2 день

Горнолыжные склоны Эльбруса

08:30 После завтрака отправляемся на горнолыжные склоны Эльбруса.

Впереди целый день катания с безграничными возможностями активного отдыха.

Общая протяженность горнолыжных трасс порядка 12 км, при этом большинство из них красно-синие, идеально подходящие для среднего уровня катания.

Трассы на Эльбрусе широкие и пологие, без резкого перепада высот, что также будет комфортно для новичков.

В нижней части курорта есть небольшой учебный склон с ленточным подъемником.

Инструкторы помогут подобрать снаряжение, получаем ски-пассы и начинаем раскатывать трассы в зависимости от уровня подготовки.

Канатные дороги плавно поднимают нас от поселка Азау (2350 м) к станциям «Кругозор» (3000 м), «Мир» (3500 м) и «Гарабаши» (3847 м).

Наслаждаемся катанием, потрясающими видами и активным отдыхом на горнолыжных склонах самой высокой горы Европы.

Обедаем в кафе на склоне (доп. плата), обмениваемся впечатлениями и одновременно погружаемся в местную гастрономию.

На Эльбрусе пекут самые вкусные хычины с сыром, мясом и картошкой, а из местных блюд обязательно нужно будет попробовать лагман, шорпу и чанахи.

Продолжаем осваивать трассы, заряжаясь энергией гор, и просто получаем удовольствие от катания.

16:30 Сбор группы, возращение в отель.

Свободное время для восстановления и отдыха.

Множество вариантов вечернего досуга: рестораны национальной кухни, спа процедуры, караоке, конные прогулки, катание на коньках или шопинг на колоритных местных рынках.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160