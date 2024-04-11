Окунитесь в невероятную красоту и свободу Кавказа в нашем удивительном туре по Северной Осетии и Ингушетии.

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Восхитимся красотой и величием этого удивительного региона

Прогуляемся по знаковые местам одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом

Горная часть республики, а также мемориалы и башни — не оставят нас равнодушными

Увидим три самых известных ущелья, скальную крепость и город мертвых

Попробуем оригинальные блюда, приготовленные на исторической родине по традиционным технологиям

Километраж за день: 275 км., продолжительность 9 часов.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Программа дня: Дигорское ущелье — Алагирское ущелье — Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

07:30 Начало из туркомплексов и отеля в Дигорском ущелье, пакетированный завтрак.

Километраж за день: поход 6 км., продолжительность 7 часов.

Свободное время на турбазе.

Программа дня: Пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории: поход к водопаду Байради — подъем по эко-тропе к водопадам Три сестры — поляна Таймази и обзорная площадка с видом на значительную часть Дигорского ущелья.

Начало из туркомплексов и отеля в 09:00.

Километраж за день: авто: 180 км., поход: 7 км., продолжительность 10 часов.

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

Важно: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях/туркомплексах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория номера Период действия цены Dbl Двухм-ое Twin Двухм-ое Single Одн-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб QUAD Чет-ое Breakfast Завтрак Камелия 2* - Порог Неба стандарт 04.04.2024-03.12.2024 64200 64200 43000 94000 92200 - Завтрак Кадгарон Отель 3* - Порог Неба стандарт 04.04.2024-03.12.2024 67800 67800 44200 98500 94900 126000 Шв. стол Гостиница Владикавказ 3* - Порог Неба стандарт 04.04.2024-03.12.2024 72000 72000 50250 104800 101200 - Шв. стол Гостиница Владикавказ 3* - Tana Park 3* комфорт 04.04.2024-03.12.2024 79800 79800 57400 115600 111100 - Шв. стол Отель Планета Люкс 3* - Порог Неба стандарт 04.04.2024-03.12.2024 72000 72000 46000 103000 99400 - Шв. стол Отель Планета Люкс 3* - Tana Park 3* полулюкс 04.04.2024-03.12.2024 78600 78600 56200 113800 109300 - Шв. стол DoubleTree by Hilton 4* - Tana Park 3* стандарт 04.04.2024-03.12.2024 114000 126000 86100 161500 148900 - Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.