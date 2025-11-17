Мои заказы

Горнолыжный ски-сафари: Эльбрус, Мамисон и Цей

Горнолыжный ски-сафари
Программа горнолыжного тура на 8 дней, охватывающая три популярных курорта Северного Кавказа: Эльбрус, Мамисон и Цей. Каждый из этих курортов предлагает уникальные условия для горнолыжного отдыха и развлечений.

Эльбрус, как самая
высокая вершина Европы, с высотами подъема на канатной дороге до 3800 метров служит магнитом для альпинистов и любителей активного отдыха.

Курорт Мамисон представляет собой современный многофункциональный комплекс, который включает не только горнолыжную инфраструктуру, но и разнообразные туристические объекты.

А Цей, в свою очередь, является одним из старейших курортов, известным своими дружелюбными склонами, которые подойдут как для опытных лыжников, так и для начинающих.

Горнолыжный ски-сафари: Эльбрус, Мамисон и Цей
Горнолыжный ски-сафари: Эльбрус, Мамисон и Цей
Горнолыжный ски-сафари: Эльбрус, Мамисон и Цей

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Приэльбрусье

Прибытие в аэропорт или ж/д вокзал Минеральные Воды:

  • 15:00 встреча и сбор группы в аэропорту Минеральные Воды;
  • 15:30 встреча и сбор группы на ж/д вокзале Минеральные Воды.

Групповой трансфер в Приэльбрусье (185 км, 3 часа) на горнолыжные курорты Эльбрус и Чегет, заселение в гостиницы.

Эльбрус — самая высокая вершина Европы, завораживающая своим величием.

Невероятная красота гор и традиционное кавказское гостеприимство вдохновят на великолепный отдых с множеством ярких впечатлений, а разнообразие трасс порадует и новичков, и профессионалов.

Ужинаем в гостинице или в любом из многочисленных кафе и ресторанах (доп. плата), расположенных вдоль тропы Чегет — Эльбрус.

Знакомимся и проходим инструктаж по правилам безопасности и поведения на курорте Эльбрус.

Прибытие. Приэльбрусье

2 день

Горнолыжные склоны Эльбруса

08:30 После завтрака отправляемся на горнолыжные склоны Эльбруса.

Впереди целый день катания с безграничными возможностями активного отдыха.

Общая протяженность горнолыжных трасс порядка 12 км, при этом большинство из них красно-синие, идеально подходящие для среднего уровня катания.

Трассы на Эльбрусе широкие и пологие, без резкого перепада высот, что также будет комфортно для новичков.

В нижней части курорта есть небольшой учебный склон с ленточным подъемником.

Инструкторы помогут подобрать снаряжение, получаем ски-пассы и начинаем раскатывать трассы в зависимости от уровня подготовки.

Канатные дороги плавно поднимают нас от поселка Азау (2350 м) к станциям «Кругозор» (3000 м), «Мир» (3500 м) и «Гарабаши» (3847 м).

Наслаждаемся катанием, потрясающими видами и активным отдыхом на горнолыжных склонах самой высокой горы Европы.

Обедаем в кафе на склоне (доп. плата), обмениваемся впечатлениями и одновременно погружаемся в местную гастрономию.

На Эльбрусе пекут самые вкусные хычины с сыром, мясом и картошкой, а из местных блюд обязательно нужно будет попробовать лагман, шорпу и чанахи.

Продолжаем осваивать трассы, заряжаясь энергией гор, и просто получаем удовольствие от катания.

16:30 Сбор группы, возращение в отель.

Свободное время для восстановления и отдыха.

Множество вариантов вечернего досуга: рестораны национальной кухни, спа процедуры, караоке, конные прогулки, катание на коньках или шопинг на колоритных местных рынках.

Горнолыжные склоны Эльбруса

3 день

Горнолыжные склоны Эльбруса

08:30 После завтрака отправляемся к склонам и продолжаем раскатывать горнолыжные трассы Эльбруса.

На лыжах и сноубордах впечатляемся каждым мгновением активного отдыха, погрузившись в красоту горной стихии.

Опытные райдеры сегодня могут попробовать себя на Чегете, где наиболее сложные трассы в России.

На Чегете сохранилась атмосфера прошлых лет.

Именно здесь с шестидесятых годов прошлого столетия находится культовое кафе «Ай» на высоте 2750 метров и в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Кому не интересен Чегет, продолжаем раскатывать горнолыжные трассы Эльбруса.

Обед на склоне с горячим чаем придаст энергии для продолжения увлекательного дня.

16:30 Сбор группы, возращение в отель.

Свободное время для восстановления и отдыха.

Для желающих, возможность дополнительно организовать баньку.

Горнолыжные склоны Эльбруса

4 день

Посещение комплекса термальных источников «Гедуко». Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу

09:00 Расставание с Эльбрусом, выселение из гостиницы.

09:00 Переезд к термальным источникам (120 км, 2 часа), по дороге посещаем поляну Нарзанов.

Попьем живительный нарзан, который мощными струями бьет из-под земли в нескольких местах и здесь же заглянем на местный рынок, докупив сувениров в дорогу.

11:00-12:30 Посещение комплекса термальных источников «Гедуко».

Расслабляющий отдых в бассейне с горячими термальными водами позволит восстановить заряд бодрости и добавит позитивных эмоций (рекомендуем взять купальные принадлежности, полотенца и сланцы).

13:00 Сбор, переезд во Владикавказ (140 км, 2 часа).

Прибытие во Владикавказ к 15:30.

Вечер во Владикавказе.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Прогулка по историческому центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили.

Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты!

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

Захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором кавказских блюд и дегустацией национальной кухни.

Посещение комплекса термальных источников «Гедуко». Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу

5 день

Горнолыжный курорт "Мамисон" и "Цей". Термальные источники в Верхнем Бирагзанге

08:30 После завтрака отправляемся на горнолыжные курорты Мамисон и Цей.

Неповторимое Цейское ущелье — красивейший уголок Кавказа и величественный Мамисон.

Двигаясь по военно-осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает могучая скульптурная композиция.

Святилище и наскальный монумент Уастырджи, который является одним из главных героев народного Нартского эпоса и божественным покровителем Осетии.

10:00 Прибываем и начинаем знакомимся с горнолыжным курортом Мамисон.

Сейчас Мамисон — самый молодой горнолыжный курорт России, официально был открыт в марте 2025.

Уже построено 8 трасс общей протяжённостью 14 километров.

Сам курорт начинается с 2025 м над уровнем моря от станции Калак, а наивысшая освоенная точка на сегодня с использованием подъемников расположена на высоте 2950 м, станции Зарамаг 1 и 2.

Ожидается, что со временем верхняя станция будет располагаться на высоте более 4000 м.

Инструкторы помогут подобрать снаряжение, получаем ски-пассы и начинаем раскатывать на лыжах и сноубордах трассы в зависимости от уровня подготовки.

Новички смогут воспользоваться услугами инструкторов на «зеленой» трассе, опытные райдеры сразу начнут с более сложных.

Наслаждаемся катанием, потрясающими видами и активным отдыхом на горнолыжных склонах Мамисона.

16:30 Сбор группы, поездка к комплексу горячих термальных источников в Верхнем Бирагзанге.

Расслабляющий отдых, дополняющий насыщенный день, позволит восстановить заряд бодрости и добавит позитивных эмоций (рекомендуем взять купальные принадлежности, полотенца и сланцы).

Для тех, кто размещается на курортах Мамисон и Цей, возвращение в отели к 19:00.

Прибытие в гостиницы во Владикавказе к 19:00.

Вечер во Владикавказе, прогулки по историческому центру города, лучшие рестораны национальной кухни.

Возможно дополнительно приобрести экскурсию на полный день.

Горнолыжный курорт "Мамисон" и "Цей". Термальные источники в Верхнем Бирагзанге

6 день

Горнолыжный курорт "Мамисон" и "Цей". Термальные источники в Верхнем Бирагзанге

08:30 После завтрака отправляемся на горнолыжные курорты Мамисон и Цей.

Продолжим раскатывать уже знакомые трассы Мамисона, а желающие смогут насладиться необыкновенной красотой Цейского ущелья и скатиться со склонов от Сказского ледника к подножию горы Монах — неподвижному и суровому хранителю Цея.

С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове.

Ущелье многие столетия является священным для осетин — тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы — древнеаланские исторические и культовые сооружения.

Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

Цей — один из старейших горнолыжных курортов Кавказа, существует с семидесятых готов прошлого века — «Здесь на рассвет золотые взирают вершины и ледники, как замерзшее небо, лежат»: бард Юрий Визбор.

Склоны Цея отлично подходят как профессионалам, так и новичкам.

На горнолыжном курорте оборудованы трассы длиной до 3 километров.

Перепад высот между верхней и нижней станциями составляет 500 метров.

Все трассы находятся на одном склоне и идут по ущелью.

Самые сложные — в верхней части склона.

10:00 Прибываем и начинаем раскатывать трассы в зависимости от уровня подготовки.

Наслаждаемся катанием, потрясающими видами и активным отдыхом на горнолыжных склонах Мамисона и Цея.

16:00 Сбор группы, поездка к комплексу горячих термальных источников в Верхнем Бирагзанге.

Расслабляющий отдых, дополняющий насыщенный день, позволит восстановить заряд бодрости и добавит позитивных эмоций (рекомендуем взять купальные принадлежности, полотенца и сланцы).

Для тех, кто размещается на курортах Мамисон и Цей, возвращение в отели к 19:00.

Прибытие в гостиницы во Владикавказе к 19:00.

Вечер во Владикавказе, прогулки по историческому центру города, лучшие рестораны национальной кухни.

Горнолыжный курорт "Мамисон" и "Цей". Термальные источники в Верхнем Бирагзанге

7 день

Горнолыжный курорт "Мамисон" и "Цей"

08:30 После завтрака отправляемся на горнолыжный курорт Мамисон.

10:00 Прибываем и начинаем раскатывать трассы в зависимости от уровня подготовки.

16:30 Сбор группы, переезд в гостиницы.

Для тех, кто размещается на курортах Мамисон и Цей, возвращение в отели.

Прибытие в гостиницы во Владикавказе к 18:00.

Вечером есть повод собраться, устроим прощальный ужин (доп. плата): пообщаемся, поделимся впечатлениями и отметим завершение нашего интересного и насыщенного активного отдыха в Осетии.

Горнолыжный курорт "Мамисон" и "Цей"

8 день

Горнолыжный курорт «Мамисон». Отъезд

08:30 После завтрака отправляемся на горнолыжный курорт Мамисон.

10:00 Прибываем и начинаем раскатывать трассы в зависимости от уровня подготовки.

Соберемся на вершине и сделаем групповое фото на память, наши увлекательные горнолыжные каникулы завершаются, пора в дорогу.

15:00 Сбор группы, трансфер с курортов в аэропорт/на вокзал Владикавказа к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Горнолыжный курорт «Мамисон». Отъезд


Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения в период 25.12.2025-15.04.2026, руб.

  • размещение: 3 ночи в Терсколе + 4 ночи во Владикавказе:
Размещение: 3 ночи в Терсколе + 4 ночи во ВладикавказеКатегория номера

Dbl

2-местное

Twin

2-местное

Single

1-местное

Triple

3-местное

DBL+СH

2 взр. + 1 реб.

QUAD

4-местное

Снежный барс 3*, Чегет — Камелия 3*стандарт10266010266076125150510143115188500
Снежный барс 3*, Чегет — Амран 3*стандарт10440010382076705152250146595193140
Снежный барс 3*, Чегет — Кадгарон Отель 3*стандарт10962010962076705154860148335197780
Снежный барс 3*, Чегет — Отель Планета Люкс 3*стандарт11368011368076415162690155295-
Балкария 3*, Азау — Отель Планета Люкс 3*стандарт12209012209090190174000166605-
Снежный барс 3*, Чегет — Гостиница Владикавказ 4*стандарт132240132240105705180090167475-
Балкария 3*, Азау — Гостиница Владикавказ 4*стандарт142390142390113680190530184005-
Балкария 3*, Азау — Парк отель Владикавказ 5*стандарт170810203870139780-232725-
  • размещение: 3 ночи в Терсколе + 1 ночь во Владикавказе + 3 ночи в Мамисоне или Цее:
Размещение: 3 ночи в Терсколе + 1 ночь во Владикавказе + 3 ночи в Мамисоне или ЦееКатегория номера

Dbl

2-местное

Twin

2-местное

Single

1-местное

Triple

3-местное

DBL+СH

2 взр. + 1 реб.

QUAD

4-местное

Снежный барс 3*, Чегет — Кадгарон Отель 3* — Байрай, Мамисон барнхаусстандарт136350136350107250197325187200242400
Снежный барс 3*, Чегет — Кадгарон Отель 3* — Сказка, Цейстандарт136350136350107250197325187200242400
Снежный барс 3*, Чегет — Отель Планета Люкс 3* — Сказка, Цейстандарт137400137400107175199350189000-
Снежный барс 3*, Чегет — Отель Планета Люкс 3* — Байрай, Мамисон барнхаусстандарт137400137400107175199350189000-
Балкария 3*, Азау — Отель Планета Люкс 3* — Astro Base глэмпингстандарт156450156450126825213750202050-
Снежный барс 3*, Чегет — Гостиница Владикавказ 4* — Сказка, Цейстандарт142200142200114750203850192150-
Снежный барс 3*, Чегет — Гостиница Владикавказ 4* - Байрай, Мамисон барнхаусстандарт142200142200114750203850192150-
Балкария 3*, Азау — Гостиница Владикавказ 4* — Astro Base глэмпингстандарт161700161700132900218000206550-
Балкария 3*, Азау — Парк отель Владикавказ 5* — Astro Base глэмпингстандарт169000177600139650-219150-

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Ниже представлены места проживания и кол-во ночей для размещения «3 ночи в Терсколе + 1 ночь во Владикавказе + 3 ночи в Мамисоне или Цее». Если вы выбираете размещение «3 ночи в Терсколе + 4 ночи во Владикавказе», то будете проживать 3 ночи в Терсколе + 4 ночи во Владикавказе.

Варианты проживания

Владикавказ

1 ночь

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате Шведский стол с 07.30 до 10.30. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

Владикавказ


Кадгарон

1 ночь

Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.

Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.

В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.

Кадгарон


Планета Люкс

1 ночь

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета Люкс


Парк Отель Владикавказ

1 ночь

Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.

Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.

Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".

Парк Отель Владикавказ


Камелия

1 ночь

Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

Камелия


Амран

1 ночь

Гостиница «Амран» находится во Владикавказе.

В распоряжении гостей 49 номеров различной категории, включающие телевизор и холодильник, письменный стол, шкаф, а также душевую комнату. В номерах «Люкс» установлена гидромассажная ванна.

При гостинице работает бар и кафе, где можно побаловать себя блюдами кавказской и европейской кухни, либо воспользоваться диетическим меню. По утрам подаются завтраки.

К услугам постояльцев бильярд, собственный хаммам и сауна. Рядом располагаются Музей истории Владикавказа, Академический русский театр им. Е. Б. Вахтангова в 1,2 км, и другие достопримечательности. Центральный рынок - в 0,7 км. Расстояние до аэропорта - 19,3 км, до железнодорожного вокзала - 0,2 км.

Амран


«Вертикаль», Цей

3 ночи

«Вертикаль» — это отель европейского класса, который расположен в селе Верхний Цей. Он предоставляет своим гостям широкий ассортимент развлечений, таких как: конные прогулки, пейнтбол и диско-клуб. Вы всегда можете посетить сауну или поплавать в бассейне.

Трехэтажное здание отеля располагает 8 шикарными номерами, которые поделены на «двухместные» номера и класса «люкс». Но не зависимо от этого, все они очень комфортные и уютные. Цена полностью соответствует их качеству. В собственной ванной комнате обязательно есть душевая кабина, раковина и туалет.

Гости могут выбрать проживание с трехразовым питанием, которое осуществляется в местном ресторане.

Расстояние до горнолыжных трасс и канатных дорог составляет примерно 500 м. Расстояние до ж/д и автовокзала, а также аэропорта не превышает 72 км. В 2 километрах расположен центр города. Природа этого края замечательна. Рекомендуется посетить местные природные достопримечательности. Неподалеку располагаются горы, подъемники, горнолыжный курорт, знаменитое Цельское ущелье.

«Вертикаль», Цей


Сказка

3 ночи

Гостиница «Skazka/Сказка» находится в горном селе Верхний Цей республики Северная Осетия-Алания.

Стильные номера оснащены удобной кроватью, цифровым телевидением, хорошим Wi-Fi, просторной ванной комнатой с душевой кабиной, мягкими полотенцами и косметическими средствами.

В номере имеется чайный набор и кофе. В проживание входит питание «полный пансион». На территории есть мангал и беседки для отдыха.

Рядом располагается горнолыжный курорт «Цей». В качестве развлечений отдыхающим предлагают бассейн с подогревом и прекрасным видом на горы, а также сауну, крытый бассейн, теннисный корт и многое другое. До ближайшего железнодорожного вокзала «Алагир» 50 км, до аэропорта «Владикавказ» 92 км.

Сказка


Эко-деревня «Байрай, Мамисон»

3 ночи

В шаговой доступности от подъёмников расположено 17 просторных барнхаусов. В каждом доме площадью 70 квадратных метров комфортно будет разместиться вчетвером. Мангалы и общая костровая зона на территории позволяют устроить большое барбекю после активного дня в горах.

В номерах предусмотрены собственная кухня (холодильник, микроволновая печь, чайник), фен, телевизор. Имеется место для сушки одежды.

Особенность интерьера – сочетание натурального дерева и камня в отделке. Ванная комната выполнена из доломита, который добывается в Северной Осетии.

Эко-деревня «Байрай, Мамисон»


Глэмпинг «Astro Base»

3 ночи

Ультрасовременный капсульный отель, расположенный в пешей доступности от канатной дороги курорта «Мамисон». 20 модульных домиков, дизайн которых напоминает космические капсулы. Разрешено проживание с домашними животными.

Каждая капсула включает все необходимые условия для отдыха и длительного проживания: ванная комната с душевой кабиной, спальня с панорамными окнами и гостиная с проектором на всю стену. Система «умного дома» позволит управлять вашей личной Вселенной одним касанием.

Глэмпинг «Astro Base»


Снежный барс

3 ночи

Для своих гостей гостиница предлагает 110 номеров различных категорий. Все оборудованы удобной мебелью и необходимой техникой.

Если Вам захотелось покушать, на территории для Вас работает ресторан, где высококвалифицированные повара приготовят самые вкусные блюда.

Расстояние до аэропорта составляет - 94 км, а до железнодорожного вокзала - 92 км.

Снежный барс


Балкария

3 ночи

Отель «Балкария» находится у самого основания гор Эльбрус, в двух шагах от подъемника, рядом с поляной Азу, водопадом Девичьи косы и паре минутах на машине от озера Донгуз Орун-Кёль.

К услугам гостей предлагается 21 уютный номер, каждом из которых имеется двуспальная кровать, телевизор, а в ванной комнате проложен теплый пол. Также на территории имеются помещение для хранения инвентаря, кинотеатр, много смотровых площадок.

Также работает ресторан, по утрам в нем сервируют сытный завтрак, а вечером — вкусный ужин.

Расстояние до аэропорта составляет 97,1 км, до железнодорожного вокзала — 73,3 км.

Балкария


Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер из аэропорта и ж/д вокзала Минеральные Воды в первый день по условиям в программе тура
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение с завтраками в отелях и туркомплексах в Терсколе, отелях во Владикавказе, на курортах Мамисон и Цей (в зависимости от выбранного типа размещения)
  • Ежедневные трансферы из отелей во Владикавказе на горнолыжные курорты Мамисон и Цей: переезд 100 км, 1,5 часа в одну сторону
  • Ежедневные трансферы между соседними Мамисонским и Цейским ущельями
  • Сопровождение опытного гида-организатора и информационная поддержка
  • Медицинская страховка «Активный отдых»
  • Сбор на обзорную пешеходную экскурсию от гост. Владикавказ 4*, ул. Коцоева 75
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно из Владикавказа
  • Питание: обеды, ужины
  • Новогодний банкет - от 6 000 руб., точная стоимость в октябре-ноябре
  • Оплата подъемников в горах Цея и Мамисона, ски-пасс в день - 2 500 руб
  • Оплата подъемников в горах Эльбруса, ски-пасс в день - 3 000 руб
  • Аренда полного комплекта горнолыжного снаряжения в день - 2 500 руб
  • Услуги профессионального инструктора горные лыжи/сноуборд за один час, возможно обучение в группах до 5 чел. - от 3 000 руб
  • Билет на горячие термальные источники «Ганах терма» в Верхнем Бирагзанге - 600 руб. /час
  • Билет на горячие термальные источники «Гедуко», один час - 600 руб
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 400 руб. ребенок до 18 лет - 2 000 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 400 руб
  • Ребенок до 18 лет - 2 000 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс (8 часов, 120 км) из Владикавказа по пятницам и субботам: взрослый - 2 500 руб. ребенок (7-12 лет) - 1 800 руб
  • Взрослый - 2 500 руб
  • Ребенок (7-12 лет) - 1 800 руб
  • Захватывающее путешествие в горную Ингушетию: (8 часов, 180 км) из Владикавказа по субботам: взрослый - 2 500 руб. ребенок (7-12 лет) - 1 800 руб
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение для горнолыжных курортов. Для термальных источников — купальные принадлежности.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая стоимость новогодних банкетов?

Точная стоимость будет известна в октябре–ноябре.

РесторанВзрослыйдо 18 лет Детское меню, до 8 лет
Панорамный ресторан 360, гостиница Doubletree by Hilton8000 руб. 6000 руб. 2000 руб.
Загородный ресторан Торне7000 руб. 5000 руб. 2000 руб.
Загородный ресторан Хохаг7000 руб. 5000 руб. 2000 руб.
Ресторан гостиницы Кадгарон6000 руб. 3000 руб. бесплатно
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

