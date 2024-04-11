Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Групповой тур во Владикавказе

Загадки кавказских ущелий

5
3 отзыва
Окунитесь в невероятную красоту и свободу Кавказа в нашем удивительном туре по Северной Осетии и Ингушетии.
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
2
мая
9
мая
16
мая
23
мая
30
мая
6
июн
13
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Сочная кухня
Сочная кухня
Попробуем оригинальные блюда, приготовленные на исторической родине по традиционным технологиям
Северная Осетия
Северная Осетия
Увидим три самых известных ущелья, скальную крепость и город мертвых
Ингушетия
Ингушетия
Горная часть республики, а также мемориалы и башни — не оставят нас равнодушными
Владикавказ
Владикавказ
Прогуляемся по знаковые местам одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом
Горная Дигория
Горная Дигория
Восхитимся красотой и величием этого удивительного региона

Программа тура по дням

1 день

Владикавказ

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ
2 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
3 день

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Важно: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа
4 день

Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком

Начало 08:30.

Программа дня: Дигорское ущелье — Каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар – Задалеск — музей Матери — селение Ханаз — замок «Фрегат» — крепость братьев Седановых — Махческ, башня Абисаловых.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.

Размещение в туркомплексах: Порог неба, Ростсельмаш, Дзинага, отель Tana Park.

18:00 Ужин (доп. плата).

Километраж за день: авто: 180 км., поход: 7 км., продолжительность 10 часов.

Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком
5 день

Национальный парк Алания, Дигорское ущелье

Начало из туркомплексов и отеля в 09:00.

Программа дня: Пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории: поход к водопаду Байради — подъем по эко-тропе к водопадам Три сестры — поляна Таймази и обзорная площадка с видом на значительную часть Дигорского ущелья.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Свободное время на турбазе.

Километраж за день: поход 6 км., продолжительность 7 часов.

Национальный парк Алания, Дигорское ущельеНациональный парк Алания, Дигорское ущельеНациональный парк Алания, Дигорское ущельеНациональный парк Алания, Дигорское ущелье
6 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар

07:30 Начало из туркомплексов и отеля в Дигорском ущелье, пакетированный завтрак.

Программа дня: Дигорское ущелье — Алагирское ущелье — Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Километраж за день: 275 км., продолжительность 9 часов.

Алагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул Нар

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях/туркомплексах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одн-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

QUAD

Чет-ое

Breakfast

Завтрак

Камелия 2* - Порог Небастандарт04.04.2024-03.12.20246420064200430009400092200-Завтрак
Кадгарон Отель 3* - Порог Небастандарт04.04.2024-03.12.20246780067800442009850094900126000Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* - Порог Небастандарт04.04.2024-03.12.2024720007200050250104800101200-Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* - Tana Park 3*комфорт04.04.2024-03.12.2024798007980057400115600111100-Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* - Порог Небастандарт04.04.2024-03.12.202472000720004600010300099400-Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* - Tana Park 3*полулюкс04.04.2024-03.12.2024786007860056200113800109300-Шв. стол
DoubleTree by Hilton 4* - Tana Park 3*стандарт04.04.2024-03.12.202411400012600086100161500148900-Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Отель «Кадгарон»

3 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»

Гостиница «Владикавказ» 3

3 ночи

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.

Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.

Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3

Отель «Планета Люкс» 3

3 ночи

Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3

Отель «Камелия» 2

3 ночи

Современный отель «Камелия-в» находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка.

Просторные апартаменты оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями.

Каждое утро для проживающих гостей сервируют сытный континентальный завтрак. Также можно посетить ближайшие рестораны и кафе, вкусно покушать там и прекрасно отдохнуть в непринужденной обстановке.

Приветливые сотрудники с радостью помогут решить любой вопрос. В окрестностях можно арендовать на время велосипед и устроить увлекательную поездку.

Отель «Камелия» 2Отель «Камелия» 2Отель «Камелия» 2Отель «Камелия» 2Отель «Камелия» 2

Tana Park Hotel

2 ночи

Tana Park Hotel уютно расположился в самом дальнем живописном уголке Дигорского ущелья на левом берегу реки Харес в "подкове" природных достопримечательностей: водопад Метеласка, гора Кубус, отроги Лабоды и Суганского хребта. В холле к услугам гостей небольшая библиотека и шахматный столик. В водопроводную систему отеля поступает чистейшая ледниковая вода, поэтому пить можно из-под крана. На территории отеля есть бассейн под открытым небом и русская баня.

Номер стандарт предполагает одно или двухместное размещение(22 кв. м). В номере есть фен, холодильник, телевизор, интернет (wi-fi), халаты, тапочки.

Бар-ресторан "Харес" будет рад предложить Вам блюда кавказской и европейской кухни, с душой приготовленные командой поваров из продуктов местных фермеров и даров природы. В уютных, выполненных в авторском стиле, залах ресторана Вас обслужит внимательный персонал и сориентирует по меню. Ужины, не включенные в программу, проходят здесь же. В окрестностях отеля на данный момент нет кафе и магазинов. Завтрак по системе «шведский стол», режим завтраков 08.30 до 10.00. Заезд в отель с 14.00, выезд до 12.00.

Tana Park HotelTana Park HotelTana Park HotelTana Park HotelTana Park HotelTana Park Hotel

Порог Неба

2 ночи

Комплекс расположен в Дигорском ущелье, в одном из самых живописных мест Республики Северная Осетия — Алания, которое в народе носит название «Байты Цахт». Туристы же дали плато, залитому солнечным светом и спрятанному от окружающего мира крутыми горами, свое название — «Солнечная поляна». «Порог неба» — чистое и тихое место. Здесь вас не будут беспокоить огни и музыка дискотек, тут нет случайных людей, а природа не испорчена пошлыми смятыми пластиковыми бутылками. Здесь хорошо отдыхать семьей, когда хочется вырваться из городской суеты и подышать по-настоящему чистым воздухом, вкус которого в городе со временем забывается.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/ Дигорском ущелье
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 5 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 200 руб
  • Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Нужен ли пропуск для посещения пограничной зоны Джейрахского ущелья?

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 18 чел, но на экскурсии в «Алагирское ущелье, Цей, Нар» может быть группа до 40 чел.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Какие есть особенности организации питания в период Рамадана?

Столовая в период Рамадана в отеле Океан 3* не работает. Завтраки организовываются в других кафе. Например, в кафе “Тарелка” в Избербаше.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
11 апр 2024
Очень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательно.
Очень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательно.Очень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательно.Очень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательно.Очень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательно.Очень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательно.Очень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательно.Очень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательно.Очень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательно.Очень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательно.Очень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательно.
Т
4 июня 2023
Мы с подругой побывали в сказке, изумительно красивая природа и бесподобно отзывчивые и внимательные и гиды и люди очень довольны, спасибо.
Мы с подругой побывали в сказке, изумительно красивая природа и бесподобно отзывчивые и внимательные и гиды и люди очень довольны, спасибо.Мы с подругой побывали в сказке, изумительно красивая природа и бесподобно отзывчивые и внимательные и гиды и люди очень довольны, спасибо.Мы с подругой побывали в сказке, изумительно красивая природа и бесподобно отзывчивые и внимательные и гиды и люди очень довольны, спасибо.Мы с подругой побывали в сказке, изумительно красивая природа и бесподобно отзывчивые и внимательные и гиды и люди очень довольны, спасибо.
Е
14 мая 2023
Тур понравился, насыщенный, локаций много, интересной информации об истории, мифах, географии тоже, гиды очень ответственные, отвечают на все вопросы, решают любые проблемы, останавливаются в дополнительных локациях, если позволяет время. Машины хорошие, небольшие мерседесы на 18 мест, водители профессиональные, отдельное им за это спасибо! Единственное, что немного подпортило впечатление, это завтраки в отеле Кадгарон, еды на всех не хватало, если не зайти в 8 утра на завтрак, оставалась только каша.
Я бы добавила немного трекинга, но это лично мое мнение, мне больше нравится идти чем ехать.
В целом все очень достойно и интересно. Привезла море впечатлений и отличные фото, зарядилась энергией гор!
Тур понравился, насыщенный, локаций много, интересной информации об истории, мифах, географии тоже, гиды очень ответственные, отвечаютТур понравился, насыщенный, локаций много, интересной информации об истории, мифах, географии тоже, гиды очень ответственные, отвечаютТур понравился, насыщенный, локаций много, интересной информации об истории, мифах, географии тоже, гиды очень ответственные, отвечаютТур понравился, насыщенный, локаций много, интересной информации об истории, мифах, географии тоже, гиды очень ответственные, отвечаютТур понравился, насыщенный, локаций много, интересной информации об истории, мифах, географии тоже, гиды очень ответственные, отвечаютТур понравился, насыщенный, локаций много, интересной информации об истории, мифах, географии тоже, гиды очень ответственные, отвечаютТур понравился, насыщенный, локаций много, интересной информации об истории, мифах, географии тоже, гиды очень ответственные, отвечаютТур понравился, насыщенный, локаций много, интересной информации об истории, мифах, географии тоже, гиды очень ответственные, отвечаютТур понравился, насыщенный, локаций много, интересной информации об истории, мифах, географии тоже, гиды очень ответственные, отвечаютТур понравился, насыщенный, локаций много, интересной информации об истории, мифах, географии тоже, гиды очень ответственные, отвечают

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Можно с детьмиСеверная ОсетияВыездныеИнгушетияВсе туры6-дневные турыВладикавказГорная ДигорияНа автобусе

Похожие туры из Владикавказа

Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Владикавказ, аэропорт
20 мая
10 июня
1 июля
5 авг
57 000 за человека
Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
Проехаться по аланским ущельям, побывать в столице грузинского виноделия и попробовать Киндзмараули
Владикавказ, 13:00
29 мая
22 июня
57 000 за человека
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
г. Владикавказ
Завтра
3 июня
25 июня
15 июля
39 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа
All Airlines
ХорошоТам