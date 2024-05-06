Экскурсионные туры на Эльбрус из Владикавказа на автобусе или авто с гидом по выгодным ценам

Найдено 9 туров в категории «Эльбрус» во Владикавказе, цены от 10 295 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
9 отзывов
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
«Его облик переносит в средневековую Европу, а на фоне открывается чарующий вид на величественный Эльбрус»
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
36 000 за человека
Краски Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Краски Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«09:00 Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
от 32 550 за человека
Больше, чем путешествие на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Больше, чем путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 48 400 за человека
К гордым красотам Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
К гордым красотам Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 55 300 за человека
Кавказ - погружение в историю и традиции
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Кавказ - погружение в историю и традиции
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 49 800 за человека
Восхождение на Казбек и Эльбрус с юга
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Восхождение на Казбек и Эльбрус с юга
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Эльбрус и Казбек — высочайшие вулканы Кавказа»
17 июля в 10:00
16 авг в 10:00
59 000 за человека
Зимнее притяжение Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимнее притяжение Кавказа
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
«09:00 Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м»
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 39 300 за человека
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
«В завершение поездки вас ждёт Кабардино-Балкария, где расположены могучий Эльбрус, живописная поляна Азау и невероятное озеро Гижгит»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5900053 100 за человека
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
Погулять по Чегемскому и Баксанскому ущельям и подняться на склон высочайшего пика Европы
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
«Второй день тура пройдёт на склонах самой грандиозной вершины не только России, но и Европы — величественного Эльбруса, где вы сможете выбрать любое занятие по душе»
8 июля в 08:30
11 июля в 08:30
10 295 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Оксана
    6 мая 2024
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    Отличныц тур!!!!! Рекомендую!!!!
  • О
    Ольга
    3 апреля 2024
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось. Особенно Рамзану. Это просто ходячая энциклопедия 👍. Немного подпортило впечатление еда около Голубых озёр (шашлык не для человеческих зубов 🙂). А в остальном всё на 5+!!!
    Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось
  • Ю
    Юлия
    29 февраля 2024
    Зимнее притяжение Кавказа
    Отличный тур, очень информативный и живописный. Неделя пролетела, как один миг, оставив сотни изумительных воспоминаний и фотографий!!!
    Отличный тур, очень информативный и живописный. Неделя пролетела, как один миг, оставив сотни изумительных воспоминаний и фотографий!!!Отличный тур, очень информативный и живописный. Неделя пролетела, как один миг, оставив сотни изумительных воспоминаний и фотографий!!!Отличный тур, очень информативный и живописный. Неделя пролетела, как один миг, оставив сотни изумительных воспоминаний и фотографий!!!Отличный тур, очень информативный и живописный. Неделя пролетела, как один миг, оставив сотни изумительных воспоминаний и фотографий!!!
  • А
    Анастасия
    15 февраля 2024
    Зимнее притяжение Кавказа
    Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной! Великолепные виды на красивейшие горы, прогулки по ущельям и солнечным долинам
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    никого не оставят равнодушными. Нам ещё очень повезло с погодой, прилететь из заснеженной Москвы и -20 в солнечный мир и +20. Что может быть лучше. Отдельную благодарность хочется выразить гидам Белле и Давиду. С Беллой мы ездили на экскурсию в 3 ущелья, она прекрасный рассказчик. Мы постоянно останавливались в живописных местах, и она вместе с нами поднималась в гору к древним башням и рассказывала их историю. А с Давидом мы познакомились только в последние 2 дня во время путешествия на Эльбрус. Это наверное самый активный гид и прекрасный рассказчик, аккуратный водитель и очень душевный человек. Он всегда поможет во время путешествия, у него правильно спланировано время и последовательность экскурсий, мы успели посетить не только запланированные известные туристические места, но и "жемчужины", о которых бы мы скорее всего не узнали с другим гидом. В дороге он рассказывал о традициях и особенностях Кавказа, а на почти вершине Эльбруса поднялся с нами выше станции Гарабаши, чтобы запечатлеть эту великолепную гору без множества людей и необходимого для работы канатки оборудования, рассказал обо всех окружающих нас горах и историю восхождения на Эльбрус. Спасибо большое вам и другим гидам, за наше незабываемое путешествие! 🤍

    Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!
  • К
    Ксения
    13 февраля 2024
    Зимнее притяжение Кавказа
    Прекрасный тур, замечательные гиды, за время тура особенно хорошо можно прочувствовать разницу между разными народами гор, проникнуться традициями, и, конечно,
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    наделать отличных фото, вкусно покушать! Особенно хочется отметить: 1. открытую канатную дорогу (подъемник не с кабинкой) в Цейском ущелье. Была хорошая погода, однако очень замерзли, стоит одеваться очень тепло, после катания зашли в кафе у подножья канатки- очень вкусно, рекомендую! 2. Двухдневная экскурсия на Приэльбрусье-лучшее за поездку! Гид - Давид - большой молодец, очень душевные, веселые и приятные экскурсии в оба дня. Отмечу, что у нас была небольшая группа (4 человека), было очень комфортно, интересно, вкусно!

    Прекрасный тур, замечательные гиды, за время тура особенно хорошо можно прочувствовать разницу между разными народами горПрекрасный тур, замечательные гиды, за время тура особенно хорошо можно прочувствовать разницу между разными народами горПрекрасный тур, замечательные гиды, за время тура особенно хорошо можно прочувствовать разницу между разными народами гор
  • Д
    Дудкин
    26 декабря 2023
    Восхождение на Казбек и Эльбрус с юга
    Впечатления о туре положительные. Тур оказался интересным и увлекательным! Единственным минусом было размещение-уж сильно экономная гостиница.
  • М
    Марина
    6 декабря 2023
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все дни солнце +16, и
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    с замечательным гидом Рамзаном! Приятно впечатлены радушным приемом, доброжелательностью, чутким отношением ко всем нашим пожеланиям, потрясающим количеством информации и интересеным ее изложением, безупречно уважительным отношением к каждому участнику группы. Искренне рекомендую Бэлла-тур, т. к очень гибки ко всем пожеланиям, подобраны интересные локации и гостиницы, удобные встречи и проводы. Ингушетия надолго останется в нашем сердце в первую очередь благодаря добродушию людей, с которыми нам довелось встретиться во время поездки! А горы, ущелья, теснины, каньоны, перевалы, башни и вообще природа бесконечно прекрасны! Спасибо большое за чудесный отдых!

    1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все
  • Ф
    Фадеева
    3 октября 2023
    Больше, чем путешествие на Кавказ
    Путешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. Очень красивое время в горах, просто дух захватывает. Каждый день - праздник, не похожий на предыдущий.
    Путешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. ОченьПутешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. ОченьПутешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. ОченьПутешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. ОченьПутешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. ОченьПутешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. ОченьПутешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. ОченьПутешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. Очень
  • Е
    Елена
    27 сентября 2023
    К гордым красотам Кавказа
    В сентябре с помощью "Большой страны" нам с дочкой удалось прекрасно отдохнуть на Кавказе. Тур " К гордым красотам Кавказа". Все
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    было на высшем уровне! Начиная от работы менеджеров агентства, встречающей стороны и работы гидов - все было удобно и легко. В Мин. водах нас встретила представитель Елена. Провела прекрасную экскурсию по Пятигорску. Также хочется отметить гида по Ингушетии - Тамерлана. Легко и интересно рассказывал историю своего региона, обычаи. Очень запомнился! По Дигории нас провела гид Анна, по Чечне - гид Аса, или Аза (могу неправильно написать, прошу прощения). Именно эти гиды оставили незабываемые впечатления. Водители были прекрасными. Все сложные горные повороты проходили аккуратно. Также хочу отметить прекрасное питание в гостинице Владикавказа "Планета Люкс" - очень большое разнообразие еды, я бы 6* поставила только за завтраки. В других гостиницах завтраки были гораздо скромнее, но все прилично. Единственный …. экскурсия по Чечне была очень долгой (безусловно, очень интересно), но чего хотелось бы- хотя бы минут 30-40 свободного времени в Грозном… прогуляться по центру города самостоятельно… выпить чай/кофе… т. к. дорога долгая, но на это не было времени. Все понимаю, гид говорила что рассказывать и показывать можно ещё очень много… а у нас временные рамки… (учитывая это, может стоит выезжать на экскурсию раньше, чтобы успеть перед обратной дорогой что то самостоятельно)

  • Е
    Евгений
    23 августа 2023
    Восхождение на Казбек и Эльбрус с юга
    Михаил и его команда настоящие профессионалы! Планирую следующий год с ними на Казбек.
    Михаил и его команда настоящие профессионалы! Планирую следующий год с ними на Казбек

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Эльбрус»

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  5. Кавказ - погружение в историю и традиции
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Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Эльбрус" можно забронировать 9 авторских туров от 10 295 до 59 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Туры на Эльбрус – отличный вариант времяпровождения, который позволит жителям и гостям Владикавказа посетить самую высокую горную вершину Европы. Путешествие с опытным гидом подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, позволит насладиться красивейшими горными пейзажами и сделать крутые фото. Забронировать места для поездки на Эльбрус из Владикавказа на автобусе или машине по привлекательным ценам вы можете из списка ниже
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