших горнолыжных курортов Кавказа, существует с семидесятых готов прошлого века — «Здесь на рассвет золотые взирают вершины и ледники, как замерзшее небо, лежат»: бард Юрий Визбор.
Склоны Цея отлично подходят как профессионалам, так и новичкам.
На горнолыжном курорте оборудованы трассы длиной до 3 километров.
Перепад высот между верхней и нижней станциями составляет 500 метров.
Все трассы находятся на одном склоне и идут по ущелью.
Самые сложные — в верхней части склона.
10:00 Прибываем и начинаем раскатывать трассы в зависимости от уровня подготовки.
Наслаждаемся катанием, потрясающими видами и активным отдыхом на горнолыжных склонах Мамисона и Цея.
16:00 Сбор группы, поездка к комплексу горячих термальных источников в Верхнем Бирагзанге.
Расслабляющий отдых, дополняющий насыщенный день, позволит восстановить заряд бодрости и добавит позитивных эмоций (рекомендуем взять купальные принадлежности, полотенца и сланцы).
Для тех, кто размещается на курортах Мамисон и Цей, возвращение в отели к 19:00.
Прибытие в гостиницы во Владикавказе к 19:00.
Вечер во Владикавказе, прогулки по историческому центру города, лучшие рестораны национальной кухни.
Горнолыжный курорт "Мамисон" и "Цей". Термальные источники в Верхнем Бирагзанге
08:30 После завтрака отправляемся на горнолыжный курорт Мамисон и Цей.
10:00 Прибываем и начинаем раскатывать трассы в зависимости от уровня подготовки.
16:00 Сбор группы, поездка к комплексу горячих термальных источников в Верхнем Бирагзанге.
Расслабляющий отдых, дополняющий насыщенный день, позволит восстановить заряд бодрости и добавит позитивных эмоций (рекомендуем взять купальные принадлежности, полотенца и сланцы).
Для тех, кто размещается на курортах Мамисон и Цей, возвращение в отели к 19:00.
Прибытие в гостиницы во Владикавказе к 19:00.
Вечер во Владикавказе, прогулки по историческому центру города, лучшие рестораны национальной кухни.
Горнолыжный курорт «Мамисон». Групповой трансфер в Приэльбрусье
08:30 После завтрака отправляемся на горнолыжный курорт Мамисон и Цей.
10:00 Утром успеваем отметиться на склонах, наслаждаясь видами гор, свежим воздухом и зарядом адреналина.
Уже заренее куплены сувениры в дорогу, осетинские пироги, сыр, чурчхела.
Соберемся на склоне и сделаем групповое фото на память, пришло время расставаться с гостеприимной Осетией, а впереди нас ждет Эльбрус!
14:00 Сбор группы, групповой трансфер в Приэльбрусье (280 км, 4 часа) на горнолыжное курорты Эльбрус и Чегет, заселение в гостиницы.
Эльбрус — самая высокая вершина Европы, завораживающая своим величием.
Невероятная красота гор и традиционное кавказское гостеприимство вдохновят на великолепный отдых с множеством ярких впечатлений, а разнообразие трасс порадует и новичков, и профессионалов.
Ужинаем в гостинице или в любом из многочисленных кафе и ресторанах (доп. плата), расположенных вдоль тропы Чегет — Эльбрус.
Знакомимся и проходим инструктаж по правилам безопасности и поведения на курорте Эльбрус.
Горнолыжные склоны Эльбруса
08:30 После завтрака отправляемся на горнолыжные склоны Эльбруса.
Впереди целый день катания с безграничными возможностями активного отдыха.
Общая протяженность горнолыжных трасс порядка 12 км, при этом большинство из них красно-синие, идеально подходящие для среднего уровня катания.
Трассы на Эльбрусе широкие и пологие, без резкого перепада высот, что также будет комфортно для новичков.
В нижней части курорта есть небольшой учебный склон с ленточным подъемником.
Инструкторы помогут подобрать снаряжение, получаем ски-пассы и начинаем раскатывать трассы в зависимости от уровня подготовки.
Канатные дороги плавно поднимают нас от поселка Азау (2350 м) к станциям «Кругозор» (3000 м), «Мир» (3500 м) и «Гарабаши» (3847 м).
Наслаждаемся катанием, потрясающими видами и активным отдыхом на горнолыжных склонах самой высокой горы Европы.
Обедаем в кафе на склоне (доп. плата), обмениваемся впечатлениями и одновременно погружаемся в местную гастрономию.
На Эльбрусе пекут самые вкусные хычины с сыром, мясом и картошкой, а из местных блюд обязательно нужно будет попробовать лагман, шорпу и чанахи.
Продолжаем осваивать трассы, заряжаясь энергией гор, и просто получаем удовольствие от катания.
16:30 Сбор группы, возращение в отель.
Свободное время для восстановления и отдыха.
Множество вариантов вечернего досуга: рестораны национальной кухни, спа процедуры, караоке, конные прогулки, катание на коньках или шопинг на колоритных местных рынках.
Горнолыжные склоны Эльбруса
08:30 После завтрака отправляемся к склонам и продолжаем раскатывать горнолыжные трассы Эльбруса.
На лыжах и сноубордах впечатляемся каждым мгновением активного отдыха, погрузившись в красоту горной стихии.
Опытные райдеры сегодня могут попробовать себя на Чегете, где наиболее сложные трассы в России.
На Чегете сохранилась атмосфера прошлых лет.
Именно здесь с шестидесятых годов прошлого столетия находится культовое кафе «Ай» на высоте 2750 метров и в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Кому не интересен Чегет, продолжаем раскатывать горнолыжные трассы Эльбруса.
Обед на склоне с горячим чаем придаст энергии для продолжения увлекательного дня.
16:30 Сбор группы, возращение в отель.
Свободное время для восстановления и отдыха.
Для желающих, возможность дополнительно организовать баньку.
Посещение комплекса термальных источников «Гедуко». Отъезд
09:00 Расставание с Эльбрусом, выселение из гостиницы.
09:00 Переезд к термальным источникам (120 км, 2 часа), по дороге посещаем Поляну Нарзанов.
Попьем живительный нарзан, который мощными струями бьет из-под земли в нескольких местах и здесь же заглянем на местный рынок, докупив сувениров в дорогу.
11:00-12:30 Посещение комплекса термальных источников «Гедуко».
Расслабляющий отдых в бассейне с горячими термальными водами, позволит восстановить заряд бодрости и добавит позитивных эмоций (рекомендуем взять купальные принадлежности, полотенца и сланцы).
13:00 Сбор, групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения в период 02.01.2026-15.04.2026, руб.
- размещение: 3 ночи в Терсколе + 4 ночи во Владикавказе:
|Размещение: 4 ночи во Владикавказе + 3 ночи в Терсколе
|Категория номера
Dbl
2-местное
Twin
2-местное
Single
1-местное
Triple
3-местное
DBL+СH
2 взр. + 1 реб.
QUAD
4-местное
|Снежный барс 3*, Чегет — Камелия 3*
|стандарт
|102660
|102660
|76125
|150510
|143115
|188500
|Снежный барс 3*, Чегет — Амран 3*
|стандарт
|104400
|103820
|76705
|152250
|146595
|193140
|Снежный барс 3*, Чегет — Кадгарон Отель 3*
|стандарт
|109620
|109620
|76705
|154860
|148335
|197780
|Снежный барс 3*, Чегет — Отель Планета Люкс 3*
|стандарт
|113680
|113680
|76415
|162690
|155295
|-
|Балкария 3*, Азау — Отель Планета Люкс 3*
|стандарт
|122090
|122090
|90190
|174000
|166605
|-
|Снежный барс 3*, Чегет — Гостиница Владикавказ 4*
|стандарт
|132240
|132240
|105705
|180090
|167475
|-
|Балкария 3*, Азау — Гостиница Владикавказ 4*
|стандарт
|142390
|142390
|113680
|190530
|184005
|-
|Балкария 3*, Азау — Парк отель Владикавказ 5*
|стандарт
|170810
|203870
|139780
|-
|232725
|-
- размещение: 1 ночь во Владикавказе + 3 ночи в Мамисоне или Цее + 3 ночи в Терсколе:
|Размещение: 1 ночь во Владикавказе + 3 ночи в Мамисоне или Цее + 3 ночи в Терсколе
|Категория номера
Dbl
2-местное
Twin
2-местное
Single
1-местное
Triple
3-местное
DBL+СH
2 взр. + 1 реб.
QUAD
4-местное
|Кадгарон Отель 3* — Байрай, Мамисон барнхаус — Снежный барс 3*, Чегет
|стандарт
|136350
|136350
|107250
|197325
|187200
|242400
|Кадгарон Отель 3* — Сказка, Цей — Снежный барс 3*, Чегет
|стандарт
|136350
|136350
|107250
|197325
|187200
|242400
|Отель Планета Люкс 3* — Сказка, Цей— Снежный барс 3*, Чегет
|стандарт
|137400
|137400
|107175
|199350
|189000
|-
|Отель Планета Люкс 3* — Байрай, Мамисон барнхаус — Снежный барс 3*, Чегет
|стандарт
|137400
|137400
|107175
|199350
|189000
|-
|Отель Планета Люкс 3* — Astro Base глэмпинг — Балкария 3*, Азау
|стандарт
|156450
|156450
|126825
|213750
|202050
|-
|Гостиница Владикавказ 4* — Сказка, Цей — Снежный барс 3*, Чегет
|стандарт
|142200
|142200
|114750
|203850
|192150
|-
|Гостиница Владикавказ 4* — Байрай, Мамисон барнхаус — Снежный барс 3*, Чегет
|стандарт
|142200
|142200
|114750
|203850
|192150
|-
|Гостиница Владикавказ 4* — Astro Base глэмпинг — Балкария 3*, Азау
|стандарт
|161700
|161700
|132900
|218000
|206550
|-
|Парк отель Владикавказ 5* — Astro Base глэмпинг — Балкария 3*, Азау
|стандарт
|169000
|177600
|139650
|-
|219150
|-
Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.
Ниже представлены места проживания и кол-во ночей для размещения «3 ночи в Терсколе + 1 ночь во Владикавказе + 3 ночи в Мамисоне или Цее». Если вы выбираете размещение «3 ночи в Терсколе + 4 ночи во Владикавказе», то будете проживать 3 ночи в Терсколе + 4 ночи во Владикавказе.
Варианты проживания
Владикавказ
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате Шведский стол с 07.30 до 10.30. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Кадгарон
Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.
Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.
В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Парк Отель Владикавказ
Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.
Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.
Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".
Камелия
Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Амран
Гостиница «Амран» находится во Владикавказе.
В распоряжении гостей 49 номеров различной категории, включающие телевизор и холодильник, письменный стол, шкаф, а также душевую комнату. В номерах «Люкс» установлена гидромассажная ванна.
При гостинице работает бар и кафе, где можно побаловать себя блюдами кавказской и европейской кухни, либо воспользоваться диетическим меню. По утрам подаются завтраки.
К услугам постояльцев бильярд, собственный хаммам и сауна. Рядом располагаются Музей истории Владикавказа, Академический русский театр им. Е. Б. Вахтангова в 1,2 км, и другие достопримечательности. Центральный рынок - в 0,7 км. Расстояние до аэропорта - 19,3 км, до железнодорожного вокзала - 0,2 км.
«Вертикаль», Цей
«Вертикаль» — это отель европейского класса, который расположен в селе Верхний Цей. Он предоставляет своим гостям широкий ассортимент развлечений, таких как: конные прогулки, пейнтбол и диско-клуб. Вы всегда можете посетить сауну или поплавать в бассейне.
Трехэтажное здание отеля располагает 8 шикарными номерами, которые поделены на «двухместные» номера и класса «люкс». Но не зависимо от этого, все они очень комфортные и уютные. Цена полностью соответствует их качеству. В собственной ванной комнате обязательно есть душевая кабина, раковина и туалет.
Гости могут выбрать проживание с трехразовым питанием, которое осуществляется в местном ресторане.
Расстояние до горнолыжных трасс и канатных дорог составляет примерно 500 м. Расстояние до ж/д и автовокзала, а также аэропорта не превышает 72 км. В 2 километрах расположен центр города. Природа этого края замечательна. Рекомендуется посетить местные природные достопримечательности. Неподалеку располагаются горы, подъемники, горнолыжный курорт, знаменитое Цельское ущелье.
Сказка
Гостиница «Skazka/Сказка» находится в горном селе Верхний Цей республики Северная Осетия-Алания.
Стильные номера оснащены удобной кроватью, цифровым телевидением, хорошим Wi-Fi, просторной ванной комнатой с душевой кабиной, мягкими полотенцами и косметическими средствами.
В номере имеется чайный набор и кофе. В проживание входит питание «полный пансион». На территории есть мангал и беседки для отдыха.
Рядом располагается горнолыжный курорт «Цей». В качестве развлечений отдыхающим предлагают бассейн с подогревом и прекрасным видом на горы, а также сауну, крытый бассейн, теннисный корт и многое другое. До ближайшего железнодорожного вокзала «Алагир» 50 км, до аэропорта «Владикавказ» 92 км.
Эко-деревня «Байрай, Мамисон»
В шаговой доступности от подъёмников расположено 17 просторных барнхаусов. В каждом доме площадью 70 квадратных метров комфортно будет разместиться вчетвером. Мангалы и общая костровая зона на территории позволяют устроить большое барбекю после активного дня в горах.
В номерах предусмотрены собственная кухня (холодильник, микроволновая печь, чайник), фен, телевизор. Имеется место для сушки одежды.
Особенность интерьера – сочетание натурального дерева и камня в отделке. Ванная комната выполнена из доломита, который добывается в Северной Осетии.
Глэмпинг «Astro Base»
Ультрасовременный капсульный отель, расположенный в пешей доступности от канатной дороги курорта «Мамисон». 20 модульных домиков, дизайн которых напоминает космические капсулы. Разрешено проживание с домашними животными.
Каждая капсула включает все необходимые условия для отдыха и длительного проживания: ванная комната с душевой кабиной, спальня с панорамными окнами и гостиная с проектором на всю стену. Система «умного дома» позволит управлять вашей личной Вселенной одним касанием.
Снежный барс
Для своих гостей гостиница предлагает 110 номеров различных категорий. Все оборудованы удобной мебелью и необходимой техникой.
Если Вам захотелось покушать, на территории для Вас работает ресторан, где высококвалифицированные повара приготовят самые вкусные блюда.
Расстояние до аэропорта составляет - 94 км, а до железнодорожного вокзала - 92 км.
Балкария
Отель «Балкария» находится у самого основания гор Эльбрус, в двух шагах от подъемника, рядом с поляной Азу, водопадом Девичьи косы и паре минутах на машине от озера Донгуз Орун-Кёль.
К услугам гостей предлагается 21 уютный номер, каждом из которых имеется двуспальная кровать, телевизор, а в ванной комнате проложен теплый пол. Также на территории имеются помещение для хранения инвентаря, кинотеатр, много смотровых площадок.
Также работает ресторан, по утрам в нем сервируют сытный завтрак, а вечером — вкусный ужин.
Расстояние до аэропорта составляет 97,1 км, до железнодорожного вокзала — 73,3 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии с 08:00 до 14:00
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 17:00
- Размещение с завтраками в отелях во Владикавказе, на курортах Мамисон и Цей, в отелях и туркомплексах в Терсколе (в зависимости от выбранного типа размещения)
- Ежедневные трансферы из отелей во Владикавказе на горнолыжные курорты Мамисон и Цей
- Ежедневные трансферы между соседними Мамисонским и Цейским ущельями
- Сопровождение опытного гида-организатора и информационная поддержка
- Медицинская страховка «Активный отдых»
- Сбор на обзорную пешеходную экскурсию от гост. Владикавказ 4*, ул. Коцоева 75
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно из Минеральных Вод
- Питание: обеды, ужины
- Оплата подъемников в горах Цея и Мамисона, ски-пасс в день - 2 500 руб
- Оплата подъемников в горах Эльбруса, ски-пасс в день - 3 000 руб
- Аренда полного комплекта горнолыжного снаряжения в день - 2 500 руб
- Услуги профессионального инструктора горные лыжи/сноуборд за один час, возможно обучение в группах до 5 чел. - от 3 000 руб
- Билет на горячие термальные источники «Ганах терма» в Верхнем Бирагзанге - 600 руб. /час
- Билет на горячие термальные источники «Гедуко», один час - 600 руб
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 400 руб. ребенок до 18 лет - 2 000 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
- Взрослый - 2 400 руб
- Ребенок до 18 лет - 2 000 руб
- Детское меню, до 8 лет - 800 руб
- Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс (8 часов, 120 км) из Владикавказа по пятницам и субботам: взрослый - 2 500 руб. ребенок (7-12 лет) - 1 800 руб
- Взрослый - 2 500 руб
- Ребенок (7-12 лет) - 1 800 руб
- Захватывающее путешествие в горную Ингушетию: (8 часов, 180 км) из Владикавказа по субботам: взрослый - 2 500 руб. ребенок (7-12 лет) - 1 800 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение для горнолыжных курортов. Для термальных источников — купальные принадлежности.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица — российский рубль.