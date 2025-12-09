Мои заказы

Кавказская сага. Экскурсионный тур

Всадник на серебряном коне встретит вас на пути в средневековое замковое поселение.

Вы познакомитесь с главным героем нартского эпоса, минуете опасный скальный останец на краю хребта и обозрите мир с высоты канатной дороги. А после подкрепитесь у местного жителя и напьётесь живой воды из источника. В стоимость включена этно-гастрономическая программа «Аланский вечер».
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Владикавказу. Аланский вечер

Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель до 14:00.

После заселения, совместно с нашим координатором, Вы отправитесь в центр города в ресторан «Медичи», где в 15:00состоится обед. Ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств.

Сразу после обеда автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города. Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру города позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах.

Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.

19:00 Вы прибудете в ресторан «Кавказ Hall» во Владикавказе, где состоится «Аланский вечер» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Этно-гастрономическое шоу, уютное национальное застолье (алкоголь включен), кухня Северной Осетии, знаменитые осетинские пироги.

Выступление народных вокально-инструментальных коллективов республики, выступление ансамбля «Мамисон», ведущий (тамада), мастер-класс по осетинскому танцу «симд».

В программе:

  • осетинская церковь;
  • парк «Нартон»;
  • Аллея славы;
  • площадь В. И. Ленина;
  • парк им К. Л. Хетагурова;
  • армянская апостольская церковь;
  • суннитская мечеть.

Прибытие в отель около 23:00.

2 день

Экскурсия в Ингушетию «Жемчужина Джейрахского ущелья»

08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.

14:00–15:00 Обед в горном ресторане «Цей-Лоам».

  • Дарьяльское ущелье;
  • переезд в Джейрахское ущелье;
  • башня Цуровых;
  • с. Эрзи — башенный комплекс;
  • пешая экотропа к Ляжгинскому водопаду (легкий трекинг, спортивная обувь);
  • смотровая площадка Цей-Лоамский перевал — вид на Казбек и Главный Кавказский хребет;
  • с. Эгикал — комплекс башенных/фортификационных сооружений средневековья;
  • Ассинское ущелье;
  • Таргим и храм Тхаба-Ерды;
  • переезд в экозону к башенному комплексу «Вовнушки».

18:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.

3 день

Экскурсия в Северной Осетии: Дигория

08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ. После завтрака Вы отправитесь с нашим гидом в Дигорское ущелье. Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом на комфортабельном трансфере, на экскурсии много остановок и пеших маршрутов.

Путешествие начнется от главных ворот Дигории, и первой остановкой станет каньон Ахсинта. Вы узнаете, почему мост над каньоном называется Чертов.

Главный интерес в Мацуте представляет склеповое захоронение, которое, согласно местной легенде, принадлежит легендарному Нарту Сослану, одному из главных героев нартского эпоса осетин.

Чуть выше склепа можно увидеть большие ровные углубления в земле, уходящие цепочкой до самого леса. Считается, что это следы Сослана, оставленные им во время богатырских игрищ.

Увидите одну из самых красивых построек Дигорского ущелья — башню Абисаловых.

Камень чёрта Сагкаевых. Ручной черт Сагкаевых в осетинской мифологии. Рассказы о чертях — это живая частица народного творчества, которая передавалась из поколения в поколение. В ней ярко видна борьба между добром и злом, где всегда побеждает добро.

Комплекс рельефных надгробий с. Дунта — здесь мы увидим красочные цырты.

В 13:30 обед у местного жителя в с. Галиат, который организовал в прекрасном месте полевую национальную кухню. Вы отведаете национальные блюда, приготовленные высоко в горах, по рецептам, которые передаются из поколения в поколения. Место может быть заменено на равнозначное в зависимости от непредвиденных обстоятельств.

Увидим Куыдзаппаран — «собачью скалу» — одиноко стоящий на самом краю обрывистого хребта скальный останец. Говорят, что в далёкие времена отсюда сбрасывали преступника (паршивая собака, отродье), которого осудили на смерть. Мол, «собаке — собачья смерть». Это считалось более гуманным актом, чем казнь.

Вас ждут секреты Дигорских сел с. Фаснал, с. Камунта. Посетите удивительный средневековой архитектурный комплекс в с. Галиат, узнаете, чем было знаменито ныне пустующее село.

К 19:00 Вы прибудете в отель. Ужин самостоятельный.

4 день

Экскурсия в Северной Осетии: Мамисон, Цей, Бирагзанг

08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут. После завтрака Вы отправитесь в самое загадочное ущелье Северной Осетии — Мамисонское.

Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом, на комфортабельном трансфере. Вы будете путешествовать по живописной горной транскавказской магистрали, которая пролегает через Главный Кавказский хребет и проходит по сказочному Алагирскому ущелью.

Вас ждет посещение собора Вознесения Господня в Алагире. Любуясь завораживающими красотами, вы увидите монумент «Ныхас Уастырджи». 28-ми тонный мощный монумент скачущего на серебряном коне Святого Уастырджи так искусно прикреплен к скале, что как будто парит над дорогой!

Далее въезд в Мамисонское ущелье, Вы побываете в средневековом замковом поселении Лисри, где увидите архитектурные памятники древнего зодчества, боевые и жилые башенные комплексы.

Вы попробуете разнообразные минеральные источники, которыми славится ущелье, посмотрите и узнаете много интересного о селениях Мамисонского ущелья: Тиб, Сатат, Тли, Калак, Згил. Гид расскажет много легенд.

В Мамисонском ущелье мы посетим новый горнолыжный курорт «Мамисон», где у Вас будет возможность подняться на канатной дороге на высоту «Камсхо 2950» (дополнительная оплата).

Обед в 14:00 в кафе «Барс» (национальная кухня).

Далее переезд в Цейское ущелье и подъем на канатной дороге на высоту более 2 500 м. н.у. м. Вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками.

Также мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.

Далее держим курс в с. Бирагзанг, где после интересного дня вся группа сможет насладиться купанием в теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м. Важно! Купальные принадлежности необходимо взять с собой. Купание в термальных источниках 1 час.

19:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.

5 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести сувенирную продукцию, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение КатегорияTwin*Double*Singl**Triple***DBL+CH***Завтрак
Владикавказ 4*Стандарт10812010812076 750145 850144 200Шведский стол/меню
Кадгарон 3*Стандарт8518087 74047 470120 450119 200Шведский стол/меню
Планета Люкс 3*Стандарт8666086 66053 830122 890121 930Шведский стол
Камелия 3*Стандарт7786077 86045 530110 690110 210Меню

*Цена указана за двух человек при двухместном размещении

**Цена за человека при одноместном размещении

***Цена за троих человек при трехместном размещении

Стоимость проживания в Парк Отель Владикавказ 5* по запросу. Quad по запросу.

Стоимость тура без проживания в зависимости от количества человек в заявке при бронировании, руб:

1 ВЗР2 ВЗР3 ВЗР2 ВЗР+CH4 ВЗР
27 95055 90083 850111 80082 000

Варианты проживания

Кадгарон

4 ночи
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы. В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах гостиная зона с диваном, телевизор и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
Камелия

4 ночи
В числе удобств номеров шкаф, телевизор, чайник, холодильник и ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на горы. Номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Парк Отель Владикавказ

4 ночи

Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором, чайником и сейфом, а также ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.

Гостиница «Планета Люкс»

4 ночи

Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.

Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Владикавказ

4 ночи
Гостиница расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей. К услугам гостей номера со всем необходимым для полноценного отдыха: телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. На территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты. Работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Есть лобби-бар. Расстояние между гостиницей и аэропортом составляет 27 км, ж/д вокзалом — 3 км.
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах Владикавказа по программе, если выбран тариф с проживанием
  • Экскурсии по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле + обеды, указанные в программе
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий
  • Экологические сборы на маршрутах
  • Плата за посещение термальных источников в с. Бирагзанг - купание 1 час
  • Плата за подьемник на канатно-кресельной дороге в с. Цей
  • Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Индивидуальный трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы заказывается отдельно
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу
  • Питание: ужинызавтраки, если выбран тариф без проживания
  • Ужины
  • Завтраки, если выбран тариф без проживания
  • Размещение в гостинице, если выбран тариф без проживания
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Как узнать точное время сбора группы?

Накануне дня заезда формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы.

Если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей деятельности.

В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.

Страховка входит в стоимость?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где можно поужинать недалеко от отеля?

Рекомендуемые рестораны:

  • «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (европейская кухня), средний чек 800 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

