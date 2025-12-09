Вы познакомитесь с главным героем нартского эпоса, минуете опасный скальный останец на краю хребта и обозрите мир с высоты канатной дороги. А после подкрепитесь у местного жителя и напьётесь живой воды из источника. В стоимость включена этно-гастрономическая программа «Аланский вечер».
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по Владикавказу. Аланский вечер
Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отель до 14:00.
После заселения, совместно с нашим координатором, Вы отправитесь в центр города в ресторан «Медичи», где в 15:00состоится обед. Ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств.
Сразу после обеда автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города. Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.
Прогулка по центру города позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах.
Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.
19:00 Вы прибудете в ресторан «Кавказ Hall» во Владикавказе, где состоится «Аланский вечер» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Этно-гастрономическое шоу, уютное национальное застолье (алкоголь включен), кухня Северной Осетии, знаменитые осетинские пироги.
Выступление народных вокально-инструментальных коллективов республики, выступление ансамбля «Мамисон», ведущий (тамада), мастер-класс по осетинскому танцу «симд».
В программе:
- осетинская церковь;
- парк «Нартон»;
- Аллея славы;
- площадь В. И. Ленина;
- парк им К. Л. Хетагурова;
- армянская апостольская церковь;
- суннитская мечеть.
Прибытие в отель около 23:00.
Экскурсия в Ингушетию «Жемчужина Джейрахского ущелья»
08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.
14:00–15:00 Обед в горном ресторане «Цей-Лоам».
- Дарьяльское ущелье;
- переезд в Джейрахское ущелье;
- башня Цуровых;
- с. Эрзи — башенный комплекс;
- пешая экотропа к Ляжгинскому водопаду (легкий трекинг, спортивная обувь);
- смотровая площадка Цей-Лоамский перевал — вид на Казбек и Главный Кавказский хребет;
- с. Эгикал — комплекс башенных/фортификационных сооружений средневековья;
- Ассинское ущелье;
- Таргим и храм Тхаба-Ерды;
- переезд в экозону к башенному комплексу «Вовнушки».
18:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.
Экскурсия в Северной Осетии: Дигория
08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ. После завтрака Вы отправитесь с нашим гидом в Дигорское ущелье. Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом на комфортабельном трансфере, на экскурсии много остановок и пеших маршрутов.
Путешествие начнется от главных ворот Дигории, и первой остановкой станет каньон Ахсинта. Вы узнаете, почему мост над каньоном называется Чертов.
Главный интерес в Мацуте представляет склеповое захоронение, которое, согласно местной легенде, принадлежит легендарному Нарту Сослану, одному из главных героев нартского эпоса осетин.
Чуть выше склепа можно увидеть большие ровные углубления в земле, уходящие цепочкой до самого леса. Считается, что это следы Сослана, оставленные им во время богатырских игрищ.
Увидите одну из самых красивых построек Дигорского ущелья — башню Абисаловых.
Камень чёрта Сагкаевых. Ручной черт Сагкаевых в осетинской мифологии. Рассказы о чертях — это живая частица народного творчества, которая передавалась из поколения в поколение. В ней ярко видна борьба между добром и злом, где всегда побеждает добро.
Комплекс рельефных надгробий с. Дунта — здесь мы увидим красочные цырты.
В 13:30 обед у местного жителя в с. Галиат, который организовал в прекрасном месте полевую национальную кухню. Вы отведаете национальные блюда, приготовленные высоко в горах, по рецептам, которые передаются из поколения в поколения. Место может быть заменено на равнозначное в зависимости от непредвиденных обстоятельств.
Увидим Куыдзаппаран — «собачью скалу» — одиноко стоящий на самом краю обрывистого хребта скальный останец. Говорят, что в далёкие времена отсюда сбрасывали преступника (паршивая собака, отродье), которого осудили на смерть. Мол, «собаке — собачья смерть». Это считалось более гуманным актом, чем казнь.
Вас ждут секреты Дигорских сел с. Фаснал, с. Камунта. Посетите удивительный средневековой архитектурный комплекс в с. Галиат, узнаете, чем было знаменито ныне пустующее село.
К 19:00 Вы прибудете в отель. Ужин самостоятельный.
Экскурсия в Северной Осетии: Мамисон, Цей, Бирагзанг
08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут. После завтрака Вы отправитесь в самое загадочное ущелье Северной Осетии — Мамисонское.
Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом, на комфортабельном трансфере. Вы будете путешествовать по живописной горной транскавказской магистрали, которая пролегает через Главный Кавказский хребет и проходит по сказочному Алагирскому ущелью.
Вас ждет посещение собора Вознесения Господня в Алагире. Любуясь завораживающими красотами, вы увидите монумент «Ныхас Уастырджи». 28-ми тонный мощный монумент скачущего на серебряном коне Святого Уастырджи так искусно прикреплен к скале, что как будто парит над дорогой!
Далее въезд в Мамисонское ущелье, Вы побываете в средневековом замковом поселении Лисри, где увидите архитектурные памятники древнего зодчества, боевые и жилые башенные комплексы.
Вы попробуете разнообразные минеральные источники, которыми славится ущелье, посмотрите и узнаете много интересного о селениях Мамисонского ущелья: Тиб, Сатат, Тли, Калак, Згил. Гид расскажет много легенд.
В Мамисонском ущелье мы посетим новый горнолыжный курорт «Мамисон», где у Вас будет возможность подняться на канатной дороге на высоту «Камсхо 2950» (дополнительная оплата).
Обед в 14:00 в кафе «Барс» (национальная кухня).
Далее переезд в Цейское ущелье и подъем на канатной дороге на высоту более 2 500 м. н.у. м. Вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками.
Также мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.
Далее держим курс в с. Бирагзанг, где после интересного дня вся группа сможет насладиться купанием в теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м. Важно! Купальные принадлежности необходимо взять с собой. Купание в термальных источниках 1 час.
19:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести сувенирную продукцию, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
|Twin*
|Double*
|Singl**
|Triple***
|DBL+CH***
|Завтрак
|Владикавказ 4*
|Стандарт
|108120
|108120
|76 750
|145 850
|144 200
|Шведский стол/меню
|Кадгарон 3*
|Стандарт
|85180
|87 740
|47 470
|120 450
|119 200
|Шведский стол/меню
|Планета Люкс 3*
|Стандарт
|86660
|86 660
|53 830
|122 890
|121 930
|Шведский стол
|Камелия 3*
|Стандарт
|77860
|77 860
|45 530
|110 690
|110 210
|Меню
*Цена указана за двух человек при двухместном размещении
**Цена за человека при одноместном размещении
***Цена за троих человек при трехместном размещении
Стоимость проживания в Парк Отель Владикавказ 5* по запросу. Quad по запросу.
Стоимость тура без проживания в зависимости от количества человек в заявке при бронировании, руб:
|1 ВЗР
|2 ВЗР
|3 ВЗР
|2 ВЗР+CH
|4 ВЗР
|27 950
|55 900
|83 850
|111 800
|82 000
Варианты проживания
Кадгарон
Камелия
Парк Отель Владикавказ
Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором, чайником и сейфом, а также ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.
Гостиница «Планета Люкс»
Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Владикавказ
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах Владикавказа по программе, если выбран тариф с проживанием
- Экскурсии по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле + обеды, указанные в программе
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий
- Экологические сборы на маршрутах
- Плата за посещение термальных источников в с. Бирагзанг - купание 1 час
- Плата за подьемник на канатно-кресельной дороге в с. Цей
- Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Индивидуальный трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы заказывается отдельно
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу
- Питание: ужинызавтраки, если выбран тариф без проживания
- Ужины
- Завтраки, если выбран тариф без проживания
- Размещение в гостинице, если выбран тариф без проживания
Место начала и завершения?
Как узнать точное время сбора группы?
Накануне дня заезда формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы.
Если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей деятельности.
В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.
Страховка входит в стоимость?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где можно поужинать недалеко от отеля?
Рекомендуемые рестораны:
- «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
- ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
- «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (европейская кухня), средний чек 800 руб.