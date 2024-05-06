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Авторский тур
5 дней
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
«Его облик переносит в средневековую Европу, а на фоне открывается чарующий вид на величественный Эльбрус»
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
36 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Краски Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«09:00 Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
от 32 550₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Больше, чем путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 48 400₽ за человека
Авторский тур
9 дней
К гордым красотам Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 55 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Кавказ - погружение в историю и традиции
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 49 800₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Восхождение на Казбек и Эльбрус с юга
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Эльбрус и Казбек — высочайшие вулканы Кавказа»
17 июля в 10:00
16 авг в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимнее притяжение Кавказа
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
«09:00 Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м»
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 39 300₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
«В завершение поездки вас ждёт Кабардино-Балкария, где расположены могучий Эльбрус, живописная поляна Азау и невероятное озеро Гижгит»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5900053 100₽ за человека
Авторский тур
2 дня
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
Погулять по Чегемскому и Баксанскому ущельям и подняться на склон высочайшего пика Европы
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
«Второй день тура пройдёт на склонах самой грандиозной вершины не только России, но и Европы — величественного Эльбруса, где вы сможете выбрать любое занятие по душе»
8 июля в 08:30
11 июля в 08:30
10 295₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана6 мая 2024Отличныц тур!!!!! Рекомендую!!!!
- ООльга3 апреля 2024Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось. Особенно Рамзану. Это просто ходячая энциклопедия 👍. Немного подпортило впечатление еда около Голубых озёр (шашлык не для человеческих зубов 🙂). А в остальном всё на 5+!!!
- ЮЮлия29 февраля 2024Отличный тур, очень информативный и живописный. Неделя пролетела, как один миг, оставив сотни изумительных воспоминаний и фотографий!!!
- ААнастасия15 февраля 2024Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной! Великолепные виды на красивейшие горы, прогулки по ущельям и солнечным долинам
- ККсения13 февраля 2024Прекрасный тур, замечательные гиды, за время тура особенно хорошо можно прочувствовать разницу между разными народами гор, проникнуться традициями, и, конечно,
- ДДудкин26 декабря 2023Впечатления о туре положительные. Тур оказался интересным и увлекательным! Единственным минусом было размещение-уж сильно экономная гостиница.
- ММарина6 декабря 20231-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все дни солнце +16, и
- ФФадеева3 октября 2023Путешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. Очень красивое время в горах, просто дух захватывает. Каждый день - праздник, не похожий на предыдущий.
- ЕЕлена27 сентября 2023В сентябре с помощью "Большой страны" нам с дочкой удалось прекрасно отдохнуть на Кавказе. Тур " К гордым красотам Кавказа". Все
- ЕЕвгений23 августа 2023Михаил и его команда настоящие профессионалы! Планирую следующий год с ними на Казбек.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Эльбрус»
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Туры на Эльбрус – отличный вариант времяпровождения, который позволит жителям и гостям Владикавказа посетить самую высокую горную вершину Европы. Путешествие с опытным гидом подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, позволит насладиться красивейшими горными пейзажами и сделать крутые фото. Забронировать места для поездки на Эльбрус из Владикавказа на автобусе или машине по привлекательным ценам вы можете из списка ниже