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Авторский тур
5 дней
Релакс в горах Северной Осетии
Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
38 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
Посетить знаковые места двух республик и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт «Владикавказ», 14:00
7 июля в 08:00
28 июля в 08:00
59 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
Побывать в селе-призраке, увидеть заснеженные вершины и прогуляться по ущелью на лошадях
Начало: Аэропорт Владикавказа, рейсы с прибытием до 13:00 ...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
30 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
24 июня в 14:30
1 июля в 14:30
8690073 865₽ за человека
Авторский тур
5 дней
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
36 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
Проехаться по аланским ущельям, побывать в столице грузинского виноделия и попробовать Киндзмараули
Начало: Владикавказ, 13:00
22 июня в 08:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
10 июня в 08:00
8 июля в 08:00
100 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
Начало: Улица Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
Расписание: По воскресеньям в 08:30
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
17 835₽ за человека
Авторский тур
6 дней
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 51 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Релакс-тур на Кавказ
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, аэроп...
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказская мозаика
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 65 000₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
Загадочная Осетия
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 2592525 148₽ за человека
Авторский тур
5 дней
5 счастливых дней на Кавказе
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Кавказская мозаика. Экскурсии и отдых на море
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 129 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Средь гор высоких и могучих
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Краски Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
от 32 550₽ за человека
Авторский тур
9 дней
На склонах гор. Путешествие по Кавказу
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 54 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Классическое путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 34 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 26 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Больше, чем путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 48 400₽ за человека
Авторский тур
9 дней
К гордым красотам Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 55 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Кавказ - погружение в историю и традиции
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 49 800₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Самые гостеприимные горы России
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 56 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Три республики Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
25 июня в 10:00
22 июля в 10:00
от 37 500₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Восхождение на Казбек и Эльбрус с юга
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
17 июля в 10:00
16 авг в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
4 республики и 1001 впечатление! Осенне-зимний экспресс-тур по Кавказу
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
1 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 75 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимнее притяжение Кавказа
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 39 300₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Самые гостеприимные горы России. Зимний тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 54 165₽ за человека
Авторский тур
8 дней
На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
24 ноя в 10:00
8 дек в 10:00
от 39 658₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Пожить в сосновом бору в окружении гор и посетить достопримечательности двух республик
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
11 июня в 13:00
28 июня в 13:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
Совершить восхождение на «пятитысячник» Кавказа и расслабиться в горячих природных ваннах
Начало: Владикавказ
4 авг в 08:00
46 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По ущельям Северной Осетии
Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках
Начало: Аэропорт «Владикавказ» (г. Беслан), 14:00
1 ноя в 08:00
34 200₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Начало: Владикавказ, Магас, Грозный - по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
52 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2.5 дня
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
Начало: Улица Коцоева, 75, Владикавказ
Расписание: По пятницам в 14:00
14 июня в 14:00
21 июня в 14:00
16 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
Начало: Проспект Коста, 174, Владикавказ
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 000₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство: Привет, Алания
Начало: Владикавказ, я заберу вас из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Грузинские покатушки: Гудаури, Тбилиси и Северная Осетия
Покорить снежные склоны, увидеть «город мёртвых» и расслабиться в серных банях
Начало: Владикавказ, 10:00
2 дек в 08:00
16 дек в 08:00
60 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
Подняться на Сказский ледник, посидеть на «лавочке счастья» и расслабиться в термальных бассейнах
Начало: Владикавказ, аэропорт, с 13:00 до 14:00
19 июня в 08:00
27 июня в 08:00
105 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Прогуляться по узким горным ущельям и попасть в Город мертвых
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, пя...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
32 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия31 мая 2024Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
- ММарина30 мая 2024Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
- ЕЕвгения30 мая 2024Удовлетворена.
- ММарина30 мая 2024В конце мая брали тур. Интересный и познавательный тур. Все понравилось. Есть свободное время.
- ЕЕвгения30 мая 2024Все организовано хорошо.
- ААнастасия29 мая 2024Приятно удивилась уровню организованности!
- ННадежда29 мая 2024Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!
- ААлексей28 мая 2024Принимающая сторона были на высоте по организации приёма, размещения и подбору гидов. Впервые столкнулись с тем, что не группа подстраивается под программу тура, а туроператор подстраивается под возможности и желания туристов.
- ССтанчев21 мая 2024Большая Страна замечательно справилась с проведением тура. Все прошло без всяких заминок. Отличная организация, молодцы! Буду советовать Большую Страну своим друзьям!!!
- ААлексей17 мая 2024Посетили главные достопримечательности Осетии, с погодой в некоторых моментах не повезло но в целом доволен.
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