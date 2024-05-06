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никого не оставят равнодушными. Нам ещё очень повезло с погодой, прилететь из заснеженной Москвы и -20 в солнечный мир и +20. Что может быть лучше. Отдельную благодарность хочется выразить гидам Белле и Давиду. С Беллой мы ездили на экскурсию в 3 ущелья, она прекрасный рассказчик. Мы постоянно останавливались в живописных местах, и она вместе с нами поднималась в гору к древним башням и рассказывала их историю. А с Давидом мы познакомились только в последние 2 дня во время путешествия на Эльбрус. Это наверное самый активный гид и прекрасный рассказчик, аккуратный водитель и очень душевный человек. Он всегда поможет во время путешествия, у него правильно спланировано время и последовательность экскурсий, мы успели посетить не только запланированные известные туристические места, но и "жемчужины", о которых бы мы скорее всего не узнали с другим гидом. В дороге он рассказывал о традициях и особенностях Кавказа, а на почти вершине Эльбруса поднялся с нами выше станции Гарабаши, чтобы запечатлеть эту великолепную гору без множества людей и необходимого для работы канатки оборудования, рассказал обо всех окружающих нас горах и историю восхождения на Эльбрус. Спасибо большое вам и другим гидам, за наше незабываемое путешествие! 🤍