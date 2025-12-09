1 день

Прибытие. Экскурсия по Владикавказу. Аланский вечер

Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель до 14:00.

После заселения, совместно с нашим координатором, Вы отправитесь в центр города в ресторан «Медичи», где в 15:00состоится обед. Ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств.

Сразу после обеда автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города. Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру города позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах.

Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.

19:00 Вы прибудете в ресторан «Кавказ Hall» во Владикавказе, где состоится «Аланский вечер» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Этно-гастрономическое шоу, уютное национальное застолье (алкоголь включен), кухня Северной Осетии, знаменитые осетинские пироги.

Выступление народных вокально-инструментальных коллективов республики, выступление ансамбля «Мамисон», ведущий (тамада), мастер-класс по осетинскому танцу «симд».

В программе:

осетинская церковь;

парк «Нартон»;

Аллея славы;

площадь В. И. Ленина;

парк им К. Л. Хетагурова;

армянская апостольская церковь;

суннитская мечеть.

Прибытие в отель около 23:00.

