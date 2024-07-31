Горнолыжные туры – туры во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «Горнолыжные туры» во Владикавказе, цены от 66 032 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Новый год в Осетии
скидка
4%
3 отзыва
5 дней
Новый год в Осетии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Познакомитесь с Владикавказом, попробуете национальную кухню, искупаетесь в горячих источниках и посетите горнолыжный курорт Цей»
30 дек в 10:00
от 6900066 032 за человека
Новогодние каникулы в Осетии
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Новогодние каникулы в Осетии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Вы познакомитесь с Владикавказом, попробуете национальную кухню, искупаетесь в горячих источниках и посетите горнолыжный курорт Цей»
30 дек в 10:00
от 77 513 за человека
Рождественские каникулы в Осетии
На автобусе
скидка
7%
3 отзыва
5 дней
Рождественские каникулы в Осетии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Нас ждет знакомство с Владикавказом, поездка на горнолыжный курорт Цей, день развлечений в «Alpina Family Park» и экскурсия «Три ущелья Осетии»»
3 янв в 10:00
8700081 250 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    31 июля 2024
    Новогодние каникулы в Осетии
    Второй год подряд путешествуем с Большой Страной! В этом году наша корпоративная поездка прошла в Северной Осетии! Всё очень понравилось
    читать дальше

    - организация на уровне. Учли все наши пожелания, предлагали варианты, подстраивались под возникшие с нашей стороны изменения. В итоге, как и в прошлом году, просто не к чему придраться. Сам тур очень понравился - отличное размещение, интересные экскурсии, вкусная национальная кухня! Всё на высоте!

    Второй год подряд путешествуем с Большой Страной! В этом году наша корпоративная поездка прошла в Северной
  • Е
    Елена
    30 июля 2024
    Рождественские каникулы в Осетии
    Организаторам, координатору Сергею, всем нашим гидам и водителям - большое спасибо за внимание, терпение, любовь к своему городу, республике, Кавказу, которую Вы и нам дарите! Всем - успехов, здоровья, благополучия - Вам и близким!
    Организаторам, координатору Сергею, всем нашим гидам и водителям - большое спасибо за внимание, терпение, любовь кОрганизаторам, координатору Сергею, всем нашим гидам и водителям - большое спасибо за внимание, терпение, любовь кОрганизаторам, координатору Сергею, всем нашим гидам и водителям - большое спасибо за внимание, терпение, любовь кОрганизаторам, координатору Сергею, всем нашим гидам и водителям - большое спасибо за внимание, терпение, любовь кОрганизаторам, координатору Сергею, всем нашим гидам и водителям - большое спасибо за внимание, терпение, любовь кОрганизаторам, координатору Сергею, всем нашим гидам и водителям - большое спасибо за внимание, терпение, любовь кОрганизаторам, координатору Сергею, всем нашим гидам и водителям - большое спасибо за внимание, терпение, любовь кОрганизаторам, координатору Сергею, всем нашим гидам и водителям - большое спасибо за внимание, терпение, любовь кОрганизаторам, координатору Сергею, всем нашим гидам и водителям - большое спасибо за внимание, терпение, любовь кОрганизаторам, координатору Сергею, всем нашим гидам и водителям - большое спасибо за внимание, терпение, любовь к
  • И
    Ирина
    25 июля 2024
    Новый год в Осетии
    Отличная работа координаторов, экскурсоводов и водителей.
    Отличная работа координаторов, экскурсоводов и водителейОтличная работа координаторов, экскурсоводов и водителейОтличная работа координаторов, экскурсоводов и водителейОтличная работа координаторов, экскурсоводов и водителейОтличная работа координаторов, экскурсоводов и водителейОтличная работа координаторов, экскурсоводов и водителейОтличная работа координаторов, экскурсоводов и водителейОтличная работа координаторов, экскурсоводов и водителейОтличная работа координаторов, экскурсоводов и водителей
  • Т
    Татьяна
    16 января 2024
    Рождественские каникулы в Осетии
    Программа Весьма скучная. Точно не молодёжный формат. Не стоит потраченных денег. Такие экскурсии подойдут для групп 50+
  • О
    Ольга
    11 января 2024
    Новогодние каникулы в Осетии
    Ездили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. Очень комфортабельный и новый отель.
    читать дальше

    Организация экскурсий была на высоте. Спасибо экскурсоводу нашей группы Вячеславу за очень подробные рассказы о Северной Осетии. Это по настоящему одержимый историей своего края и народа человек. Хочу поблагодарить автора тура Светлану Гацоеву за прекрасно продуманную программу. Организация тура очень понравилась. Поеду ещё раз с туроператором Большая Страна.

    Ездили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. ОченьЕздили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. ОченьЕздили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. ОченьЕздили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. ОченьЕздили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. ОченьЕздили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. Очень
  • А
    Андрей
    7 января 2023
    Новогодние каникулы в Осетии
    Красивые горы, чистая вода, вкусная еда. Много интересных мест посещаемых в туре. Гид очень много рассказывал и делал это с удовольствием. Программа насыщенная. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Горнолыжные туры»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новый год в Осетии
  2. Новогодние каникулы в Осетии
  3. Рождественские каникулы в Осетии
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Эльбрус
  8. Аланский монастырь
  9. Сказский ледник
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит тур во Владикавказе в августе 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Горнолыжные туры" можно забронировать 3 тура от 66 032 до 81 250 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур во Владикавказе на 2024 год по теме «Горнолыжные туры», 9 ⭐ отзывов, цены от 66032₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам