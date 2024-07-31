читать дальше - организация на уровне. Учли все наши пожелания, предлагали варианты, подстраивались под возникшие с нашей стороны изменения. В итоге, как и в прошлом году, просто не к чему придраться. Сам тур очень понравился - отличное размещение, интересные экскурсии, вкусная национальная кухня! Всё на высоте!

Второй год подряд путешествуем с Большой Страной! В этом году наша корпоративная поездка прошла в Северной Осетии! Всё очень понравилось