скидка
4%
5 дней
Новый год в Осетии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Познакомитесь с Владикавказом, попробуете национальную кухню, искупаетесь в горячих источниках и посетите горнолыжный курорт Цей»
30 дек в 10:00
от 6900066 032₽ за человека
5 дней
Новогодние каникулы в Осетии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Вы познакомитесь с Владикавказом, попробуете национальную кухню, искупаетесь в горячих источниках и посетите горнолыжный курорт Цей»
30 дек в 10:00
от 77 513₽ за человека
скидка
7%
5 дней
Рождественские каникулы в Осетии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Нас ждет знакомство с Владикавказом, поездка на горнолыжный курорт Цей, день развлечений в «Alpina Family Park» и экскурсия «Три ущелья Осетии»»
3 янв в 10:00
8700081 250₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария31 июля 2024Второй год подряд путешествуем с Большой Страной! В этом году наша корпоративная поездка прошла в Северной Осетии! Всё очень понравилось
- ЕЕлена30 июля 2024Организаторам, координатору Сергею, всем нашим гидам и водителям - большое спасибо за внимание, терпение, любовь к своему городу, республике, Кавказу, которую Вы и нам дарите! Всем - успехов, здоровья, благополучия - Вам и близким!
- ИИрина25 июля 2024Отличная работа координаторов, экскурсоводов и водителей.
- ТТатьяна16 января 2024Программа Весьма скучная. Точно не молодёжный формат. Не стоит потраченных денег. Такие экскурсии подойдут для групп 50+
- ООльга11 января 2024Ездили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. Очень комфортабельный и новый отель.
- ААндрей7 января 2023Красивые горы, чистая вода, вкусная еда. Много интересных мест посещаемых в туре. Гид очень много рассказывал и делал это с удовольствием. Программа насыщенная. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Горнолыжные туры»
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